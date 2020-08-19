Pony Express запускает чат-бота в Telegram

Логистический оператор Pony Express усиливает омникальную модель взаимодействия с получателями отправлений. Теперь покупателям, оформившим доставку из интернет-магазинов через Pony Express, будет доступна опция оперативной коммуникации с компанией через Telegram. Скорость получения ответа по самым популярным запросам составит не более 30 секунд.

Новая опция дополнит существующие каналы коммуникации с клиентами в Pony Express – почта, телефон контактного центра, диалоговое окно на сайте компании и группы в социальных сетях.

Для начала работы с сервисом в поисковой строке Telegram необходимо ввести ponyexpressru_bot, после клика пользователь попадет непосредственно в мессенджер (web-версию или приложение).

«По нашей практике, порядка 55% запросов от получателей могут быть оперативно обработаны в автоматическом режиме. Это касается получения информации о статусе заказа по трекинг-номеру или о процедуре таможенного оформления – в части актуальных лимитов и условий формирования пошлины. Все эти вопросы сможет обработать наш чат-бот. При появлении сложных вопросов выполняется переадресация на менеджеров клиентского сервиса – для индивидуальной проработки. Дополнительно чат-бот будет выполнять маршрутизацию клиентов по разделам сайта – на адреса экспресс-центров, актуальные вакансии или форму для заключения договора (для юридических лиц)», – сказала руководитель департамента клиентского сервиса Pony Express Марина Косякина.

В будущем Pony Express планирует добавить в сервис возможность расчета стоимости и сроков доставки, а также получения контактных данных и графика работы интересующего экспресс-центра.