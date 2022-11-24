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Маршрутизация Routing



24.11.2022 ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам 1
17.10.2022 «Билайн» разработал антифрод-платформу для борьбы с мошенничеством 1
06.10.2022 Платформа Digital Q.MessageHub поможет автоматизировать учет бизнес-сообщений и процессы их обмена 1
10.08.2022 Чат-бот от CraftTalk внедрен в крупнейшем интернет-магазине питания и потребительских товаров Белоруссии 1
09.08.2022 «Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже 1
08.08.2022 Tele2 запустила контактный центр для MVNO 1
26.07.2022 Телефония как услуга: какие плюсы дает переход в облако? 1
20.07.2022 StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center 1
30.06.2022 Интернет-магазин «Окраина» внедрил динамические маршруты в доставке 1
11.05.2022 CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods 1
21.04.2022 «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM 1
21.04.2022 Российские proxy занимают рынок 1
20.04.2022 Сеть клиник «Альфа-центр здоровья» приняла на работу цифрового сотрудника 1
19.04.2022 ALP ITSM на 30% сократила расходы на связь с телефонией «Телфин» 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
11.04.2022 Softline помогла автоматизировать бизнес-процессы компании «Хлебпром» 1
07.04.2022 Sitronics Group приняла участие в конференции CNews «Цифровизация промышленности 2022» 1
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 1
07.04.2022 ФПК запустила интеллектуальную систему обработки обращений пассажиров на базе технологий Naumen 1
29.03.2022 Голосовой робот МТТ вызовет врача на дом 1
24.03.2022 ИТ-компания AB’Craft автоматизировала работу с клиентскими обращениями на платформе ITSM 365 1
02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 1
08.02.2022 «Электросевкавмонтажиндустрия» развернула ИТ-инфраструктуру на оборудовании Lenovo 1
14.01.2022 Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России 1
14.12.2021 Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом» 1
02.12.2021 БФТ и BSS создали голосового робота для консультирования по вопросам трудоустройства 1
04.11.2021 Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services 1
27.07.2021 «Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture 1
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам 1
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM 1
25.03.2021 Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента 1
23.03.2021 E-commerce 2021 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1

Публикаций - 431, упоминаний - 431
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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