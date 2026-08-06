Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Маршрутизация Routing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 607, упоминаний - 607
Маршрутизация и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 7
|Шаповалов Александр 18 4
|Осокин Андрей 10 4
|Фахрутдинов Валентин 6 4
|Букашкин Антон 5 4
|Шовковая Евгения 4 3
|Терещенко Артем 48 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Сергеев Сергей 179 3
|Рубин Дмитрий 54 3
|Востриков Юрий 86 3
|Скатин Алексей 33 3
|Селихов Дмитрий 15 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Хорошилов Иван 4 3
|Соколов Кирилл 40 3
|Масленников Игорь 36 3
|Назаров Леонид 7 3
|Волошин Владимир 18 2
|Майзенберг Филипп 5 2
|Меньшикова Анна 3 2
|Чудинов Дмитрий 103 2
|Беклемишев Константин 2 2
|Казанцев Вадим 16 2
|Абеуов Даурен 6 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чернышенко Дмитрий 580 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Андреев Владимир 101 2
|Реймер Денис 54 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Евраев Михаил 266 2
|Биккужин Рамиль 70 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Ковалев Сергей 30 2
|Мельников Александр 98 2
|Ревяшко Андрей 20 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.