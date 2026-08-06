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Индексная книга (каталог) CNews*
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Маршрутизация Routing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Социальные вклады и счета без сложной интеграции: «Диасофт» поможет банкам подготовиться к требованиям закона №202-ФЗ 1
21.07.2026 Билайн стал лидером среди операторов на рынке мультисим-решений 1
20.07.2026 Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат 1
15.07.2026 «Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay 1
15.07.2026 РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS 1
13.07.2026 Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты 1
09.07.2026 «Штурвал 2.14»: контейнерная платформа получила встроенные инструменты для ML и поддержку Gateway API 1
08.07.2026 Veai и «Емдев» создают российскую экосистему корпоративного ПО со встроенным управляемым ИИ 1
08.07.2026 Сеть клиник «Ультрамед» обновила ИТ-систему, исключила потери заявок и ускорила запись пациентов на 20% 1
08.07.2026 Kaspersky NGFW получил крупнейшее обновление с момента запуска 1
06.07.2026 Исследование «Гравител»: 58% российских компаний готовы передать первичные звонки голосовому ИИ к 2027 году 1
01.07.2026 Eltex запускает производство промышленных коммутаторов с поддержкой PTP и PRP для сетей АСУ ТП 1
30.06.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг СЭД с искусственным интеллектом 1
29.06.2026 UserGate представил рынку новый продукт для защиты веб‑доступа — UserGate Secure Web Gateway 1
23.06.2026 Число EoP-уязвимости выросло почти в два раза 1
10.06.2026 «Нейроюрист» научился составлять ответ на претензию 1
09.06.2026 Nord Clan выпустила платформу интеллектуальной обработки документов Nord.OCR 1
08.06.2026 Денис Голованов -

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

 1
21.05.2026 «Цифровая мануфактура» и «Аскон» объединяют компетенции для технологического суверенитета и создания САПР кабельных систем 1
18.05.2026 В Kaspersky SD-WAN 3.0 появилась защита от SYN-flood атак и улучшенное журналирование 1
07.05.2026 Министр здравоохранения показал Президенту единую цифровую платформу 1
30.04.2026 В России создали первый отечественный микшерский пульт на замену импортным 1
29.04.2026 Связка АТС «Телфин.Офис» с SimulCRM объединяет коммуникации и продажи в одну экосистему 1
28.04.2026 Экосистема Naumen и собственные разработки «Ситидрайва» ускорили работу контакт-центра на 62% при росте нагрузки 1
22.04.2026 Россияне скупают умные роутеры с продвинутыми настройками 1
16.04.2026 «Даком М» усилила SpaceVM интегрированным проприетарным SDN‑стеком 1
15.04.2026 Четверть компаний теряет клиентов из-за обзвона конкурентами 1
14.04.2026 «Сегежа Групп» импортозаместила ИТ-систему маркировки продукции 1
14.04.2026 В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой 1
09.04.2026 ITFB Group стала партнером Yandex Cloud 1
08.04.2026 Onellect автоматизировал планирование маршрутов для «Биокодекс» с помощью BPMSoft и «Яндекс Маршрутизации» 1
06.04.2026 Интеграция «Юнион» и «Релевантер» снижает затраты при поиске кандидатов на 20% 1
06.04.2026 Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему 1
03.04.2026 «БСС ИИ» аккумулирует технологии для бизнеса и госсектора в Max 1
31.03.2026 Доля ИИ в российских бизнес-процессах не превысила 5% 1
25.03.2026 Интернет пропал — доставка продолжается. Технология MBLE Mesh (Bluetooth Mesh) решает проблему отсутствия связи у курьеров 1
24.03.2026 Nerpa представила новую сетевую архитектуру для дата-центров с пропускной способностью до 400 Гбит/с 1
19.03.2026 В Bi.Zone ZTNA появилась функция поддержки Ubuntu 1

Публикаций - 607, упоминаний - 607

Маршрутизация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 36
Cisco Systems 5372 36
Microsoft Corporation 25775 28
9594 25
Oracle Corporation 7074 21
Yandex - Яндекс 9215 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Softline - Софтлайн 3743 14
Telegram Group 2940 14
Naumen - Наумен 752 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
SAP SE 5601 13
Broadcom - VMware 2610 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
HP Inc. 5883 12
Google LLC 12688 12
Huawei 4675 11
Directum - Директум 1268 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 11
Genesys 216 11
ЛайфТелеком - Телфин 290 11
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 8
Eltex - Предприятие Элтекс 273 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Почта России ПАО 2370 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Альфа-Банк 1979 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Visa International 1993 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Союз кинематографистов России 11 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
4CIO 20 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 180
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 178
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 130
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 121
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 116
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 96
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 88
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 87
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 80
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 79
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 79
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 78
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 70
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 69
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 66
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 59
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 45
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 44
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 42
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 42
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 42
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 37
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
Linux OS 11533 24
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Office 4170 16
Google Android 15243 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Apple iOS 8583 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Microsoft Outlook 1506 10
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 10
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 8
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Шаповалов Александр 18 4
Осокин Андрей 10 4
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Букашкин Антон 5 4
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Майзенберг Филипп 5 2
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
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