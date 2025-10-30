«РН-Ванкор» использует систему «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) для эффективного управления электронным документооборотом

«Цитрос ЮЗ ЭДО» позволяет сотрудникам ООО «РН-Ванкор» формировать и проверять документы, а также массово подписывать и экспортировать их (в том числе с машиночитаемыми доверенностями). Система полностью соответствует актуальным законодательным требованиям, эксперты SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) постоянно отслеживают изменения и своевременно адаптируют систему под них. Реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях с помощью собственного ПО отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — интеграционное мультисервисное решение для обмена электронными документами, взаимодействия с сервисами ЭДО и госорганами. Применяется в крупных компаниях, работающих с большим объемом документооборота, контрагентов и сервисов ЭДО. Функциональность системы включает маршрутизацию, пакетную обработку и синхронизацию данных (актуальность приглашений контрагентам и МЧД).

Система позволяет заказчику работать как с формализованными (соответствуют форматам ФНС), так и неформализованными документами — создавать, подписывать, отправлять, получать их. В рамках Приказа ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970 поддержаны и используются такие типы документов как УПД, ТОРГ-12 и Акт, в том числе с поддержкой новых налоговых ставок в соответствии с главой 21 НК России.

Система «Цитрос ЮЗ ЭДО» поддерживает пользовательские задания, инициируемые через API внешними системами для автоматизации процессов. Типы заданий: массовое подписание/отказ в подписании исходящих/входящих документов; обработка запросов на аннулирование/корректировку.

Кроме того, доступна опция автоматизированного мониторинга статусов — все события попадают в очередь событий, что позволяет вести аудит и своевременно реагировать на изменения.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» обеспечивает полный цикл подписания документов с МЧД в соответствии с требованиями ФНС и стандартами ЭДО. Дополнительно система дает возможность автоматически создавать учетную запись пользователя при регистрации МЧД — с привязкой доверенности, даже если пользователь еще не авторизовался в системе.

Решение обеспечивает комплексный подход к работе с контрагентами — от создания единого справочника до настройки взаимодействия в рамках ЭДО. Список всех контрагентов хранится в справочнике, новые участники добавляются вручную или автоматически. Система поддерживает полный цикл обмена приглашениями — без необходимости выхода в сторонние сервисы. Пользователи могут легко создавать, подписывать и отправлять соглашения об ЭДО, в том числе для роуминговых абонентов (работающих через других операторов). При необходимости предусмотрены функции «разрыва дружбы» или аннулирования соглашения. Использование «Цитрос ЮЗ ЭДО» минимизирует ручной труд благодаря автоматизации процессов синхронизации справочника с данными учетных систем и оператора ЭДО, настройки гибких правил маршрутизации, мониторинга статусов приглашений.

«Система «Цитрос ЮЗ ЭДО» обеспечивает специалистам «РН-Ванкор» удобное и эффективное управление электронным документооборотом, позволяя работать в привычных системах без переключений. Наше решение поддерживает обмен юридически значимыми документами через интеграцию с оператором ЭДО, включая возможности формирования и подписания документов, а также управления контрагентами. Благодаря работе с различными типами документов, пользовательскими заданиями и функциональности управления МЧД, система повышает автоматизацию процессов, что в целом улучшает взаимодействие с контрагентами и оптимизирует документооборот», — сказала Юлия Ворожбицкая, руководитель группы сопровождения и реализации проектов компании SL Soft FabricaONE.AI. (акционер — ГК Softline)

«Благодаря гибкости «Цитрос ЮЗ ЭДО» и ее глубокой интеграции с нашими учетными системами, сотрудники теперь работают с электронными документами в единой среде и без лишних ручных операций. Особенно отмечу широкую функциональность для взаимодействия с контрагентами и МЧД», — сказал Андрей Роженко, менеджер отдела информационных технологий компании «РН-Ванкор».