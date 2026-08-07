Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Красноярский край Ванкорское нефтегазовое месторождение
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 36
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
|Аветисян Армен 47 3
|Егошин Сергей 117 3
|Валенко Вадим 5 2
|Низомиддинов Олег 12 1
|Поповский Александр 93 1
|Козерод Сергей 38 1
|Комягин Сергей 22 1
|Шишкин Андрей 17 1
|Медведева Ольга 5 1
|Дегтярев Михаил 10 1
|Логинов Юрий 6 1
|Горячий Юрий 1 1
|Лобанов Антон 2 1
|Акбулатов Эдхам 5 1
|Курилов Олег 1 1
|Steinmeier Frank-Walter - Штайнмайер Франк-Вальтер 4 1
|Худайнатов Эдуард 1 1
|Филипенко Александр 3 1
|Кочанова Анастасия 1 1
|Роженко Андрей 1 1
|Ворожбицкая Юлия 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Горбунов Александр 55 1
|Рязанов Александр 22 1
|Платов Алексей 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Сечин Игорь 37 1
|Ахметшин Динар 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.