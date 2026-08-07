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Россия СФО Красноярский край Ванкорское нефтегазовое месторождение

СОБЫТИЯ


07.08.2026 NOTA Group обеспечила связью строительство подводного перехода нефтепровода через Енисей 1
30.10.2025 «РН-Ванкор» использует систему «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) для эффективного управления электронным документооборотом 1
07.03.2025 Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире 1
17.10.2024 МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 3
29.05.2024 МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края 2
31.08.2023 МТС обеспечила фиксированным интернетом месторождения на Крайнем севере 1
09.02.2018 «Системный софт» внедрил систему резервного копирования в компании «ОЗНА» 1
07.11.2016 МТС обеспечил связью золотое месторождение на Северной земле 1
26.07.2016 МТС в Красноярском крае запустила интернет на «голосовых» частотах 2
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 1
12.01.2016 Красноярские нефтяники выбрали МТС 2
14.07.2015 Softline автоматизировала управление ИТ-активами и сервисами «Ванкорнефти» 1
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 2
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 2
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1
28.02.2014 Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80% 1
19.08.2013 «Билайн» в Красноярском крае обеспечил 3G-связью отдаленные нефтяные месторождения через спутниковый канал 1
17.07.2013 МТС улучшила качество связи в 20 отдаленных населенных пунктах Красноярского края 2
31.01.2013 МТС увеличила количество базовых станций 3G в Красноярском крае на 35% 2
18.01.2013 МТС улучшила связь на 34 промышленных объектах нефтяной отрасли Красноярского края 4
08.02.2011 МТС инвестирует более 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 1
03.12.2008 "ЦИП" обозначил философию роста в условиях кризиса 2

Публикаций - 23, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Softline - Софтлайн 3743 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 20 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 1
NOTA Group - Нота-Групп 2 1
Broadcom - VMware 2610 1
Microsoft Corporation 25775 1
Veeam Software 345 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Embarcadero 67 1
NICE Systems 70 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Тагульское 6 3
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 3
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 2
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 2
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 2
Востокгеофизика 2 2
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Транснефть 335 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 2
КНП - Красноярскнефтепродукт 5 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
СМУ Нефтехим 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Металлсервис-Групп 2 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Ванкорское УТТ 1 1
СЕЗАР-Арктика 1 1
СНС - Сибнефтесервис 1 1
Роснефть - РН-Бурение 10 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
Роснефть - Восток ойл 3 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Газпром бурение 62 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 5
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 4
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 75 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 370 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
Apple iPhone 5 783 2
МТС 3G-сеть 121 1
МТС Коммуникатор 31 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
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Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Аветисян Армен 47 3
Егошин Сергей 117 3
Валенко Вадим 5 2
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Рязанов Александр 22 1
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Медведев Дмитрий 1665 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 5
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 5
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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