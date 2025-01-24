Россия СФО Красноярский край Норильск Кайеркан
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Егошин Сергей 56 3
|Аветисян Армен 47 2
|Терехова Оксана 13 2
|Ким Андрей 31 2
|Злобин Александр 4 1
|Агарков Виталий 1 1
|Мудрецова Татьяна 10 1
|Зданович Сергей 8 1
|Стрельцов Павел 2 1
|Гроо Александр 2 1
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