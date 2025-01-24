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Россия СФО Красноярский край Норильск Кайеркан

Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан


24.01.2025 МТС добавила мощностей домашнему интернету в Заполярье 1
22.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом 1
16.10.2023 Порт «Бухта север» на Таймыре стал самой северной точкой на карте связи МТС 1
28.09.2023 МТС провела модернизацию сети в крупном вахтовом поселке в Кайеркане 2
14.09.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Норильске 1
24.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет для норильчан 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 2
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
14.09.2015 МТС обеспечила сервисами связи крупнейшего перевозчика Норильска 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1
28.11.2014 МТС ускорила интернет в Норильском промышленном районе 1
13.02.2013 МТС обеспечила связью удаленные промышленные объекты Норильска 1
27.01.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 10 населенных пунктах Красноярского края 1
25.05.2007 ЕТК понизила стоимость SMS для выпускников 1
05.04.2006 "Мегафон" стартовал в Норильске 1
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" 1
19.12.2002 "Би Лайн GSM" начинает работать в Норильске 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12581 10
МегаФон 8826 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Huawei Technologies 399 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 464 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
БУХта - Buhta 87 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 3
Тагульское 5 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
НПОПАТ МУП - Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта 1 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 7 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7642 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66042 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20615 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24468 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8145 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15885 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50468 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3984 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27860 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13119 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24150 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7995 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 982 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4026 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4760 2
Пропускная способность - Bandwidth 1746 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12522 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 617 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4100 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7579 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
Apple iPhone 6 4862 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
МТС 3G-сеть 116 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Егошин Сергей 56 3
Аветисян Армен 47 2
Терехова Оксана 13 2
Ким Андрей 31 2
Злобин Александр 4 1
Агарков Виталий 1 1
Мудрецова Татьяна 10 1
Зданович Сергей 8 1
Стрельцов Павел 2 1
Гроо Александр 2 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 250 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1378 13
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 40 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1653 9
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 8
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 6
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2452 5
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 90 5
Россия - РФ - Российская федерация 144333 4
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 44 4
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 4
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 82 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43185 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 20 2
Россия - Бородино 43 2
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 32 2
Россия - Назарово 25 2
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 28 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17385 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7428 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 746 1
Россия - СФО - Кемеровская область 899 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 36 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - Заполярье 113 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 40 1
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 14 1
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 29 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 35 1
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 16 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18473 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24098 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29046 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9945 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5355 2
Образование в России 2195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5522 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13503 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 1
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9802 1
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СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 10 1
День молодёжи - 27 июня 897 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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