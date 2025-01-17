Егошин Сергей

МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба 1

К сезону новогодних путешествий МТС обновила цифровой гид по локальной кухне Сибири 1

МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1

МТС в Красноярском крае запустит пять базовых станций отечественного производства 1

МТС оцифровала образовательный процесс Красноярского государственного медицинского университета 1

МТС обеспечила цифровой инфраструктурой Красноярский ТЮЗ 1

МТС прокачала мобильный интернет в заповеднике с древними сибирскими эндемиками 1

МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом 1

МТС запустила LTE в селах поволжских переселенцев 1

Красноярцы смогут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных МТС 1

МТС оцифровала сокровищницу каменного века на востоке Красноярского края 1

Сеть LTE накрыла предивный поселок на берегу Енисея 1

МТС запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края 1

МТС присоединила к сети еще 26 малых населенных пунктов в Красноярском крае 1

Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками 1

МТС прокачала мобильный интернет в Сосновоборске и Железногорске 1

За сохранностью промышленных объектов в Норильске наблюдают через облака 1

Красноярцы могут поступить в магистратуру по ИИ от МТС 1

МТС предложит корпоративным клиентам из Красноярского края отечественную компьютерную технику по подписке 1

МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края 1

Около половины атак на промышленные предприятия Красноярского края приходится на нерабочее время 1

МТС помогла решить проблему очередей в магазинах крупнейших торговых сетей Таймыра 1

МТС провела модернизацию сети в крупном вахтовом поселке в Кайеркане 1

МТС обеспечила фиксированным интернетом месторождения на Крайнем севере 1

МТС ускорила мобильный интернет для норильчан 1