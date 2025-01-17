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Егошин Сергей



17.01.2025 МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба 1
26.12.2024 К сезону новогодних путешествий МТС обновила цифровой гид по локальной кухне Сибири 1
25.12.2024 МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1
24.12.2024 МТС в Красноярском крае запустит пять базовых станций отечественного производства 1
19.12.2024 МТС оцифровала образовательный процесс Красноярского государственного медицинского университета 1
05.12.2024 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой Красноярский ТЮЗ 1
25.11.2024 МТС зашла с LTE в таежный поселок, упомянутый в рассказе «певца сибирского края» 1
13.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в заповеднике с древними сибирскими эндемиками 1
17.10.2024 МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом 1
10.10.2024 МТС запустила LTE в селах поволжских переселенцев 1
07.10.2024 Красноярцы смогут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных МТС 1
04.10.2024 МТС оцифровала заполярную «Арктику» 1
02.10.2024 Аналитика МТС: каждый пятый турист Национального центра В.П. Астафьева оказался столичным жителем 1
19.09.2024 МТС оцифровала сокровищницу каменного века на востоке Красноярского края 1
17.09.2024 Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог» 1
04.09.2024 Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко 1
04.09.2024 Аналитика МТС: жители Хакасии стали чаще приезжать на «томатный» фестиваль в Минусинске 1
30.08.2024 МТС обеспечила «гигабитом» «Баланс» и «Евразию» в Красноярске 1
15.08.2024 Сеть LTE накрыла предивный поселок на берегу Енисея 1
01.08.2024 МТС запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края 1
25.07.2024 МТС включила LTE-скорости в поселке, где жил самый загадочный старец Сибири Федор Кузьмич 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 1
03.07.2024 Искусственный интеллект от МТС проконтролирует безопасность в Красноярском Фанпарке «Бобровый лог» 1
25.06.2024 МТС присоединила к сети еще 26 малых населенных пунктов в Красноярском крае 1
17.06.2024 Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками 1
14.06.2024 МТС запустила в Красноярском крае экосистемный сервис оплаты частями «Флекс» 1
07.06.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сосновоборске и Железногорске 1
04.06.2024 За сохранностью промышленных объектов в Норильске наблюдают через облака 1
03.06.2024 Красноярцы могут поступить в магистратуру по ИИ от МТС 1
30.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам из Красноярского края отечественную компьютерную технику по подписке 1
29.05.2024 МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края 1
24.05.2024 Около половины атак на промышленные предприятия Красноярского края приходится на нерабочее время 1
17.05.2024 Голосовой ассистент на базе ИИ поможет красноярцам ответить на звонок «без голоса» и узнать мошенников 1
16.10.2023 Порт «Бухта север» на Таймыре стал самой северной точкой на карте связи МТС 1
29.09.2023 МТС помогла решить проблему очередей в магазинах крупнейших торговых сетей Таймыра 1
28.09.2023 МТС провела модернизацию сети в крупном вахтовом поселке в Кайеркане 1
31.08.2023 МТС обеспечила фиксированным интернетом месторождения на Крайнем севере 1
24.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет для норильчан 1
31.05.2023 Цифровые технологии МТС помогут сохранить «Историю» Роллена и другие книжные раритеты в библиотеках Норильска 1
15.05.2023 МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае 1

Публикаций - 55, упоминаний - 55

Егошин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 55
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
БУХта - Buhta 87 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Adobe Figma 41 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС - Иртея 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина 3 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
Почта России ПАО 2112 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 20 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 34
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 17
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 7
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
МТС Big Data 265 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 3
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
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МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
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