МТС включила 4G в девяти населенных пунктах на юге Красноярского края

ПАО «МТС» сообщает о запуске сети LTE в девяти населенных пунктах, расположенных на юге Красноярского края. В результате работ по расширению покрытия LTE доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 3500 жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС накрыла деревни и села Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Краснотуранского, Идринского и Курагинского районов. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами и банковскими приложениями. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи автомобилистам, следующим из Красноярска к Шалоболинской писанице, насчитывающей более 500 плоскостей с древнейшими рисунками, или заливу Сыда — самому крупному в акватории Красноярского водохранилища.

В зоне покрытия скоростного мобильного интернета МТС оказалось село Средняя Шушь, расположенное в 40 км от поселка Шушенское. Здесь проживают старообрядцы-беспоповцы часовенного согласия, которые переселялись в населенный пункт с начала двухтысячных годов из разных районов Красноярского края. Известно, что в семьях старообрядцев пользуются современной бытовой и сельскохозяйственной техникой, автомобилями и средствами связи. При этом в Средней Шуши сохранились деревенские дома и ворота, украшенные резьбой в стиле русского узорочья.

Цифровой апгрейд получили также жители нескольких старинных сел сибирского юга. Одним из таких поселений стало село Большой Хабык, основанное во второй половине 18 века переселенцами из Пензенской и Нижегородской губерний. Сейчас уличная сеть села насчитывает более десятка улиц, в Большом Хабыке действует общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, ФАП, отделение связи и несколько магазинов, куда зашла сеть LTE от МТС.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Красноярском крае. В 2024 г. наша связь стала доступна в более пятидесяти населенных пунктах региона. Например, МТС первой из операторов запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края. В конце прошлого года мы обновили сеть на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах «Богучаны-Кодинск» и «Ачинск-Ужур-Троицкое», а также в малых городах региона. Важно, чтобы сельчане могли пользоваться современными цифровыми сервисами, а у водителей и пассажиров, которые путешествуют по краю, всегда была возможность оставаться на связи», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.