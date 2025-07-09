Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76548
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Россия СФО Красноярский край Курагинский район Курагино

Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство 1
30.01.2025 МТС включила 4G в девяти населенных пунктах на юге Красноярского края 1
26.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в Красноярском крае 1
13.12.2024 МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации 1
25.09.2024 Спутники следят за посевами из космоса 1
25.07.2024 МТС включила LTE-скорости в поселке, где жил самый загадочный старец Сибири Федор Кузьмич 1
25.06.2024 МТС присоединила к сети еще 26 малых населенных пунктов в Красноярском крае 1
01.03.2023 Семь поселений Красноярского края получили улучшенную мобильную сеть 1
27.12.2019 Tele2 обеспечила связью и интернетом жителей малых населенных пунктов Красноярского края 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 1
01.11.2016 Tele2 удвоит емкость базовых станций в Красноярском крае 1
26.07.2016 МТС в Красноярском крае запустила интернет на «голосовых» частотах 1
28.04.2016 Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
18.11.2015 ТТК обеспечил интернетом компанию «Саянмолоко» 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 2
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
29.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 13 населенных пунктах Красноярского края 1
05.08.2008 Проведена аэросъемка для проектирования железной дороги "Курагино-Кызыл" 1
08.02.2008 УПФР в Курагинском районе Красноярского края заказывает страхование компьютерной техники 1
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13411 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 5
Ростелеком 10024 2
МегаФон 9403 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 194 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 1
Геокосмос 37 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
ЕПК - Енисейская промышленная компания 2 1
Енисей Футбол-Арена 1 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8259 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8753 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3747 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21294 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28400 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4753 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8472 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9487 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7884 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6141 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24878 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16536 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1531 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16443 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4014 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1143 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1042 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7713 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 100 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11983 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 146 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10975 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3842 2
HSDPA Dual Carrier 84 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12668 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4544 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11858 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4699 1
Оцифровка - Digitization 4749 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2896 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1436 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3343 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Honor - серия смартфонов 213 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 473 1
Apple iPhone 11 261 1
Apple iPhone 5 774 1
Apple iPad mini 421 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3351 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 85 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
Егошин Сергей 74 3
Шиянов Егор 6 3
Аветисян Армен 47 2
Ким Андрей 37 2
Томенко Виктор 11 1
Киселев Сергей 65 1
Баженов Михаил 39 1
Кудрявцев Артем 26 1
Валенко Вадим 5 1
Кубарев Владимир 6 1
Левицкий Валерий 1 1
Ляпунов Александр 3 1
Якубайлик Олег 1 1
Кузьмич Феодор 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1458 20
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1746 18
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 72 10
Россия - РФ - Российская федерация 150648 7
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 93 7
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 56 5
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 5
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 29 5
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 27 5
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 21 5
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 26 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2585 4
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 4
Россия - Бородино 44 4
Россия - СФО - Хакасия Республика 529 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 257 3
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 176 3
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 3
Россия - Назарово 30 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 44 3
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 3
Россия - СФО - Красноярский край - Балахтинский район - Балахта 5 3
Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 19 3
Россия - СФО - Красноярский край - Сухобузимский район 12 3
Земля - планета Солнечной системы 10494 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 43 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 80 2
Россия - СФО - Красноярский край - Краснотуранск 5 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 20 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1591 1
Россия - ПФО - Пензенская область 612 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 539 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 672 1
Россия - СФО - Республика Тыва 337 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 122 1
Германия - Бавария 71 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 21 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 43 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5081 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10269 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2530 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19471 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6658 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1772 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53120 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5400 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1761 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5706 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5908 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2953 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11194 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49652 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16851 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10283 1
Металлы - Никель - Nickel 341 1
Металлы - Медь - Copper 815 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 535 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1786 1
Спорт - Футбол 744 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 160 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 14 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 81 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще