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Россия СФО Красноярский край Курагинский район Курагино
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
|Егошин Сергей 74 3
|Шиянов Егор 6 3
|Аветисян Армен 47 2
|Ким Андрей 37 2
|Томенко Виктор 11 1
|Киселев Сергей 65 1
|Баженов Михаил 39 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Валенко Вадим 5 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Левицкий Валерий 1 1
|Ляпунов Александр 3 1
|Якубайлик Олег 1 1
|Кузьмич Феодор 1 1
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