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Россия СФО Красноярский край Шарыповский район Шарыпово Инголь


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае 1
25.12.2024 МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1
20.11.2024 «МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру 1
10.10.2024 «МегаФон» закрасил еще одно «белое пятно» на цифровой карте Красноярского края 4
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 1
25.06.2024 «Ростелеком» улучшил видеонаблюдение в пунктах выдачи заказов онлайн-магазинов 1
14.11.2023 Еще два малых села Сибири впервые вышли на связь 1
01.03.2023 Семь поселений Красноярского края получили улучшенную мобильную сеть 1
13.10.2022 В трех селах Красноярского края впервые появилась мобильная сеть 2
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
19.04.2013 МТС в 2013 г. в 1,5 раза увеличит протяженность ВОЛС в Красноярском крае 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
28.06.2012 "Безопасных городов" придется ждать больше 5 лет 1
29.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 13 населенных пунктах Красноярского края 2
28.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 60 населенных пунктах Сибири 1
02.06.2011 Сеть 3G «Билайн» появится в 16 новых населенных пунктах Красноярского края 1
28.04.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
20.04.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
04.09.2008 «ТТК-Сибирь» получила радиочастоты в 7 городах Красноярского края и Хакасии 1
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 7
МегаФон 9312 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 5
Ростелеком 9953 4
Huawei 4030 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Cisco Systems 5158 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
АКОС 68 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 31 1
Adobe Figma 48 1
Xiaomi 1823 1
Samsung Electronics 10385 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 5
Планета ТРЦ 2 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 45 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 76 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 796 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3427 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5576 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12080 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8151 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8657 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6551 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3684 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7518 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24746 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1115 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10938 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7500 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9470 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1031 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3822 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2971 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12916 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 2
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