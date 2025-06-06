Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Красноярский край Шарыповский район Шарыпово Инголь
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
|Ким Андрей 36 5
|Ляпунов Александр 3 2
|Егошин Сергей 71 2
|Распопин Николай 33 1
|Томенко Виктор 11 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Аветисян Армен 47 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Амосов Владимир 7 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Медведева Ольга 4 1
|Горбенко Павел 1 1
|Олейник Василий 3 1
|Болдырев Семен 3 1
|Нургалеев Хамид 5 1
|Сухин Богдан 1 1
|Буйновский Вячеслав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.