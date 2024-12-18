Россия СФО Новосибирская область Карасукский район Карасук
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Куприянов Юрий 20 3
|Соловенчук Александр 105 1
|Титов Алексей 31 1
|Соловьев Александр 91 1
|Апурин Николай 11 1
|Машанов Владимир 3 1
|Олмесов Еркебулан 1 1
|Бойко Артем 1 1
|Струков Алексей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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