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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Новосибирская область Карасукский район Карасук

Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук


18.12.2024 «МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка 1
13.12.2021 МТС обеспечила связью и мобильным интернетом малые поселки Астродым и Кучугур 3
21.04.2021 Решения «Инфинет» помогают оперативно выявлять нарушения на дорогах Казахстана 1
09.11.2020 В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт 1
08.06.2015 «Ростелеком» реконструировал внутризоновую сеть в Новосибирской области 1
26.03.2014 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Новосибирской области превысило 200 тыс. 1
20.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Новосибирской области 1
07.02.2013 В Новосибирской области появились мобильные МФЦ 1
31.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов кабельного ТВ в Заринске 1
05.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в шести городах региона 1
28.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 60 населенных пунктах Сибири 2
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
19.08.2010 «Сибирьтелеком» планирует довести количество подключенных по технологиям GPON и ETTH домов в Новосибирской области до 2,1 тыс. в 2010 г. 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
02.04.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Сибирском регионе 1
17.11.2009 «Синтерра» построила новую линию Омск – Новосибирск 1
11.01.2007 К интернету подключено более 1000 школ Новосибирской области 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Ростелеком 9701 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
МегаФон 8805 2
Intel Corporation 12197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Криста НПО 68 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 1
Прогноз 1650 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Туристский информационный центр Красноярского края 1 1
Наукоград - технопарк 134 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 99 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Microsoft Windows 10 1758 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
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