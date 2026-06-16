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Россия СФО Новосибирская область Каргатский район Каргат

Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат

СОБЫТИЯ


16.06.2026 МТС улучшила мобильную связь в самом маленьком городе Новосибирской области 1
22.08.2022 «Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области 1
08.08.2016 МТС разогнала LTE-сети в столице Сибири до 150 Мбит/с 1
08.06.2015 «Ростелеком» реконструировал внутризоновую сеть в Новосибирской области 2
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
20.08.2009 «Синтерра» расширила пропускную способность сети в Сибирском федеральном округе 1
19.05.2009 «Синтерра» улучшила связность сети в СФО 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 275 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15456 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Ростелеком 10805 1
МегаФон 10538 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 912 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9140 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7523 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9288 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17759 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22657 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4303 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4003 1
Пропускная способность - Bandwidth 1882 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26058 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8640 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9948 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4116 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6545 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60649 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1738 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2249 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9744 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1386 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2211 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
Титов Алексей 59 1
Арендаренко Андрей 11 1
Куприянов Юрий 22 1
Линков Алексей 1 1
Слизень Виталий 244 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2015 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 32 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 20 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 22 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Купинский район - Купино 13 2
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 48 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 47 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 15 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 28 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Маслянинский район - Маслянино 13 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 405 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 191 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 9 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 12 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 650 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1033 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 566 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1013 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 109 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 277 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56870 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1214 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 792 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10772 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5589 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21285 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449372, в очереди разбора - 727755.
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