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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Сибирь
Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома
Публикаций - 173, упоминаний - 234
Ростелеком Сибирь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Громыко Роман 21 15
|Кравцов Роман 77 14
|Махорин Алексей 14 11
|Куприянов Юрий 19 9
|Кубарев Владимир 6 6
|Беленький Валерий 32 5
|Южаков Александр 6 5
|Титов Алексей 16 4
|Лавренюк Сергей 6 4
|Касымов Вячеслав 6 3
|Иванов Сергей 359 3
|Кудрявцев Максим 38 3
|Ширшов Олег 9 2
|Фролов Сергей 33 2
|Папин Максим 9 2
|Рейхерт Александр 8 2
|Швайбович Владислав 18 2
|Каминский Павел 12 2
|Дадыкин Иван 30 2
|Тулеев Аман 10 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 988 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Тимощук Наталья 6 2
|Кресс Виктор 5 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Мартынов Александр 21 1
|Яковлев Михаил 17 1
|Заборский Юрий 1 1
|Степанов Антон 57 1
|Петухов Юрий 2 1
|Туров Алексей 8 1
|Лукаш Сергей 10 1
|Мелкумов Александр 5 1
|Еремкин Андрей 13 1
|Терентьев Юрий 13 1
|Крымский Михаил 9 1
|Крупский Владимир 7 1
|Амосов Владимир 7 1
|Герасимова Ольга 4 1
|Кукарцев Кирилл 5 1
|Juniper Research 419 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru