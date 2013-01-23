Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 60199
ИКТ 5500
Организации 3702
Ведомства 1356
Ассоциации 422
Технологии 2197
Системы 13072
Персоны 21495
География 1083
Статьи 734
Пресса 612
ИАА 439
НИИ, ВУЗы и библиотеки 820
Мероприятия 658

Ростелеком Сибирь
Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома



23.01.2013 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс.
12.09.2012 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек
10.09.2012 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс.
08.06.2012 Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу
20.02.2012 В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб.
22.11.2011 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи
04.10.2011 «Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов
18.08.2011 Заместителем директора «Ростелеком-Сибирь» назначен Яков Диркс
09.08.2011 «Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
01.06.2011 Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь»
24.05.2011 «Ростелеком-Сибирь» за год удвоил число абонентов IP-телевидения

Публикаций - 173, упоминаний - 234

Ростелеком Сибирь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 134
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 19
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 51 13
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 8
NVision Group - Энвижн Груп 628 7
7интек - 7intec 4 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 176 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 3
VK - Mail.ru Group 2812 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 2
Huawei 2996 2
Apple Inc - Эппл Рус 10118 2
Meta - Facebook 4129 2
5030 2
Барс груп 417 2
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 2
Fujitsu 1619 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 1
CyberPower Systems 21 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Tonk - Тонк ГК 34 1
Infotecs - ИнфоТеКС 299 1
Конфидент 63 1
Xerox 1050 1
Schneider Electric 459 1
Электросвязь 188 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 1
Infinera 34 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
Ростелеком НСС 75 1
HP Compaq Computer Corp 1852 1
Unisys 110 1
РЖД - Российские железные дороги 1328 2
Visa International 1640 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
X5 Group 650 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Правительство РФ 2657 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 2
Администрация Томской области 13 2
Президент Российской Федерации 1729 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Правительство Красноярского края - Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края 1 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 43 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 15 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 48 1
Правительство Красноярского края - КГКУ ЦИТ - Центр информационных технологий Красноярского края 3 1
Правительство Красноярского края - Министерство здравоохранения Красноярского края 2 1
World Bank Group - Всемирный банк 241 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Федеральное казначейство России 867 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 17
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 9
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 3
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 67 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 2
Безопасный город 390 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1251 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 50 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 343 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
Microsoft Windows 10 10127 3
Symbian OS 1387 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 358 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Google Android 11666 2
Apple iOS 6242 2
VK - Mail.ru Одноклассники 976 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 186 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 1
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 215 1
Microsoft Windows Server 2008 223 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 78 1
Ростелеком Экраны 4 1
HPE ArcSight 55 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 21 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Cell 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Home Cell 2 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 1
Apple iPad 3542 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 1
Microsoft ActiveX 139 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 1
Microsoft Windows Update 116 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 1
Asterisk 68 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
Java - Язык программирования 2399 1
Google YouTube - Видеохостинг 2175 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 1
Громыко Роман 21 15
Кравцов Роман 77 14
Махорин Алексей 14 11
Куприянов Юрий 19 9
Кубарев Владимир 6 6
Беленький Валерий 32 5
Южаков Александр 6 5
Титов Алексей 16 4
Лавренюк Сергей 6 4
Касымов Вячеслав 6 3
Иванов Сергей 359 3
Кудрявцев Максим 38 3
Ширшов Олег 9 2
Фролов Сергей 33 2
Папин Максим 9 2
Рейхерт Александр 8 2
Швайбович Владислав 18 2
Каминский Павел 12 2
Дадыкин Иван 30 2
Тулеев Аман 10 2
Jobs Steve - Джобс Стив 988 2
Щеголев Игорь 684 2
Тимощук Наталья 6 2
Кресс Виктор 5 2
Нащекин Алексей 111 2
Мартынов Александр 21 1
Яковлев Михаил 17 1
Заборский Юрий 1 1
Степанов Антон 57 1
Петухов Юрий 2 1
Туров Алексей 8 1
Лукаш Сергей 10 1
Мелкумов Александр 5 1
Еремкин Андрей 13 1
Терентьев Юрий 13 1
Крымский Михаил 9 1
Крупский Владимир 7 1
Амосов Владимир 7 1
Герасимова Ольга 4 1
Кукарцев Кирилл 5 1
Россия - Сибирь 1345 45
Россия - СФО - Новосибирск 2924 35
Россия - Российская федерация - РФ 82467 32
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 31
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1068 30
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 919 28
Россия - СФО - Республика Алтай 883 23
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 22
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 561 22
Россия - СФО - Кемеровская область 634 19
Россия - СФО - Иркутская область 725 16
Россия - СФО - Омская область 473 15
Россия - СФО - Хакасия Республика 330 15
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 11
Россия - ДФО - Забайкальский край 396 11
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 434 9
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 8
Россия - СФО - Республика Тыва 169 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 628 6
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 4
Россия - Крайний Север 143 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 246 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 192 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 252 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 129 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 29 2
Украина 5528 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 40 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 2
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 2
Россия - Бородино 32 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 3
Информационное общество - Государственная программа 305 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 2
Великая Отечественная война 199 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
Физика - область естествознания 78 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 16 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
NYT - The New York Times 943 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Россия К - телеканал 9 1
Juniper Research 419 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 63 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 5
СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка 12 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
Академгородок Новосибирск 70 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 56 1
ПВО КВКУРЭ ПВО - Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 1 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022