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Ростелеком Сибирь Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция»

озволил студентам погрузиться в реальные производственные процессы. Елена Кудина, HR-бизнес-партнер Красноярского филиала «Ростелекома»: «Команда — наша главная ценность. Мы заинтересованы в мо
08.04.2025 Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома»

лужбе, и дает новые знания для профессионального роста. Ростелеком Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» Василий Винников, директор Кемеровского филиала «Ростелеком»: «Работа под руководством опытного наставника помогает сформировать карьерную траекторию. Мой наставник на проекте – министр цифрового развития, связи и массов
16.01.2025 «РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex

о развивая функционал для замещения зарубежных решений на сети оператора. Закономерным результатом проделанной за прошедшие годы колоссальной работы стал успешный запуск маршрутизаторов Eltex на сети Томского филиала «Ростелекома». Работа профессионалов в своем деле – наших инженеров и инженеров «РТК-Сервис» – в единой команде помогла оперативно решить все вопросы, которые возникали в проце
18.01.2024 Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве

Денис Зиновьев назначен заместителем директора Красноярского филиала «Ростелекома». Он будет курировать реализацию стратегических проектов к
12.12.2023 Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома»

На должность технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Валерий Клейкин. Ранее он занимал должность з
14.09.2015 Константин Ярыгов возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома»

Директором Кемеровского филиала «Ростелекома» назначен Константин Ярыгов, ранее занимавший должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» – директора по развитию сетей связи. Констант
10.09.2014 Владимир Кубарев возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома»

Директором Кемеровского филиала «Ростелекома» назначен Владимир Кубарев, ранее занимавший должность комм
21.07.2014 Омский филиал «Ростелекома» перевел документооборот в электронный вид

абонентской баз, — отметил Денис Кобзарь, начальник Управления по работе с корпоративным сегментом Омского филиала «Ростелекома». — ЭДО между компаниями-партнерами экономит время и средства об
23.01.2013 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс.

на технологическую платформу нового поколения с интерактивными развлекательными и информационными сервисами. На сегодняшний день услуга цифрового интерактивного телевидения доступна во всех филиалах «Ростелеком-Сибирь». Она включает в себя до 180 цифровых каналов различной тематики – например, 30 кино-каналов, 17 музыкальных, 33 познавательных, 19 спортивных, 15 детских и 21 в формате высок
12.09.2012 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек

Общее количество зарегистрированных пользователей интернет-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек, квартальный прирост составил около 70 тыс. пользователей. Бесплатный сервис ispa.sibirtelecom.ru позволяет оперативно, в любое удобное для абонента «
10.09.2012 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс.

на технологическую платформу нового поколения с интерактивными развлекательными и информационными сервисами. На сегодняшний день услуга цифрового интерактивного телевидения доступна во всех филиалах «Ростелеком-Сибирь». Она включает в себя до 180 цифровых каналов различной тематики – например, 29 кино-каналов, 17 музыкальных, 34 познавательных, 19 спортивных, 15 детских и 17 в формате высок
08.06.2012 Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак

В 2003 г. занял пост начальника ремонтно-сервисной службы Территориального Управления №2 в г. Омске Сибирского филиала «Ростелекома», а затем технического директора Территориального Управления

18.04.2012 «Ростелеком-Сибирь» запускает систему обеспечения безопасности детей в интернете

С 20 апреля «Ростелеком-Сибирь» начинает предоставление услуги «Ребенок в доме», позволяющей обеспечить безопасность детей при нахождении в сети интернет. Услуга применяется в целях контент-фильтрации трафи
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу

В «Ростелеком-Сибирь» введена новая должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» по мобильному бизнесу. Ее занял Дмитрий Левин, до этого работавший в должности директора по

05.03.2012 «Ростелеком-Сибирь» снижает тариф на внутризоновые звонки

без НДС) – для организаций. «Мы надеемся, что очередной шаг по снижению тарифов позволит нам сделать наши услуги доступнее для еще большего количества наших клиентов», – отметил заместитель директора Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» – коммерческий директор Валерий Беленький.
20.02.2012 В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб.

налы связи, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Максим Кудрявцев. – В наступившем году мы продолжим и расширим работу в данном направлении». «Ростелеком-Сибирь» оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, среди которых предоставление широкополосного доступа к сети интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и ви
28.11.2011 Число абонентов IP-телевидения «Ростелеком-Сибирь» превысило 88 тыс.

«Ростелеком-Сибирь» подвел итоги развития услуги интерактивного телевидения «ТВист» за 10 месяцев текущего года. Совокупная абонентская база услуги по состоянию на конец октября текущего года пр
22.11.2011 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек

Общее количество зарегистрированных пользователей интернет-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» (ИСПА) достигло 890 тыс. человек, а средний ежемесячный объем платежей через данную систему составил более 10 млн руб. Возможность оплачивать все услуги связи «Ростелекома» ч
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи

х Кемерово, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово. Модернизация произведена на новом оборудовании СWDM, которое введено в эксплуатацию на 40 узлах мультисервисной сети Кемеровского филиала «Ростелекома». Технология спектрального уплотнения СWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих ч
04.10.2011 «Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов

иков в регионе, предоставив им высокоскоростной доступ к российскому и зарубежному сегментам сети интернет. Инженерами филиала «Энвижн Груп» в Новосибирске «Энвижн-Сибирь» совместно со специалистами «Ростелеком-Сибирь» была разработана архитектура сетей доступа, которая позволяет обеспечить высокий уровень отказоустойчивости, гибкое масштабирование и минимальные сроки по подключению абонент
18.08.2011 Заместителем директора «Ростелеком-Сибирь» назначен Яков Диркс

ыл назначен на пост заместителя технического директора по развитию макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком». С июля 2011 г. работал заместителем директора макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома».
09.08.2011 «Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов

По итогам первого полугодия, количество абонентов «Ростелеком-Сибирь», подключенных к сети интернет по технологии GPON, превысило 75 тыс. Монтированная емкость сети GPON макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь» в настоящее время со
04.08.2011 Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1

блокировка сайтов с Java и ActiveX. Родители могут внести в настройки маршрутизатора R1 список нежелательных слов в названиях и адресах веб-сайтов, доступ к которым будет запрещен детям и подросткам. Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1 Стоимость устройства составляет 2400 руб.
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»

пользователям системы к корпоративным информационным ресурсам в рамках макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь». Проект выполнялся в три этапа. Для определения особенностей ИТ-инфраструк
09.06.2011 «Ростелеком» ввел в Новосибирске SMS-сервис техподдержки

ях компании. Подключить услугу «SMS-информирование» можно, обратившись в офис продаж и обслуживания Новосибирского филиала «Ростелекома», а также в своем личном кабинете ИСПА (Интернет Система

01.06.2011 Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь»

ля генерального директора - директора Омского филиала «Сибирьтелекома». 1 апреля 2011 г. - директор Омского филиала «Ростелекома».
24.05.2011 «Ростелеком-Сибирь» за год удвоил число абонентов IP-телевидения

Макрорегиональный филиал «Сибирь» компании «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь») увеличил до 55 тыс. количество абонентов IP-TV, которое предлагается пользователям под маркой «ТВист». Таким образом, за последние 12 месяцев число абонентов этой услуги б
19.04.2011 Новосибирский филиал «Ростелекома» в 1 квартале выиграл конкурсы на предоставление услуг связи госведомствам на 30 млн руб.

По итогам 1 квартала 2011 г. Новосибирский филиал «Ростелекома» выиграл конкурсы на предоставление услуг связи региональны
19.04.2011 «Ростелеком» предоставил услуги связи Кузбасскому технопарку

оммуникаций РФ Игорь Щеголев, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Иван Дадыкин, директор Кемеровского
12.04.2011 «Ростелеком» и F1 представят доступ к программным решениям 1С по модели SaaS

«Ростелеком-Сибирь» предоставил серверное оборудование в собственном Дата-центре и организовал каналы широкополосного доступа в интернет для «Центра Консалтинга и Информационных Систем» (Группа

19.01.2011 Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+
16.11.2010 Сибирский филиал «МегаФона» реализовал возможность видеоконсультаций с помощью «МультиФона»
02.11.2010 Сибирский филиал «МегаФона» запустил услугу «Мобильный архив»
07.09.2010 Сибирский филиал «МегаФона» запустил услугу «Голосовое SMS»
11.06.2010 Сибирский филиал «МегаФона» начинает продажу комплектов Instant-SIM
06.04.2010 Сибирский филиал «МегаФона» представил услугу «Расширенный отчет о доставке»
05.04.2010 Роман Кравцов назначен директором Сибирского филиала «Ростелекома»

кий государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Роман Кравцов работает в Сибирском филиале «Ростелекома» с 2004 г., где последовательно занимал должности начальника о

Публикаций - 284, упоминаний - 388

Ростелеком Сибирь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 261
МегаФон 10742 22
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 4
Nvision Group - Энвижн Сибирь 22 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
7интек - 7intec 4 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
МТС Сибирь макрорегион 49 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Электросвязь 268 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 2
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4676 2
Apple Inc 13154 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
9594 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Google LLC 12688 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Открытые технологии 732 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 1
Infinera 40 1
Peak Systems - Пик Системз 26 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 8
Visa International 1993 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Новосибирский муниципальный банк - НМБ КБ 12 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Томскэнергосбыт - Томская энергосбытовая компания 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
101Hotels.com 456 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Кызыл (аэропорт) - ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ) 2 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 29
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 3
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 2
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 2
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
КрУДор КГКУ - Краевое государственное казённое учреждение - Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю 3 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Республики Тыва 16 1
Администрация города Кемерово 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 65
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 53
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 42
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 38
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 34
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 26
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 25
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 16
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Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростелеком - Лицей 26 2
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Apple iOS 8583 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
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VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
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ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
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Gilat SkyEdge VSAT 21 1
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Apple iAd 50 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 1
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 1
Linphone 6 1
Nokia 603 5 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Усатов Алексей 43 40
Громыко Роман 21 15
Кравцов Роман 89 15
Распопин Николай 48 15
Клейкин Валерий 13 12
Махорин Алексей 15 11
Беленький Валерий 32 9
Куприянов Юрий 22 9
Зиновьев Денис 11 9
Баженова Наталья 8 8
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Кубарев Владимир 7 7
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Винников Василий 12 7
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Южаков Александр 10 5
Диркс Яков 14 5
Зенин Николай 8 4
Лавренюк Сергей 6 4
Касымов Вячеслав 9 4
Ховалыг Владислав 6 4
Титов Алексей 62 4
Фролов Сергей 36 3
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Осеевский Михаил 350 3
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Левин Дмитрий 47 3
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Швайбович Владислав 19 2
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Ширшов Олег 9 2
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Кресс Виктор 6 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 87
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 80
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 43
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Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 92 10
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