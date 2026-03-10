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Ростелеком Сибирь Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.03.2026
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Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция»
озволил студентам погрузиться в реальные производственные процессы. Елена Кудина, HR-бизнес-партнер Красноярского филиала «Ростелекома»: «Команда — наша главная ценность. Мы заинтересованы в мо
|08.04.2025
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Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома»
лужбе, и дает новые знания для профессионального роста. Ростелеком Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» Василий Винников, директор Кемеровского филиала «Ростелеком»: «Работа под руководством опытного наставника помогает сформировать карьерную траекторию. Мой наставник на проекте – министр цифрового развития, связи и массов
|16.01.2025
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«РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex
о развивая функционал для замещения зарубежных решений на сети оператора. Закономерным результатом проделанной за прошедшие годы колоссальной работы стал успешный запуск маршрутизаторов Eltex на сети Томского филиала «Ростелекома». Работа профессионалов в своем деле – наших инженеров и инженеров «РТК-Сервис» – в единой команде помогла оперативно решить все вопросы, которые возникали в проце
|18.01.2024
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Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве
Денис Зиновьев назначен заместителем директора Красноярского филиала «Ростелекома». Он будет курировать реализацию стратегических проектов к
|12.12.2023
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Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома»
На должность технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Валерий Клейкин. Ранее он занимал должность з
|14.09.2015
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Константин Ярыгов возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома»
Директором Кемеровского филиала «Ростелекома» назначен Константин Ярыгов, ранее занимавший должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» – директора по развитию сетей связи. Констант
|10.09.2014
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Владимир Кубарев возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома»
Директором Кемеровского филиала «Ростелекома» назначен Владимир Кубарев, ранее занимавший должность комм
|21.07.2014
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Омский филиал «Ростелекома» перевел документооборот в электронный вид
абонентской баз, — отметил Денис Кобзарь, начальник Управления по работе с корпоративным сегментом Омского филиала «Ростелекома». — ЭДО между компаниями-партнерами экономит время и средства об
|23.01.2013
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«Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс.
на технологическую платформу нового поколения с интерактивными развлекательными и информационными сервисами. На сегодняшний день услуга цифрового интерактивного телевидения доступна во всех филиалах «Ростелеком-Сибирь». Она включает в себя до 180 цифровых каналов различной тематики – например, 30 кино-каналов, 17 музыкальных, 33 познавательных, 19 спортивных, 15 детских и 21 в формате высок
|12.09.2012
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Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек
Общее количество зарегистрированных пользователей интернет-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек, квартальный прирост составил около 70 тыс. пользователей. Бесплатный сервис ispa.sibirtelecom.ru позволяет оперативно, в любое удобное для абонента «
|10.09.2012
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«Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс.
на технологическую платформу нового поколения с интерактивными развлекательными и информационными сервисами. На сегодняшний день услуга цифрового интерактивного телевидения доступна во всех филиалах «Ростелеком-Сибирь». Она включает в себя до 180 цифровых каналов различной тематики – например, 29 кино-каналов, 17 музыкальных, 34 познавательных, 19 спортивных, 15 детских и 17 в формате высок
|08.06.2012
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Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак
В 2003 г. занял пост начальника ремонтно-сервисной службы Территориального Управления №2 в г. Омске Сибирского филиала «Ростелекома», а затем технического директора Территориального Управления
|18.04.2012
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«Ростелеком-Сибирь» запускает систему обеспечения безопасности детей в интернете
С 20 апреля «Ростелеком-Сибирь» начинает предоставление услуги «Ребенок в доме», позволяющей обеспечить безопасность детей при нахождении в сети интернет. Услуга применяется в целях контент-фильтрации трафи
|20.03.2012
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В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу
В «Ростелеком-Сибирь» введена новая должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» по мобильному бизнесу. Ее занял Дмитрий Левин, до этого работавший в должности директора по
|05.03.2012
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«Ростелеком-Сибирь» снижает тариф на внутризоновые звонки
без НДС) – для организаций. «Мы надеемся, что очередной шаг по снижению тарифов позволит нам сделать наши услуги доступнее для еще большего количества наших клиентов», – отметил заместитель директора Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» – коммерческий директор Валерий Беленький.
|20.02.2012
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В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб.
налы связи, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Максим Кудрявцев. – В наступившем году мы продолжим и расширим работу в данном направлении». «Ростелеком-Сибирь» оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, среди которых предоставление широкополосного доступа к сети интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и ви
|28.11.2011
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Число абонентов IP-телевидения «Ростелеком-Сибирь» превысило 88 тыс.
«Ростелеком-Сибирь» подвел итоги развития услуги интерактивного телевидения «ТВист» за 10 месяцев текущего года. Совокупная абонентская база услуги по состоянию на конец октября текущего года пр
|22.11.2011
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Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек
Общее количество зарегистрированных пользователей интернет-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» (ИСПА) достигло 890 тыс. человек, а средний ежемесячный объем платежей через данную систему составил более 10 млн руб. Возможность оплачивать все услуги связи «Ростелекома» ч
|21.10.2011
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«Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи
х Кемерово, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово. Модернизация произведена на новом оборудовании СWDM, которое введено в эксплуатацию на 40 узлах мультисервисной сети Кемеровского филиала «Ростелекома». Технология спектрального уплотнения СWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих ч
|04.10.2011
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«Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов
иков в регионе, предоставив им высокоскоростной доступ к российскому и зарубежному сегментам сети интернет. Инженерами филиала «Энвижн Груп» в Новосибирске «Энвижн-Сибирь» совместно со специалистами «Ростелеком-Сибирь» была разработана архитектура сетей доступа, которая позволяет обеспечить высокий уровень отказоустойчивости, гибкое масштабирование и минимальные сроки по подключению абонент
|18.08.2011
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Заместителем директора «Ростелеком-Сибирь» назначен Яков Диркс
ыл назначен на пост заместителя технического директора по развитию макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком». С июля 2011 г. работал заместителем директора макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома».
|09.08.2011
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«Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов
По итогам первого полугодия, количество абонентов «Ростелеком-Сибирь», подключенных к сети интернет по технологии GPON, превысило 75 тыс. Монтированная емкость сети GPON макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь» в настоящее время со
|04.08.2011
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Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1
блокировка сайтов с Java и ActiveX. Родители могут внести в настройки маршрутизатора R1 список нежелательных слов в названиях и адресах веб-сайтов, доступ к которым будет запрещен детям и подросткам. Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1 Стоимость устройства составляет 2400 руб.
|21.06.2011
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«Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
пользователям системы к корпоративным информационным ресурсам в рамках макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь». Проект выполнялся в три этапа. Для определения особенностей ИТ-инфраструк
|09.06.2011
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«Ростелеком» ввел в Новосибирске SMS-сервис техподдержки
ях компании. Подключить услугу «SMS-информирование» можно, обратившись в офис продаж и обслуживания Новосибирского филиала «Ростелекома», а также в своем личном кабинете ИСПА (Интернет Система
|01.06.2011
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Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь»
ля генерального директора - директора Омского филиала «Сибирьтелекома». 1 апреля 2011 г. - директор Омского филиала «Ростелекома».
|24.05.2011
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«Ростелеком-Сибирь» за год удвоил число абонентов IP-телевидения
Макрорегиональный филиал «Сибирь» компании «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь») увеличил до 55 тыс. количество абонентов IP-TV, которое предлагается пользователям под маркой «ТВист». Таким образом, за последние 12 месяцев число абонентов этой услуги б
|19.04.2011
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Новосибирский филиал «Ростелекома» в 1 квартале выиграл конкурсы на предоставление услуг связи госведомствам на 30 млн руб.
По итогам 1 квартала 2011 г. Новосибирский филиал «Ростелекома» выиграл конкурсы на предоставление услуг связи региональны
|19.04.2011
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«Ростелеком» предоставил услуги связи Кузбасскому технопарку
оммуникаций РФ Игорь Щеголев, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Иван Дадыкин, директор Кемеровского
|12.04.2011
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«Ростелеком» и F1 представят доступ к программным решениям 1С по модели SaaS
«Ростелеком-Сибирь» предоставил серверное оборудование в собственном Дата-центре и организовал каналы широкополосного доступа в интернет для «Центра Консалтинга и Информационных Систем» (Группа
|19.01.2011
|Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+
|16.11.2010
|Сибирский филиал «МегаФона» реализовал возможность видеоконсультаций с помощью «МультиФона»
|02.11.2010
|Сибирский филиал «МегаФона» запустил услугу «Мобильный архив»
|07.09.2010
|Сибирский филиал «МегаФона» запустил услугу «Голосовое SMS»
|11.06.2010
|Сибирский филиал «МегаФона» начинает продажу комплектов Instant-SIM
|06.04.2010
|Сибирский филиал «МегаФона» представил услугу «Расширенный отчет о доставке»
|05.04.2010
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Роман Кравцов назначен директором Сибирского филиала «Ростелекома»
кий государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Роман Кравцов работает в Сибирском филиале «Ростелекома» с 2004 г., где последовательно занимал должности начальника о
Ростелеком Сибирь и организации, системы, технологии, персоны:
|Усатов Алексей 43 40
|Громыко Роман 21 15
|Кравцов Роман 89 15
|Распопин Николай 48 15
|Клейкин Валерий 13 12
|Махорин Алексей 15 11
|Беленький Валерий 32 9
|Куприянов Юрий 22 9
|Зиновьев Денис 11 9
|Баженова Наталья 8 8
|Михайлов Алексей 115 7
|Кубарев Владимир 7 7
|Германовичус Дмитрий 7 7
|Винников Василий 12 7
|Синтишевский Евгений 6 6
|Кудрявцев Максим 43 6
|Южаков Александр 10 5
|Диркс Яков 14 5
|Зенин Николай 8 4
|Лавренюк Сергей 6 4
|Касымов Вячеслав 9 4
|Ховалыг Владислав 6 4
|Титов Алексей 62 4
|Фролов Сергей 36 3
|Дадыкин Иван 31 3
|Рейхерт Александр 11 3
|Тиман Юрий 4 3
|Артемьев Василий 3 3
|Полянский Станислав 6 3
|Жильцов Никита 4 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Иванов Сергей 405 3
|Левин Дмитрий 47 3
|Садиков Максим 6 2
|Швайбович Владислав 19 2
|Каминский Павел 13 2
|Терентьев Юрий 16 2
|Ширшов Олег 9 2
|Тулеев Аман 10 2
|Кресс Виктор 6 2
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