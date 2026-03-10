Ростелеком Сибирь

Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция» озволил студентам погрузиться в реальные производственные процессы. Елена Кудина, HR-бизнес-партнер Красноярского филиала «Ростелекома»: «Команда — наша главная ценность. Мы заинтересованы в мо

Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» лужбе, и дает новые знания для профессионального роста. Ростелеком Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» Василий Винников, директор Кемеровского филиала «Ростелеком»: «Работа под руководством опытного наставника помогает сформировать карьерную траекторию. Мой наставник на проекте – министр цифрового развития, связи и массов

«РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex о развивая функционал для замещения зарубежных решений на сети оператора. Закономерным результатом проделанной за прошедшие годы колоссальной работы стал успешный запуск маршрутизаторов Eltex на сети Томского филиала «Ростелекома». Работа профессионалов в своем деле – наших инженеров и инженеров «РТК-Сервис» – в единой команде помогла оперативно решить все вопросы, которые возникали в проце

Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве Денис Зиновьев назначен заместителем директора Красноярского филиала «Ростелекома». Он будет курировать реализацию стратегических проектов к

Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома» На должность технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Валерий Клейкин. Ранее он занимал должность з

Константин Ярыгов возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» Директором Кемеровского филиала «Ростелекома» назначен Константин Ярыгов, ранее занимавший должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» – директора по развитию сетей связи. Констант

Владимир Кубарев возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» Директором Кемеровского филиала «Ростелекома» назначен Владимир Кубарев, ранее занимавший должность комм

Омский филиал «Ростелекома» перевел документооборот в электронный вид абонентской баз, — отметил Денис Кобзарь, начальник Управления по работе с корпоративным сегментом Омского филиала «Ростелекома». — ЭДО между компаниями-партнерами экономит время и средства об

«Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс. на технологическую платформу нового поколения с интерактивными развлекательными и информационными сервисами. На сегодняшний день услуга цифрового интерактивного телевидения доступна во всех филиалах «Ростелеком-Сибирь». Она включает в себя до 180 цифровых каналов различной тематики – например, 30 кино-каналов, 17 музыкальных, 33 познавательных, 19 спортивных, 15 детских и 21 в формате высок

Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек Общее количество зарегистрированных пользователей интернет-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек, квартальный прирост составил около 70 тыс. пользователей. Бесплатный сервис ispa.sibirtelecom.ru позволяет оперативно, в любое удобное для абонента «

«Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс. на технологическую платформу нового поколения с интерактивными развлекательными и информационными сервисами. На сегодняшний день услуга цифрового интерактивного телевидения доступна во всех филиалах «Ростелеком-Сибирь». Она включает в себя до 180 цифровых каналов различной тематики – например, 29 кино-каналов, 17 музыкальных, 34 познавательных, 19 спортивных, 15 детских и 17 в формате высок

Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак В 2003 г. занял пост начальника ремонтно-сервисной службы Территориального Управления №2 в г. Омске Сибирского филиала «Ростелекома», а затем технического директора Территориального Управления

«Ростелеком-Сибирь» запускает систему обеспечения безопасности детей в интернете С 20 апреля «Ростелеком-Сибирь» начинает предоставление услуги «Ребенок в доме», позволяющей обеспечить безопасность детей при нахождении в сети интернет. Услуга применяется в целях контент-фильтрации трафи

В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу В «Ростелеком-Сибирь» введена новая должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» по мобильному бизнесу. Ее занял Дмитрий Левин, до этого работавший в должности директора по

«Ростелеком-Сибирь» снижает тариф на внутризоновые звонки без НДС) – для организаций. «Мы надеемся, что очередной шаг по снижению тарифов позволит нам сделать наши услуги доступнее для еще большего количества наших клиентов», – отметил заместитель директора Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» – коммерческий директор Валерий Беленький.

В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб. налы связи, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Максим Кудрявцев. – В наступившем году мы продолжим и расширим работу в данном направлении». «Ростелеком-Сибирь» оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, среди которых предоставление широкополосного доступа к сети интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и ви

Число абонентов IP-телевидения «Ростелеком-Сибирь» превысило 88 тыс. «Ростелеком-Сибирь» подвел итоги развития услуги интерактивного телевидения «ТВист» за 10 месяцев текущего года. Совокупная абонентская база услуги по состоянию на конец октября текущего года пр

Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек Общее количество зарегистрированных пользователей интернет-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» (ИСПА) достигло 890 тыс. человек, а средний ежемесячный объем платежей через данную систему составил более 10 млн руб. Возможность оплачивать все услуги связи «Ростелекома» ч

«Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи х Кемерово, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово. Модернизация произведена на новом оборудовании СWDM, которое введено в эксплуатацию на 40 узлах мультисервисной сети Кемеровского филиала «Ростелекома». Технология спектрального уплотнения СWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих ч

«Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов иков в регионе, предоставив им высокоскоростной доступ к российскому и зарубежному сегментам сети интернет. Инженерами филиала «Энвижн Груп» в Новосибирске «Энвижн-Сибирь» совместно со специалистами «Ростелеком-Сибирь» была разработана архитектура сетей доступа, которая позволяет обеспечить высокий уровень отказоустойчивости, гибкое масштабирование и минимальные сроки по подключению абонент

Заместителем директора «Ростелеком-Сибирь» назначен Яков Диркс ыл назначен на пост заместителя технического директора по развитию макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком». С июля 2011 г. работал заместителем директора макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома».

«Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов По итогам первого полугодия, количество абонентов «Ростелеком-Сибирь», подключенных к сети интернет по технологии GPON, превысило 75 тыс. Монтированная емкость сети GPON макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь» в настоящее время со

Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1 блокировка сайтов с Java и ActiveX. Родители могут внести в настройки маршрутизатора R1 список нежелательных слов в названиях и адресах веб-сайтов, доступ к которым будет запрещен детям и подросткам. Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1 Стоимость устройства составляет 2400 руб.

«Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь» пользователям системы к корпоративным информационным ресурсам в рамках макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь». Проект выполнялся в три этапа. Для определения особенностей ИТ-инфраструк

«Ростелеком» ввел в Новосибирске SMS-сервис техподдержки ях компании. Подключить услугу «SMS-информирование» можно, обратившись в офис продаж и обслуживания Новосибирского филиала «Ростелекома», а также в своем личном кабинете ИСПА (Интернет Система

Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь» ля генерального директора - директора Омского филиала «Сибирьтелекома». 1 апреля 2011 г. - директор Омского филиала «Ростелекома».

«Ростелеком-Сибирь» за год удвоил число абонентов IP-телевидения Макрорегиональный филиал «Сибирь» компании «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь») увеличил до 55 тыс. количество абонентов IP-TV, которое предлагается пользователям под маркой «ТВист». Таким образом, за последние 12 месяцев число абонентов этой услуги б

Новосибирский филиал «Ростелекома» в 1 квартале выиграл конкурсы на предоставление услуг связи госведомствам на 30 млн руб. По итогам 1 квартала 2011 г. Новосибирский филиал «Ростелекома» выиграл конкурсы на предоставление услуг связи региональны

«Ростелеком» предоставил услуги связи Кузбасскому технопарку оммуникаций РФ Игорь Щеголев, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Иван Дадыкин, директор Кемеровского

«Ростелеком» и F1 представят доступ к программным решениям 1С по модели SaaS «Ростелеком-Сибирь» предоставил серверное оборудование в собственном Дата-центре и организовал каналы широкополосного доступа в интернет для «Центра Консалтинга и Информационных Систем» (Группа