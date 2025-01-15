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Сагаан-оол Карим



15.01.2025 «Ростелеком» расширил охват системы оповещения населения в Кызыле 1
05.06.2024 «Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сагаан-оол Карим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9706 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 240 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 2
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
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