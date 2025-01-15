Сагаан-оол Карим
|15.01.2025
|«Ростелеком» расширил охват системы оповещения населения в Кызыле 1
|05.06.2024
|«Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва 1
Сагаан-оол Карим и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Усатов Алексей 23 1
|Зиновьев Денис 3 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1377 2
|Россия - СФО - Республика Тыва 305 2
|Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 75 2
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