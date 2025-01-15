«Ростелеком» расширил охват системы оповещения населения в Кызыле

«Ростелеком» улучшил действующую систему оповещения населения Кызыла, дополнительно установив специальные технические средства на девяти административных зданиях, включая больницы, поликлиники, школы и мэрию. Работы выполнены по заказу муниципалитета. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Обновленная городская система сопряжена с региональной на программном и аппаратном уровнях. Ее комплексы уже запущены в эксплуатацию и готовы принимать сигналы сирен и речевую информацию с пункта управления единой диспетчерской службы, чтобы затем оперативно ретранслировать их жителям.

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Дооснащение обеспечило максимальный охват населения. Так, более 70% жителей Кызыла при возникновении каких-либо угроз или ЧС будут своевременно и оперативно получать экстренную информацию о правилах поведения и мерах защиты. Этот показатель соответствует утвержденным нормативам».

Карим Сагаан-оол, мэр города Кызыла: «Монтаж новых комплексов в Кызыле — это часть большого проекта по реконструкции системы оповещения населения Тувы. Аналогичные работы ведутся параллельно и в других населенных пунктах региона. Это необходимо для того, чтобы привести систему в соответствие федеральным и региональным требованиям».

По условиям контракта, кроме установки и ввода в эксплуатацию, «Ростелеком» обеспечит техническое обслуживание оборудования.