Россия - СФО - Республика Тыва

В России массово закрываются отделения банков 1

Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу 2

Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва 4

Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1

Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 4

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1

Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 1

В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ 1

Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1

ТТК подготовил сеть Сибири и части Дальнего Востока к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1

Минкомсвязи подвело итоги работы подкомиссии по электронным госуслугам в 2016 году 1

Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек 1

Граждане России смогут получить льготу по оплате госпошлины при получении госуслуг в электронном виде 1

Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске 1

Tele2 обновил тарифную линейку в Красноярском крае 4