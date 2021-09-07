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Россия
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Россия - СФО - Республика Тыва


07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
18.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу 2
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ» 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
10.07.2020 Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва 4
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 4
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА 11
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
08.02.2018 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 1
07.11.2017 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется 1
26.05.2017 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 1
26.05.2017 «Abbyy Мониторинг» подсчитала результаты по проекту «Я сдам ЕГЭ!» 1
21.02.2017 В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
17.01.2017 LTE-гаджеты стали самыми популярными подарками у жителей Сибири 1
29.12.2016 ТТК подготовил сеть Сибири и части Дальнего Востока к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
29.12.2016 Минкомсвязи подвело итоги работы подкомиссии по электронным госуслугам в 2016 году 1
15.12.2016 Свыше 500 тыс. туляков зарегистрировались на портале госуслуг 1
12.12.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек 1
16.11.2016 Граждане России смогут получить льготу по оплате госпошлины при получении госуслуг в электронном виде 1
28.10.2016 К системе «Город» подключены 4,5 тыс. отделений «Почты России» в СФО 1
27.10.2016 Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске 1
24.10.2016 Tele2 обновил тарифную линейку в Красноярском крае 4
30.09.2016 Tele2 инвестирует 83 млн рублей в развитие услуг связи в Тыве 3
21.09.2016 Tele2 изменил тарифы для бизнес-клиентов Норильска 2

Публикаций - 148, упоминаний - 222

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 8
Samsung Electronics 6088 7
Ростелеком Сибирьтелеком 377 5
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 5
Nokia Corporation 2699 4
Huawei 2791 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 4
Ростелеком Дальсвязь 258 3
Apple Inc - Эппл Рус 8073 3
Microsoft Corporation 12409 3
Sony 2830 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 221 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 3
ФОРС - Центр разработки 202 2
АйТи 807 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 123 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 2
HTC Corporation 1234 2
Alcatel 248 2
Navitel - Навител Навигатор 256 2
ZTE Corporation 560 2
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 17 2
Supra 24 2
РТЛабс 145 2
Polycom - Поликом Раша 307 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Барс груп 402 2
Telegram Group 703 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 419 2
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
SAP CIS - САП СНГ 762 1
Крок 1261 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 8
Почта России ПАО 1631 6
Евросеть 1062 2
Цифроград 94 2
Корпорация развития Енисейской Сибири 1 1
Русский стандарт Банк 312 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
Бинбанк 184 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Банк Оранжевый 25 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
МКБ - Московский кредитный банк 270 1
Телемаркер 7 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
Телефон.Ру 73 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ак Барс Банк 174 1
Adidas 102 1
Уралсиб Банк 396 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 60 1
Россети ПАО 169 1
Связной ГК 935 1
Почта Банк 290 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 1
Альфа-Банк 1157 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 1
Росгосстрах 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 29
Правительство РФ 2264 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 6
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 4
Президент Российской Федерации 1460 4
Федеральное казначейство России 774 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 201 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 168 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 317 2
Счётная палата РФ 473 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 2
Правительство Республики Коми 19 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 94 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 111 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
World Bank Group - Всемирный банк 141 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 76 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 128 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 16 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 13
3G - Стандарт мобильной связи 3920 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 6
LTE-смартфон 138 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 3
УУС - Универсальные услуги связи 30 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 420 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 2
Безопасный город 353 2
Smartphone - Смартфон 778 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 208 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 21 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 137 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 132 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 36 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 142 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 5
Google Android 10773 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 3
Apple iOS 5750 3
ЭОС Дело СЭД 702 2
Apple - App Store 2205 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
Infotecs - ViPNet IDS NS 4 1
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 1
Infotecs - ViPNet TIAS 6 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 122 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 41 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
ЭОС Дело-web 139 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 14 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Lenovo Tab - серия планшетов 24 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Abbyy Мониторинг 8 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
Никифоров Николай 1127 10
Чернов Григорий 17 5
Козырев Алексей 271 5
Автомонов Александр 9 4
Орловский Виктор 232 3
Климарев Михаил 46 2
Евраев Михаил 224 2
Калугин Сергей 163 2
Ситников Сергей 56 2
Медведев Дмитрий 1459 2
Албычев Александр 74 2
Авербах Владимир 121 2
Соловенчук Александр 44 1
Орлов Геннадий 16 1
Дубровский Борис 12 1
Музаев Анзор 1 1
Колесник Андрей 16 1
Канцуров Андрей 8 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Рябухин Сергей 4 1
Ладыженко Сергей 1 1
Прохоров Юрий 44 1
Решетова Ольга 4 1
Борисов Егор 8 1
Деянышев Вадим 19 1
Сафронов Роман 33 1
Лосев Сергей 43 1
Дитрих Анжелика 1 1
Поповский Александр 86 1
Тютин Алексей 14 1
Суслов Константин 19 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Румянцева Ольга 48 1
Керценбаум Кирилл 20 1
Чучелов Андрей 44 1
Павлов Николай 9 1
Цветков Сергей 11 1
Черменин Артем 6 1
Муттерперл Михаил 21 1
Кржешовская Юлия 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 80
Россия - СФО - Хакасия Республика 277 59
Россия - СФО - Республика Алтай 732 56
Россия - СФО - Красноярский край 718 54
Россия - СФО - Новосибирская область 866 38
Россия - СФО - Кемеровская область 516 34
Россия - СФО - Томская область 464 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 32
Россия - СФО - Омская область 404 27
Россия - Сибирь 936 27
Россия - ЦФО - Тульская область 779 23
Россия - ДФО - Бурятия Республика 314 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 20
Россия - СФО - Иркутская область 601 19
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 19
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 18
Россия - СЗФО - Карелия Республика 347 17
Россия - ДФО - Сахалинская область 461 17
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 17
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 16
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 197 15
Россия - ДФО - Магаданская область 247 15
Россия - ЦФО - Курская область 349 14
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 178 14
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 405 13
Россия - ЮФО - Республика Крым 633 13
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 13
Россия - ДФО - Забайкальский край 359 13
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 12
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 214 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 643 12
Россия - ЦФО - Костромская область 237 12
Россия - ДФО - Амурская область 337 12
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 520 11
Россия - ЦФО - Владимирская область 385 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 349 11
Россия - ЮФО - Севастополь 424 11
Россия - ЦФО - Тамбовская область 333 11
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 188 11
Федеральное законодательство 258 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 124 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 2
Русский язык 1081 2
Космодром Байконур 103 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Марс - планета Солнечной системы 1 30 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Образование в России 465 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
POI - points of interest 61 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 44 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 78 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
НПА - Нормативный правовой акт 51 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 1
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