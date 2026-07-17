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Россия СФО Республика Тыва

Россия - СФО - Республика Тыва

Тувинская АССР: промышленность и экономика. (Неизвестный художник) 1960-е годы Тувинская АССР: промышленность и экономика. (Неизвестный художник) 1960-е годы
Тувинская АССР: промышленность и экономика. (Неизвестный художник) 1960-е годы

СОБЫТИЯ


17.07.2026 В Туве мошенники чаще всего звонят людям среднего возраста

гами и опросами. Всего в первом полугодии с навязчивой рекламой или в преступных целях до абонентов Тывы пытались дозвониться 4,4 млн раз, что на 30% меньше, чем годом ранее. Все подозрительные
29.06.2026 «МегаФон» обеспечит связью этно-фестиваль «Алаш-Фест» в Туве

усилит связь для участников и гостей международного фестиваля живой музыки «Алаш-Фест» в Республике Тыва. Чтобы праздник прошел на высоких скоростях, а пользователи могли делиться впечатлениями
08.06.2026 «Ростелеком» и правительство Республики Тыва договорились о долгосрочном цифровом сотрудничестве

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве по развитию региональ
21.05.2026 Красота в «цифре»: на берегу озера Чедер впервые появилась сотовая связь

сколько лет мы обеспечили стабильное покрытие LTE-сети», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Уверенное покрытие и стабильный прием сигнала на значительной террит
06.05.2026 На «цифровой карте» Тувы появилась новая локация с быстрым 4G

м доступ к цифровым сервисам и базовым коммуникациям. Развитие сети в Берт-Даге — часть системной работы по расширению покрытия и повышению качества связи в регионе», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.
17.04.2026 «МегаФон» усилил 4G в сельской местности Тувы

ия повысил качество мобильных услуг и расширил доступность «цифровых» сервисов в сельской местности Тувы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Более 1000 человек, проживающих в Торг
19.03.2026 МТС расширила сеть LTE в Туве с помощью отечественных базовых станций «Иртея»

Цифровая экосистема МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в республике Тыва. С помощью оборудования российского производства компания первой из операторов развернул
16.03.2026 Гости Тывы смогут планировать путешествия в регион с помощью ИИ-ассистента для туристов
17.02.2026 «МТС Банк»: Свидание в Туве — одно из самых недорогих в России

м обходится свидание в феврале 2026 г., изучив траты на цветы, билеты в кино и посещение ресторана. Республика Тыва вошла в топ-5 регионов, где романтический вечер обойдете дешевле всего в стра
06.02.2026 «Ростелеком» реконструировал региональную систему оповещения населения Тувы

«Ростелеком» установил более 100 программно-аппаратных комплексов в 70 поселениях Тувы. Современные системы обеспечивают надежное и своевременное оповещение населения о чрезвы
30.01.2026 В 2025 году МТС защитила жителей Тувы от почти 13 миллионов нежелательных звонков

т блокировок составил 80% (в 1,8 раз). Всплеск активности спамеров и мошенников в отношении жителей Тувы начался в марте-апреле 2025 года, ее пик пришеёлся на июль. Начиная с середины года до е
25.12.2025 «МегаФон» улучшает «цифровой ландшафт» в Тоджинском кожууне Тувы

Около 3000 жителей Тоджинского кожууна Республики Тыва получили устойчивую голосовую связь по технологии VoLTE и быстрый мобильный интернет «Ме
26.11.2025 «Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы

С начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнены в рамках
12.09.2025 «МегаФон» проводит цифровизацию Улуг-Хемского района Тувы

стойчивый сигнал даже в периоды пиковых нагрузок. Надежное покрытие сотовой связи как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Увеличенная емкость LTE-сети позволит владельцам «зелёных» SIM-карт передавать большой объем данных на высоких скоростях. Используя гаджеты, они могут звонит
21.08.2025 За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Тувы почти 8 тыс. раз

-решения «Защитник» проанализировала количество и характер звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих с нежелательных номеров в р
20.08.2025 «МегаФон» усилил связь во время празднования Дня Республики Тыва

ных мероприятий с большой аудиторией по всей России. «Этот праздник подчеркивает уважение к истории Тувы и укрепляет связи между поколениями, поэтому крайне важно, чтобы о нём знали как можно б
06.08.2025 «МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в горной местности Тувы

Около 1000 жителей Тувы в малочисленных и труднодоступных селах Пий-Хемского, Монгун-Тайгинского и Дзун-Хемчикск
18.06.2025 «МегаФон» и Республика Тыва договорились о цифровизации региона

нии безопасности в городской среде и сфере экономики заключили «МегаФон» и правительство Республики Тыва. Документ подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Вл
10.06.2025 МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону

ее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подключения платежных терминалов и других цифровых сервисов», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.
12.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала в Туве в три раза больше спам-звонков

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за I квартал 2025 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе п
25.02.2025 На федеральной трассе «Енисей» в Туве появилась локация с быстрым 4G

тройства на удаленную работу и приятного времяпрепровождения», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.
20.02.2025 За год МТС заблокировала в Туве на 80% больше спам-звонков

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за 2024 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это врем
19.02.2025 «МегаФон»: тувинские бизнесмены укрепляют деловые связи с Китаем и Белоруссией

ервисы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования
31.01.2025 МТС: жители Тувы назначают онлайн-совещания раньше всех в Сибири

ы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» изучила особенности проведения онлайн-совещаний в организациях Тувы. В целом интерес к онлайн-мероприятиям в республике в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выр
29.01.2025 «Ростелеком» организовал резервный канал связи между республиками Хакасия и Тыва

ил резервирование магистрального канала связи от города Абакана Республики Хакасия до города Кызыла Республики Тыва. В случае повреждения основного кабеля интернет-трафик клиентов регионального
23.01.2025 МТС повысила надёжность мобильной связи в труднодоступных райцентрах Тувы

надёжности работы базовых станций 4G в труднодоступных посёлках Мугур-Аксы и Тоора-Хем в Республике Тыва. Новое оборудование позволит избежать перебоев со связью в случае ограничения подачи эле
05.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в горной местности Тувы

Около 1,5 тыс. жителей Тувы получили уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. «МегаФон» установил дополните
29.11.2024 МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва

оем покрывается толстым слоем льда и становится точкой притяжения любителей подледного лова со всей Тувы и соседних регионов. Некоторые туристические базы на озере так же работают круглый год.

01.11.2024 «МегаФон»: у россиян увеличился интерес к изучению тувинского языка

1 ноября жители Тувы празднуют день родного языка, учрежденный в 2016 г. по предложению народного писателя ре
16.10.2024 «Ростелеком» представил цифровую систему контроля качества воздуха в Туве

предприятия страны. Идегел Монгуш, министр цифрового развития Республики Тыва: «Стратегия развития Тувы до 2030 г., утвержденная в соответствии с указом Президента России, предусматривает меры
16.10.2024 «Ростелеком» представил платформу видеонаблюдения для цифровизации Тувы

«Ростелеком» представил собственное решение для безопасности и комфорта жителей Тувы — интеллектуальную платформу видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Орлан Сарыглар, заместитель председателя Правительства Тувы: «Наш Президент ставит

02.10.2024 МТС в 10 раз расширила магистральный канал связи на западе Тувы

МТС модернизировала мобильную сеть в западной части Тувы, расширив магистральный канал связи в 10 раз. Это позволило увеличить скорость 4G-интерн
25.09.2024 Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки

Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные раз
20.09.2024 «УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края

в, установить новые точки оповещения можно в самых отдаленных и труднодоступных поселениях Хакасии, Тувы и Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Реализовать пр
19.09.2024 За лето 2024 г. МТС в Туве заблокировала в два раза больше спам-звонков

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за июнь-август 2024 г. С помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, МТС за

26.08.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в городах Тувы

оведения таких работ на сети в трех городах потребление 4G-трафика выросло на 17%. Это говорит о востребованности высокоскоростного мобильного интернета у жителей республики», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.
01.08.2024 Предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы стали чаще подключать Виртуальную АТС «Ростелекома»

В Красноярском крае, Хакасии и Туве популярность услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» выросла на 10% относительно 2023 г. Сегодня общее число постоянных пользователей в регионе превышает 2000. Об этом CNews сообщили пре
17.07.2024 На Чаданском угольном разрезе в Туве заработала надежная сотовая связь

нском и Каа-Хемском разрезах. Компания является основным поставщиком твердого топлива для населения Тувы. Разведанные запасы угля составляют 11,5 млн тонн. Добыча полезных ископаемых ведется с

15.07.2024 К сезону цветения кувшинок МТС усилила сеть 4G по дороге к озеру Азас в Туве

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети 4G в селе Адыр-Кежиг Тоджинского района республики Тыва. Около 1200 местных жителей – представителей малочисленного народа тувинцев-тоджинцев –

19.06.2024 МТС запустила сеть 4G на озере Чагытай в республике Тыва

ернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чагытай – самое большое и глубокое пресное озеро Тувы, расположенное в 100 километрах от Кызыла в предгорьях Танды. Сюда приезжают для спокойн

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 87
Ростелеком 10948 77
МегаФон 10742 70
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 23
Samsung Electronics 11064 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Apple Inc 13154 14
Xiaomi - Сяоми 2231 12
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 10
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 10
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 8
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 7
9594 7
Тывасвязьинформ ФГУПСИ 9 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Huawei 4676 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 5
Microsoft Corporation 25775 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 5
БАРС Груп 579 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 4
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 4
Yandex - Яндекс 9216 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
Sony 6739 4
АйТи 1519 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
Вайнах Телеком 50 3
Электросвязь 268 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Почта России ПАО 2370 11
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 6
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 5
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 3
Щука - дизайн-студия 26 3
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Цифроград 171 2
Сбер - Сбербанк Восточно-Сибирский банк 8 2
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Кызыл (аэропорт) - ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ) 2 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Связной ГК 1401 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
Русский стандарт Банк 509 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Ford 434 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
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