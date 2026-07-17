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Россия СФО Республика Тыва
СОБЫТИЯ
|17.07.2026
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В Туве мошенники чаще всего звонят людям среднего возраста
гами и опросами. Всего в первом полугодии с навязчивой рекламой или в преступных целях до абонентов Тывы пытались дозвониться 4,4 млн раз, что на 30% меньше, чем годом ранее. Все подозрительные
|29.06.2026
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«МегаФон» обеспечит связью этно-фестиваль «Алаш-Фест» в Туве
усилит связь для участников и гостей международного фестиваля живой музыки «Алаш-Фест» в Республике Тыва. Чтобы праздник прошел на высоких скоростях, а пользователи могли делиться впечатлениями
|08.06.2026
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«Ростелеком» и правительство Республики Тыва договорились о долгосрочном цифровом сотрудничестве
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве по развитию региональ
|21.05.2026
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Красота в «цифре»: на берегу озера Чедер впервые появилась сотовая связь
сколько лет мы обеспечили стабильное покрытие LTE-сети», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Уверенное покрытие и стабильный прием сигнала на значительной террит
|06.05.2026
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На «цифровой карте» Тувы появилась новая локация с быстрым 4G
м доступ к цифровым сервисам и базовым коммуникациям. Развитие сети в Берт-Даге — часть системной работы по расширению покрытия и повышению качества связи в регионе», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.
|17.04.2026
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«МегаФон» усилил 4G в сельской местности Тувы
ия повысил качество мобильных услуг и расширил доступность «цифровых» сервисов в сельской местности Тувы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Более 1000 человек, проживающих в Торг
|19.03.2026
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МТС расширила сеть LTE в Туве с помощью отечественных базовых станций «Иртея»
Цифровая экосистема МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в республике Тыва. С помощью оборудования российского производства компания первой из операторов развернул
|16.03.2026
|Гости Тывы смогут планировать путешествия в регион с помощью ИИ-ассистента для туристов
|17.02.2026
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«МТС Банк»: Свидание в Туве — одно из самых недорогих в России
м обходится свидание в феврале 2026 г., изучив траты на цветы, билеты в кино и посещение ресторана. Республика Тыва вошла в топ-5 регионов, где романтический вечер обойдете дешевле всего в стра
|06.02.2026
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«Ростелеком» реконструировал региональную систему оповещения населения Тувы
«Ростелеком» установил более 100 программно-аппаратных комплексов в 70 поселениях Тувы. Современные системы обеспечивают надежное и своевременное оповещение населения о чрезвы
|30.01.2026
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В 2025 году МТС защитила жителей Тувы от почти 13 миллионов нежелательных звонков
т блокировок составил 80% (в 1,8 раз). Всплеск активности спамеров и мошенников в отношении жителей Тувы начался в марте-апреле 2025 года, ее пик пришеёлся на июль. Начиная с середины года до е
|25.12.2025
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«МегаФон» улучшает «цифровой ландшафт» в Тоджинском кожууне Тувы
Около 3000 жителей Тоджинского кожууна Республики Тыва получили устойчивую голосовую связь по технологии VoLTE и быстрый мобильный интернет «Ме
|26.11.2025
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«Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы
С начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнены в рамках
|12.09.2025
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«МегаФон» проводит цифровизацию Улуг-Хемского района Тувы
стойчивый сигнал даже в периоды пиковых нагрузок. Надежное покрытие сотовой связи как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Увеличенная емкость LTE-сети позволит владельцам «зелёных» SIM-карт передавать большой объем данных на высоких скоростях. Используя гаджеты, они могут звонит
|21.08.2025
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За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Тувы почти 8 тыс. раз
-решения «Защитник» проанализировала количество и характер звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих с нежелательных номеров в р
|20.08.2025
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«МегаФон» усилил связь во время празднования Дня Республики Тыва
ных мероприятий с большой аудиторией по всей России. «Этот праздник подчеркивает уважение к истории Тувы и укрепляет связи между поколениями, поэтому крайне важно, чтобы о нём знали как можно б
|06.08.2025
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«МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в горной местности Тувы
Около 1000 жителей Тувы в малочисленных и труднодоступных селах Пий-Хемского, Монгун-Тайгинского и Дзун-Хемчикск
|18.06.2025
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«МегаФон» и Республика Тыва договорились о цифровизации региона
нии безопасности в городской среде и сфере экономики заключили «МегаФон» и правительство Республики Тыва. Документ подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Вл
|10.06.2025
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МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону
ее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подключения платежных терминалов и других цифровых сервисов», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.
|12.05.2025
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С начала 2025 г. МТС заблокировала в Туве в три раза больше спам-звонков
МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за I квартал 2025 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе п
|25.02.2025
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На федеральной трассе «Енисей» в Туве появилась локация с быстрым 4G
тройства на удаленную работу и приятного времяпрепровождения», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.
|20.02.2025
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За год МТС заблокировала в Туве на 80% больше спам-звонков
МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за 2024 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это врем
|19.02.2025
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«МегаФон»: тувинские бизнесмены укрепляют деловые связи с Китаем и Белоруссией
ервисы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования
|31.01.2025
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МТС: жители Тувы назначают онлайн-совещания раньше всех в Сибири
ы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» изучила особенности проведения онлайн-совещаний в организациях Тувы. В целом интерес к онлайн-мероприятиям в республике в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выр
|29.01.2025
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«Ростелеком» организовал резервный канал связи между республиками Хакасия и Тыва
ил резервирование магистрального канала связи от города Абакана Республики Хакасия до города Кызыла Республики Тыва. В случае повреждения основного кабеля интернет-трафик клиентов регионального
|23.01.2025
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МТС повысила надёжность мобильной связи в труднодоступных райцентрах Тувы
надёжности работы базовых станций 4G в труднодоступных посёлках Мугур-Аксы и Тоора-Хем в Республике Тыва. Новое оборудование позволит избежать перебоев со связью в случае ограничения подачи эле
|05.12.2024
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«МегаФон» расширил границы 4G в горной местности Тувы
Около 1,5 тыс. жителей Тувы получили уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. «МегаФон» установил дополните
|29.11.2024
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МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва
оем покрывается толстым слоем льда и становится точкой притяжения любителей подледного лова со всей Тувы и соседних регионов. Некоторые туристические базы на озере так же работают круглый год.
|01.11.2024
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«МегаФон»: у россиян увеличился интерес к изучению тувинского языка
1 ноября жители Тувы празднуют день родного языка, учрежденный в 2016 г. по предложению народного писателя ре
|16.10.2024
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«Ростелеком» представил цифровую систему контроля качества воздуха в Туве
предприятия страны. Идегел Монгуш, министр цифрового развития Республики Тыва: «Стратегия развития Тувы до 2030 г., утвержденная в соответствии с указом Президента России, предусматривает меры
|16.10.2024
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«Ростелеком» представил платформу видеонаблюдения для цифровизации Тувы
«Ростелеком» представил собственное решение для безопасности и комфорта жителей Тувы — интеллектуальную платформу видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Орлан Сарыглар, заместитель председателя Правительства Тувы: «Наш Президент ставит
|02.10.2024
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МТС в 10 раз расширила магистральный канал связи на западе Тувы
МТС модернизировала мобильную сеть в западной части Тувы, расширив магистральный канал связи в 10 раз. Это позволило увеличить скорость 4G-интерн
|25.09.2024
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Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки
Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные раз
|20.09.2024
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«УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края
в, установить новые точки оповещения можно в самых отдаленных и труднодоступных поселениях Хакасии, Тувы и Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Реализовать пр
|19.09.2024
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За лето 2024 г. МТС в Туве заблокировала в два раза больше спам-звонков
МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за июнь-август 2024 г. С помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, МТС за
|26.08.2024
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в городах Тувы
оведения таких работ на сети в трех городах потребление 4G-трафика выросло на 17%. Это говорит о востребованности высокоскоростного мобильного интернета у жителей республики», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.
|01.08.2024
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Предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы стали чаще подключать Виртуальную АТС «Ростелекома»
В Красноярском крае, Хакасии и Туве популярность услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» выросла на 10% относительно 2023 г. Сегодня общее число постоянных пользователей в регионе превышает 2000. Об этом CNews сообщили пре
|17.07.2024
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На Чаданском угольном разрезе в Туве заработала надежная сотовая связь
нском и Каа-Хемском разрезах. Компания является основным поставщиком твердого топлива для населения Тувы. Разведанные запасы угля составляют 11,5 млн тонн. Добыча полезных ископаемых ведется с
|15.07.2024
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К сезону цветения кувшинок МТС усилила сеть 4G по дороге к озеру Азас в Туве
ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети 4G в селе Адыр-Кежиг Тоджинского района республики Тыва. Около 1200 местных жителей – представителей малочисленного народа тувинцев-тоджинцев –
|19.06.2024
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МТС запустила сеть 4G на озере Чагытай в республике Тыва
ернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чагытай – самое большое и глубокое пресное озеро Тувы, расположенное в 100 километрах от Кызыла в предгорьях Танды. Сюда приезжают для спокойн
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Симаткина Светлана 71 44
|Хертек Экер 30 30
|Идегел Монгуш 20 20
|Усатов Алексей 43 17
|Никифоров Николай 1138 12
|Клейкин Валерий 13 9
|Ховалыг Владислав 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Орловский Виктор 408 6
|Козырев Алексей 328 5
|Чернов Григорий 17 5
|Зиновьев Денис 11 5
|Кара-оол Шолбан 5 5
|Егошин Сергей 117 4
|Автомонов Александр 9 4
|Баженова Наталья 8 4
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Игнатова Мария 143 3
|Бажанова Тамара 10 3
|Кравцова Ольга 6 3
|Диркс Яков 14 3
|Занько Мария 64 3
|Синтишевский Евгений 6 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Албычев Александр 168 2
|Евраев Михаил 266 2
|Терехов Александр 17 2
|Калугин Сергей 169 2
|Распопин Николай 48 2
|Авербах Владимир 127 2
|Соловенчук Александр 156 2
|Малинин Александр 40 2
|Ситников Сергей 79 2
|Музаев Анзор 8 2
|Дадыкин Иван 31 2
|Вешняков Александр 30 2
|Якубов Тимур 19 2
|Нарусова Людмила 16 2
|Ким Андрей 58 2
|Котельников Валерий 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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