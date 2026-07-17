Россия - СФО - Республика Тыва

В Туве мошенники чаще всего звонят людям среднего возраста гами и опросами. Всего в первом полугодии с навязчивой рекламой или в преступных целях до абонентов Тывы пытались дозвониться 4,4 млн раз, что на 30% меньше, чем годом ранее. Все подозрительные

«МегаФон» обеспечит связью этно-фестиваль «Алаш-Фест» в Туве усилит связь для участников и гостей международного фестиваля живой музыки «Алаш-Фест» в Республике Тыва. Чтобы праздник прошел на высоких скоростях, а пользователи могли делиться впечатлениями

«Ростелеком» и правительство Республики Тыва договорились о долгосрочном цифровом сотрудничестве Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве по развитию региональ

Красота в «цифре»: на берегу озера Чедер впервые появилась сотовая связь сколько лет мы обеспечили стабильное покрытие LTE-сети», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Уверенное покрытие и стабильный прием сигнала на значительной террит

На «цифровой карте» Тувы появилась новая локация с быстрым 4G м доступ к цифровым сервисам и базовым коммуникациям. Развитие сети в Берт-Даге — часть системной работы по расширению покрытия и повышению качества связи в регионе», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

«МегаФон» усилил 4G в сельской местности Тувы ия повысил качество мобильных услуг и расширил доступность «цифровых» сервисов в сельской местности Тувы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Более 1000 человек, проживающих в Торг

МТС расширила сеть LTE в Туве с помощью отечественных базовых станций «Иртея» Цифровая экосистема МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в республике Тыва. С помощью оборудования российского производства компания первой из операторов развернул

«МТС Банк»: Свидание в Туве — одно из самых недорогих в России м обходится свидание в феврале 2026 г., изучив траты на цветы, билеты в кино и посещение ресторана. Республика Тыва вошла в топ-5 регионов, где романтический вечер обойдете дешевле всего в стра

«Ростелеком» реконструировал региональную систему оповещения населения Тувы «Ростелеком» установил более 100 программно-аппаратных комплексов в 70 поселениях Тувы. Современные системы обеспечивают надежное и своевременное оповещение населения о чрезвы

В 2025 году МТС защитила жителей Тувы от почти 13 миллионов нежелательных звонков т блокировок составил 80% (в 1,8 раз). Всплеск активности спамеров и мошенников в отношении жителей Тувы начался в марте-апреле 2025 года, ее пик пришеёлся на июль. Начиная с середины года до е

«МегаФон» улучшает «цифровой ландшафт» в Тоджинском кожууне Тувы Около 3000 жителей Тоджинского кожууна Республики Тыва получили устойчивую голосовую связь по технологии VoLTE и быстрый мобильный интернет «Ме

«Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы С начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнены в рамках

«МегаФон» проводит цифровизацию Улуг-Хемского района Тувы стойчивый сигнал даже в периоды пиковых нагрузок. Надежное покрытие сотовой связи как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Увеличенная емкость LTE-сети позволит владельцам «зелёных» SIM-карт передавать большой объем данных на высоких скоростях. Используя гаджеты, они могут звонит

За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Тувы почти 8 тыс. раз -решения «Защитник» проанализировала количество и характер звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих с нежелательных номеров в р

«МегаФон» усилил связь во время празднования Дня Республики Тыва ных мероприятий с большой аудиторией по всей России. «Этот праздник подчеркивает уважение к истории Тувы и укрепляет связи между поколениями, поэтому крайне важно, чтобы о нём знали как можно б

«МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в горной местности Тувы Около 1000 жителей Тувы в малочисленных и труднодоступных селах Пий-Хемского, Монгун-Тайгинского и Дзун-Хемчикск

«МегаФон» и Республика Тыва договорились о цифровизации региона нии безопасности в городской среде и сфере экономики заключили «МегаФон» и правительство Республики Тыва. Документ подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Вл

МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону ее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подключения платежных терминалов и других цифровых сервисов», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

С начала 2025 г. МТС заблокировала в Туве в три раза больше спам-звонков МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за I квартал 2025 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе п

На федеральной трассе «Енисей» в Туве появилась локация с быстрым 4G тройства на удаленную работу и приятного времяпрепровождения», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

За год МТС заблокировала в Туве на 80% больше спам-звонков МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за 2024 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это врем

«МегаФон»: тувинские бизнесмены укрепляют деловые связи с Китаем и Белоруссией ервисы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина. Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования

МТС: жители Тувы назначают онлайн-совещания раньше всех в Сибири ы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» изучила особенности проведения онлайн-совещаний в организациях Тувы. В целом интерес к онлайн-мероприятиям в республике в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выр

«Ростелеком» организовал резервный канал связи между республиками Хакасия и Тыва ил резервирование магистрального канала связи от города Абакана Республики Хакасия до города Кызыла Республики Тыва. В случае повреждения основного кабеля интернет-трафик клиентов регионального

МТС повысила надёжность мобильной связи в труднодоступных райцентрах Тувы надёжности работы базовых станций 4G в труднодоступных посёлках Мугур-Аксы и Тоора-Хем в Республике Тыва. Новое оборудование позволит избежать перебоев со связью в случае ограничения подачи эле

«МегаФон» расширил границы 4G в горной местности Тувы Около 1,5 тыс. жителей Тувы получили уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. «МегаФон» установил дополните

МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва оем покрывается толстым слоем льда и становится точкой притяжения любителей подледного лова со всей Тувы и соседних регионов. Некоторые туристические базы на озере так же работают круглый год.

«МегаФон»: у россиян увеличился интерес к изучению тувинского языка 1 ноября жители Тувы празднуют день родного языка, учрежденный в 2016 г. по предложению народного писателя ре

«Ростелеком» представил цифровую систему контроля качества воздуха в Туве предприятия страны. Идегел Монгуш, министр цифрового развития Республики Тыва: «Стратегия развития Тувы до 2030 г., утвержденная в соответствии с указом Президента России, предусматривает меры

«Ростелеком» представил платформу видеонаблюдения для цифровизации Тувы «Ростелеком» представил собственное решение для безопасности и комфорта жителей Тувы — интеллектуальную платформу видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Орлан Сарыглар, заместитель председателя Правительства Тувы: «Наш Президент ставит

МТС в 10 раз расширила магистральный канал связи на западе Тувы МТС модернизировала мобильную сеть в западной части Тувы, расширив магистральный канал связи в 10 раз. Это позволило увеличить скорость 4G-интерн

Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные раз

«УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края в, установить новые точки оповещения можно в самых отдаленных и труднодоступных поселениях Хакасии, Тувы и Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Реализовать пр

За лето 2024 г. МТС в Туве заблокировала в два раза больше спам-звонков МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за июнь-август 2024 г. С помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, МТС за

МТС на треть ускорила мобильный интернет в городах Тувы оведения таких работ на сети в трех городах потребление 4G-трафика выросло на 17%. Это говорит о востребованности высокоскоростного мобильного интернета у жителей республики», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы стали чаще подключать Виртуальную АТС «Ростелекома» В Красноярском крае, Хакасии и Туве популярность услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» выросла на 10% относительно 2023 г. Сегодня общее число постоянных пользователей в регионе превышает 2000. Об этом CNews сообщили пре

На Чаданском угольном разрезе в Туве заработала надежная сотовая связь нском и Каа-Хемском разрезах. Компания является основным поставщиком твердого топлива для населения Тувы. Разведанные запасы угля составляют 11,5 млн тонн. Добыча полезных ископаемых ведется с

К сезону цветения кувшинок МТС усилила сеть 4G по дороге к озеру Азас в Туве ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети 4G в селе Адыр-Кежиг Тоджинского района республики Тыва. Около 1200 местных жителей – представителей малочисленного народа тувинцев-тоджинцев –