Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Республика Тыва
Публикаций - 148, упоминаний - 222
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1127 10
|Чернов Григорий 17 5
|Козырев Алексей 271 5
|Автомонов Александр 9 4
|Орловский Виктор 232 3
|Климарев Михаил 46 2
|Евраев Михаил 224 2
|Калугин Сергей 163 2
|Ситников Сергей 56 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Албычев Александр 74 2
|Авербах Владимир 121 2
|Соловенчук Александр 44 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Дубровский Борис 12 1
|Музаев Анзор 1 1
|Колесник Андрей 16 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Рябухин Сергей 4 1
|Ладыженко Сергей 1 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Решетова Ольга 4 1
|Борисов Егор 8 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Сафронов Роман 33 1
|Лосев Сергей 43 1
|Дитрих Анжелика 1 1
|Поповский Александр 86 1
|Тютин Алексей 14 1
|Суслов Константин 19 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Румянцева Ольга 48 1
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Павлов Николай 9 1
|Цветков Сергей 11 1
|Черменин Артем 6 1
|Муттерперл Михаил 21 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
|Прайм - Агентство экономической информации 611 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|РИА Новости 697 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Известия ИД 60 1
|CNews Analytics 2239 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru