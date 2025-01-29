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«Ростелеком» организовал резервный канал связи между республиками Хакасия и Тыва

«Ростелеком» обеспечил резервирование магистрального канала связи от города Абакана Республики Хакасия до города Кызыла Республики Тыва. В случае повреждения основного кабеля интернет-трафик клиентов регионального филиала компании будет автоматически перенаправляться на запасную волоконно-оптическую линию. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Раньше при порыве оптики цифровые услуги были недоступными для абонентов. Теперь эта проблема решена. Мы зарезервировали канал с пропускной способностью 30 Гбит/с . В перспективе планируем сделать еще один резерв для растущего обмена трафиком».

Проект реализован в интересах более 7000 клиентов «Ростелекома» в Туве. Мероприятия по повышению надежности услуг связи федеральный провайдер выполнил за счет собственных инвестиционных средств в партнерстве с другим телеком-оператором.

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Цифровизация

Евгений Синтишевский, заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Наш резерв организован на сети одного из крупнейших игроков В2О-рынка. “Ростелеком”, в свою очередь, предоставляет ему канал на своей магистрали. Такое взаимовыгодное техническое решение существует на межоператорском рынке уже несколько лет и дает возможность гарантировать устойчивую передачу больших объемов данных».

Резервная линия составляет более 800 км. Благодаря ее географической удаленности от основного оптического кабеля «Ростелекома» исключена возможность полного обрыва связи.

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