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Россия СФО Хакасия Республика

Россия - СФО - Хакасия Республика

Юрий Худоногов "Хакасия. Февральский день" (1963) Юрий Худоногов "Хакасия. Февральский день" (1963)
Юрий Худоногов "Хакасия. Февральский день" (1963)

СОБЫТИЯ


26.06.2026 На связи с традициями: «МегаФон» усилил сеть на празднике «Тун пайрам» в Хакасии

Почти 28 тыс. гостей приняли участие в народных гуляниях на празднике «Тун пайрам» в Хакасии. Чтобы участники смогли оставаться на связи и делиться яркими впечатлениями c близким
04.06.2026 РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии

республике. Плановый срок реализации проекта – два года. Финансирование будет обеспечено за счёт собственных и привлечённых средств РусГидро в рамках инвестиционной программы компании. Правительство Хакасии окажет всестороннее содействие, включая помощь в оформлении разрешительной документации и поддержку при взаимодействии с органами власти. Размещение ЦОДа на базе Саяно-Шушенской ГЭС явл
04.06.2026 МТС и правительство Хакасии договорились о развитии цифровых проектов в республике

МТС и правительство Республики Хакасия сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации реги
21.05.2026 МТС запустила 4G в еще двух селах на севере Хакасии

Компания МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Аскизском районе республики Хакасия. Благодаря запуску в эфир новых базовых станций высокоскоростной мобильный интернет и
12.05.2026 Горы на связи: «МегаФон» расширил границы LTE-сети на склонах Кузнецкого Алатау в Хакасии

этой причине компания строит новые объекты связи и модернизирует действующие, последовательно сокращая цифровое неравенство между городскими и сельскими территориями», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.
30.04.2026 МТС накрыла сетью 4G хакасское село, где живут шорцы

малочисленный тюркоязычный народ, проживающий преимущественно на юге Кемеровской области, а также в республиках Хакасия и Алтай, Красноярском и Алтайском краях. По данным переписи населения 202
21.04.2026 Мошенники «ловят» жителей Хакасии на предложении дополнительного дохода

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам в Хакасии с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то
07.04.2026 В Хакасии внедряют систему дистанционного контроля электрических сетей

МТС совместно с предприятием «Абаканские электрические сети» запустила проект по дистанционному мониторингу электрических сетей в столице Хакасии. Решение позволит в режиме реального времени отслеживать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на возможные неполадки и вторжения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

26.03.2026 Медицинские организации Хакасии в три раза сократили время записи пациентов по телефону с помощью автосекретаря

МТС проанализировала востребованность сервиса «Виртуальная АТС» среди компаний Хакасии. В 2025 г. популярность продукта в республике выросла в три раза по сравнению с 2024

20.03.2026 Жители Хакасии стали в два раза чаще использовать ИИ на совещаниях

МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, изучила использование сервисов для бизнес-коммуникаций в Хакасии в зимний сезон 2025/2026. В два раза чаще пользователи из республики этой зимой прово
18.03.2026 МТС научит будущих аграриев в Хакасии работе с ИИ и интернетом вещей

экспертов МТС. «Мы рады возможности поделиться со студентами нашим опытом, знаниями и технологиями. Хакасия год к году наращивает аграрный потенциал, агросектор республики всё чаще обращается к
16.03.2026 «МегаФон» расширил «цифровой коридор» на трассе Ачинск – Абакан в Хакасии

рт сельчан и сделала поездки по трассе Ачинск – Абакан безопаснее», — сказала директор «МегаФона» в Хакасии Светлана Симаткина.
13.03.2026 Жители Хакасии с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

слабослышащих пользователей и устраняет барьеры в коммуникации», — сказал директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин. По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало б
24.02.2026 Бизнес Хакасии в полтора раза увеличил инвестиции в видеонаблюдение

са на видеонаблюдение год от года, причем в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны Хакасия попала в топ-15 самых быстрорастущих цифровых регионов. Рост спроса продиктован тренд
19.02.2026 МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Хакасии

более 90% приходится на устройства от «Яндекса». «Трейд-ин становится все популярнее среди жителей Хакасии при покупке флагманских смартфонов. Этот сервис дает возможность сэкономить на обновл
13.02.2026 «Ростелеком» построил новые волоконно-оптические сети для 700 семей Хакасии

ти населенных пунктах Республики Хакасия: Жемчужном, Московском, Чапаево, Новомарьясово и Советской Хакасии. Благодаря этому более 700 семей получили доступ к проводному интернету со скоростью

11.02.2026 МТС: жители Хакасии смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

сткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. «Несмотря на то, что в Хакасии, по нашим данным, чуть замедлился рост активности телефонных мошенников, проблема для
06.02.2026 МТС: в Хакасии замедлился рост активности телефонных мошенников в 2025 году

МТС сообщила о снижении числа нежелательных звонков в Хакасии. За последние шесть месяцев количество спамерских и мошеннических вызовов в республик
05.02.2026 Искусственный интеллект поможет искать автомобили в угоне в Хакасии

дения российского разработчика Netvision начали применяться правоохранителями в Абакане (Республика Хакасия). Об этом CNews сообщили представители Netvision. Всего к системе видеонаблюдения с И
21.01.2026 «МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии

Более 13 тыс. сельчан в Алтайском районе Хакасии получили надежное покрытие сотовой сети и улучшенный прием LTE-сигнала. «МегаФон» вве
18.12.2025 Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М устройства в Хакасии

датчиков контролирует уровень влажности в теплицах для выращивания помидоров и огурцов. «Республика Хакасия обладает серьезным потенциалом для реализации комплексных интеллектуальных бизнес-реш
26.11.2025 «Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы

С начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнен
16.10.2025 Цифровая Хакасия: «МегаФон» подключил к 4G малые села республики

Более 1000 жителей Хакасии впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связ
02.10.2025 Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия

«МТС», цифровая экосистема, сообщает о назначении Павла Фомина директором филиала МТС в республике Хакасия. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение сотрудничес
18.09.2025 МТС прокачала сеть в окрестностях «техногенного чуда» Хакасии

чивая стабильное соединение с экстренными службами», — сказал технический директор МТС в республике Хакасия Сергей Киселев. Ранее МТС усилила сеть в Абакане и Черногорске.
11.09.2025 ИИ стал чаще помогать жителям Хакасии во время онлайн-встреч

МТС провела исследование летней активности компаний из республики Хакасия на платформе для бизнес коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Летом 2025 г. на
15.08.2025 Почти 9000 раз мошенники пытались дозвониться до жителя Хакасии

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Хакасии за первую половину года. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-р
30.07.2025 В хакасском поселке золотодобытчиков впервые появился LTE-сигнал «МегаФона»

Ближайшая железнодорожная станция находится в 75 км в райцентре – селе Шира. Расстояние до столицы Хакасии Абакана составляет 235 км. В населенном пункте хорошо развита социальная инфраструкту
11.07.2025 МТС прокачала сеть в столице Хакасии

ли представители МТС. Обновленные скорости МТС стали доступны для более 180 тыс. жителей республики Хакасия. Среди локаций в Абакане, где удалось прокачать мобильный интернет — социальные и тор
07.07.2025 В хакасском поселении шорцев впервые появился 4G «МегаФона»

досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удалённой работы, поэтому расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.
12.05.2025 Целинное в Хакасии теперь с оптикой: «Ростелеком» завершил обновление сети

илий. На полное переподключение абонентов ушло около полугода. Это еще один шаг в цифровом развитии Хакасии. Мы стремимся предоставить клиентам технологии, которые расширяют возможности как для
09.04.2025 «МегаФон» включил 4G в хакасском селе Борец

ообщили представители «МегаФона». Борец находится в 30 км от села Шира – центра курортного отдыха в Хакасии, и в 140 км от Абакана – столицы республики. В селе есть школа, детский сад и дом кул
07.04.2025 «РТК Радиология» внедрила в Республике Хакасия единую радиологическую информационную систему

РИС является продолжением проекта в рамках исполнения мероприятий по информатизации здравоохранения Республики Хакасия. Использование комплекса программных средств DIGIPAX направлено на оптимиз
02.04.2025 Сразу в нескольких поселениях Хакасии появились базовые станции УЦН 2.0

ом» вывел в эфир базовые станции сотовой связи в шести удаленных селах, деревнях и аалах Республики Хакасия. Работы выполнены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН
14.03.2025 С операторами «Системы 112» в Хакасии теперь можно общаться с помощью SMS

«Ростелеком» внедрил SMS-модуль в «Систему 112», действующую на территории Хакасии. Благодаря этому вызвать экстренные оперативные службы могут люди с ограничениями по слуху, а также те, кто не может говорить в силу разных обстоятельств. Об этом CNews сообщили предста
10.03.2025 Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии

ледования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Республике Хакасия выросло на 11,38%. Активный рост количества компаний отмечается в сфере вспомогательн
27.02.2025 «МегаФон» «включил» связь для одной тысячи сельчан в Хакасии

о неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Государственного комитета цифрового развития и связи Хакасии. В программу вошли деревни Нижний Матур, Верхний Имек, Печегол и Харой, поселок Верх-
21.02.2025 За 2024 г. МТС заблокировала в Хакасии более 9 млн спам-звонков

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям республики Хакасия за 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ B
07.02.2025 МТС оцифровала первый в Хакасии индустриальный парк «Ташеба»

уры и отдыха, а также парке «Баранка»», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев. Индустриальный парк «Ташеба» ввели в эксплуатацию в конце 2024 г. На

31.01.2025 «Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии

«Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии. По его итогам подтверждено достижение прироста производительности на 20%. В течение 9 месяцев беспилотного вывоза вскрышной горной массы при опытно-промышленной эксплуатации автоматизи

Публикаций - 606, упоминаний - 1017

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 127
Ростелеком 10948 93
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 70
МегаФон 10742 67
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 53
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 32
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
Ростелеком - Связьинвест 1719 24
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 17
Samsung Electronics 11064 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 12
Huawei 4676 12
Apple Inc 13154 12
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 10
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 8
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 8
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 7
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 7
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 7
Системы документооборота 522 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
9594 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Электросвязь 268 5
БАРС Груп 579 5
АйТи 1519 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
Вайнах Телеком 50 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Почта России ПАО 2370 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Черемушки 62 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 6
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 5
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 4
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 4
РусГидро - Майнская ГЭС 15 4
Трансаренда - Ташеба Индустриальный парк - Ташеба ОВЭ 4 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 4
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк Восточно-Сибирский банк 8 3
Альфа-Банк 1979 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 2
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 2
Цифроград 171 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 2
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
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