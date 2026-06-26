Россия - СФО - Хакасия Республика

На связи с традициями: «МегаФон» усилил сеть на празднике «Тун пайрам» в Хакасии Почти 28 тыс. гостей приняли участие в народных гуляниях на празднике «Тун пайрам» в Хакасии. Чтобы участники смогли оставаться на связи и делиться яркими впечатлениями c близким

РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии республике. Плановый срок реализации проекта – два года. Финансирование будет обеспечено за счёт собственных и привлечённых средств РусГидро в рамках инвестиционной программы компании. Правительство Хакасии окажет всестороннее содействие, включая помощь в оформлении разрешительной документации и поддержку при взаимодействии с органами власти. Размещение ЦОДа на базе Саяно-Шушенской ГЭС явл

МТС и правительство Хакасии договорились о развитии цифровых проектов в республике МТС и правительство Республики Хакасия сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации реги

МТС запустила 4G в еще двух селах на севере Хакасии Компания МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Аскизском районе республики Хакасия. Благодаря запуску в эфир новых базовых станций высокоскоростной мобильный интернет и

Горы на связи: «МегаФон» расширил границы LTE-сети на склонах Кузнецкого Алатау в Хакасии этой причине компания строит новые объекты связи и модернизирует действующие, последовательно сокращая цифровое неравенство между городскими и сельскими территориями», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

МТС накрыла сетью 4G хакасское село, где живут шорцы малочисленный тюркоязычный народ, проживающий преимущественно на юге Кемеровской области, а также в республиках Хакасия и Алтай, Красноярском и Алтайском краях. По данным переписи населения 202

Мошенники «ловят» жителей Хакасии на предложении дополнительного дохода МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам в Хакасии с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то

В Хакасии внедряют систему дистанционного контроля электрических сетей МТС совместно с предприятием «Абаканские электрические сети» запустила проект по дистанционному мониторингу электрических сетей в столице Хакасии. Решение позволит в режиме реального времени отслеживать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на возможные неполадки и вторжения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Медицинские организации Хакасии в три раза сократили время записи пациентов по телефону с помощью автосекретаря МТС проанализировала востребованность сервиса «Виртуальная АТС» среди компаний Хакасии. В 2025 г. популярность продукта в республике выросла в три раза по сравнению с 2024

Жители Хакасии стали в два раза чаще использовать ИИ на совещаниях МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, изучила использование сервисов для бизнес-коммуникаций в Хакасии в зимний сезон 2025/2026. В два раза чаще пользователи из республики этой зимой прово

МТС научит будущих аграриев в Хакасии работе с ИИ и интернетом вещей экспертов МТС. «Мы рады возможности поделиться со студентами нашим опытом, знаниями и технологиями. Хакасия год к году наращивает аграрный потенциал, агросектор республики всё чаще обращается к

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«Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы С начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнен

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Почти 9000 раз мошенники пытались дозвониться до жителя Хакасии МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Хакасии за первую половину года. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-р

В хакасском поселке золотодобытчиков впервые появился LTE-сигнал «МегаФона» Ближайшая железнодорожная станция находится в 75 км в райцентре – селе Шира. Расстояние до столицы Хакасии Абакана составляет 235 км. В населенном пункте хорошо развита социальная инфраструкту

МТС прокачала сеть в столице Хакасии ли представители МТС. Обновленные скорости МТС стали доступны для более 180 тыс. жителей республики Хакасия. Среди локаций в Абакане, где удалось прокачать мобильный интернет — социальные и тор

В хакасском поселении шорцев впервые появился 4G «МегаФона» досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удалённой работы, поэтому расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Целинное в Хакасии теперь с оптикой: «Ростелеком» завершил обновление сети илий. На полное переподключение абонентов ушло около полугода. Это еще один шаг в цифровом развитии Хакасии. Мы стремимся предоставить клиентам технологии, которые расширяют возможности как для

«МегаФон» включил 4G в хакасском селе Борец ообщили представители «МегаФона». Борец находится в 30 км от села Шира – центра курортного отдыха в Хакасии, и в 140 км от Абакана – столицы республики. В селе есть школа, детский сад и дом кул

«РТК Радиология» внедрила в Республике Хакасия единую радиологическую информационную систему РИС является продолжением проекта в рамках исполнения мероприятий по информатизации здравоохранения Республики Хакасия. Использование комплекса программных средств DIGIPAX направлено на оптимиз

Сразу в нескольких поселениях Хакасии появились базовые станции УЦН 2.0 ом» вывел в эфир базовые станции сотовой связи в шести удаленных селах, деревнях и аалах Республики Хакасия. Работы выполнены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН

С операторами «Системы 112» в Хакасии теперь можно общаться с помощью SMS «Ростелеком» внедрил SMS-модуль в «Систему 112», действующую на территории Хакасии. Благодаря этому вызвать экстренные оперативные службы могут люди с ограничениями по слуху, а также те, кто не может говорить в силу разных обстоятельств. Об этом CNews сообщили предста

Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии ледования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Республике Хакасия выросло на 11,38%. Активный рост количества компаний отмечается в сфере вспомогательн

«МегаФон» «включил» связь для одной тысячи сельчан в Хакасии о неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Государственного комитета цифрового развития и связи Хакасии. В программу вошли деревни Нижний Матур, Верхний Имек, Печегол и Харой, поселок Верх-

За 2024 г. МТС заблокировала в Хакасии более 9 млн спам-звонков ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям республики Хакасия за 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ B

МТС оцифровала первый в Хакасии индустриальный парк «Ташеба» уры и отдыха, а также парке «Баранка»», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев. Индустриальный парк «Ташеба» ввели в эксплуатацию в конце 2024 г. На