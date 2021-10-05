Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Хакасия Республика
Публикаций - 268, упоминаний - 438
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 22
|Баженов Михаил 38 16
|Чернов Григорий 17 13
|Путин Владимир 1840 4
|Автомонов Александр 9 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Кудрявцев Максим 37 2
|Колесник Андрей 16 2
|Хилов Павел 15 2
|Колпаков Антон 44 2
|Иванов Сергей 179 2
|Тихонравов Андрей 13 2
|Гаттаров Руслан 117 1
|Курилов Дмитрий 6 1
|Ладыженко Сергей 1 1
|Ситников Сергей 52 1
|Андреев Юрий 1 1
|Васильев Павел 10 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Ивакин Роман 49 1
|Касимов Игорь 8 1
|Шарков Максим 12 1
|Дивинский Игорь 3 1
|Цветков Сергей 9 1
|Дорохин Алексей 1 1
|Суслов Константин 19 1
|Медведев Алексей 13 1
|Дыль Андрей 2 1
|Килин Алексей 1 1
|Тютин Алексей 14 1
|Островский Владимир 22 1
|Межов Игорь 15 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Костякова Юлия 1 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Балуев Евгений 28 1
|Морлок Александр 15 1
|Дуров Павел 216 1
|Греф Герман 212 1
|Филатов Андрей 99 1
|Сбербанк СберДанные 4 2
|Juniper Research 280 1
|CNews Analytics 2006 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|Technavio 23 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786272, в очереди разбора - 689948.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786272, в очереди разбора - 689948.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru