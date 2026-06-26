Россия - СФО - Хакасия Республика

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СОБЫТИЯ
|26.06.2026
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На связи с традициями: «МегаФон» усилил сеть на празднике «Тун пайрам» в Хакасии
Почти 28 тыс. гостей приняли участие в народных гуляниях на празднике «Тун пайрам» в Хакасии. Чтобы участники смогли оставаться на связи и делиться яркими впечатлениями c близким
|04.06.2026
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РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии
республике. Плановый срок реализации проекта – два года. Финансирование будет обеспечено за счёт собственных и привлечённых средств РусГидро в рамках инвестиционной программы компании. Правительство Хакасии окажет всестороннее содействие, включая помощь в оформлении разрешительной документации и поддержку при взаимодействии с органами власти. Размещение ЦОДа на базе Саяно-Шушенской ГЭС явл
|04.06.2026
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МТС и правительство Хакасии договорились о развитии цифровых проектов в республике
МТС и правительство Республики Хакасия сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации реги
|21.05.2026
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МТС запустила 4G в еще двух селах на севере Хакасии
Компания МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Аскизском районе республики Хакасия. Благодаря запуску в эфир новых базовых станций высокоскоростной мобильный интернет и
|12.05.2026
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Горы на связи: «МегаФон» расширил границы LTE-сети на склонах Кузнецкого Алатау в Хакасии
этой причине компания строит новые объекты связи и модернизирует действующие, последовательно сокращая цифровое неравенство между городскими и сельскими территориями», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.
|30.04.2026
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МТС накрыла сетью 4G хакасское село, где живут шорцы
малочисленный тюркоязычный народ, проживающий преимущественно на юге Кемеровской области, а также в республиках Хакасия и Алтай, Красноярском и Алтайском краях. По данным переписи населения 202
|21.04.2026
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Мошенники «ловят» жителей Хакасии на предложении дополнительного дохода
МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам в Хакасии с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то
|07.04.2026
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В Хакасии внедряют систему дистанционного контроля электрических сетей
МТС совместно с предприятием «Абаканские электрические сети» запустила проект по дистанционному мониторингу электрических сетей в столице Хакасии. Решение позволит в режиме реального времени отслеживать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на возможные неполадки и вторжения. Об этом CNews сообщили представители МТС.
|26.03.2026
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Медицинские организации Хакасии в три раза сократили время записи пациентов по телефону с помощью автосекретаря
МТС проанализировала востребованность сервиса «Виртуальная АТС» среди компаний Хакасии. В 2025 г. популярность продукта в республике выросла в три раза по сравнению с 2024
|20.03.2026
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Жители Хакасии стали в два раза чаще использовать ИИ на совещаниях
МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, изучила использование сервисов для бизнес-коммуникаций в Хакасии в зимний сезон 2025/2026. В два раза чаще пользователи из республики этой зимой прово
|18.03.2026
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МТС научит будущих аграриев в Хакасии работе с ИИ и интернетом вещей
экспертов МТС. «Мы рады возможности поделиться со студентами нашим опытом, знаниями и технологиями. Хакасия год к году наращивает аграрный потенциал, агросектор республики всё чаще обращается к
|16.03.2026
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«МегаФон» расширил «цифровой коридор» на трассе Ачинск – Абакан в Хакасии
рт сельчан и сделала поездки по трассе Ачинск – Абакан безопаснее», — сказала директор «МегаФона» в Хакасии Светлана Симаткина.
|13.03.2026
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Жители Хакасии с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью
слабослышащих пользователей и устраняет барьеры в коммуникации», — сказал директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин. По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало б
|24.02.2026
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Бизнес Хакасии в полтора раза увеличил инвестиции в видеонаблюдение
са на видеонаблюдение год от года, причем в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны Хакасия попала в топ-15 самых быстрорастущих цифровых регионов. Рост спроса продиктован тренд
|19.02.2026
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МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Хакасии
более 90% приходится на устройства от «Яндекса». «Трейд-ин становится все популярнее среди жителей Хакасии при покупке флагманских смартфонов. Этот сервис дает возможность сэкономить на обновл
|13.02.2026
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«Ростелеком» построил новые волоконно-оптические сети для 700 семей Хакасии
ти населенных пунктах Республики Хакасия: Жемчужном, Московском, Чапаево, Новомарьясово и Советской Хакасии. Благодаря этому более 700 семей получили доступ к проводному интернету со скоростью
|11.02.2026
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МТС: жители Хакасии смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей
сткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. «Несмотря на то, что в Хакасии, по нашим данным, чуть замедлился рост активности телефонных мошенников, проблема для
|06.02.2026
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МТС: в Хакасии замедлился рост активности телефонных мошенников в 2025 году
МТС сообщила о снижении числа нежелательных звонков в Хакасии. За последние шесть месяцев количество спамерских и мошеннических вызовов в республик
|05.02.2026
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Искусственный интеллект поможет искать автомобили в угоне в Хакасии
дения российского разработчика Netvision начали применяться правоохранителями в Абакане (Республика Хакасия). Об этом CNews сообщили представители Netvision. Всего к системе видеонаблюдения с И
|21.01.2026
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«МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии
Более 13 тыс. сельчан в Алтайском районе Хакасии получили надежное покрытие сотовой сети и улучшенный прием LTE-сигнала. «МегаФон» вве
|18.12.2025
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Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М устройства в Хакасии
датчиков контролирует уровень влажности в теплицах для выращивания помидоров и огурцов. «Республика Хакасия обладает серьезным потенциалом для реализации комплексных интеллектуальных бизнес-реш
|26.11.2025
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«Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы
С начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнен
|16.10.2025
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Цифровая Хакасия: «МегаФон» подключил к 4G малые села республики
Более 1000 жителей Хакасии впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связ
|02.10.2025
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Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия
«МТС», цифровая экосистема, сообщает о назначении Павла Фомина директором филиала МТС в республике Хакасия. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение сотрудничес
|18.09.2025
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МТС прокачала сеть в окрестностях «техногенного чуда» Хакасии
чивая стабильное соединение с экстренными службами», — сказал технический директор МТС в республике Хакасия Сергей Киселев. Ранее МТС усилила сеть в Абакане и Черногорске.
|11.09.2025
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ИИ стал чаще помогать жителям Хакасии во время онлайн-встреч
МТС провела исследование летней активности компаний из республики Хакасия на платформе для бизнес коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Летом 2025 г. на
|15.08.2025
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Почти 9000 раз мошенники пытались дозвониться до жителя Хакасии
МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Хакасии за первую половину года. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-р
|30.07.2025
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В хакасском поселке золотодобытчиков впервые появился LTE-сигнал «МегаФона»
Ближайшая железнодорожная станция находится в 75 км в райцентре – селе Шира. Расстояние до столицы Хакасии Абакана составляет 235 км. В населенном пункте хорошо развита социальная инфраструкту
|11.07.2025
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МТС прокачала сеть в столице Хакасии
ли представители МТС. Обновленные скорости МТС стали доступны для более 180 тыс. жителей республики Хакасия. Среди локаций в Абакане, где удалось прокачать мобильный интернет — социальные и тор
|07.07.2025
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В хакасском поселении шорцев впервые появился 4G «МегаФона»
досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удалённой работы, поэтому расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.
|12.05.2025
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Целинное в Хакасии теперь с оптикой: «Ростелеком» завершил обновление сети
илий. На полное переподключение абонентов ушло около полугода. Это еще один шаг в цифровом развитии Хакасии. Мы стремимся предоставить клиентам технологии, которые расширяют возможности как для
|09.04.2025
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«МегаФон» включил 4G в хакасском селе Борец
ообщили представители «МегаФона». Борец находится в 30 км от села Шира – центра курортного отдыха в Хакасии, и в 140 км от Абакана – столицы республики. В селе есть школа, детский сад и дом кул
|07.04.2025
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«РТК Радиология» внедрила в Республике Хакасия единую радиологическую информационную систему
РИС является продолжением проекта в рамках исполнения мероприятий по информатизации здравоохранения Республики Хакасия. Использование комплекса программных средств DIGIPAX направлено на оптимиз
|02.04.2025
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Сразу в нескольких поселениях Хакасии появились базовые станции УЦН 2.0
ом» вывел в эфир базовые станции сотовой связи в шести удаленных селах, деревнях и аалах Республики Хакасия. Работы выполнены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН
|14.03.2025
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С операторами «Системы 112» в Хакасии теперь можно общаться с помощью SMS
«Ростелеком» внедрил SMS-модуль в «Систему 112», действующую на территории Хакасии. Благодаря этому вызвать экстренные оперативные службы могут люди с ограничениями по слуху, а также те, кто не может говорить в силу разных обстоятельств. Об этом CNews сообщили предста
|10.03.2025
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Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии
ледования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Республике Хакасия выросло на 11,38%. Активный рост количества компаний отмечается в сфере вспомогательн
|27.02.2025
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«МегаФон» «включил» связь для одной тысячи сельчан в Хакасии
о неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Государственного комитета цифрового развития и связи Хакасии. В программу вошли деревни Нижний Матур, Верхний Имек, Печегол и Харой, поселок Верх-
|21.02.2025
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За 2024 г. МТС заблокировала в Хакасии более 9 млн спам-звонков
ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям республики Хакасия за 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ B
|07.02.2025
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МТС оцифровала первый в Хакасии индустриальный парк «Ташеба»
уры и отдыха, а также парке «Баранка»», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев. Индустриальный парк «Ташеба» ввели в эксплуатацию в конце 2024 г. На
|31.01.2025
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«Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии
«Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии. По его итогам подтверждено достижение прироста производительности на 20%. В течение 9 месяцев беспилотного вывоза вскрышной горной массы при опытно-промышленной эксплуатации автоматизи
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Симаткина Светлана 71 32
|Орловский Виктор 408 26
|Киселев Сергей 70 25
|Фомин Павел 61 18
|Баженов Михаил 39 16
|Усатов Алексей 43 15
|Чернов Григорий 17 13
|Клейкин Валерий 13 10
|Зиновьев Денис 11 8
|Дадыкин Иван 31 7
|Путин Владимир 3454 7
|Крупский Владимир 7 6
|Баженова Наталья 8 6
|Афанасьев Михаил 13 5
|Ширяева Олеся 24 5
|Егошин Сергей 117 4
|Автомонов Александр 9 4
|Бажанова Тамара 10 4
|Ким Андрей 58 4
|Кузьмина Екатерина 6 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Иванов Сергей 405 4
|Кудрявцев Максим 43 4
|Левин Дмитрий 47 3
|Никулин Анатолий 19 3
|Зимин Виктор 3 3
|Сунчугашева Наталья 3 3
|Ковтун Роман 3 3
|Синтишевский Евгений 6 3
|Галактионова Инесса 120 3
|Терехов Александр 17 2
|Распопин Николай 48 2
|Хилов Павел 16 2
|Шойгу Сергей 92 2
|Балаценко Андрей 32 2
|Колесник Андрей 24 2
|Колпаков Антон 57 2
|Медведев Алексей 29 2
|Беленький Валерий 32 2
|Исаев Александр 35 2
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