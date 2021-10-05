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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СФО - Хакасия Республика


05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 3
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
24.11.2020 МТС «оцифровала» новостройки Абакана 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
08.07.2019 «Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК 1
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики 1
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии 1
26.12.2018 Tele2 запустил 4G в Приисковом 2
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 2
29.08.2017 Tele2 запустила 4G в Псковской области 1
17.08.2017 Tele2 расширила карту покрытия 4G еще на три региона 1
04.08.2017 Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего 1
19.07.2017 Tele2 запустила сеть 4G в четырех регионах 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 2
19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1
14.06.2017 Tele2 запустила 4G в Тюменской области 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 3
18.05.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Курской области 1
21.04.2017 Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья 1
21.04.2017 «Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ 1
07.04.2017 Tele2 запустила 4G в Омске 1
27.02.2017 Россиянка украла 9,5 млн руб. через «мобильный банк» 1

Публикаций - 268, упоминаний - 438

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 34
Ростелеком Сибирьтелеком 337 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 27
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 16
Ростелеком Связьинвест 773 10
Nokia Corporation 2546 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 9
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 9
Ericsson 899 7
Samsung Electronics 5878 6
Nokia Networks 54 6
Ростелеком Дальсвязь 228 5
Huawei 2750 5
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 12 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 4
Sony 2588 3
Барс груп 402 3
Армада 282 3
Yota - Скартел 623 3
Вайнах Телеком 42 3
Цифра ГК 116 3
МегаФон Сибирский филиал 21 3
SAP SE 3272 2
Ланит ГК 1185 2
HTC Corporation 1212 2
Microsoft Corporation 11628 2
Alcatel 239 2
АйТи 771 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ZTE Corporation 556 2
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 2
Google LLC 7439 2
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 11
Почта России ПАО 1586 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 4
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 4
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 3
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 3
Альфа-Банк 1135 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Евросеть 939 2
Совкомбанк Совесть 27 1
Норникель - Норильский никель 180 1
Банк Оранжевый 25 1
РУСАЛ - Объединённая компания 27 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 1
Корпорация развития Енисейской Сибири 1 1
Цифроград 67 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
РЖД строй 7 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 1
Procter&Gamble - P&G 96 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Россети ПАО 168 1
Adidas 99 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Связной ГК 897 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Бинбанк 184 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 321 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
Росгосстрах 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 10
Правительство РФ 2226 6
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 5
Президент Российской Федерации 1447 5
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Правительство Москвы 660 2
Администрация Президента РФ 274 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Правительство Пензенской области 16 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 35 1
Правительство Камчатского края 16 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Мосгортранс ГУП 71 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 20 1
Администрация Псковской области 22 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 26 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 43
3G - Стандарт мобильной связи 3835 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 12
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 8
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
LTE-смартфон 138 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
Родительский контроль 156 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
Электроника 65 2
Тонкий клиент - Thin client 113 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 142 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 121 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 231 1
ЭОС Дело СЭД 649 18
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Google Android 10752 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Apple iOS 5744 5
Microsoft Windows 10 6810 4
ЭОС Дело-web 134 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 2
Linux OS 4386 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
БелАЗ-7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 2
Zvooq 31 1
Tele2 TV 13 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 1
Dr.Web Антивирус 195 1
Avaya Aura 41 1
Яндекс.Метрика 81 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 1
VMware Horizon 55 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Citrix XenApp 84 1
Обращения граждан 37 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
МТС 3G-сеть 86 1
МТС Мобильные сотрудники 40 1
Yota SIM-карты 15 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
ЭОС Архивное дело 88 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Орловский Виктор 229 22
Баженов Михаил 38 16
Чернов Григорий 17 13
Путин Владимир 1840 4
Автомонов Александр 9 4
Щеголев Игорь 676 4
Кудрявцев Максим 37 2
Колесник Андрей 16 2
Хилов Павел 15 2
Колпаков Антон 44 2
Иванов Сергей 179 2
Тихонравов Андрей 13 2
Гаттаров Руслан 117 1
Курилов Дмитрий 6 1
Ладыженко Сергей 1 1
Ситников Сергей 52 1
Андреев Юрий 1 1
Васильев Павел 10 1
Яловенко Илларион 14 1
Ивакин Роман 49 1
Касимов Игорь 8 1
Шарков Максим 12 1
Дивинский Игорь 3 1
Цветков Сергей 9 1
Дорохин Алексей 1 1
Суслов Константин 19 1
Медведев Алексей 13 1
Дыль Андрей 2 1
Килин Алексей 1 1
Тютин Алексей 14 1
Островский Владимир 22 1
Межов Игорь 15 1
Низомиддинов Олег 12 1
Костякова Юлия 1 1
Ткачук Лариса 44 1
Балуев Евгений 28 1
Морлок Александр 15 1
Дуров Павел 216 1
Греф Герман 212 1
Филатов Андрей 99 1
Россия - СФО - Красноярский край 691 107
Россия - Российская федерация - РФ 58975 105
Россия - СФО - Республика Алтай 712 87
Россия - СФО - Кемеровская область 496 79
Россия - СФО - Новосибирская область 843 75
Россия - СФО - Томская область 436 58
Россия - СФО - Иркутская область 565 57
Россия - Республика Тыва 144 57
Россия - СФО - Омская область 395 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 56
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 105 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 41
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 40
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 39
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 36
Россия - ЦФО - Тульская область 760 35
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 34
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 34
Россия - УФО - Челябинская область 674 32
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 32
Россия - УФО - Свердловская область 822 31
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 30
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 29
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 28
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 28
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 28
Россия - Сибирь 899 28
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 27
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 27
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 27
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 26
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 25
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 25
Россия - ЦФО - Курская область 342 24
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 23
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 23
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 23
Россия - УФО - Тюменская область 597 22
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 5
Образование в России 381 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
Космодром Байконур 99 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 50 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
Банковский сектор 21 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 91 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 284 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 8
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 657 1
N+1 - Издание 95 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
Сбербанк СберДанные 4 2
Juniper Research 280 1
CNews Analytics 2006 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
Technavio 23 1
AC&M Consulting 70 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 43 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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