Кузьмина Екатерина
|27.01.2025
|«Ростелеком» построил базовую станцию в отдаленной деревне Хакасии 1
|06.03.2024
|Российские ученые предложили новый подход к изучению активности головного мозга 1
Кузьмина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 1
|Nature 811 1
|Scientific Reports 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.