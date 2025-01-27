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Кузьмина Екатерина



27.01.2025 «Ростелеком» построил базовую станцию в отдаленной деревне Хакасии 1
06.03.2024 Российские ученые предложили новый подход к изучению активности головного мозга 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кузьмина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2994 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 177 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 1
Nature 811 1
Scientific Reports 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 56 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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