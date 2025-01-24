Pure Storage AIRI AI-Ready Infrastructure Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта
Pure Storage AIRI и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|Оселедец Иван 24 9
|Ведяхин Александр 131 3
|Суржко Денис 7 2
|Дылов Дмитрий 3 2
|Шпильман Алексей 5 2
|Савченко Андрей 6 2
|Barnes Jeremy - Барнс Джереми 1 1
|Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 10 1
|Fuchs Thomas - Фукс Томас 1 1
|Sotnick Michael - Сотник Майкл 1 1
|Горбачевский Никита 9 1
|Ярцев Михаил 7 1
|Савельев Ярослав 1 1
|Семочкин Александр 12 1
|Воронцов Константин 15 1
|Еременко Максим 12 1
|Степнов Михаил 5 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Панченко Александр 2 1
|Макаров Илья 6 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Поляков Егор 8 1
|Кох Владимир 5 1
|Староверов Алексей 1 1
|Бондаренко Иван 2 1
|Кузьмина Екатерина 1 1
|Котенко Игорь 3 1
|Медынич Ольга 1 1
|Голованов Сергей 60 1
|Греф Герман 419 1
|Панков Александр 78 1
|Онищенко Владислав 96 1
|Федоров Алексей 116 1
|Казарян Карен 74 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Бухановский Александр 14 1
|Крайнов Александр 16 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.