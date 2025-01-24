Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1

Разработан метод оценки эффективности нейросетей в работе с длинными текстами 1

Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1

Ученые МФТИ научили ИИ обрабатывать последовательности длиной в 2 миллиона токенов 1

Российские исследователи повысили точность рекомендательных систем на основе ИИ 1

Россияне выложили в открытый доступ исходный код мультимодального ИИ 1

Российские ученые предложили новый подход к изучению активности головного мозга 1

Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1

Разработанную учеными НГУ нейросеть научили распознавать голосовые команды управления автономными роботами 1

Центр робототехники Сбербанка совместно с AIRI и МФТИ разрабатывает систему управления роботами на естественном языке 1

Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее 1

Российские ученые с помощью нейросети усовершенствовали технологию нейрообратной связи 1

В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1

В AIRI создали решение для снижения выбросов CO2 при обучении нейросетей 1