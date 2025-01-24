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Индексная книга (каталог) CNews*
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Pure Storage AIRI AI-Ready Infrastructure Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
13.12.2024 Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка 1
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 1
27.11.2024 Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку» 1
14.11.2024 Разработан метод оценки эффективности нейросетей в работе с длинными текстами 1
08.11.2024 Пользователи онлайн-сервисов и маркетплейсов получат более точные рекомендации по товарам, играм, аудио- и видеоконтенту 1
03.10.2024 ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей 1
26.09.2024 Сбербанк с партнерами разработает ИИ-решения для жителей «СберСити» в Рублево-Архангельском 1
12.09.2024 В России создана ИТ-система с искусственным интеллектом для борьбы с подделкой голосов телефонными мошенниками 1
12.09.2024 Представлена новая ИИ-модель для борьбы с голосовым мошенничеством 1
06.09.2024 Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 1
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 1
25.07.2024 Российские ученые из T-Bank AI Research и AIRI первыми в мире обучили искусственный интеллект самостоятельно адаптироваться к новым действиям 1
11.07.2024 Нейросети предскажут пользу молекул в 2 тыс. раз быстрее 1
06.06.2024 Сбербанк создал ИИ-модель для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов 1
31.05.2024 Ученые МФТИ научили ИИ обрабатывать последовательности длиной в 2 миллиона токенов 1
23.05.2024 Российские исследователи повысили точность рекомендательных систем на основе ИИ 1
17.05.2024 «Сбер» и «Р-Фарм» разработали ИИ-решение для повышения скорости разработки лекарственных препаратов 1
10.04.2024 Россияне выложили в открытый доступ исходный код мультимодального ИИ 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине 1
06.03.2024 Российские ученые предложили новый подход к изучению активности головного мозга 1
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ 1
15.02.2024 Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1
14.02.2024 Разработанную учеными НГУ нейросеть научили распознавать голосовые команды управления автономными роботами 1
20.12.2023 AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ 1
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения 1
07.12.2023 Ученые НИУ ВШЭ «персонализировали» подбор нейросети для распознавания лиц 1
27.11.2023 Центр робототехники Сбербанка совместно с AIRI и МФТИ разрабатывает систему управления роботами на естественном языке 1
22.11.2023 В AIRI разработали ИИ-модель, которая мыслит образами 1
10.10.2023 Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее 1
03.10.2023 Российские ученые с помощью нейросети усовершенствовали технологию нейрообратной связи 1
19.09.2023 В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1
11.09.2023 В AIRI создали решение для снижения выбросов CO2 при обучении нейросетей 1
04.09.2023 Исследователи «Сбера» вместе с российскими учёными создали базу изображений минералов с их описаниями для обучения ИИ 1
28.06.2023 Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код 1

Публикаций - 46, упоминаний - 48

Pure Storage AIRI и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 8
OpenAI 217 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Pure Storage 53 2
Nvidia Corp 3487 2
Google LLC 11775 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
Cisco Systems 5114 1
Global Response 1 1
Oracle Corporation 6687 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
2domains 4 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
GitHub 814 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
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Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
DeepSeek 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Галактика - Корпорация 1467 1
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Unsplash 762 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Газпром нефть 618 1
Альфа-Банк 1769 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
Elsevier 15 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Резонанс НПП 370 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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IEEE Access 10 3
Nature 811 1
Scientific Reports 20 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 5
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
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Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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