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Аметист Групп Gaskar Group HIVE Дронопорт


HIVE — специальная станция, которая делает процесс работы беспилотника полностью автономным. В нужное время из станции вылетает дрон, выполняет полетную миссию, самостоятельно возвращается обратно. За счет трехосного робота-манипулятора, который заменяет АКБ, не нужно тратить время на ожидание, пока дрон перезарядится. На замену аккумулятора уходит не более трех минут. Одновременно станция способна заряжать четыре пары батарей, что обеспечивает беспрерывную работу БПЛА. В это время видео в высоком разрешении сохраняется на сервер.  С HIVE можно автономно выполнять любые виды воздушной съемки в радиусе 10 км от станции. 

Разработчики — российский стартап, ставший резидентом Сколково. Сегодня компания входит в Gaskar Group — российский ИТ-интегратор, специализирующийся на технологиях для строительства. Дронопорт используется на объектах строительства Международного медицинского кластера в Москве и города Иннополис в Татарстане.
 
 
 


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Публикаций - 6, упоминаний - 10

Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1323 1
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Завод Реконд 1 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
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Цифра ГК 2455 1
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Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 22 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
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