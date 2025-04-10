HIVE — специальная станция, которая делает процесс работы беспилотника полностью автономным. В нужное время из станции вылетает дрон, выполняет полетную миссию, самостоятельно возвращается обратно. За счет трехосного робота-манипулятора, который заменяет АКБ, не нужно тратить время на ожидание, пока дрон перезарядится. На замену аккумулятора уходит не более трех минут. Одновременно станция способна заряжать четыре пары батарей, что обеспечивает беспрерывную работу БПЛА. В это время видео в высоком разрешении сохраняется на сервер. С HIVE можно автономно выполнять любые виды воздушной съемки в радиусе 10 км от станции.

Разработчики — российский стартап, ставший резидентом Сколково. Сегодня компания входит в Gaskar Group — российский ИТ-интегратор, специализирующийся на технологиях для строительства. Дронопорт используется на объектах строительства Международного медицинского кластера в Москве и города Иннополис в Татарстане.





