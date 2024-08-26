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Ростелеком Сόлар ГК Digital Security Digital Compliance Диджитал Комплаенс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 32 000 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 32 000 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 32 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
30.11.2017 Облачная платформа «Крок» сертифицирована на соответствие PCI DSS 1
12.12.2016 Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS 1
09.11.2015 Платежная система Platbox разместила в облаке «Крок» свою ключевую бизнес-систему и сертифицировала ее по PCI DSS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 5
Крок - Croc 1964 2
Радиолайн 3 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
Ахметрон 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 15 1
Завод Реконд 1 1
Execution R.D.C. - Эксикьюшин р.д.с. 1 1
Амитрон-ЭК - Амитрон Электроникс 1 1
Лептон НПО 6 1
Экситон ОКБ 1 1
ЕТМ Фотоника - ЕТМ Фотоника 1 1
Уралдронзавод - Уралдронвагонзавод 1 1
IQSklad - Умный склад 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Oracle Corporation 7074 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Галактика - Корпорация 1545 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 1
Visa International 1993 2
American Express - Amex 338 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
JCB International 146 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Резонанс НПП 407 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 380 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
ProFTPD - Pro FTP daemon 5 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Microsoft Xamarin 36 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
2Test Профишкаф 1 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Apple macOS High Sierra 13 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 9 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 1
Березин Максим 144 2
Федоров Павел 11 2
Чербов Глеб 2 1
Спиридонов Виктор 1 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Климин Евгений 1 1
Реутов Игорь 1 1
Медковский Илья 1 1
Kambo Taranjeet - Камбо Тананжит 1 1
Куранда Антон 8 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Ашманов Игорь 43 1
Ветров Михаил 17 1
Гайко Андрей 1 1
Воронков Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Канада 5082 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Китай - Шанхай 833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 3
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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