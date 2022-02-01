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Western Union Western Union Financial Services Вестерн Юнион

Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион

СОБЫТИЯ

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01.02.2022 «Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай

номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, деньги автоматически зачислятся на найденный кошелёк в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union. Стоимость перевода составит 1% от его суммы. Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказал: «Сегодня мы добавили в географию трансграничных переводов Сбе
21.07.2020 Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»

Банк «Открытие» и Western Union запустили услугу денежных переводов в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cисте
09.07.2018 «Почта Банк» и Western Union расширили сервис денежных переводов за рубеж

«Почта Банк» и Western Union расширили услугу цифровых международных денежных переводов. Теперь клиенты Почт
05.07.2018 «Почта банк» и Western Union представили услугу денежных переводов на банковский счет

«Почта банк» и Western Union расширили услугу цифровых международных денежных переводов. Теперь клиенты «Почта банка» могут в мобильном приложении отправить денежные переводы Western Union непосредстве
19.06.2018 «Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом

stern Union, один из лидеров в сфере международных денежных переводов, и «Мегафон», российский оператор связи, объявили о запуске новой услуги, которая позволяет клиентам отправлять денежные переводы Western Union прямо на банковский счет получателя в более чем 50 стран мира из 1,9 тыс. салонов «Мегафона» по всей России. «Новая услуга Western Union в салонах Мегафона – логичное продо
26.07.2017 «Промсвязьбанк» запустил сервис денежных переводов Western Union в мобильном и интернет-банке

омсвязьбанк» объявил о доступности для клиентов услуги круглосуточных денежных переводов по системе Western Union в мобильном и интернет-банке. Перевод осуществляется в рублях или долларах США,
25.05.2016 Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн»

Компания Western Union и «Московский Кредитный Банк» объявили о расширении существующего соглашения. Т
17.05.2016 Linxdatacenter создал для Western Union геораспределенную ИТ-инфраструктуру

Компания Linxdatacenter, международный поставщик решений в области центров обработки данных (ЦОД) и облачной инфраструктуры, предоставила компании Western Union услуги colocation в двух городах России и услуги связи в рамках соблюдения 242 ФЗ, который обязывает компании, работающие с персональными данными российских граждан, хранить их на
26.11.2015 R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union

к-банк» на базе программного комплекса InterBank в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерней компании Western Union, для работы с кредитными организациями в России. Об этом CNews сообщили в R-Sty
05.06.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в салонах «Мегафона»

«Мегафон», российский оператор связи, и компания Western Union, специализирующаяся в сфере денежных переводов и платежных услуг, объявили о запуске услуги денежных переводов Western Union в салонах «Мегафона» («Мегафон Ритейл») по всей
01.06.2015 «Почта России» и Western Union запустили сервис денежных переводов в страны ближнего зарубежья

Компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов и платежных услуг, и «Почта России», фед
17.02.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в «МКБ Онлайн»

Компания Western Union, специализирующаяся в сфере денежных переводов и платежных услуг, и «Московский
19.09.2014 Региональным директором Western Union в России назначен Андрей Агеев

Компания Western Union объявила о назначении Андрея Агеева региональным директором Western Union в России. Андрей Агеев будет отвечать за сеть Western Union в России, которая насчитывает б
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union

«Тройка-Д Банк» стал участником системы денежных переводов Western Union. Отправка и получение денежных переводов Western Union за границу и по России доступны теперь во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке»
10.02.2014 «Татфондбанк» запустил в интернет-банке сервис денежных переводов через Western Union

фондбанк» реализовал новый сервис в интернет-банке «Онлайн Партнер» для физических лиц. Теперь клиенты банка могут отправлять денежные средства в любую точку мира в несколько кликов с помощью системы Western Union, сообщили CNews в банке. «Любой пользователь интернет-банка может отправить денежный перевод в рублях или долларах США по системе Western Union со своего текущего или карто
26.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны в терминалах с ПО eKassir

Компания Western Union совместно с компанией eKassir запустила услугу денежных переводов Western Union в платежных терминалах, на которых установлено программное обеспечение eKassir. Отличительно
05.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ

Компания Western Union объявила о подключении к своей сети более 80 тыс. банкоматов и терминалов самоо
19.11.2013 Western Union запустил в России денежные переводы онлайн

еперь могут отправлять денежные переводы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто посетив сайт www.westernunion.ru. Для отправки денежного перевода пользователю необходимо зарегистрироваться о
31.05.2013 Western Union проанализировала мировой рынок денежных переводов в условиях развития новых электронных каналов

)». Согласно данным компании, электронные каналы денежных переводов Western Union (онлайн-платформа Westernunion.com, денежные переводы с использованием банковского счета и мобильные денежные п
06.05.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны в отделениях «Денег напрокат»

Компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов и платежных услуг, и компания «Деньги напрокат», игрок российского рынка микрофинансирования, подписали соглашение о сотрудничестве. Как рас
26.03.2013 Более половины россиян все еще не пользуются банковскими услугами

Компания Western Union исследовала предпочтения основного населения Российской Федерации, клиентов рынка денежных переводов и платежных услуг. В ходе исследования были проанализированы данные, полученны
27.02.2013 Услуга денежных переводов Western Union интегрирована в приложение Privat24 для iPhone

Компания Western Union совместно с «ПриватБанком» предложила украинским клиентам новую услугу по отправке и получению денежных переводов с помощью iPhone и других мобильных устройств. Этот способ осущес
10.12.2012 Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет»

Компания Western Union и компания «Элекснет», пионер российского рынка приема платежей через терминалы
03.12.2012 Получить перевод Western Union теперь можно через терминалы и банкоматы «ПриватБанка»

Компания Western Union совместно с украинским «ПриватБанком» предложила своим клиентам новый способ по
23.11.2012 Клиенты «Банка24.ру» теперь могут совершать переводы «Вестерн Юнион» круглосуточно

«Банк24.ру» сообщил о том, что теперь клиенты банка могут совершать переводы денежных средств по системе «Вестерн Юнион» круглосуточно. «Еще удобнее этой услугой пользоваться в интернет-банке “Банка24.ру”: благодаря дистанционному сервису для перевода денег не нужно ездить на почту или в офис банка
19.11.2012 НКО ОРС стала расчетным центром «Вестерн Юнион»

му обслуживания расчетов участников платежной системы “Вестерн Юнион”», — сообщили CNews в компании Western Union. Отметим, что «Вестерн Юнион ДП Восток», «дочка» Western Union, зарегист
13.11.2012 ВТБ стал расчетным центром «Вестерн Юнион»

ории РФ в статусе расчетного центра в рамках соглашения между ВТБ и данной платежной системой. НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерняя компания Western Union Financial Services Inc, выполняет ф
01.11.2012 Western Union увеличила максимальную сумму переводов по тарифу «12 часов»

Компания Western Union, специализирующаяся в области денежных переводов и платежных услуг, увеличила м
31.10.2012 «Банк России» включил «Вестерн Юнион» в перечень операторов платежных систем

НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — «дочка» компании Western Union, специализирующейся в области денежных переводов и платежных услуг — зарегистри
09.10.2012 Western Union запустит услугу денежных переводов в Мьянме

Компания Western Union подписала соглашение с «Восточным Банком Мьянмы» (Myanmar Oriental Bank) — первым банком-партнером, который предложит услугу денежных переводов Western Union в Мьянме. Серв
03.07.2012 Western Union представила новую тарифную схему «12 часов»

Компания Western Union объявила о том, что представила новую тарифную схему, которая позволяет клиентам совершить денежный перевод по более низкой цене при условии, что средства будут доступны для получ
29.02.2012 Кошелек в смартфоне: Ericsson и Western Union ведут операторов в атаку на банки

Компании Ericsson и Western Union объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого интегрируют систему Western Union Money Transfer и комплекс решений Ericsson для мобильной коммерции. В результате согл
16.12.2011 Клиенты «Ингосстраха» могут оплачивать взносы по страховым полисам с помощью Western Union

Страховая компания «Ингосстрах» и компания Western Union подписали соглашение о сотрудничестве, в результате чего физическим лицам — клиентам «Ингосстраха» стала доступна возможность оплачивать взносы по страховым полисам с помощью услу
06.12.2011 Western Union запустила платформу для создания музыкального видео и аудио

Компания Western Union объявила о том, что запустила Поющую Телеграмму (Western Union Singing TelegramSM) – новую интерактивную онлайн-платформу, которая позволяет клиентам создавать персонализир
20.10.2011 Western Union рассказала о том, как избежать интернет-мошенничества

Компания Western Union опубликовала в Сети собственные рекомендации пользователям о том, как не стать жертвой мошенничества в интернете. Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует быть предельно вним
20.05.2011 Western Union запустила приложение для iPhone

Компания Western Union объявила о запуске нового приложения, которое позволит клиентам в США отправить денежный перевод Western Union непосредственно с мобильного телефона. Бесплатное многофункци
12.11.2010 Флагманские решения ЦФТ интегрированы с Western Union

Компании «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и Western Union завершили совместный проект по интеграции системы денежных переводов с основными банковскими софтверными решениями ЦФТ. Реализация проекта позволила банкам, работающим с использов
03.09.2010 Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» получила сертификат совместимости с Western Union

фиката, подтверждающего совместимость «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с системой денежных переводов Western Union. Теперь банки, использующие решение BSS для удаленного обслуживания физических

05.09.2008 Российские абоненты смогут оплачивать услуги сотовой связи через Western Union

Платежная система CyberPlat («КиберПлат») и Western Union предоставили россиянам возможность, находясь в любой стране мира, оплачивать услуги трех ведущих российских операторов мобильной связи: «Билайна», МТС и «МегаФона». Эта операция м
03.10.2007 Google AdSense будет платить пользователям через Western Union

Компания Google объявила о том, что оплата от программы сотрудничества с сервисом онлайн-рекламы AdSense через платежную систему Western Union теперь доступна еще в восьми странах. Так, деньги через Western Union смогут получать жители Китая, Пакистана, Чили, Перу, Аргентины, Филиппин, Колумбии и Румынии, сообщает

Публикаций - 129, упоминаний - 152

Western Union и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 670 10
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 8
ЦФТ Золотая Корона 362 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 4
МегаФон 10701 4
Yandex - Яндекс 9180 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 4
Meta Platforms - Facebook 4616 4
Invita Security 7 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 712 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Coinbase 70 2
МегаФон Ритейл 85 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 2
Google LLC 12663 2
Digital Assets 10 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Fiserv - First Data Corp 14 2
Amazon Inc - Amazon.com 3269 2
Крок - Croc 1962 2
Hyperledger - Open Ledger Project 21 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 2
Linx - Связь ВСД 163 2
К Телеком - Исеть Телеком 97 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Promt - Промт 322 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1121 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 256 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1095 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Visa International 1992 11
Почта России ПАО 2363 10
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 8
eBay Inc 1640 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
ПриватБанк - PrivatBank 197 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Bank of America - Банк Америки 270 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 3
Citi - Citibank 158 3
Walmart - Wal-Mart Stores 404 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
МКБ - Московский кредитный банк 654 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Western Union Ventures 2 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Связной ГК 1400 2
НСПК - Национальная система платежных карт 943 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 2
Альфа-Банк 1972 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 595 2
ПСБ - Промсвязьбанк 959 2
Евросеть 1421 2
American Express - Amex 338 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 1
Русский стандарт Банк 508 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
JCB International 146 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 156 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Capital One 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5635 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3581 5
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5958 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3640 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6530 3
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5652 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 2
Федеральное казначейство России 1948 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FCI - Federal Correctional Institution USA - Federal Bureau of Prisons - Федеральные исправительные учреждения США 3 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
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