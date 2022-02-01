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Western Union Western Union Financial Services Вестерн Юнион
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.02.2022
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«Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай
номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, деньги автоматически зачислятся на найденный кошелёк в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union. Стоимость перевода составит 1% от его суммы. Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказал: «Сегодня мы добавили в географию трансграничных переводов Сбе
|21.07.2020
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Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»
Банк «Открытие» и Western Union запустили услугу денежных переводов в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cисте
|09.07.2018
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«Почта Банк» и Western Union расширили сервис денежных переводов за рубеж
«Почта Банк» и Western Union расширили услугу цифровых международных денежных переводов. Теперь клиенты Почт
|05.07.2018
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«Почта банк» и Western Union представили услугу денежных переводов на банковский счет
«Почта банк» и Western Union расширили услугу цифровых международных денежных переводов. Теперь клиенты «Почта банка» могут в мобильном приложении отправить денежные переводы Western Union непосредстве
|19.06.2018
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«Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом
stern Union, один из лидеров в сфере международных денежных переводов, и «Мегафон», российский оператор связи, объявили о запуске новой услуги, которая позволяет клиентам отправлять денежные переводы Western Union прямо на банковский счет получателя в более чем 50 стран мира из 1,9 тыс. салонов «Мегафона» по всей России. «Новая услуга Western Union в салонах Мегафона – логичное продо
|26.07.2017
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«Промсвязьбанк» запустил сервис денежных переводов Western Union в мобильном и интернет-банке
омсвязьбанк» объявил о доступности для клиентов услуги круглосуточных денежных переводов по системе Western Union в мобильном и интернет-банке. Перевод осуществляется в рублях или долларах США,
|25.05.2016
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Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн»
Компания Western Union и «Московский Кредитный Банк» объявили о расширении существующего соглашения. Т
|17.05.2016
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Linxdatacenter создал для Western Union геораспределенную ИТ-инфраструктуру
Компания Linxdatacenter, международный поставщик решений в области центров обработки данных (ЦОД) и облачной инфраструктуры, предоставила компании Western Union услуги colocation в двух городах России и услуги связи в рамках соблюдения 242 ФЗ, который обязывает компании, работающие с персональными данными российских граждан, хранить их на
|26.11.2015
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R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union
к-банк» на базе программного комплекса InterBank в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерней компании Western Union, для работы с кредитными организациями в России. Об этом CNews сообщили в R-Sty
|05.06.2015
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Денежные переводы Western Union теперь доступны в салонах «Мегафона»
«Мегафон», российский оператор связи, и компания Western Union, специализирующаяся в сфере денежных переводов и платежных услуг, объявили о запуске услуги денежных переводов Western Union в салонах «Мегафона» («Мегафон Ритейл») по всей
|01.06.2015
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«Почта России» и Western Union запустили сервис денежных переводов в страны ближнего зарубежья
Компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов и платежных услуг, и «Почта России», фед
|17.02.2015
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Денежные переводы Western Union теперь доступны в «МКБ Онлайн»
Компания Western Union, специализирующаяся в сфере денежных переводов и платежных услуг, и «Московский
|19.09.2014
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Региональным директором Western Union в России назначен Андрей Агеев
Компания Western Union объявила о назначении Андрея Агеева региональным директором Western Union в России. Андрей Агеев будет отвечать за сеть Western Union в России, которая насчитывает б
|14.03.2014
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«Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union
«Тройка-Д Банк» стал участником системы денежных переводов Western Union. Отправка и получение денежных переводов Western Union за границу и по России доступны теперь во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке»
|10.02.2014
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«Татфондбанк» запустил в интернет-банке сервис денежных переводов через Western Union
фондбанк» реализовал новый сервис в интернет-банке «Онлайн Партнер» для физических лиц. Теперь клиенты банка могут отправлять денежные средства в любую точку мира в несколько кликов с помощью системы Western Union, сообщили CNews в банке. «Любой пользователь интернет-банка может отправить денежный перевод в рублях или долларах США по системе Western Union со своего текущего или карто
|26.12.2013
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Денежные переводы Western Union теперь доступны в терминалах с ПО eKassir
Компания Western Union совместно с компанией eKassir запустила услугу денежных переводов Western Union в платежных терминалах, на которых установлено программное обеспечение eKassir. Отличительно
|05.12.2013
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Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ
Компания Western Union объявила о подключении к своей сети более 80 тыс. банкоматов и терминалов самоо
|19.11.2013
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Western Union запустил в России денежные переводы онлайн
еперь могут отправлять денежные переводы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто посетив сайт www.westernunion.ru. Для отправки денежного перевода пользователю необходимо зарегистрироваться о
|31.05.2013
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Western Union проанализировала мировой рынок денежных переводов в условиях развития новых электронных каналов
)». Согласно данным компании, электронные каналы денежных переводов Western Union (онлайн-платформа Westernunion.com, денежные переводы с использованием банковского счета и мобильные денежные п
|06.05.2013
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Денежные переводы Western Union теперь доступны в отделениях «Денег напрокат»
Компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов и платежных услуг, и компания «Деньги напрокат», игрок российского рынка микрофинансирования, подписали соглашение о сотрудничестве. Как рас
|26.03.2013
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Более половины россиян все еще не пользуются банковскими услугами
Компания Western Union исследовала предпочтения основного населения Российской Федерации, клиентов рынка денежных переводов и платежных услуг. В ходе исследования были проанализированы данные, полученны
|27.02.2013
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Услуга денежных переводов Western Union интегрирована в приложение Privat24 для iPhone
Компания Western Union совместно с «ПриватБанком» предложила украинским клиентам новую услугу по отправке и получению денежных переводов с помощью iPhone и других мобильных устройств. Этот способ осущес
|10.12.2012
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Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет»
Компания Western Union и компания «Элекснет», пионер российского рынка приема платежей через терминалы
|03.12.2012
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Получить перевод Western Union теперь можно через терминалы и банкоматы «ПриватБанка»
Компания Western Union совместно с украинским «ПриватБанком» предложила своим клиентам новый способ по
|23.11.2012
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Клиенты «Банка24.ру» теперь могут совершать переводы «Вестерн Юнион» круглосуточно
«Банк24.ру» сообщил о том, что теперь клиенты банка могут совершать переводы денежных средств по системе «Вестерн Юнион» круглосуточно. «Еще удобнее этой услугой пользоваться в интернет-банке “Банка24.ру”: благодаря дистанционному сервису для перевода денег не нужно ездить на почту или в офис банка
|19.11.2012
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НКО ОРС стала расчетным центром «Вестерн Юнион»
му обслуживания расчетов участников платежной системы “Вестерн Юнион”», — сообщили CNews в компании Western Union. Отметим, что «Вестерн Юнион ДП Восток», «дочка» Western Union, зарегист
|13.11.2012
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ВТБ стал расчетным центром «Вестерн Юнион»
ории РФ в статусе расчетного центра в рамках соглашения между ВТБ и данной платежной системой. НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерняя компания Western Union Financial Services Inc, выполняет ф
|01.11.2012
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Western Union увеличила максимальную сумму переводов по тарифу «12 часов»
Компания Western Union, специализирующаяся в области денежных переводов и платежных услуг, увеличила м
|31.10.2012
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«Банк России» включил «Вестерн Юнион» в перечень операторов платежных систем
НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — «дочка» компании Western Union, специализирующейся в области денежных переводов и платежных услуг — зарегистри
|09.10.2012
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Western Union запустит услугу денежных переводов в Мьянме
Компания Western Union подписала соглашение с «Восточным Банком Мьянмы» (Myanmar Oriental Bank) — первым банком-партнером, который предложит услугу денежных переводов Western Union в Мьянме. Серв
|03.07.2012
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Western Union представила новую тарифную схему «12 часов»
Компания Western Union объявила о том, что представила новую тарифную схему, которая позволяет клиентам совершить денежный перевод по более низкой цене при условии, что средства будут доступны для получ
|29.02.2012
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Кошелек в смартфоне: Ericsson и Western Union ведут операторов в атаку на банки
Компании Ericsson и Western Union объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого интегрируют систему Western Union Money Transfer и комплекс решений Ericsson для мобильной коммерции. В результате согл
|16.12.2011
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Клиенты «Ингосстраха» могут оплачивать взносы по страховым полисам с помощью Western Union
Страховая компания «Ингосстрах» и компания Western Union подписали соглашение о сотрудничестве, в результате чего физическим лицам — клиентам «Ингосстраха» стала доступна возможность оплачивать взносы по страховым полисам с помощью услу
|06.12.2011
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Western Union запустила платформу для создания музыкального видео и аудио
Компания Western Union объявила о том, что запустила Поющую Телеграмму (Western Union Singing TelegramSM) – новую интерактивную онлайн-платформу, которая позволяет клиентам создавать персонализир
|20.10.2011
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Western Union рассказала о том, как избежать интернет-мошенничества
Компания Western Union опубликовала в Сети собственные рекомендации пользователям о том, как не стать жертвой мошенничества в интернете. Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует быть предельно вним
|20.05.2011
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Western Union запустила приложение для iPhone
Компания Western Union объявила о запуске нового приложения, которое позволит клиентам в США отправить денежный перевод Western Union непосредственно с мобильного телефона. Бесплатное многофункци
|12.11.2010
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Флагманские решения ЦФТ интегрированы с Western Union
Компании «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и Western Union завершили совместный проект по интеграции системы денежных переводов с основными банковскими софтверными решениями ЦФТ. Реализация проекта позволила банкам, работающим с использов
|03.09.2010
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Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» получила сертификат совместимости с Western Union
фиката, подтверждающего совместимость «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с системой денежных переводов Western Union. Теперь банки, использующие решение BSS для удаленного обслуживания физических
|05.09.2008
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Российские абоненты смогут оплачивать услуги сотовой связи через Western Union
Платежная система CyberPlat («КиберПлат») и Western Union предоставили россиянам возможность, находясь в любой стране мира, оплачивать услуги трех ведущих российских операторов мобильной связи: «Билайна», МТС и «МегаФона». Эта операция м
|03.10.2007
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Google AdSense будет платить пользователям через Western Union
Компания Google объявила о том, что оплата от программы сотрудничества с сервисом онлайн-рекламы AdSense через платежную систему Western Union теперь доступна еще в восьми странах. Так, деньги через Western Union смогут получать жители Китая, Пакистана, Чили, Перу, Аргентины, Филиппин, Колумбии и Румынии, сообщает
Western Union и организации, системы, технологии, персоны:
|Агеев Андрей 13 10
|Badulescu Alexandru - Бадулеску Александру 7 7
|Бабиренко Михаил 4 4
|Иванов Алексей 162 3
|Горшков Василий 9 3
|Масленникова Анастасия 35 2
|Косяков Алексей 18 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Салахутдинов Владимир 11 2
|Chesini Fabio - Чесини Фабио 2 2
|Ветров Михаил 17 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Schröder Stefan - Шродер Стефан 2 2
|Моос Герберт 3 2
|Sollitto Vincent - Соллитто Винсент 4 2
|Scott Diane - Скотт Дайана 3 2
|Ersek Hikmet - Эрсек Хикмет 2 2
|Вермишян Геворк 67 1
|Сотин Денис 216 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Ким Борис 75 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Болышев Максим 16 1
|Исагулова Элина 35 1
|Крылов Павел 25 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Миронов Сергей 64 1
|Либин Сергей 24 1
|Шибанов Кирилл 13 1
|Гузев Иван 14 1
|Комлев Владимир 35 1
|Медведев Антон 5 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Маевский Леонид 57 1
|Русаков Александр 4 1
|Витязь Александр 43 1
|Казаков Александр 71 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Козлов Михаил 181 1
|Антонян Эмин 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 7
|Times 660 2
|Seattle Times 40 2
|Известия ИД 764 1
|Mashable 372 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|Washington Profile 142 1
|Playboy 51 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Коммерческий курьер 1 1
|Walt Disney Company - ESPN 56 1
|Azernews 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
|Forbes - Форбс 997 1
|FT - Financial Times 1291 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6083 1
|Ведомости 1457 1
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