Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион

«Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, деньги автоматически зачислятся на найденный кошелёк в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union. Стоимость перевода составит 1% от его суммы. Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказал: «Сегодня мы добавили в географию трансграничных переводов Сбе

Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия» Банк «Открытие» и Western Union запустили услугу денежных переводов в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cисте

«Почта Банк» и Western Union расширили сервис денежных переводов за рубеж «Почта Банк» и Western Union расширили услугу цифровых международных денежных переводов. Теперь клиенты Почт

«Почта банк» и Western Union представили услугу денежных переводов на банковский счет «Почта банк» и Western Union расширили услугу цифровых международных денежных переводов. Теперь клиенты «Почта банка» могут в мобильном приложении отправить денежные переводы Western Union непосредстве

«Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом stern Union, один из лидеров в сфере международных денежных переводов, и «Мегафон», российский оператор связи, объявили о запуске новой услуги, которая позволяет клиентам отправлять денежные переводы Western Union прямо на банковский счет получателя в более чем 50 стран мира из 1,9 тыс. салонов «Мегафона» по всей России. «Новая услуга Western Union в салонах Мегафона – логичное продо

«Промсвязьбанк» запустил сервис денежных переводов Western Union в мобильном и интернет-банке омсвязьбанк» объявил о доступности для клиентов услуги круглосуточных денежных переводов по системе Western Union в мобильном и интернет-банке. Перевод осуществляется в рублях или долларах США,

Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн» Компания Western Union и «Московский Кредитный Банк» объявили о расширении существующего соглашения. Т

Linxdatacenter создал для Western Union геораспределенную ИТ-инфраструктуру Компания Linxdatacenter, международный поставщик решений в области центров обработки данных (ЦОД) и облачной инфраструктуры, предоставила компании Western Union услуги colocation в двух городах России и услуги связи в рамках соблюдения 242 ФЗ, который обязывает компании, работающие с персональными данными российских граждан, хранить их на

R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union к-банк» на базе программного комплекса InterBank в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерней компании Western Union, для работы с кредитными организациями в России. Об этом CNews сообщили в R-Sty

Денежные переводы Western Union теперь доступны в салонах «Мегафона» «Мегафон», российский оператор связи, и компания Western Union, специализирующаяся в сфере денежных переводов и платежных услуг, объявили о запуске услуги денежных переводов Western Union в салонах «Мегафона» («Мегафон Ритейл») по всей

«Почта России» и Western Union запустили сервис денежных переводов в страны ближнего зарубежья Компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов и платежных услуг, и «Почта России», фед

Денежные переводы Western Union теперь доступны в «МКБ Онлайн» Компания Western Union, специализирующаяся в сфере денежных переводов и платежных услуг, и «Московский

Региональным директором Western Union в России назначен Андрей Агеев Компания Western Union объявила о назначении Андрея Агеева региональным директором Western Union в России. Андрей Агеев будет отвечать за сеть Western Union в России, которая насчитывает б

«Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union «Тройка-Д Банк» стал участником системы денежных переводов Western Union. Отправка и получение денежных переводов Western Union за границу и по России доступны теперь во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке»

«Татфондбанк» запустил в интернет-банке сервис денежных переводов через Western Union фондбанк» реализовал новый сервис в интернет-банке «Онлайн Партнер» для физических лиц. Теперь клиенты банка могут отправлять денежные средства в любую точку мира в несколько кликов с помощью системы Western Union, сообщили CNews в банке. «Любой пользователь интернет-банка может отправить денежный перевод в рублях или долларах США по системе Western Union со своего текущего или карто

Денежные переводы Western Union теперь доступны в терминалах с ПО eKassir Компания Western Union совместно с компанией eKassir запустила услугу денежных переводов Western Union в платежных терминалах, на которых установлено программное обеспечение eKassir. Отличительно

Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ Компания Western Union объявила о подключении к своей сети более 80 тыс. банкоматов и терминалов самоо

Western Union запустил в России денежные переводы онлайн еперь могут отправлять денежные переводы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто посетив сайт www.westernunion.ru. Для отправки денежного перевода пользователю необходимо зарегистрироваться о

Western Union проанализировала мировой рынок денежных переводов в условиях развития новых электронных каналов )». Согласно данным компании, электронные каналы денежных переводов Western Union (онлайн-платформа Westernunion.com, денежные переводы с использованием банковского счета и мобильные денежные п

Денежные переводы Western Union теперь доступны в отделениях «Денег напрокат» Компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов и платежных услуг, и компания «Деньги напрокат», игрок российского рынка микрофинансирования, подписали соглашение о сотрудничестве. Как рас

Более половины россиян все еще не пользуются банковскими услугами Компания Western Union исследовала предпочтения основного населения Российской Федерации, клиентов рынка денежных переводов и платежных услуг. В ходе исследования были проанализированы данные, полученны

Услуга денежных переводов Western Union интегрирована в приложение Privat24 для iPhone Компания Western Union совместно с «ПриватБанком» предложила украинским клиентам новую услугу по отправке и получению денежных переводов с помощью iPhone и других мобильных устройств. Этот способ осущес

Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет» Компания Western Union и компания «Элекснет», пионер российского рынка приема платежей через терминалы

Получить перевод Western Union теперь можно через терминалы и банкоматы «ПриватБанка» Компания Western Union совместно с украинским «ПриватБанком» предложила своим клиентам новый способ по

Клиенты «Банка24.ру» теперь могут совершать переводы «Вестерн Юнион» круглосуточно «Банк24.ру» сообщил о том, что теперь клиенты банка могут совершать переводы денежных средств по системе «Вестерн Юнион» круглосуточно. «Еще удобнее этой услугой пользоваться в интернет-банке “Банка24.ру”: благодаря дистанционному сервису для перевода денег не нужно ездить на почту или в офис банка

НКО ОРС стала расчетным центром «Вестерн Юнион» му обслуживания расчетов участников платежной системы “Вестерн Юнион”», — сообщили CNews в компании Western Union. Отметим, что «Вестерн Юнион ДП Восток», «дочка» Western Union, зарегист

ВТБ стал расчетным центром «Вестерн Юнион» ории РФ в статусе расчетного центра в рамках соглашения между ВТБ и данной платежной системой. НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерняя компания Western Union Financial Services Inc, выполняет ф

Western Union увеличила максимальную сумму переводов по тарифу «12 часов» Компания Western Union, специализирующаяся в области денежных переводов и платежных услуг, увеличила м

«Банк России» включил «Вестерн Юнион» в перечень операторов платежных систем НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — «дочка» компании Western Union, специализирующейся в области денежных переводов и платежных услуг — зарегистри

Western Union запустит услугу денежных переводов в Мьянме Компания Western Union подписала соглашение с «Восточным Банком Мьянмы» (Myanmar Oriental Bank) — первым банком-партнером, который предложит услугу денежных переводов Western Union в Мьянме. Серв

Western Union представила новую тарифную схему «12 часов» Компания Western Union объявила о том, что представила новую тарифную схему, которая позволяет клиентам совершить денежный перевод по более низкой цене при условии, что средства будут доступны для получ

Кошелек в смартфоне: Ericsson и Western Union ведут операторов в атаку на банки Компании Ericsson и Western Union объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого интегрируют систему Western Union Money Transfer и комплекс решений Ericsson для мобильной коммерции. В результате согл

Клиенты «Ингосстраха» могут оплачивать взносы по страховым полисам с помощью Western Union Страховая компания «Ингосстрах» и компания Western Union подписали соглашение о сотрудничестве, в результате чего физическим лицам — клиентам «Ингосстраха» стала доступна возможность оплачивать взносы по страховым полисам с помощью услу

Western Union запустила платформу для создания музыкального видео и аудио Компания Western Union объявила о том, что запустила Поющую Телеграмму (Western Union Singing TelegramSM) – новую интерактивную онлайн-платформу, которая позволяет клиентам создавать персонализир

Western Union рассказала о том, как избежать интернет-мошенничества Компания Western Union опубликовала в Сети собственные рекомендации пользователям о том, как не стать жертвой мошенничества в интернете. Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует быть предельно вним

Western Union запустила приложение для iPhone Компания Western Union объявила о запуске нового приложения, которое позволит клиентам в США отправить денежный перевод Western Union непосредственно с мобильного телефона. Бесплатное многофункци

Флагманские решения ЦФТ интегрированы с Western Union Компании «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и Western Union завершили совместный проект по интеграции системы денежных переводов с основными банковскими софтверными решениями ЦФТ. Реализация проекта позволила банкам, работающим с использов

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» получила сертификат совместимости с Western Union фиката, подтверждающего совместимость «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с системой денежных переводов Western Union. Теперь банки, использующие решение BSS для удаленного обслуживания физических

Российские абоненты смогут оплачивать услуги сотовой связи через Western Union Платежная система CyberPlat («КиберПлат») и Western Union предоставили россиянам возможность, находясь в любой стране мира, оплачивать услуги трех ведущих российских операторов мобильной связи: «Билайна», МТС и «МегаФона». Эта операция м