Bank of Baku построил процессинговый центр на базе продуктов SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о завершении процесса внедрения семейства продуктов SmartVista и создании процессингового центра в Bank of Baku. Как отмечается, это уже второй проект компании БПЦ в Азербайджане. Ранее Bank of Baku использовал аутсорсинговую модель процессинга,