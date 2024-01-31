Подтверждена совместимости ПО «СмартВиста» с СУБД Postgres Pro Pro, и «БПС Инновационные программные решения», вендор российского семейства программных платформ «СмартВиста», объявили о совместимости своих продуктов. Сертификаты, выданные Postgres Profess

Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона» ковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о запуске проекта совместной платежной карты сотового оператора «Мегафон» и банка «Раунд», процессинг которой осуществляется на базе решений SmartVista. Об этом говорится в заявлении БПЦ, поступившем в редакцию CNews. Поскольку счет карты привязан к мобильному счету абонента, это дает возможность получить доступ к платежам не только

Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank ие Технологии», поставщик платежных решений, завершила проект по замене существующих систем управления карточными продуктами и мониторинга сети банкоматов для PVcomBank (Вьетнам). Семейство продуктов SmartVista стало основой нового процессингового центра банка, сообщили CNews в БПЦ. PVcomBank, основанный в 2013 г. упри участии холдинга PetroVietnam, является молодым участником банковского р

Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса », поставщик платежных решений, объявила о том, что Oman Arab Bank (OAB) выбрал семейство продуктов SmartVista в целях развития собственного платежного бизнеса. По итогам проекта банк получит г

В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила в запуске в промышленную эксплуатацию национальной платежной системы Эфиопии — EthSwitch S.C. — на базе решений семейства SmartVista. Как результат, впервые в стране все розничные банки (17 кредитных организаций) работают в едином платежном пространстве, сообщили CNews в БПЦ. Компания EthSwitch создана при поддерж

SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise Основными задачами данных тестов являлись проверка производительности, гибкости и масштабируемости SmartVista на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise в рамках страте

Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista нковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о начале проекта по замене существующего процессингового центра в Cosmos Bank (Индия). Семейство продуктов SmartVista было выбрано банком в результате тендера как единственное решение, отвечающее требованиям банка, из представленных к участию 5 систем, сообщили CNews в БПЦ. Уже в конце 2015 г. банк

Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) выбрал семейство продуктов SmartVista для замены существующего в банке решения по управлению карточными продуктами, а также устаревших платежных систем. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», разр

«БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation хнологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о запуске решения SmartVista Host Card Emulation (HCE). Как сообщили CNews в БПЦ, данное решение совместимо с л

Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista апустила в промышленную эксплуатацию Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины. Об этом CNews сообщили в «БПЦ Банковские Технологии». Проект, реализованный на базе семейства продуктов SmartVista, выступает единой платформой для всех розничных электронных платежей в стране. Внедрение национального межбанковского процессингового центра в соответствии со стратегией PMA в област

В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista новой платежной системы страны. В настоящее время PayLink обслуживает операции албанского банка Union Bank. В рамках проекта, «БПЦ Банковские Технологии» внедрил многофункциональную единую платформу SmartVista, а также завершил миграцию данных дебетовых и кредитных карт банка. При поддержке БПЦ компания PayLink прошла сертификацию MasterCard и теперь может предложить своим клиентам все кар

«БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista анковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершила проект по переводу системы управления банковскими картами компании Monétique Tunisie, Тунис, с Base24 на SmartVista. Об этом CNews сообщили в БПЦ. Monétique Tunisie является процессинговым центром, а также оператором национальной платежной системы Туниса, осуществляет авторизацию и маршрутизацию п

Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista Компания Innervation Value Added Services (Южная Африка) выбрала семейство продуктов SmartVista для развития своего нового бизнес-направления — выпуск банковских карт и процессин

Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщил о завершении процесса присоединения терминальной сети HabuBank вьетнамским банком Saigon Hanoi Bank (SHB) и миграции устройств на SmartVista. В результате поглощения HabuBank банк SHB также смог удвоить объем платежных операций. Процесс слияния предполагал переход на единую платформу SmartVista, способную обеспечит

SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии », поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершила проект по созданию инфраструктуры для запуска бонусной программы OMCARD от страховой компании OldMutual. Семейство продуктов SmartVista от БПЦ является основой технологической платформы процессинговой компании Payment Express (PEX), которая обеспечивает авторизацию и маршрутизацию операций OMCARD. Как сообщили CNews

«Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершил проект по запуску процессингового центра в «Русславбанке» на базе семейства продуктов SmartVista. В настоящее время в обращении находится более 150 тыс. карт банка. До конца года планируется значительное увеличение эмиссии до нескольких миллионов штук, сообщили CNews в «Русславб

«Юниаструм Банк» завершает переход на единый процессинг на базе SmartVista «Юниаструм Банк» завершает полномасштабное обновление собственного процессингового центра на базе семейства продуктов SmartVista, разработанного компанией «БПЦ Банковские Технологии». Об этом CNews сообщили в «Юниаструм Банке». Как ожидается, модернизация процессингового центра позволит банку предложить клиент

«БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, запустила специализированное решение SmartVista for Fuel Retailers, позволяющее топливным компаниям получать дополнительную прибыл

HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании огии» заключила соглашение с Hewlett-Packard, по условиям которого программные решения ее семейства SmartVista будут включены в состав пакетных предложений HP. Hewlett-Packard — давний партнер

Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга едложений HP для организаций, занятых в сфере электронных платежей во всем мире. Об этом CNews сообщили в БПЦ. В частности, в пакетное предложение HP для процессинга было включено семейство продуктов SmartVista — единая масштабируемая безопасная платформа, поддерживающая все аспекты платежного бизнеса. Наряду с гибкой архитектурой и возможностью различной конфигурации в зависимости от индив

БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista я «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершила проект по миграции процессинговой платформы Jordan Kuwait Bank (Иордания) на семейство продуктов SmartVista, с помощью которого он сможет предложить своим клиентам новые карточные продукты и оптимизировать работу всех банковских каналов. Об этом CNews сообщили в БПЦ. Jordan Kuwait Bank (JK

«Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista ественно новый уровень и предложить им инновационные услуги в России. Собственный многофункциональный процессинговый центр, интеграция с сетями банкоматов банков-участников стали возможными благодаря SmartVista, сообщили CNews в БПЦ. Функционал семейства продуктов SmartVista позволяет заказчику взаимодействовать с банками-эквайерами, сокращая сроки их подключения к системе и вывода н

«Белгазпромбанк» внедрил собственный процессинговый центр на базе SmartVista блика Беларусь). Руководство «Белгазпромбанка» приняло решение о построении собственного процессингового центра, который позволил бы эффективно управлять платежным бизнесом банка. Семейство продуктов SmartVista, являющееся ядром новой процессинговой системы, предоставляет банку возможность поддерживать весь спектр продуктов международных платежных систем Visa, MasterCard и China UnionPay, а

«БПЦ Банковские Технологии» протестировали SmartVista на платформах HP Integrity NonStop Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о завершении серии нагрузочных тестов семейства продуктов SmartVista на платформах HP Integrity NonStop с использованием SQL/MX. Процедура проверки производительности, гибкости и возможностей масштабирования SmartVista в лабораторных условиях,

«БПЦ Банковские Технологии» протестировали продукты SmartVista на IBM Power 780 Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о завершении серии нагрузочных тестирований собственного семейства продуктов SmartVista, которые состоялись в испытательном центре IBM (IBM Systems Solution Centre Labs) в Бангалоре (Индия) при участии KPMG. По итогам тестирования входящего в состав SmartVista ре

SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила об успешном завершении процедуры валидации семейства продуктов SmartVista по программе Oracle Exadata Ready, что подтверждает полную совместимость решений БПЦ с Oracle Exadata Database Machine и Oracle Solaris 11, Oracle Linux. Как рассказали CNews в компа

«БПЦ Банковские Технологии» запустили в эксплуатацию процессинговый центр Hattha Kaksekar в Камбодже ышленную эксплуатацию. В основе новой системы — многофункциональное комплексное семейство продуктов SmartVista, сообщили CNews в БПЦ. Филиальная сеть Hattha Kaksekar насчитывает 125 подразделен

SmartVista на базе HP NonStop внедрена в Payment Exchange International нологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о завершении миграции платёжной инфраструктуры маврикийской компании Payment Exchange International (PeX) на платформу SmartVista. Сочетание возможностей SmartVista и HP NonStop является альтернативой устаревшим платёжным решениям для всех пользователей HP Integrity NonStop-платформ, сообщили CNews в БПЦ

ЕПСС УЭК на базе SmartVista запущена в промышленную эксплуатацию ешений. Мы имеем успешный опыт построения платёжных систем национального масштаба и разработки технически сложных интеграционных программ. УЭК стал для нас возможностью продемонстрировать способность SmartVista работать не только с потоками финансовых данных, но и в смежных областях. Мы гордимся, что именно БПЦ был выбран в качестве ключевого интегратора всей федеральной системы и готовы по

«БПЦ Банковские Технологии» предлагают новое ИТ-решение для микрофинансовых компаний Ц Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, представила SmartVista for Microfinance специально для микрофинансовых компаний. Решение SmartVista

БПЦ и Resource 1 будут совместно продвигать решения SmartVista на рынках США и Канады атформы NonStop (Tandem) в США. На сегодняшний день более 45 компаний, входящих в рейтинг Fortune 500, являются её клиентами, говорится в сообщении БПЦ. Как ожидают в компании, сочетание возможностей SmartVista и опыта Resource 1 ускорит процесс проникновения решений БПЦ на рынок Северной Америки и позволит многочисленным пользователям платформы NonStop оценить возможности многофункциональн

Решения SmartVista впервые внедряют в Индонезии Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о том, что семейство продуктов SmartVista будет внедрено в индонезийской процессинговой компании Artajasa и обеспечит поддержку ее агрессивной стратегии развития. По результатам тендера, в котором принимали участие решения м

Банк «Северный кредит» выбрал продукты SmartVista для построения собственного процессингового центра Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о том, что банк «Северный кредит» выбрал семейство продуктов SmartVista для построения собственного процессингового центра. Благодаря решению БПЦ банк сможет обеспечить контроль над ключевыми процессами управления карточным бизнесом. БПЦ также обеспечит

«АрмБизнесБанк» создаёт процессинговый центр на базе продуктов SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о том, что «АрмБизнесБанк» (Армения) выбрал семейство продуктов SmartVista для построения полнофункционального процессингового центра. Как отмечается, для того чтобы мгновенно реагировать на открывающиеся рыночные возможности банк принял решение перейти на

Bank of Baku построил процессинговый центр на базе продуктов SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о завершении процесса внедрения семейства продуктов SmartVista и создании процессингового центра в Bank of Baku. Как отмечается, это уже второй проект компании БПЦ в Азербайджане. Ранее Bank of Baku использовал аутсорсинговую модель процессинга,

Продукты SmartVista получили сертификат CI Ready от HP для мировой финансовой индустрии, сообщила об успешном завершении сертификации семейства продуктов SmartVista в рамках программы HP AllianceONE «Converged Infrastructure Ready». Сертификация н

«БПЦ Банковские Технологии» оптимизирует платежную инфраструктуру Telered с помощью решений SmartVista тежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о заключении контракта с процессинговой компанией Панамы Telered. Согласно итогам тендера, проведенного с привлечением Ernst & Young, решение SmartVista разработки БПЦ заменит устаревшую процессинговую платформу Telered и обеспечит компании возможность изменить свой платежный бизнес и предложить новые услуги клиентам. Национальная пр

«Техника Банк» создаст процессинговый центр на базе SmartVista Компания БПЦ, поставщик программных решений для розничного финансового рынка, объявила о начале проекта по поставке программного решения SmartVista для реализации собственного процессингового центра «Техника Банка» (Республика Азербайджан). В результате реализации проекта банк планирует уже до конца этого года в два раза увеличи

БПЦ и e-port разработали платежный шлюз SmartVista e-port Компания БПЦ, разработчик программных решений для электронных платежей и розничного банковского бизнеса, и Группа e-port объявили о завершении совместного проекта по разработке платежного шлюза SmartVista e-port. Новый модуль предоставит финансовым организациям, использующим решения SmartVista, возможность быстрого внедрения сервиса по приему платежей. Прием платежей может осущ