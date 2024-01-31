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БПЦ SmartVista СмартВиста


Авторизационная платформа от БПС - высокопроизводительная система онлайн обработки банковских транзакций, отвечающая за авторизацию и взаимодействие с платежными сетями, конечными устройствами и внешними системами (ДБО, электронная коммерция и т.д.). Позволяет обрабатывать свыше 5000 операций в секунду.

 

 

31.01.2024 Подтверждена совместимости ПО «СмартВиста» с СУБД Postgres Pro

Pro, и «БПС Инновационные программные решения», вендор российского семейства программных платформ «СмартВиста», объявили о совместимости своих продуктов. Сертификаты, выданные Postgres Profess
30.08.2016 Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона»

ковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о запуске проекта совместной платежной карты сотового оператора «Мегафон» и банка «Раунд», процессинг которой осуществляется на базе решений SmartVista. Об этом говорится в заявлении БПЦ, поступившем в редакцию CNews. Поскольку счет карты привязан к мобильному счету абонента, это дает возможность получить доступ к платежам не только
21.06.2016 Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank

ие Технологии», поставщик платежных решений, завершила проект по замене существующих систем управления карточными продуктами и мониторинга сети банкоматов для PVcomBank (Вьетнам). Семейство продуктов SmartVista стало основой нового процессингового центра банка, сообщили CNews в БПЦ. PVcomBank, основанный в 2013 г. упри участии холдинга PetroVietnam, является молодым участником банковского р
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса

», поставщик платежных решений, объявила о том, что Oman Arab Bank (OAB) выбрал семейство продуктов SmartVista в целях развития собственного платежного бизнеса. По итогам проекта банк получит г
13.05.2016 В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила в запуске в промышленную эксплуатацию национальной платежной системы Эфиопии — EthSwitch S.C. — на базе решений семейства SmartVista. Как результат, впервые в стране все розничные банки (17 кредитных организаций) работают в едином платежном пространстве, сообщили CNews в БПЦ. Компания EthSwitch создана при поддерж
15.03.2016 SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise

Основными задачами данных тестов являлись проверка производительности, гибкости и масштабируемости SmartVista на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise в рамках страте
30.11.2015 Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista

нковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о начале проекта по замене существующего процессингового центра в Cosmos Bank (Индия). Семейство продуктов SmartVista было выбрано банком в результате тендера как единственное решение, отвечающее требованиям банка, из представленных к участию 5 систем, сообщили CNews в БПЦ. Уже в конце 2015 г. банк

07.10.2015 Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista

Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) выбрал семейство продуктов SmartVista для замены существующего в банке решения по управлению карточными продуктами, а также устаревших платежных систем. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», разр
30.07.2015 «БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation

хнологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о запуске решения SmartVista Host Card Emulation (HCE). Как сообщили CNews в БПЦ, данное решение совместимо с л
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista

апустила в промышленную эксплуатацию Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины. Об этом CNews сообщили в «БПЦ Банковские Технологии». Проект, реализованный на базе семейства продуктов SmartVista, выступает единой платформой для всех розничных электронных платежей в стране. Внедрение национального межбанковского процессингового центра в соответствии со стратегией PMA в област
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista

новой платежной системы страны. В настоящее время PayLink обслуживает операции албанского банка Union Bank. В рамках проекта, «БПЦ Банковские Технологии» внедрил многофункциональную единую платформу SmartVista, а также завершил миграцию данных дебетовых и кредитных карт банка. При поддержке БПЦ компания PayLink прошла сертификацию MasterCard и теперь может предложить своим клиентам все кар
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista

анковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершила проект по переводу системы управления банковскими картами компании Monétique Tunisie, Тунис, с Base24 на SmartVista. Об этом CNews сообщили в БПЦ. Monétique Tunisie является процессинговым центром, а также оператором национальной платежной системы Туниса, осуществляет авторизацию и маршрутизацию п
08.12.2014 Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista

Компания Innervation Value Added Services (Южная Африка) выбрала семейство продуктов SmartVista для развития своего нового бизнес-направления — выпуск банковских карт и процессин
28.08.2014 Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista

поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщил о завершении процесса присоединения терминальной сети HabuBank вьетнамским банком Saigon Hanoi Bank (SHB) и миграции устройств на SmartVista. В результате поглощения HabuBank банк SHB также смог удвоить объем платежных операций. Процесс слияния предполагал переход на единую платформу SmartVista, способную обеспечит
30.07.2014 SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии

», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершила проект по созданию инфраструктуры для запуска бонусной программы OMCARD от страховой компании OldMutual. Семейство продуктов SmartVista от БПЦ является основой технологической платформы процессинговой компании Payment Express (PEX), которая обеспечивает авторизацию и маршрутизацию операций OMCARD. Как сообщили CNews

24.07.2014 «Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершил проект по запуску процессингового центра в «Русславбанке» на базе семейства продуктов SmartVista. В настоящее время в обращении находится более 150 тыс. карт банка. До конца года планируется значительное увеличение эмиссии до нескольких миллионов штук, сообщили CNews в «Русславб
15.05.2014 «Юниаструм Банк» завершает переход на единый процессинг на базе SmartVista

«Юниаструм Банк» завершает полномасштабное обновление собственного процессингового центра на базе семейства продуктов SmartVista, разработанного компанией «БПЦ Банковские Технологии». Об этом CNews сообщили в «Юниаструм Банке». Как ожидается, модернизация процессингового центра позволит банку предложить клиент
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний

поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, запустила специализированное решение SmartVista for Fuel Retailers, позволяющее топливным компаниям получать дополнительную прибыл
14.05.2014 HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании

огии» заключила соглашение с Hewlett-Packard, по условиям которого программные решения ее семейства SmartVista будут включены в состав пакетных предложений HP. Hewlett-Packard — давний партнер

14.05.2014 Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга

едложений HP для организаций, занятых в сфере электронных платежей во всем мире. Об этом CNews сообщили в БПЦ. В частности, в пакетное предложение HP для процессинга было включено семейство продуктов SmartVista — единая масштабируемая безопасная платформа, поддерживающая все аспекты платежного бизнеса. Наряду с гибкой архитектурой и возможностью различной конфигурации в зависимости от индив
03.04.2014 БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista

я «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, завершила проект по миграции процессинговой платформы Jordan Kuwait Bank (Иордания) на семейство продуктов SmartVista, с помощью которого он сможет предложить своим клиентам новые карточные продукты и оптимизировать работу всех банковских каналов. Об этом CNews сообщили в БПЦ. Jordan Kuwait Bank (JK
27.01.2014 «Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista

ественно новый уровень и предложить им инновационные услуги в России. Собственный многофункциональный процессинговый центр, интеграция с сетями банкоматов банков-участников стали возможными благодаря SmartVista, сообщили CNews в БПЦ. Функционал семейства продуктов SmartVista позволяет заказчику взаимодействовать с банками-эквайерами, сокращая сроки их подключения к системе и вывода н
19.12.2013 «Белгазпромбанк» внедрил собственный процессинговый центр на базе SmartVista

блика Беларусь). Руководство «Белгазпромбанка» приняло решение о построении собственного процессингового центра, который позволил бы эффективно управлять платежным бизнесом банка. Семейство продуктов SmartVista, являющееся ядром новой процессинговой системы, предоставляет банку возможность поддерживать весь спектр продуктов международных платежных систем Visa, MasterCard и China UnionPay, а
26.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали SmartVista на платформах HP Integrity NonStop

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о завершении серии нагрузочных тестов семейства продуктов SmartVista на платформах HP Integrity NonStop с использованием SQL/MX. Процедура проверки производительности, гибкости и возможностей масштабирования SmartVista в лабораторных условиях,

19.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали продукты SmartVista на IBM Power 780

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о завершении серии нагрузочных тестирований собственного семейства продуктов SmartVista, которые состоялись в испытательном центре IBM (IBM Systems Solution Centre Labs) в Бангалоре (Индия) при участии KPMG. По итогам тестирования входящего в состав SmartVista ре
16.08.2013 SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила об успешном завершении процедуры валидации семейства продуктов SmartVista по программе Oracle Exadata Ready, что подтверждает полную совместимость решений БПЦ с Oracle Exadata Database Machine и Oracle Solaris 11, Oracle Linux. Как рассказали CNews в компа
22.04.2013 «БПЦ Банковские Технологии» запустили в эксплуатацию процессинговый центр Hattha Kaksekar в Камбодже

ышленную эксплуатацию. В основе новой системы — многофункциональное комплексное семейство продуктов SmartVista, сообщили CNews в БПЦ. Филиальная сеть Hattha Kaksekar насчитывает 125 подразделен
26.02.2013 SmartVista на базе HP NonStop внедрена в Payment Exchange International

нологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о завершении миграции платёжной инфраструктуры маврикийской компании Payment Exchange International (PeX) на платформу SmartVista. Сочетание возможностей SmartVista и HP NonStop является альтернативой устаревшим платёжным решениям для всех пользователей HP Integrity NonStop-платформ, сообщили CNews в БПЦ
31.01.2013 ЕПСС УЭК на базе SmartVista запущена в промышленную эксплуатацию

ешений. Мы имеем успешный опыт построения платёжных систем национального масштаба и разработки технически сложных интеграционных программ. УЭК стал для нас возможностью продемонстрировать способность SmartVista работать не только с потоками финансовых данных, но и в смежных областях. Мы гордимся, что именно БПЦ был выбран в качестве ключевого интегратора всей федеральной системы и готовы по
06.09.2012 «БПЦ Банковские Технологии» предлагают новое ИТ-решение для микрофинансовых компаний

Ц Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, представила SmartVista for Microfinance специально для микрофинансовых компаний. Решение SmartVista

16.08.2012 БПЦ и Resource 1 будут совместно продвигать решения SmartVista на рынках США и Канады

атформы NonStop (Tandem) в США. На сегодняшний день более 45 компаний, входящих в рейтинг Fortune 500, являются её клиентами, говорится в сообщении БПЦ. Как ожидают в компании, сочетание возможностей SmartVista и опыта Resource 1 ускорит процесс проникновения решений БПЦ на рынок Северной Америки и позволит многочисленным пользователям платформы NonStop оценить возможности многофункциональн
23.07.2012 Решения SmartVista впервые внедряют в Индонезии

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о том, что семейство продуктов SmartVista будет внедрено в индонезийской процессинговой компании Artajasa и обеспечит поддержку ее агрессивной стратегии развития. По результатам тендера, в котором принимали участие решения м
23.05.2012 Банк «Северный кредит» выбрал продукты SmartVista для построения собственного процессингового центра

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о том, что банк «Северный кредит» выбрал семейство продуктов SmartVista для построения собственного процессингового центра. Благодаря решению БПЦ банк сможет обеспечить контроль над ключевыми процессами управления карточным бизнесом. БПЦ также обеспечит

26.03.2012 «АрмБизнесБанк» создаёт процессинговый центр на базе продуктов SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о том, что «АрмБизнесБанк» (Армения) выбрал семейство продуктов SmartVista для построения полнофункционального процессингового центра. Как отмечается, для того чтобы мгновенно реагировать на открывающиеся рыночные возможности банк принял решение перейти на

21.03.2012 Bank of Baku построил процессинговый центр на базе продуктов SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о завершении процесса внедрения семейства продуктов SmartVista и создании процессингового центра в Bank of Baku. Как отмечается, это уже второй проект компании БПЦ в Азербайджане. Ранее Bank of Baku использовал аутсорсинговую модель процессинга,
28.11.2011 Продукты SmartVista получили сертификат CI Ready от HP

для мировой финансовой индустрии, сообщила об успешном завершении сертификации семейства продуктов SmartVista в рамках программы HP AllianceONE «Converged Infrastructure Ready». Сертификация н
03.11.2011 «БПЦ Банковские Технологии» оптимизирует платежную инфраструктуру Telered с помощью решений SmartVista

тежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о заключении контракта с процессинговой компанией Панамы Telered. Согласно итогам тендера, проведенного с привлечением Ernst & Young, решение SmartVista разработки БПЦ заменит устаревшую процессинговую платформу Telered и обеспечит компании возможность изменить свой платежный бизнес и предложить новые услуги клиентам. Национальная пр
17.06.2009 «Техника Банк» создаст процессинговый центр на базе SmartVista

Компания БПЦ, поставщик программных решений для розничного финансового рынка, объявила о начале проекта по поставке программного решения SmartVista для реализации собственного процессингового центра «Техника Банка» (Республика Азербайджан). В результате реализации проекта банк планирует уже до конца этого года в два раза увеличи
29.01.2009 БПЦ и e-port разработали платежный шлюз SmartVista e-port

Компания БПЦ, разработчик программных решений для электронных платежей и розничного банковского бизнеса, и Группа e-port объявили о завершении совместного проекта по разработке платежного шлюза SmartVista e-port. Новый модуль предоставит финансовым организациям, использующим решения SmartVista, возможность быстрого внедрения сервиса по приему платежей. Прием платежей может осущ
29.08.2008 SmartVista поможет Armenian Card управлять сетью банкоматов

договора с армянской процессинговой компанией Armenian Card (ArCa) на поставку и внедрение решения SmartVista для управления всей сетью банкоматов и устройств обмена валют, обслуживаемых компа

Публикаций - 92, упоминаний - 133

БПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 124 82
Oracle Corporation 6692 9
HP Inc. 5688 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
HP - Hewlett-Packard 3624 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
HPE Enterprise Services 54 2
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
SAS Institute 971 1
Diasoft - Диасофт 871 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Tata Consultancy Services 60 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
Fiserv - Файсерв 11 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 20 1
МегаФон 8829 1
SAP SE 5279 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Accenture plc 682 1
Intel Corporation 12198 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
KPMG 256 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Альта-Софт 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Visa International 1949 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 25
Альфа-Банк 1770 5
Diners Club International - платёжная система 82 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 4
American Express - Amex 328 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 2
Oman Arab Bank 7 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Hyundai Motor Company 383 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Совкомбанк Совесть 271 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
JCB International 144 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Алп Жамол 1 1
Bank of Baku 2 1
E100 13 1
Энергобанк АКБ 11 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 19 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 10
Федеральное казначейство России 1773 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 17 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ГосИнформСистемы 127 1
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 18
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5039 11
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1057 11
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1225 11
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Маршрутизация - Routing 498 8
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50486 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25364 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1956 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 5
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12528 4
БПЦ - SmartGuard 11 10
БПЦ - SmartATM 9 9
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БПЦ - SmartSwitch 12 6
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 5
Linux OS 9953 5
БПЦ - SmartIssuer 5 5
HPE Integrity - серия серверов 134 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 3
Visa payWave 77 3
БПЦ - SmartMerchant 3 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3221 3
Google Android 14000 2
Google Play - Google Store - Android Market 3292 2
TmaxSoft Tibero DBMS 44 2
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 2
TmaxSoft OpenFrame 9 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 485 2
Apple iPhone 6 4862 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 249 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1250 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop 427 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Diasoft Flextera 57 1
Apache Zeppelin 9 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
TmaxSoft JEUS 10 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Visa Electron 63 1
HTC One - серия смартфонов 181 1
MasterCard MoneySend 44 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Григорьев Василий 21 19
Нараян Раджан 5 5
Логинов Анатолий 4 3
Волынский Василий 2 2
Hout Ieng Tong - Хут Иенг Тонг 2 2
Тартышев Дмитрий 19 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Лебедев Сергей 47 1
Косенко Александра 1 1
Чуричев Александр 2 1
Макаров Андрей 24 1
Маркелов Виктор 17 1
Зубков Павел 13 1
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Коровин Алексей 15 1
Исимбаева Алма 1 1
Кухальский Ян 16 1
Акимов Евгений 38 1
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Киракосян Ара 1 1
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Зориг Хайдар 1 1
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Чесаков Георгий 19 1
Сычёв Дмитрий 4 1
Ерамов Андрей 1 1
Шевцов Евгений 1 1
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Богдасаров Александр 2 1
Соломон Марк 2 1
Boss Alexander - Босс Александр 1 1
Лупичёва Ирина 2 1
Жигунов Михаил 1 1
Зейналов Нахид 2 1
Мороз Александр 1 1
Saltwick Steve - Солтвик Стив 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144365 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52124 12
Африка - Африканский регион 3479 9
Ближний Восток 2944 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 8
Европа 21772 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43193 7
Украина 7611 7
Индия - Bharat 5447 6
Африка Северная 232 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 3
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 3
Палестина 91 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1877 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 2
Сингапур - Республика 1850 2
Индия - Карнатака - Бангалор 202 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 2
Индонезия - Республика 957 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Колумбия - Республика 528 2
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Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 2
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Америка Южная 851 2
Филиппины - Республика 564 2
Индийский океан - Персидский залив 204 2
Южная Корея - Республика 6651 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 71 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
США - Нью-Джерси 298 1
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США - Флорида 765 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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