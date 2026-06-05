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ГПБ Белгазпромбанк
СОБЫТИЯ
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ГПБ Белгазпромбанк и организации, системы, технологии, персоны:
|Баулин Валерий 54 2
|Киперварг Галина 32 1
|Киселёв Андрей 13 1
|Бондарев Андрей 5 1
|Артюшин Владимир 1 1
|Карташев Вадим 2 1
|Макавецкая Татьяна 1 1
|Пашкина Юлия 1 1
|Скирская Юлия 1 1
|Карнаухова Елена 1 1
|Антони Елена 1 1
|Желиховский Александр 1 1
|Добролович Виктор 1 1
|Фандо Егор 1 1
|Федулов Кирилл 54 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Галковский Андрей 26 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Фролова Светлана 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
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