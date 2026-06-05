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ГПБ Белгазпромбанк

ГПБ Белгазпромбанк

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков 2
28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества 2
27.11.2024 Еще больше банков Белоруссии присоединилось к F.A.C.C.T. AntiFraud Club 2
21.03.2024 Ведущие банки Беларуси вступили в F.A.C.C.T. AntiFraud Club 2
21.07.2016 R-Style Softlab назначила нового руководителя в вологодском филиале 1
22.03.2016 «АМТ-Груп» создала систему видеоконференцсвязи для «Белгазпромбанка» 3
23.04.2015 Выручка R-Style Softlab увеличилась в 2014 г. на 27,6% 1
09.04.2014 «Белгазпромбанк» перешел на Naumen Service Desk версии 4.2 3
19.12.2013 «Белгазпромбанк» внедрил собственный процессинговый центр на базе SmartVista 3
04.09.2013 Система Contact и «Белгазпромбанк» расширили сотрудничество 2
24.05.2013 Юлия Скирская -
Среди наших клиентов банки топ-10 с огромными объемами данных

 1
26.04.2013 «Белгазпромбанк» представил новые сервисы для абонентов «МТС Беларусь» 3
09.01.2013 Абоненты Velcom и МТС теперь могут узнать баланс по картам «Белгазпромбанка» с помощью USSD-запроса 3
29.12.2012 «Белгазпромбанк» запустил «Интернет-банк» для корпоративных клиентов 3
09.11.2012 «Белгазпромбанк» построил хранилище клиентских данных на основе ИАС RS-DataHouse 4
10.05.2012 Клиенты «Белгазпромбанка» теперь могут узнать баланс по карте с помощью SMS-сообщения 2
27.03.2012 Naumen Service Desk обеспечивает поддержку ИТ-сервисов «Росгосстрах Банка» 1
24.01.2012 Naumen внедрила Naumen Service Desk в белорусских банках 1
26.03.2009 «Единый кошелек» расширил свое присутствие в Белоруссии 1
11.11.2004 В Белоруссии запустили систему интернет-платежей 1

Публикаций - 20, упоминаний - 41

ГПБ Белгазпромбанк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 4
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 4
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 75 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 891 3
Naumen - Наумен 737 3
КвадроСофт 2 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 2
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел - Noventiq Belarus 9 1
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы - MTS Беларусь 39 1
Космос ТВ 44 1
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 1
КАМИ НТЦ - Научно-технический центр 5 1
Europlat - Европлат 24 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4819 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom - Альтернативная цифровая сеть 9 1
СтатусБанк 4 3
Альфа-Банк 1953 3
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 2
Белагропромбанк 24 2
МТБанк 11 2
Unibank - Юнибанк 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Беларусбанк АСБ 18 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Национальный банк Республики Беларусь 10 1
Имон Интернешнл МДО 10 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 12 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 15 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
Газпром ПАО 1458 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 1
Связной ГК 1395 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1479 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Visa International 1986 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 123 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
Связной Банк 113 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Глобэкс банк 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4561 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6117 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1154 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 929 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5440 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1185 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2292 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6266 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1252 2
Google Android устройства-девайсы 835 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4107 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17724 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2532 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5528 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9047 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14048 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2616 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 177 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6077 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1891 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 881 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18150 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 510 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 120 1
Стандартизация - Standardization 2310 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 195 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 872 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 22 1
NFCGate - Вредоносное ПО 29 1
Белкарт - внутренняя платёжная система Республики Беларусь 11 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 1
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 47 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 195 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 42 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 114 1
Visa payWave 78 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 1
MasterCard MoneySend 44 1
Баулин Валерий 54 2
Киперварг Галина 32 1
Киселёв Андрей 13 1
Бондарев Андрей 5 1
Артюшин Владимир 1 1
Карташев Вадим 2 1
Макавецкая Татьяна 1 1
Пашкина Юлия 1 1
Скирская Юлия 1 1
Карнаухова Елена 1 1
Антони Елена 1 1
Желиховский Александр 1 1
Добролович Виктор 1 1
Фандо Егор 1 1
Федулов Кирилл 54 1
Дробышевский Михаил 53 1
Галковский Андрей 26 1
Фирулев Алексей 2 1
Фролова Светлана 42 1
Беларусь - Белоруссия 6221 15
Россия - РФ - Российская федерация 163510 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 6
Беларусь - Минск 695 5
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 2
Казахстан - Республика 5969 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Азия - Азиатский регион 5869 2
Армения - Республика 2425 2
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 2
Беларусь - Витебская область - Витебск 86 2
Беларусь - Барановичи 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 1
Украина 7895 1
Узбекистан - Республика 1965 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 1
Таджикистан - Республика 938 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 354 1
Беларусь - Брестская область - Брест 64 1
Беларусь - Могилев 47 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 104 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1153 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2814 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 908 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1129 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Энергетика - Energy - Energetically 5743 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7254 1
Аудит - аудиторский услуги 3334 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6636 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 800 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3901 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 655 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2675 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6931 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 313 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
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