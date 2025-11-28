AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества

Компания F6, российский разработчик технологий противодействия киберпреступности, сообщает о расширении AntiFraud Club — экспертного сообщества, объединяющего ведущие банки Белоруссии. Технологической основой клуба выступает решение F6 Fraud Protection, обеспечивающее обмен данными и координацию действий участников в реальном времени. В 2025 г. участники клуба совместно предотвратили более 31,2 тыс. случаев мошенничества, связанных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Среди наиболее популярных и опасных схем, используемых против пользователей в Белоруссии, эксперты F6 называют: распространение вредоносного программного обеспечения (ВПО), инвестскам, фальшивые розыгрыши от имени банков, взлом (угон) аккаунтов в мессенджерах, фейковые компенсации и мошеннические опросы. Об этом CNews сообщили представители F6.

Изначально в марте 2024 г. в Минске был запущен AntiFraud Club с участием представителей шести белорусских банков. К ноябрю 2025 г. число участников значительно выросло: на последней встрече присутствовали представители таких финансовых организаций, как ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Нео Банк Азия», «Приорбанк» ОАО, ОАО «СтатусБанк» и ОАО «Технобанк», а также партнер F6 — ООО «Позитив Вью». Основная цель клуба — совместная борьба с мошенничеством в банковском секторе через обмен информацией, выявление новых угроз и внедрение эффективных решений.

Угроза, исходящая от CraxsRAT и NFCGate, стремительно набирает обороты и является крайне актуальной и для Белоруссии. Мошенники все чаще используют это ВПО в своих схемах, заражая клиентские устройства жертв.

Напомним, что в феврале 2025 г. в России число заражений CraxsRAT увеличилось в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2024 г., а количество скомпрометированных Android-устройств, на которых было установлено это ВПО, превысило 22 тыс.

Основной вектор распространения ВПО — социальная инженерия: поддельные приложения маскируются под сервисы мобильных операторов, платёжные платформы, VPN, приложения для знакомств или коммунальных услуг. Пользователи устанавливают их из неофициальных источников или по ссылкам из мессенджеров.

Все собранные данные легли в основу аналитических отчетов и стали катализатором для разработки нового инструмента — Fraud Matrix. Это бесплатная и постоянно обновляемая база знаний, созданная F6 для всего антифрод-сообщества. В ней систематизированы все актуальные схемы финансового мошенничества, а также более ста техник, используемых злоумышленниками.

Среди возможностей Fraud Matrix: распознавание ранних признаков атаки и анализ предшествующих факторов: как мошенники получают данные, планируют шаги и достигают целей; возможность добавлять новые схемы, категоризировать их по каналам и брендам, а также разбирать по применяемым техникам; реальные примеры атак с переписками, скриншотами и техническими деталями для глубокого понимания угроз.

«Благодаря координации усилий в рамках AntiFraud Club, банки Беларуси значительно повысили уровень защиты своих клиентов, — сказал Дмитрий Ермаков, руководитель направления F6 Fraud Protection. — Обсуждение новых мошеннических схем, обмен инцидентами и внедрение решений на базе F6 Fraud Protection позволяют оперативно реагировать на угрозы и минимизировать риски».

F6 продолжает развивать экосистему коллективной безопасности, приглашая новые финансовые организации присоединиться к клубу и участвовать в формировании Fraud Matrix — живого инструмента, который делает антифрод-сообщество сильнее с каждым новым вкладом.