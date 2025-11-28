Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186244
ИКТ 14449
Организации 11202
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

МТБанк

МТБанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества 2
25.07.2024 «МТБанк» внедрил виртуального помощника в мобильное приложение и мессенджеры 2
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами 1
14.07.2016 «Би-Лоджик» обновила системы ДБО BSS в связи с деноминацией национальной валюты Беларуси 1
13.08.2014 J’son & Partners Consulting исследовала рынок интернет-рекламы Республики Беларусь 1
26.11.2012 «МТБанк» развивает розничный бизнес вместе с SAP 3
27.03.2012 Naumen Service Desk обеспечивает поддержку ИТ-сервисов «Росгосстрах Банка» 1
24.01.2012 Naumen внедрила Naumen Service Desk в белорусских банках 1
24.01.2006 Исследование: рейтинг фронт-офисных систем для банков 1
06.07.1999 InterSystems объявляет о начале поставок Cachй 3.1 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

МТБанк и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 3
Naumen - Наумен 681 2
Рукард - Rucard 6 1
Инист - Inist 35 1
B-Logic - Би-Лоджик 2 1
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел - Noventiq Belarus 9 1
SAP SE 5423 1
АтлантКонсалт 4 1
Apple Inc 12606 1
Google LLC 12237 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14148 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 107 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Fiserv - Файсерв 11 1
Бифит - Bifit 84 1
Финист-софт НПК - Finist-soft 4 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Temenos AG 24 1
iFlex - айФлекс 7 1
Forbis 4 1
FNS - Financial Network Services 2 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ПрограмБанк 95 1
Escape-M - Эскейп-М 7 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 3
ГПБ Белгазпромбанк 19 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 2
Оникс Капитал 17 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
БНБ-Банк - Белорусский народный банк 1 1
Экспресс-Волга АКБ 10 1
Цептер Банк - Zepter Bank 1 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Белагропромбанк 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8148 1
NanduQ - Qiwi 1003 1
Совкомбанк ПАО 285 1
Ак Барс Банк 274 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Приорбанк 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 398 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Альфа-Банк 1862 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 20 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Банк Йошкар-Ола 3 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Национальный банк Республики Беларусь 10 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 258 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33885 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72866 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7567 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4263 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5850 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5562 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13302 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4446 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1089 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11526 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11402 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9742 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12223 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12265 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2261 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31873 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26019 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8098 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5641 2
Сервер приложений - Application server 345 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 512 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 826 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5238 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 299 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1080 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2802 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1607 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5117 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 186 1
Workflow - Поток работ 346 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4676 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8910 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25623 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4146 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1030 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 708 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4536 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9694 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 183 2
АТОЛ ForPOSt 22 1
Compass Plus - TranzWare 24 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 10 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7347 1
Apple - App Store 3002 1
Apple Pay 502 1
NVision Барьер 729 1
Совкомбанк - Халва 24 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1514 1
Linux OS 10863 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Microsoft Windows 16298 1
Apple Safari - браузер 875 1
Mozilla Firefox - браузер 1917 1
Opera Browser - Браузер 1032 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Бифит - iBank 57 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 56 1
InterSystems Cache 138 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 19 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1394 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Крушинский Александр 27 1
Макеев Игорь 1 1
Карнаухова Елена 1 1
Патешман Виталий 42 1
Алексеев Данил 1 1
Киселёв Андрей 12 1
Стрельчёнок Артём 1 1
Борис Альберт 22 1
Федулов Кирилл 51 1
Бондарев Андрей 5 1
Карташев Вадим 2 1
Гусев Дмитрий 75 1
Кречетов Николай 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 156353 5
Беларусь - Белоруссия 6015 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45607 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 2
Казахстан - Республика 5784 1
Украина 7784 1
Узбекистан - Республика 1864 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53404 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13559 1
Сингапур - Республика 1906 1
Индия - Bharat 5681 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2536 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Чехия - Чешская Республика 1330 1
Европа Западная 1489 1
Литва - Литовская Республика 663 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 226 1
Европа 24618 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51156 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7255 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54874 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15053 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17371 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1041 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5843 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 635 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5296 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6241 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2785 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1651 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10220 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2298 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6321 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 412 1
Английский язык 6867 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31775 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8360 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403352, в очереди разбора - 733397.
Создано именных указателей - 186244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще