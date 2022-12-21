Индексная книга CNews*
Кредитование Кредитный конвейер набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц
Публикаций - 169, упоминаний - 213
Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Занин Виталий 22 7
|Фомичев Андрей 69 7
|Сыкулев Андрей 69 6
|Глазков Александр 75 5
|Благирев Вячеслав 12 5
|Стятюгин Роман 31 5
|Чернобыльская Анна 7 4
|Русанов Сергей 48 4
|Кузякин Дмитрий 23 4
|Макеев Алексей 19 4
|Коптелов Андрей 103 4
|Головенко Олег 6 3
|Аншина Марина 78 3
|Волков Максим 29 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
|Бычков Александр 40 3
|Панкратов Валерий 33 3
|Каменнова Мария 44 3
|Иванов Евгений 38 3
|Кирьянова Александра 80 3
|Эзрохи Андрей 12 3
|Илюхин Олег 17 3
|Шеин Валерий 18 3
|Залеский Владимир 4 3
|Макаров Станислав 117 3
|Комов Владимир 10 3
|Рубцова Ольга 33 3
|Кулик Вадим 149 3
|Будин Алексей 22 3
|Степанов Антон 57 3
|Бар-Бирюкова Мария 69 2
|Кудрявцева Юлия 15 2
|Дощенко Сергей 12 2
|Мизун Даниил 10 2
|Гаманюк Павел 2 2
|Реймер Денис 54 2
|Прохоров Фёдор 82 2
|Борочкин Андрей 3 2
|Спирин Антон 8 2
|Серова Елена 319 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228314, в очереди разбора - 869238.
Создано именных указателей - 115328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228314, в очереди разбора - 869238.
Создано именных указателей - 115328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.