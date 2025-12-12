Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд Кому нужен кредитный конвейер и в чем его уникальность? CNews: Кто является основными пользователями кре

Кредитный конвейер «Диасофт» поддерживает «период охлаждения» по требованию 9-ФЗ Компания «Диасофт» реализовала поддержку требования 9-ФЗ в решении «Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS), которое предназначено для управления и комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Теперь выдача кредитов производится после «

Банки смогут подтверждать доход клиентов через портал «Госуслуги» благодаря решению «Кредитный конвейер» от «Диасофт» лучать данные о подтвержденном доходе заемщика напрямую с портала «Госуслуги». Для этого в решение «Кредитный конвейер» специалисты «Диасофт» добавили интеграционный адаптер, благодаря которому

«Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков Компания «Диасофт» разработала продукты «Универсальная кредитная заявка для физических лиц» и «Универсальная кредитная заявка для юридических лиц», которые входят в «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер». Они позволяют малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной заявке в БКИ. Такое правило у

Банк «Центр-инвест» совместно с «Норбит» запустил кредитный конвейер иректор по развитию бизнеса CRM компании «Норбит», отметил: «Реализованный для банка «Центр-инвест» кредитный конвейер — это не только возможность минимизировать рутину и ручной труд специалист

«Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке ки экранных форм — технологическая платформа Digital Q.Palette. Специалисты «Диасофт» интегрировали кредитный конвейер с другими программными продуктами в микросервисной архитектуре, установлен

Банк «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS Банк «Форштадт» запустил кредитный конвейер для физических лиц на базе конструктора бизнес-приложений – no-code-платфо

Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк» ная система корпоративного кредитования на базе отечественной no-code-платформы FIS Platform – «FIS Кредитный конвейер для юридических лиц» – запущена в «Своем банке». Решение для корпоративног

«Кредитный конвейер» «Диасофт» переведен на микросервисную архитектуру «Диасофт» перевела программный продукт «Кредитный конвейер», входящий в состав платформы развития Digital Q.UP (Digital Q.Unified Pla

Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер» Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер». За счет внедрения решения банк ускорил обработку кредитных заявок в 3 ра

В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination к результат, эффективность сотрудников банка повысилась более, чем в два раза. Во время второй фазы кредитный конвейер был интегрирован с АБС банка в части получения карточки клиента. Также был

Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер ия практически мгновенно стало положительно сказываться на уровне эффективности работы банка. Новый кредитный конвейер на базе SAS RTDM и low-code платформы WF Core обладает возможностью быстро

ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов нных предложений для 30 млн человек сократится до 4 дней. «ВТБ разработал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре. Это позволит не только быстро и качественно

Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM ные расходы. Заявку на кредит можно оформить на сайте Росевробанка, в отделении, либо по телефону. «Кредитный конвейер» позволит банку рассматривать до 100 тыс. заявок на беззалоговые кредиты в

«СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA ла развернута в банке, а у компании «Синтеллект» – разработчика платформы и интегратора существующего внедрения, есть аналогичный опыт внедрения в других банках, было принято решение об автоматизации кредитного конвейера для малого и среднего бизнеса на базе платформы TESSA.В результате автоматизации СМП Банк оптимизировал процессы рассмотрения и согласования кредитных заявок. В системе реа

Kaspi Bank внедрил «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила решение «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM в Kaspi Bank — розничном банке Казахстана с более чем 4 млн клиентов, сеть продаж которого насчитывает 4,5 тыс. платежных киосков. Основной целью внедрения с

ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence струменты, чтобы управлять процессом принятия решения по выдаче карты. Это первый проект в России и СНГ по внедрению банковского продукта на платформе Misys FusionBanking Essence, заявили в компании. Кредитный конвейер для «Совести» был построен всего за 2,5 месяца. Система автоматизирует процесс выдачи займов с момента поступления заявки до момента доставки карты клиенту. Фабрика интегриро

«Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит» Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кредитного конвейера, ядром которого является интеграционное решение, реализованное компанией «Аплана Центр разработки» на базе платформ с открытым кодом JBoss Fuse и JBoss BPM Suite. Об этом г

В «МигКредите» создан единый автоматизированный кредитный конвейер кже подготовлена сопутствующая проектная и эксплуатационная документация. Единый автоматизированный кредитный конвейер от момента обращения клиента до выдачи кредита и повторного обращения позв

«Протобэйз Лабораториз» представила «Кредитный конвейер для банков» Компания «Протобэйз Лабораториз» представила «Кредитный конвейер для банков» — комплексное решение для построения и автоматизации бизнес-пр

«Номос-Банк» подвел итоги использования кредитного конвейера Neoflex FrontOffice ений о клиенте, системы расчета рисков, принятия решений и Fraud-анализа. По информации «Неофлекс», кредитный конвейер Neoflex FrontOffice позволяет андеррайтеру с помощью многофункционального

Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты еграцию ИС, унификацию и автоматизацию практически всех бизнес-процессов, в банке "ТРАСТ" запустили кредитный конвейер, который работает с 2011 года. В банке отказались от поручительств по кред

СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет высокую скорость и отказоустойчивость работы приложений, обеспечивающих выполнения каждой из задач. Кредитный конвейер банка, реализованный на промышленной BPM-платформе IBM WebSphere Process S