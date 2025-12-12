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Кредитование Кредитный конвейер набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2025 Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Кому нужен кредитный конвейер и в чем его уникальность? CNews: Кто является основными пользователями кре
07.10.2025 Кредитный конвейер «Диасофт» поддерживает «период охлаждения» по требованию 9-ФЗ

Компания «Диасофт» реализовала поддержку требования 9-ФЗ в решении «Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS), которое предназначено для управления и комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Теперь выдача кредитов производится после «
02.09.2025 Банки смогут подтверждать доход клиентов через портал «Госуслуги» благодаря решению «Кредитный конвейер» от «Диасофт»

лучать данные о подтвержденном доходе заемщика напрямую с портала «Госуслуги». Для этого в решение «Кредитный конвейер» специалисты «Диасофт» добавили интеграционный адаптер, благодаря которому
15.07.2025 «Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков

Компания «Диасофт» разработала продукты «Универсальная кредитная заявка для физических лиц» и «Универсальная кредитная заявка для юридических лиц», которые входят в «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер». Они позволяют малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной заявке в БКИ. Такое правило у
17.04.2024 Банк «Центр-инвест» совместно с «Норбит» запустил кредитный конвейер

иректор по развитию бизнеса CRM компании «Норбит», отметил: «Реализованный для банка «Центр-инвест» кредитный конвейер — это не только возможность минимизировать рутину и ручной труд специалист
11.03.2024 «Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке

ки экранных форм — технологическая платформа Digital Q.Palette. Специалисты «Диасофт» интегрировали кредитный конвейер с другими программными продуктами в микросервисной архитектуре, установлен
14.12.2023 Банк «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS

Банк «Форштадт» запустил кредитный конвейер для физических лиц на базе конструктора бизнес-приложений – no-code-платфо
03.11.2023 Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк»

ная система корпоративного кредитования на базе отечественной no-code-платформы FIS Platform – «FIS Кредитный конвейер для юридических лиц» – запущена в «Своем банке». Решение для корпоративног
21.12.2022 «Кредитный конвейер» «Диасофт» переведен на микросервисную архитектуру

«Диасофт» перевела программный продукт «Кредитный конвейер», входящий в состав платформы развития Digital Q.UP (Digital Q.Unified Pla
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер»

Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер». За счет внедрения решения банк ускорил обработку кредитных заявок в 3 ра
05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination

к результат, эффективность сотрудников банка повысилась более, чем в два раза. Во время второй фазы кредитный конвейер был интегрирован с АБС банка в части получения карточки клиента. Также был
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер

ия практически мгновенно стало положительно сказываться на уровне эффективности работы банка. Новый кредитный конвейер на базе SAS RTDM и low-code платформы WF Core обладает возможностью быстро
22.09.2020 ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов

нных предложений для 30 млн человек сократится до 4 дней. «ВТБ разработал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре. Это позволит не только быстро и качественно
13.06.2018 Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM

ные расходы. Заявку на кредит можно оформить на сайте Росевробанка, в отделении, либо по телефону. «Кредитный конвейер» позволит банку рассматривать до 100 тыс. заявок на беззалоговые кредиты в
14.08.2017 «СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA

ла развернута в банке, а у компании «Синтеллект» – разработчика платформы и интегратора существующего внедрения, есть аналогичный опыт внедрения в других банках, было принято решение об автоматизации кредитного конвейера для малого и среднего бизнеса на базе платформы TESSA.В результате автоматизации СМП Банк оптимизировал процессы рассмотрения и согласования кредитных заявок. В системе реа
27.04.2017 Kaspi Bank внедрил «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила решение «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM в Kaspi Bank — розничном банке Казахстана с более чем 4 млн клиентов, сеть продаж которого насчитывает 4,5 тыс. платежных киосков. Основной целью внедрения с
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence

струменты, чтобы управлять процессом принятия решения по выдаче карты. Это первый проект в России и СНГ по внедрению банковского продукта на платформе Misys FusionBanking Essence, заявили в компании. Кредитный конвейер для «Совести» был построен всего за 2,5 месяца. Система автоматизирует процесс выдачи займов с момента поступления заявки до момента доставки карты клиенту. Фабрика интегриро
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит»

Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кредитного конвейера, ядром которого является интеграционное решение, реализованное компанией «Аплана Центр разработки» на базе платформ с открытым кодом JBoss Fuse и JBoss BPM Suite. Об этом г
20.03.2015 В «МигКредите» создан единый автоматизированный кредитный конвейер

кже подготовлена сопутствующая проектная и эксплуатационная документация. Единый автоматизированный кредитный конвейер от момента обращения клиента до выдачи кредита и повторного обращения позв
12.09.2014 «Протобэйз Лабораториз» представила «Кредитный конвейер для банков»

Компания «Протобэйз Лабораториз» представила «Кредитный конвейер для банков» — комплексное решение для построения и автоматизации бизнес-пр
17.10.2013 «Номос-Банк» подвел итоги использования кредитного конвейера Neoflex FrontOffice

ений о клиенте, системы расчета рисков, принятия решений и Fraud-анализа. По информации «Неофлекс», кредитный конвейер Neoflex FrontOffice позволяет андеррайтеру с помощью многофункционального

01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты

еграцию ИС, унификацию и автоматизацию практически всех бизнес-процессов, в банке "ТРАСТ" запустили кредитный конвейер, который работает с 2011 года. В банке отказались от поручительств по кред
22.08.2011 СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет

высокую скорость и отказоустойчивость работы приложений, обеспечивающих выполнения каждой из задач. Кредитный конвейер банка, реализованный на промышленной BPM-платформе IBM WebSphere Process S
20.05.2011 «Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM

«Транскапиталбанк» завершил первый этап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации процесса обработки розничных креди

Публикаций - 318, упоминаний - 384

Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1144 40
Oracle Corporation 7074 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
SAS Institute 1082 22
Neoflex - Неофлекс 257 20
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 16
SAP SE 5601 15
Microsoft Corporation 25775 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Oracle Siebel Systems 519 10
Ростелеком 10948 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
ПрограмБанк 98 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 9
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 9
МегаФон 10742 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 8
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 8
Dynamika - Динамика 26 7
9594 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
АйТи 1519 7
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Dell EMC 5180 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 5
Terrasoft - Террасофт 206 5
Teradata - Терадата 225 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 36
Альфа-Банк 1979 25
ВТБ - ВТБ24 671 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
ВТБ - Почта Банк 514 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 7
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Ак Барс Банк 283 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
Почта России ПАО 2370 4
Совкомбанк ПАО 316 4
СДМ-Банк 75 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
OpenChain 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 144
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 118
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 92
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 87
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 86
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 66
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 59
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 21
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Google Android 15243 12
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 11
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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