Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кредитование Кредитный конвейер набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.12.2025
|
Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд
Кому нужен кредитный конвейер и в чем его уникальность? CNews: Кто является основными пользователями кре
|07.10.2025
|
Кредитный конвейер «Диасофт» поддерживает «период охлаждения» по требованию 9-ФЗ
Компания «Диасофт» реализовала поддержку требования 9-ФЗ в решении «Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS), которое предназначено для управления и комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Теперь выдача кредитов производится после «
|02.09.2025
|
Банки смогут подтверждать доход клиентов через портал «Госуслуги» благодаря решению «Кредитный конвейер» от «Диасофт»
лучать данные о подтвержденном доходе заемщика напрямую с портала «Госуслуги». Для этого в решение «Кредитный конвейер» специалисты «Диасофт» добавили интеграционный адаптер, благодаря которому
|15.07.2025
|
«Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков
Компания «Диасофт» разработала продукты «Универсальная кредитная заявка для физических лиц» и «Универсальная кредитная заявка для юридических лиц», которые входят в «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер». Они позволяют малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной заявке в БКИ. Такое правило у
|17.04.2024
|
Банк «Центр-инвест» совместно с «Норбит» запустил кредитный конвейер
иректор по развитию бизнеса CRM компании «Норбит», отметил: «Реализованный для банка «Центр-инвест» кредитный конвейер — это не только возможность минимизировать рутину и ручной труд специалист
|11.03.2024
|
«Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке
ки экранных форм — технологическая платформа Digital Q.Palette. Специалисты «Диасофт» интегрировали кредитный конвейер с другими программными продуктами в микросервисной архитектуре, установлен
|14.12.2023
|
Банк «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS
Банк «Форштадт» запустил кредитный конвейер для физических лиц на базе конструктора бизнес-приложений – no-code-платфо
|03.11.2023
|
Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк»
ная система корпоративного кредитования на базе отечественной no-code-платформы FIS Platform – «FIS Кредитный конвейер для юридических лиц» – запущена в «Своем банке». Решение для корпоративног
|21.12.2022
|
«Кредитный конвейер» «Диасофт» переведен на микросервисную архитектуру
«Диасофт» перевела программный продукт «Кредитный конвейер», входящий в состав платформы развития Digital Q.UP (Digital Q.Unified Pla
|29.08.2022
|
Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер»
Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер». За счет внедрения решения банк ускорил обработку кредитных заявок в 3 ра
|05.10.2021
|
В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination
к результат, эффективность сотрудников банка повысилась более, чем в два раза. Во время второй фазы кредитный конвейер был интегрирован с АБС банка в части получения карточки клиента. Также был
|02.10.2020
|
Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер
ия практически мгновенно стало положительно сказываться на уровне эффективности работы банка. Новый кредитный конвейер на базе SAS RTDM и low-code платформы WF Core обладает возможностью быстро
|22.09.2020
|
ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов
нных предложений для 30 млн человек сократится до 4 дней. «ВТБ разработал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре. Это позволит не только быстро и качественно
|13.06.2018
|
Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM
ные расходы. Заявку на кредит можно оформить на сайте Росевробанка, в отделении, либо по телефону. «Кредитный конвейер» позволит банку рассматривать до 100 тыс. заявок на беззалоговые кредиты в
|14.08.2017
|
«СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA
ла развернута в банке, а у компании «Синтеллект» – разработчика платформы и интегратора существующего внедрения, есть аналогичный опыт внедрения в других банках, было принято решение об автоматизации кредитного конвейера для малого и среднего бизнеса на базе платформы TESSA.В результате автоматизации СМП Банк оптимизировал процессы рассмотрения и согласования кредитных заявок. В системе реа
|27.04.2017
|
Kaspi Bank внедрил «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM
Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила решение «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM в Kaspi Bank — розничном банке Казахстана с более чем 4 млн клиентов, сеть продаж которого насчитывает 4,5 тыс. платежных киосков. Основной целью внедрения с
|28.03.2017
|
ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence
струменты, чтобы управлять процессом принятия решения по выдаче карты. Это первый проект в России и СНГ по внедрению банковского продукта на платформе Misys FusionBanking Essence, заявили в компании. Кредитный конвейер для «Совести» был построен всего за 2,5 месяца. Система автоматизирует процесс выдачи займов с момента поступления заявки до момента доставки карты клиенту. Фабрика интегриро
|20.04.2016
|
«Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит»
Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кредитного конвейера, ядром которого является интеграционное решение, реализованное компанией «Аплана Центр разработки» на базе платформ с открытым кодом JBoss Fuse и JBoss BPM Suite. Об этом г
|20.03.2015
|
В «МигКредите» создан единый автоматизированный кредитный конвейер
кже подготовлена сопутствующая проектная и эксплуатационная документация. Единый автоматизированный кредитный конвейер от момента обращения клиента до выдачи кредита и повторного обращения позв
|12.09.2014
|
«Протобэйз Лабораториз» представила «Кредитный конвейер для банков»
Компания «Протобэйз Лабораториз» представила «Кредитный конвейер для банков» — комплексное решение для построения и автоматизации бизнес-пр
|17.10.2013
|
«Номос-Банк» подвел итоги использования кредитного конвейера Neoflex FrontOffice
ений о клиенте, системы расчета рисков, принятия решений и Fraud-анализа. По информации «Неофлекс», кредитный конвейер Neoflex FrontOffice позволяет андеррайтеру с помощью многофункционального
|01.06.2012
|
Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты
еграцию ИС, унификацию и автоматизацию практически всех бизнес-процессов, в банке "ТРАСТ" запустили кредитный конвейер, который работает с 2011 года. В банке отказались от поручительств по кред
|22.08.2011
|
СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет
высокую скорость и отказоустойчивость работы приложений, обеспечивающих выполнения каждой из задач. Кредитный конвейер банка, реализованный на промышленной BPM-платформе IBM WebSphere Process S
|20.05.2011
|
«Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM
«Транскапиталбанк» завершил первый этап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации процесса обработки розничных креди
Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:
|Занин Виталий 23 7
|Фомичев Андрей 74 7
|Сыкулев Андрей 85 6
|Борочкин Андрей 7 6
|Благирев Вячеслав 15 5
|Стятюгин Роман 44 5
|Путин Владимир 3454 5
|Коптелов Андрей 134 5
|Глазков Александр 151 5
|Макеев Алексей 21 4
|Чернобыльская Анна 8 4
|Русанов Сергей 48 4
|Кузякин Дмитрий 27 4
|Тиханов Кирилл 7 4
|Каменнова Мария 45 3
|Аншина Марина 79 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
|Чистяков Максим 6 3
|Рубцова Ольга 33 3
|Макаров Станислав 118 3
|Степанов Антон 71 3
|Эзрохи Андрей 13 3
|Шеин Валерий 18 3
|Кирюшенков Алексей 6 3
|Головенко Олег 6 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Сотин Денис 216 3
|Бычков Александр 41 3
|Кулик Вадим 206 3
|Будин Алексей 22 3
|Комов Владимир 21 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Волков Максим 34 3
|Залеский Владимир 7 3
|Панкратов Валерий 34 3
|Илюхин Олег 21 3
|Борисов Алексей 33 3
|Спирин Антон 88 3
|Иванов Евгений 46 3
|Петросян Вадим 19 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
|Bloomberg 1627 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|Forbes - Форбс 1002 2
|Wikipedia - Википедия 650 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
|Мобильные системы 118 1
|Открытые системы ИД 176 1
|ТАСС Телеком 38 1
|Ведомости 1466 1
|РИА Новости 1033 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Fortune 211 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.