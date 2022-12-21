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Кредитование Кредитный конвейер набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц



21.12.2022 «Кредитный конвейер» «Диасофт» переведен на микросервисную архитектуру
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер»
05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер
22.09.2020 ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов
13.06.2018 Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM
14.08.2017 «СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA
27.04.2017 Kaspi Bank внедрил «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит»
20.03.2015 В «МигКредите» создан единый автоматизированный кредитный конвейер
12.09.2014 «Протобэйз Лабораториз» представила «Кредитный конвейер для банков»
17.10.2013 «Номос-Банк» подвел итоги использования кредитного конвейера Neoflex FrontOffice
01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты
22.08.2011 СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет
20.05.2011 «Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM

Публикаций - 169, упоминаний - 213

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6356 23
Diasoft - Диасофт 614 20
SAS Institute 915 19
IBM - International Business Machines Corp 9221 18
Neoflex - Неофлекс 171 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6340 14
SAP SE 4938 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 12
Microsoft Corporation 23636 10
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 325 9
Oracle Siebel Systems 503 9
ПрограмБанк 95 9
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 81 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1843 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 180 7
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 35 6
IBS - ИБС экспертиза 154 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 966 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1361 6
АйТи 1294 6
Цифра ГК 2169 5
Teradata 202 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 159 5
Terrasoft - Террасофт 195 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 231 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 544 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 157 4
БИС - Банковские информационные системы 97 4
1С-ИжТиСи 6422 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8121 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 125 4
7108 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 595 4
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 31 4
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 4
ФОРС - Центр разработки 565 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2780 3
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 3
Softline - Софтлайн 2134 3
Омега 71 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2446 29
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 206 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5945 18
Альфа-Банк 1612 17
ВТБ - ВТБ24 660 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 10
FICO 47 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 8
ПСБ - Промсвязьбанк 745 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 7
ГПБ - Газпромбанк 951 7
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 5
Qiwi 931 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 909 5
Открытие ФК - Бинбанк 193 5
Почта Банк 371 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 5
СДМ-Банк 60 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 212 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 4
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 4
МДМ Банк 270 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1214 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 3
Ак Барс Банк 250 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 3
РЖД - Российские железные дороги 1649 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6259 3
Геобанк КБ 38 3
СБ Банк - Судостроительный банк 58 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 180 3
Citi - Citibank - Ситибанк 303 3
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 10 3
Связной ГК 1343 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3787 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18274 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9339 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
Федеральное казначейство России 1571 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2468 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2966 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2452 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 34 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 134 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 88 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 1
Администрация Президента РФ 984 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1686 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1190 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1581 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 73 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1439 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 350 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10499 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 54 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 7 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 449 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26356 90
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54269 89
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5602 64
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8122 63
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 997 53
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3344 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39865 42
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3656 41
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11533 37
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79881 32
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 412 32
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8239 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5222 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17481 28
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IBM BPM - IBM Business Process Manager 39 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 909 9
Neoflex FrontOffice 13 8
FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator 12 8
Diasoft Flextera 57 7
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 7
Microsoft Dynamics 1173 7
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 100 7
Microsoft Windows 2000 12751 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 6
Microsoft Office 3478 5
ВГТРК Смотрим 526 5
Google Android 12720 5
Oracle Java - язык программирования 2789 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 802 5
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 16 5
IBM Integration Bus 17 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6640 4
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 32 4
Capstone CC - Capstone Credit Card 4 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 4
Microsoft Dynamics CRM 531 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 276 3
Python - высокоуровневый язык программирования 604 3
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Calypso 23 3
Apple iOS 6908 3
Microsoft SQL Server 1486 3
Microsoft Windows XP 2366 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 363 3
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Terrasoft Creatio 92 3
Интерфакс СПАРК 177 3
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Занин Виталий 22 7
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Коптелов Андрей 103 4
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