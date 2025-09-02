Разделы

Борочкин Андрей


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Банки смогут подтверждать доход клиентов через портал «Госуслуги» благодаря решению «Кредитный конвейер» от «Диасофт» 1
23.10.2024 «Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ» 1
11.03.2024 «Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке 1
18.04.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ» 1
15.06.2022 «Диасофт» реализовал продукт «Система принятия решений» в микросервисной архитектуре 1
13.10.2020 «Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Борочкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 980 5
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
Кронос-Информ 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9033 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
МегаФон 9553 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 237 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 70 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 293 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2732 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 859 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1443 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 436 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11044 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5699 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 411 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5618 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 307 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 627 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 864 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1720 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2654 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1607 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4415 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1350 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2116 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1113 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 525 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 339 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 256 1
ОКБ National Hunter 4 1
Кронос-Информ - МБКИ Информационный портал 2 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 36 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1058 1
JavaScript - JS - язык программирования 1287 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1033 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 2
Европа Восточная 3113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 5
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6964 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 612 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9666 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4333 1
