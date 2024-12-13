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Индексная книга (каталог) CNews*
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Groovy Объектно-ориентированный язык программирования



13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore 1
10.07.2024 Digital Q.BPM: высокопроизводительная low-code платформа для эффективного управления и анализа бизнес-процессов 1
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом 1
28.03.2024 В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
04.07.2023 Что такое решения класса mediation и чем они могут пригодиться бизнесу? 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
01.12.2022 «Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги 1
22.11.2022 Irbis представил новые бизнес-устройства 1
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
15.06.2022 «Диасофт» реализовал продукт «Система принятия решений» в микросервисной архитектуре 1
27.04.2022 Решения покинувшей российский рынок SAS можно портировать на российскую платформу за 3 месяца 1
30.11.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России за ноябрь 2021 года 1
26.10.2021 Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
09.06.2020 «Инфосистемы джет» завершили пилот для «Ростелекома» по непрерывной интеграции 1
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года 1
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами 1
17.10.2018 Вышла версия анализатора кода Solar inCode c технологией снижения ложных срабатываний 1
25.06.2018 «Ростелеком-Solar» впустила новую версию Solar inCode с возможностью инкрементального анализа 1
23.04.2014 Британская налоговая: «Открытое ПО очень экономично» 1
20.03.2014 Обзор игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – Скользкая дорога в туманное будущее 2
26.10.2012 Интеграция в банках стала насущной необходимостью 1
04.10.2012 «Оскар» в мире Java достался российской облачной платформе Jelastic 1
20.10.2011 Oracle выпустила новую версию клиентской полнофункциональной платформы JavaFX 1
05.10.2011 Американцы пришли в Рунет искать российских программистов 1
29.07.2011 Oracle выпустила Java 7 1
11.05.2011 Oracle Enterprise Gateway 11g обеспечивает обработку и защиту данных в средах SOA и облачных вычислений 1
14.12.2010 Вышел новый релиз IntelliJ IDEA 10 Community Edition 1
19.10.2010 Oracle увеличивает инвестиции в платформу JavaFX 1
11.08.2009 VMware инвестирует $420 млн в Java и «облака» 1
30.06.2009 Вышел NetBeans 6.7 1
18.05.2006 Oracle отдаст интерфейс AJAX сообществу открытого кода 2

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Groovy и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 6
Google LLC 11775 3
GitHub 814 3
Nginx - Энджайникс 164 3
Behavox 5 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Microsoft Corporation 24625 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Ростелеком 9702 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yahoo! 3697 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Broadcom - VMware 2359 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
PayPal 654 1
GlobalDots 4 1
Liquid Robotics 5 1
Grid Dynamics 5 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 1
Cube Dev 2 1
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 1
Huawei Switch & Enterprise Gateway 3 1
GigaSpaces 3 1
Jelastic 27 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
TeamLead - Тимлид 11 1
SAS Institute 971 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Superjob - Суперджоб 503 2
Альфа-Банк 1769 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
eBay Inc 1619 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Runa Capital 158 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Сбер - СберАвто 30 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Фора Банк 55 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Почта России ПАО 2112 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Ионов и Партнеры 9 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Альфа-Капитал УК 102 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 12
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Карпухин Виктор 4 1
Соловьев Данил 5 1
Шикин Владимир 5 1
Комраков Николай 6 1
Семенов Александр 145 1
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Паспорт - Паспортные данные 2508 1
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Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
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TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Forrester Research 821 1
CNews Инновация года - награда 111 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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