Groovy Объектно-ориентированный язык программирования
Groovy и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Чернов Даниил 79 2
|Ramani Nandini - Рамани Нандини 3 2
|Ульянов Николай 112 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Трошин Сергей 3 1
|Уальд Оскар 1 1
|Синицкий Руслан 9 1
|Садыков Александр 2 1
|Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
|Львова Марина 3 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Борочкин Андрей 5 1
|Дементьева Екатерина 2 1
|Чивин Дмитрий 4 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Александров Александр 70 1
|Осипов Фаддей 7 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Дубровская Анна 18 1
|Заражевский Вадим 1 1
|Печенин Ярослав 2 1
|Карпухин Виктор 4 1
|Соловьев Данил 5 1
|Шикин Владимир 5 1
|Комраков Николай 6 1
|Семенов Александр 145 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Родин Владимир 1 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Щиров Илья 45 1
|Климов Андрей 72 1
|Шингарев Павел 16 1
|Тарасов Максим 12 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|ZDnet 660 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
|Ведомости 997 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Forrester Research 821 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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