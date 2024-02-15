Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ионов и Партнеры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ионов и Партнеры и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
|Ионов Алексей 12 9
|Шикин Владимир 5 4
|Фетисов Алексей 64 4
|Ульянов Николай 162 4
|Косачев Антон 11 4
|Кабаков Ярослав 64 4
|Щиров Илья 45 4
|Лагунов Андрей 43 4
|Гребеник Геннадий 51 4
|Исхаков Тимур 4 3
|Карпов Иван 79 3
|Прохоров Роман 10 3
|Карпухин Виктор 4 2
|Беляк Игорь 15 2
|Бородкина Татьяна 2 2
|Сотникова Ольга 2 2
|Кузнецов Андрей 97 2
|Лежнев Федор 44 2
|Комраков Николай 6 2
|Печенин Ярослав 2 2
|Шатин Михаил 2 1
|Изосимов Алексей 7 1
|Толстик Антон 1 1
|Геворгов Вартан 1 1
|Матвеев Лев 64 1
|Семенов Александр 165 1
|Гузаиров Айдар 62 1
|Тарновский Александр 12 1
|Хомутов Дмитрий 53 1
|Трепыхалин Виталий 15 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Агеев Денис 38 1
|Рожков Михаил 10 1
|Соловьев Данил 5 1
|Макеев Михаил 7 1
|Степанченко Денис 3 1
|Кузьмин Антон 13 1
|Заражевский Вадим 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.