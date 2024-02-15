Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Ионов и Партнеры


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


ИТ-тренды 2024 в России 2
15.02.2024 Как связать стратегические цели компании с портфелем разработки с помощью Lean-Agile 1
27.12.2023 Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году 1
27.12.2023 CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г. 1
18.12.2023 Алексей Ионов -

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
31.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Ионов и Партнеры и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 4
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 3
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
Directum - Директум 1183 2
ICL ГК 449 2
InnoSTage - Инностейдж 200 2
Reshape Analytics - Решейп Аналитикс 1 1
Новые платформы 11 1
Корус Консалтинг ГК 1366 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 684 1
Salesforce 460 1
Salesforce - Tableau Software 115 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1084 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 103 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 126 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 25 1
Ideco - Айдеко 102 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
ИИ-Технологии 240 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Базис Консалтинговая компания 31 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 4
Ингосстрах СПАО 453 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 4
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 4
Фора Банк 76 4
ВТБ - Почта Банк 504 3
МКБ - Московский кредитный банк 619 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 3
Абсолют Банк 242 2
Альфа-Капитал УК 139 2
Почта России ПАО 2267 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 240 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 4
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 680 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 4
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 169 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3581 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 3
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 3
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 305 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5687 2
SCRUM - Методология совместной работы 152 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 186 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1387 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 746 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
Московская Биржа - Финуслуги 60 4
ВТБ Pro 5 1
Apple iOS 8314 1
Oracle Java - язык программирования 3350 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1124 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 321 1
NVision Барьер 734 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
Пушкинская карта 21 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 12 1
FanRuan - FineBI 27 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
ICL BasicRAY ПК 7 1
Ионов Алексей 12 9
Шикин Владимир 5 4
Фетисов Алексей 64 4
Ульянов Николай 162 4
Косачев Антон 11 4
Кабаков Ярослав 64 4
Щиров Илья 45 4
Лагунов Андрей 43 4
Гребеник Геннадий 51 4
Исхаков Тимур 4 3
Карпов Иван 79 3
Прохоров Роман 10 3
Карпухин Виктор 4 2
Беляк Игорь 15 2
Бородкина Татьяна 2 2
Сотникова Ольга 2 2
Кузнецов Андрей 97 2
Лежнев Федор 44 2
Комраков Николай 6 2
Печенин Ярослав 2 2
Шатин Михаил 2 1
Изосимов Алексей 7 1
Толстик Антон 1 1
Геворгов Вартан 1 1
Матвеев Лев 64 1
Семенов Александр 165 1
Гузаиров Айдар 62 1
Тарновский Александр 12 1
Хомутов Дмитрий 53 1
Трепыхалин Виталий 15 1
Горожанкин Алексей 18 1
Агеев Денис 38 1
Рожков Михаил 10 1
Соловьев Данил 5 1
Макеев Михаил 7 1
Степанченко Денис 3 1
Кузьмин Антон 13 1
Заражевский Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 312 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 237 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 627 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 298 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще