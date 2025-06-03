Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ИБ-аутсорсинг сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика


ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика. В услугу входит специализированное ПО (DLP, DCAP и система профилирования сотрудников), внештатный ИБ-аналитик, мониторинг ситуации в компании. Это альтернатива штатной службе ИБ для тех компаний, у которых нет возможности выстраивать защиту самостоятельно. 

 

Алексей Морозков, Старший руководитель центра управления кибербезопасностью, ICL Services "Аутсорсинг ИБ. Так ли это страшно?" Конференция CNews 20.02.2025 | "Информационная безопасность 2025"

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


03.06.2025 IT Nox начинает оказывать услугу ИБ-аутсорсинга

ости. Интегратор запускает сервис по защите от внутренних рисков на базе ИБ-решений вендора. Сервис ИБ-аутсорсинга – услуга по подписке, в которую входит работа ИБ-аналитика с DLP, DCAP и систе
26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг

ям сэкономить ресурсы и выстроить надежную защиту от актуальных угроз с использованием современных технологий Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью ICL Services: Аутсорсинг ИБ — это передача части или всех функций обеспечения ИБ на управление и поддержку другой компании Артем Семенов, менеджер по развитию бизнеса NGENIX: Для веб-ресурсов традиционные по
18.02.2025 Аутсорсинг ИБ набирает популярность в России: 58% компаний заинтересованы в услуге

егламентов», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ». Наиболее часто сервис внедряют компании из сферы энергетики (29%
24.12.2024 ICL Services и «СерчИнформ» начинают сотрудничество в направлении ИБ-аутсорсинга

ось в 2022 г. с партнерства в рамках продажи DLP- и SIEM-систем. Расширение портфеля услуг сервисом ИБ-аутсорсинга – это новый виток в партнерстве с ИБ-вендором. У специалистов ICL Services ест
29.10.2024 «Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком

циональное использование рабочего времени, переписку с кадровыми агентствами о смене работы. Сервис ИБ-аутсорсинга позволил компании нанять удаленных сотрудников, которых ранее руководство не м
01.07.2024 ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга

мпании с новой стороны и выявить внутренние риски. «Криптора» запустила два тестовых периода услуги ИБ-аутсорсинга в промышленных предприятиях, а также три коммерческих проекта. Еще на стадии п
23.05.2024 GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»

и. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Сейчас у GST есть действующие клиенты, часть из них

25.04.2024 «КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ»

и. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Эксперты «КрасКрипт» создали у себя в компании тесто
02.04.2024 «СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга

листов и не каждый из них готов прийти работать в небольшую компанию, так как там просто нет нужной нагрузки и соответствующей оплаты, особенно в регионах, – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – Для решения этой проблемы мы открыли в 2019 г. направление ИБ-аутсорсинга, которое стало набирать популярность из-за своей простоты и экон
28.02.2024 «Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ

данных, увольнение ключевых сотрудников и мошеннические схемы несут финансовый и иной ущерб. Сервис ИБ-аутсорсинга позволяет предотвращать эти риски без найма специалистов. Кроме того, услуга ф
13.02.2024 Больше половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности

чИнформ». Допускаете ли вы использование аутсорсинга внутренней безопасности? Действующие заказчики ИБ-аутсорсинга среди ключевых преимуществ выделяют: возможность быстрее начать и повысить уро
13.12.2023 Лев Матвеев -

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

CNews: Лев Лазаревич, каких результатов достигли спустя полгода после запуска франшизы ИБ-аутсорсинга? Лев Матвеев: В цифрах — это 60 партнеров, у которых уже есть действующие клие
14.11.2023 «Инит» прошла сертификацию «Сёрчинформ» и начала оказывать услуги ИБ-аутсорсинга

Компании «Инит» и «Сёрчинформ» начали совместную партнерскую работу в рамках франшизы ИБ-аутсорсинга. Теперь и компании Челябинской области смогут использовать сервис для защиты к
17.10.2023 «Компьютерные технологии» запускают аутсорсинг информационной безопасности в партнерстве с «Серчинформ»

вующий их запросам и бюджету», — сказал Юрий Красовский, генеральный директор компании «КТ». Услуга ИБ-аутсорсинга реализуется в рамках франшизы «Серчинформ», которую ИБ-вендор запустил в июне

22.06.2023 «СерчИнформ» получила более 70 заявок на партнерство в первые сутки после открытия франшизы

ией «СерчИнформ». Вендор презентовал условия франшизы для организаций, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. Мероприятие получило большой отклик со стороны собственников и директоров сер
31.05.2023 «СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу

ыстрый старт». На ней вендор презентует условия франшизы для компаний, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» – это сервис, в рамках которого клиент получает
10.10.2022 «Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга

ровождению. Третий вариант, когда «Серчинформ» предоставляет только специалиста, который будет работать с имеющимися у заказчика системами компании «Серчинформ» и «железом». «Мы развиваем направление ИБ-аутсорсинга с 2019 г. и сейчас решили расширить его в ответ на проблему кадрового голода. В этом году он стал ощущаться еще сильнее, и на данный момент не хватает несколько десятков тысяч сп
07.12.2021 Russian Robotics будет оказывать услуги ИБ-аутсорсинга с помощью «Сёрчинформ SIEM»

Russian Robotics внедрила SIEM-систему от «Сёрчинформ» для предупреждения инцидентов и укрепления информационной безопасности внутренних процессов. Также компания планирует оказывать услуги ИБ-аутсорсинга для малых и средних компаний на базе решения «Сёрчинформ SIEM». Основная задача «Сёрчинформ SIEM» – выявлять потенциальные ИБ-инциденты за счет аудита устройств в ИТ-инфраструкту
28.11.2014 Российский аутсорсинг ИБ-услуг не спешит расти

а спам кому-то «на стороне». Согласитесь, звучит более чем странно», – говорит он. Российский рынок ИБ-аутсорсинга – миф или реальность В России рынок аутсорсинга информационной безопасности еж
02.12.2013 Аутсорсинг ИБ сокращает издержки на 25%

комментирует Станислав Шпак. Какова экономия от внедрения аутсорсинга? Из-за дефицита специалистов аутсорсинг ИБ становится бизнес-стратегией, направленной на сокращение кадровых затрат за сче
11.11.2009 Аутсорсинг ИБ: заказчику и исполнителю есть повод договориться

их процессов, тем легче и эффективнее переложить контроль за его выполнением сторонней организации. Аутсорсинг ИБ: необъяснимо, но факт Умение говорить на одном языке с заказчиком – первый шаг


Публикаций - 182, упоминаний - 230

ИБ-аутсорсинг и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 102
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 36
Ростелеком 10306 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 12
8983 9
Информзащита 852 8
InfoWatch - Инфовотч 1088 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 4
Крок - Croc 1814 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 4
Trend Micro 629 4
Код Безопасности 702 4
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 177 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 4
ДиалогНаука 259 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Cisco Systems 5222 3
Microsoft Corporation 25236 3
Softline - Софтлайн 3261 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 3
Oracle Corporation 6867 3
Telegram Group 2571 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 3
AMT Group - АМТ-Груп 350 3
Ланит - Онланта - Onlanta 119 3
Broadcom - VMware 2490 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Yandex - Яндекс 8434 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 2
Check Point Software Technologies 800 2
Acronis - Акронис 459 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 4
НСПК - Национальная система платежных карт 900 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 2
ЯКласс 68 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 2
Рапид Био 102 2
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 2
Гепатера - Hepatera 46 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Почта России ПАО 2245 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Газпром ПАО 1416 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
Абсолют Банк 240 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Интеркоммерц КБ 34 1
Uber 337 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 43
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 8
OWASP - Open Web Application Security Project 118 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Linux Foundation 189 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 180
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 105
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 105
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 88
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 81
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 75
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 64
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 51
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 51
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 375 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 47
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 45
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 43
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 343 41
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 40
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 38
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 79 37
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 31
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 30
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 28
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 28
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 24
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 21
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 18
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 16
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 91
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 91
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 88
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 87
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 87
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 86
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 68
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 62
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 60
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 33
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 29
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 14
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 317 13
Linux OS 10896 9
Microsoft Windows 16327 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 52 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 23 5
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 185 4
Oracle Java - язык программирования 3328 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 3
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 2
Новые облачные технологии - МойОфис 891 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 2
Microsoft Teams - MS Teams 618 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 47 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 332 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 14 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 2
Ляпунов Игорь 130 15
Гавриленко Елена 12 12
Вураско Александр 37 9
Матвеев Лев 64 8
Чернов Даниил 79 7
Кошкина Дарья 12 6
Парфентьев Алексей 167 5
Акимов Евгений 39 5
Пашков Алексей 19 5
Баринов Александр 44 4
Бондарь Дмитрий 37 4
Серапионов Михаил 4 3
Демидов Сергей 127 3
Дрюков Владимир 49 3
Сергиенко Игорь 15 3
Зенкин Денис 263 3
Трифаленков Илья 17 3
Прокофьев Антон 11 3
Хереш Игорь 25 3
Лушин Илья 11 3
Хвещеник Анастасия 18 3
Морозков Алексей 5 3
Рябова Галина 26 2
Колесов Александр 60 2
Раменский Демьян 18 2
Паршин Константин 64 2
Янкин Андрей 45 2
Крохин Валентин 32 2
Дворянский Александр 21 2
Башлыков Михаил 23 2
Бенгин Владимир 37 2
Железняков Вячеслав 15 2
Разумов Илья 13 2
Калякин Павел 76 2
Федулаев Алексей 7 2
Шелоткач Александр 2 2
Кац Роман 1 1
Винников Станислав 1 1
Харизов Георгий 1 1
Куличкин Артём 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 104
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 89
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 89
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 86
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 81
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 81
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 11
Европа 24634 10
Ближний Восток 3030 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Казахстан - Республика 5792 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Индия - Bharat 5697 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Африка - Африканский регион 3570 3
Россия - ПФО - Самарская область 1450 3
Украина 7793 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Япония 13547 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Израиль 2784 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Америка Латинская 1880 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 108
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 58
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 50
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 42
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 22
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 18
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 14
Энергетика - Energy - Energetically 5524 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 12
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 10
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 8
Аудит - аудиторский услуги 3111 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 7
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
GQ 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 54
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 9
Gartner - Гартнер 3608 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Frost & Sullivan 203 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Zecurion Analytics 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Forrester Research 828 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 46
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 6
Infosecurity - выставка 63 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
Единый день голосования 138 2
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 549 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще