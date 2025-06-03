Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИБ-аутсорсинг сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика
ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика. В услугу входит специализированное ПО (DLP, DCAP и система профилирования сотрудников), внештатный ИБ-аналитик, мониторинг ситуации в компании. Это альтернатива штатной службе ИБ для тех компаний, у которых нет возможности выстраивать защиту самостоятельно.
- Кибербезопасность
- MSSP - Managed Security Service Provider
Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS
услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
Алексей Морозков, Старший руководитель центра управления кибербезопасностью, ICL Services "Аутсорсинг ИБ. Так ли это страшно?" Конференция CNews 20.02.2025 | "Информационная безопасность 2025"
|03.06.2025
|
IT Nox начинает оказывать услугу ИБ-аутсорсинга
ости. Интегратор запускает сервис по защите от внутренних рисков на базе ИБ-решений вендора. Сервис ИБ-аутсорсинга – услуга по подписке, в которую входит работа ИБ-аналитика с DLP, DCAP и систе
|26.02.2025
|
Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг
ям сэкономить ресурсы и выстроить надежную защиту от актуальных угроз с использованием современных технологий Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью ICL Services: Аутсорсинг ИБ — это передача части или всех функций обеспечения ИБ на управление и поддержку другой компании Артем Семенов, менеджер по развитию бизнеса NGENIX: Для веб-ресурсов традиционные по
|18.02.2025
|
Аутсорсинг ИБ набирает популярность в России: 58% компаний заинтересованы в услуге
егламентов», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ». Наиболее часто сервис внедряют компании из сферы энергетики (29%
|24.12.2024
|
ICL Services и «СерчИнформ» начинают сотрудничество в направлении ИБ-аутсорсинга
ось в 2022 г. с партнерства в рамках продажи DLP- и SIEM-систем. Расширение портфеля услуг сервисом ИБ-аутсорсинга – это новый виток в партнерстве с ИБ-вендором. У специалистов ICL Services ест
|29.10.2024
|
«Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком
циональное использование рабочего времени, переписку с кадровыми агентствами о смене работы. Сервис ИБ-аутсорсинга позволил компании нанять удаленных сотрудников, которых ранее руководство не м
|01.07.2024
|
ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга
мпании с новой стороны и выявить внутренние риски. «Криптора» запустила два тестовых периода услуги ИБ-аутсорсинга в промышленных предприятиях, а также три коммерческих проекта. Еще на стадии п
|23.05.2024
|
GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»
и. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Сейчас у GST есть действующие клиенты, часть из них
|25.04.2024
|
«КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ»
и. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Эксперты «КрасКрипт» создали у себя в компании тесто
|02.04.2024
|
«СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга
листов и не каждый из них готов прийти работать в небольшую компанию, так как там просто нет нужной нагрузки и соответствующей оплаты, особенно в регионах, – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – Для решения этой проблемы мы открыли в 2019 г. направление ИБ-аутсорсинга, которое стало набирать популярность из-за своей простоты и экон
|28.02.2024
|
«Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ
данных, увольнение ключевых сотрудников и мошеннические схемы несут финансовый и иной ущерб. Сервис ИБ-аутсорсинга позволяет предотвращать эти риски без найма специалистов. Кроме того, услуга ф
|13.02.2024
|
Больше половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности
чИнформ». Допускаете ли вы использование аутсорсинга внутренней безопасности? Действующие заказчики ИБ-аутсорсинга среди ключевых преимуществ выделяют: возможность быстрее начать и повысить уро
|13.12.2023
|
Лев Матвеев -
Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет
CNews: Лев Лазаревич, каких результатов достигли спустя полгода после запуска франшизы ИБ-аутсорсинга? Лев Матвеев: В цифрах — это 60 партнеров, у которых уже есть действующие клие
|14.11.2023
|
«Инит» прошла сертификацию «Сёрчинформ» и начала оказывать услуги ИБ-аутсорсинга
Компании «Инит» и «Сёрчинформ» начали совместную партнерскую работу в рамках франшизы ИБ-аутсорсинга. Теперь и компании Челябинской области смогут использовать сервис для защиты к
|17.10.2023
|
«Компьютерные технологии» запускают аутсорсинг информационной безопасности в партнерстве с «Серчинформ»
вующий их запросам и бюджету», — сказал Юрий Красовский, генеральный директор компании «КТ». Услуга ИБ-аутсорсинга реализуется в рамках франшизы «Серчинформ», которую ИБ-вендор запустил в июне
|22.06.2023
|
«СерчИнформ» получила более 70 заявок на партнерство в первые сутки после открытия франшизы
ией «СерчИнформ». Вендор презентовал условия франшизы для организаций, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. Мероприятие получило большой отклик со стороны собственников и директоров сер
|31.05.2023
|
«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу
ыстрый старт». На ней вендор презентует условия франшизы для компаний, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» – это сервис, в рамках которого клиент получает
|10.10.2022
|
«Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга
ровождению. Третий вариант, когда «Серчинформ» предоставляет только специалиста, который будет работать с имеющимися у заказчика системами компании «Серчинформ» и «железом». «Мы развиваем направление ИБ-аутсорсинга с 2019 г. и сейчас решили расширить его в ответ на проблему кадрового голода. В этом году он стал ощущаться еще сильнее, и на данный момент не хватает несколько десятков тысяч сп
|07.12.2021
|
Russian Robotics будет оказывать услуги ИБ-аутсорсинга с помощью «Сёрчинформ SIEM»
Russian Robotics внедрила SIEM-систему от «Сёрчинформ» для предупреждения инцидентов и укрепления информационной безопасности внутренних процессов. Также компания планирует оказывать услуги ИБ-аутсорсинга для малых и средних компаний на базе решения «Сёрчинформ SIEM». Основная задача «Сёрчинформ SIEM» – выявлять потенциальные ИБ-инциденты за счет аудита устройств в ИТ-инфраструкту
|28.11.2014
|
Российский аутсорсинг ИБ-услуг не спешит расти
а спам кому-то «на стороне». Согласитесь, звучит более чем странно», – говорит он. Российский рынок ИБ-аутсорсинга – миф или реальность В России рынок аутсорсинга информационной безопасности еж
|02.12.2013
|
Аутсорсинг ИБ сокращает издержки на 25%
комментирует Станислав Шпак. Какова экономия от внедрения аутсорсинга? Из-за дефицита специалистов аутсорсинг ИБ становится бизнес-стратегией, направленной на сокращение кадровых затрат за сче
|11.11.2009
|
Аутсорсинг ИБ: заказчику и исполнителю есть повод договориться
их процессов, тем легче и эффективнее переложить контроль за его выполнением сторонней организации. Аутсорсинг ИБ: необъяснимо, но факт Умение говорить на одном языке с заказчиком – первый шаг
