IT Nox начинает оказывать услугу ИБ-аутсорсинга ости. Интегратор запускает сервис по защите от внутренних рисков на базе ИБ-решений вендора. Сервис ИБ-аутсорсинга – услуга по подписке, в которую входит работа ИБ-аналитика с DLP, DCAP и систе

Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг ям сэкономить ресурсы и выстроить надежную защиту от актуальных угроз с использованием современных технологий Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью ICL Services: Аутсорсинг ИБ — это передача части или всех функций обеспечения ИБ на управление и поддержку другой компании Артем Семенов, менеджер по развитию бизнеса NGENIX: Для веб-ресурсов традиционные по

Аутсорсинг ИБ набирает популярность в России: 58% компаний заинтересованы в услуге егламентов», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ». Наиболее часто сервис внедряют компании из сферы энергетики (29%

ICL Services и «СерчИнформ» начинают сотрудничество в направлении ИБ-аутсорсинга ось в 2022 г. с партнерства в рамках продажи DLP- и SIEM-систем. Расширение портфеля услуг сервисом ИБ-аутсорсинга – это новый виток в партнерстве с ИБ-вендором. У специалистов ICL Services ест

«Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком циональное использование рабочего времени, переписку с кадровыми агентствами о смене работы. Сервис ИБ-аутсорсинга позволил компании нанять удаленных сотрудников, которых ранее руководство не м

ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга мпании с новой стороны и выявить внутренние риски. «Криптора» запустила два тестовых периода услуги ИБ-аутсорсинга в промышленных предприятиях, а также три коммерческих проекта. Еще на стадии п

GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ» и. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Сейчас у GST есть действующие клиенты, часть из них

«КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ» и. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Эксперты «КрасКрипт» создали у себя в компании тесто

«СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга листов и не каждый из них готов прийти работать в небольшую компанию, так как там просто нет нужной нагрузки и соответствующей оплаты, особенно в регионах, – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – Для решения этой проблемы мы открыли в 2019 г. направление ИБ-аутсорсинга, которое стало набирать популярность из-за своей простоты и экон

«Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ данных, увольнение ключевых сотрудников и мошеннические схемы несут финансовый и иной ущерб. Сервис ИБ-аутсорсинга позволяет предотвращать эти риски без найма специалистов. Кроме того, услуга ф

Больше половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности чИнформ». Допускаете ли вы использование аутсорсинга внутренней безопасности? Действующие заказчики ИБ-аутсорсинга среди ключевых преимуществ выделяют: возможность быстрее начать и повысить уро

Лев Матвеев - Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет CNews: Лев Лазаревич, каких результатов достигли спустя полгода после запуска франшизы ИБ-аутсорсинга? Лев Матвеев: В цифрах — это 60 партнеров, у которых уже есть действующие клие

«Инит» прошла сертификацию «Сёрчинформ» и начала оказывать услуги ИБ-аутсорсинга Компании «Инит» и «Сёрчинформ» начали совместную партнерскую работу в рамках франшизы ИБ-аутсорсинга. Теперь и компании Челябинской области смогут использовать сервис для защиты к

«Компьютерные технологии» запускают аутсорсинг информационной безопасности в партнерстве с «Серчинформ» вующий их запросам и бюджету», — сказал Юрий Красовский, генеральный директор компании «КТ». Услуга ИБ-аутсорсинга реализуется в рамках франшизы «Серчинформ», которую ИБ-вендор запустил в июне

«СерчИнформ» получила более 70 заявок на партнерство в первые сутки после открытия франшизы ией «СерчИнформ». Вендор презентовал условия франшизы для организаций, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. Мероприятие получило большой отклик со стороны собственников и директоров сер

«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу ыстрый старт». На ней вендор презентует условия франшизы для компаний, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» – это сервис, в рамках которого клиент получает

«Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга ровождению. Третий вариант, когда «Серчинформ» предоставляет только специалиста, который будет работать с имеющимися у заказчика системами компании «Серчинформ» и «железом». «Мы развиваем направление ИБ-аутсорсинга с 2019 г. и сейчас решили расширить его в ответ на проблему кадрового голода. В этом году он стал ощущаться еще сильнее, и на данный момент не хватает несколько десятков тысяч сп

Russian Robotics будет оказывать услуги ИБ-аутсорсинга с помощью «Сёрчинформ SIEM» Russian Robotics внедрила SIEM-систему от «Сёрчинформ» для предупреждения инцидентов и укрепления информационной безопасности внутренних процессов. Также компания планирует оказывать услуги ИБ-аутсорсинга для малых и средних компаний на базе решения «Сёрчинформ SIEM». Основная задача «Сёрчинформ SIEM» – выявлять потенциальные ИБ-инциденты за счет аудита устройств в ИТ-инфраструкту

Российский аутсорсинг ИБ-услуг не спешит расти а спам кому-то «на стороне». Согласитесь, звучит более чем странно», – говорит он. Российский рынок ИБ-аутсорсинга – миф или реальность В России рынок аутсорсинга информационной безопасности еж

Аутсорсинг ИБ сокращает издержки на 25% комментирует Станислав Шпак. Какова экономия от внедрения аутсорсинга? Из-за дефицита специалистов аутсорсинг ИБ становится бизнес-стратегией, направленной на сокращение кадровых затрат за сче