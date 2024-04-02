«СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга

В конце июня 2023 г. компания «СерчИнформ» запустила франшизу аутсорсинга информационной безопасности – сервиса по подписке, который помогает компаниям обеспечить полную защиту от внутренних ИБ-угроз без трудозатрат со стороны заказчика. За полгода вендор обучил более 100 аналитиков информационной безопасности для партнеров франшизы. Подготовка специалистов для компаний-аутсорсеров позволяет снять напряженность на рынке ИБ и повысить количество квалифицированных специалистов в условиях кадрового голода. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Острый дефицит кадров в ИБ-отрасли остается серьезной проблемой. По оценкам аналитических агентств, бизнеса и ИБ-сообщества, только в России не хватает порядка 500-700 тыс. специалистов. По данным исследования «СерчИнформ», в 2023 г. почти 70% компаний отметили, что ИБ-специалистов по-прежнему не хватает, 12% - указали, что дефицит усилился.

«Если крупные компании еще могут позволить себе покупку и обслуживание специализированного ПО за несколько миллионов рублей, а также найм ИБ-специалистов, то малым и средним организациям зачастую не хватает на это средств. При этом им наравне с крупными организациями необходимо обеспечивать информационную безопасность: защищать от утечек ПДн, внутреннюю документацию, уникальные чертежи, описания технологического процесса и другую ценную для компании информацию. Но даже если финансовые возможности есть, при таком сильном дефиците кадров не всем хватает хороших ИБ-специалистов и не каждый из них готов прийти работать в небольшую компанию, так как там просто нет нужной нагрузки и соответствующей оплаты, особенно в регионах, – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – Для решения этой проблемы мы открыли в 2019 г. направление ИБ-аутсорсинга, которое стало набирать популярность из-за своей простоты и экономичности. После запуска франшизы защищать российский бизнес нам помогают более 90 партнеров из 19 регионов России, которые прошли обучение у наших экспертов».

С момента запуска франшизы вендор провел 12 курсов для ИБ-аналитиков и 15 – для sales-менеджеров, которые прошли специалисты из 91 компании. Обучение ИБ-аналитиков партнеров – обязательное условие перед стартом работы с заказчиками. Оно включает в себя как теоретические лекционные занятия, так и практическую работу, тестирование. Заключительным этапом подтверждения знаний является экзамен, после сдачи которого специалист получает сертификат.

После сертификации обучение не заканчивается, специалисты «СерчИнформ» сопровождают аналитиков и менеджеров партнеров в работе, помогают в решении сложных и неординарных задач, передают собственный опыт на онлайн-встречах. Кроме того, раз в год все сейлы и ИБ-аналитики партнеров будут сдавать экзамен, чтобы подтверждать квалификацию, а также регулярно изучать новые версии продуктов, разбирать сложные кейсы клиентов, обращаться к базе знаний «СерчИнформ».

«СерчИнформ» приглашает к сотрудничеству сервис-провайдеров, так как спрос на услугу только растет. По данным опроса, более половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности.

При наличии одного аналитика, компания-партнер может закрывать потребность во внутренней ИБ пяти компаниям, если в каждой из них по 50 компьютеров, четырем организациям – по 100 ПК, или трем – по 300. Услуга аутсорсинга информационной безопасности позволяет малым компаниям с нуля выстроить защиту информации без больших вложений и предотвратить ИБ-риски, крупным – усилить собственную команду внештатным специалистом по внутренней безопасности.