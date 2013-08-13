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MarTech Sales management SalesTech Управление продажами Управление циклом продаж

MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж

  • SalesTech – набор инструментов, которые помогают ускорить и повысить продуктивность продаж

13.08.2013 LavkaLavka перевела управление продажами в «облако» Seeneco

ых для российских предприятий торговых и бухгалтерских систем, логика расчётов предельно прозрачна, также обеспечивается визуализация результатов. На данный момент в LavkaLavka используют приложение «Управление продажами». В планах компании — продолжить сотрудничество с Seeneco и опробовать другое бизнес-приложение — «Финансовое управление».
24.08.2012 Вышел новый модуль промышленной системы «Хомнет Лизинг 8»

Компания «Хомнет Лизинг» сообщила о выпуске нового модуля промышленной информационной системы «Хомнет Лизинг 8» — «Хомнет Лизинг Управление продажами», предназначенного для автоматизации процессов подготовки и реализации лизинговых сделок. Выпуск нового программного продукта «Хомнет Лизинг Управление продажами» об
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области

Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» в целях построения единого подхода к управлению продажами и обслуживанию клиентов на территории Московской области создал Управление продаж в данном регионе. В сфере ответственности Управления будут находиться 8 Центров продаж и обслуживания клиентов в Бронницах, Дмитрове, Звенигороде, Климовске, Кубинке, Ногинске
18.06.2010 Tieto предлагает «Управление продажами как услугу» на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания Tieto подготовила новое предложение для российского бизнеса – «Управление Продажами как Услуга». Новое пакетное решение от Tieto построено на базе продукта

22.11.2004 25 ноября состоится семинар "Управление продажами с Microsoft CRM"

Компания РБК СОФТ приглашает принять участие в семинаре «Управление продажами с Microsoft CRM», который состоится 25 ноября 2004 года. Семинар предназначен для руководителей компаний, отделов продаж, маркетинга и поддержки клиентов. Докладчиками выст
06.12.2000 Seagate Technology назначила Джоэла Стеда старшим вице-президентом, ответственным за глобальные продажи и маркетинг компании

Из европейской штаб-квартиры Seagate Technology сообщили о новом назначении в высших эшелонах компании. Джоэл Стед (Joel Stead) назначен старшим вице-президентом, ответственным за глобальные продажи и маркетинг Seagate. В обязанности Джоэла Стеда будет, в частности, входить разработка глобальных стратегий, направленных на удовлетворение эволюционирующих потребностей клиентов Seagat

Публикаций - 403, упоминаний - 411

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

7888 148
Microsoft Corporation 24301 53
1С-Рарус 869 43
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 769 30
SAP SE 5178 24
Oracle Corporation 6583 19
IBM - International Business Machines Corp 9385 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 12
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 580 10
Корус Консалтинг ГК 1183 10
Comindware - Колловэар 138 8
Прогноз 1604 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 7
Ростелеком 9374 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8548 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11538 7
МегаФон 8227 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4669 7
Accenture plc 675 6
Баланс-Сервис 12 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 6
АйТи 1343 6
Oracle Siebel Systems 506 5
Frontstep - Фронтстеп 38 5
Cisco Systems 5052 5
Softline - Софтлайн 2543 5
Dell EMC 4996 5
Seagate Technology 733 5
Navicon - Навикон 280 5
HP Inc. 5650 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2788 4
Diasoft - Диасофт 761 4
Lenovo Group 2260 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 326 4
Ланит - Норбит - Norbit 353 4
Монолит-Инфо 118 4
Вест Концепт - West Concept 61 4
Adobe Systems 1535 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 4
НСПК - Национальная система платежных карт 770 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 6
Альфа-Банк 1706 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 5
Лента - Сеть розничной торговли 1985 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2145 4
РЖД - Российские железные дороги 1833 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 411 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1199 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 4
Газпром ПАО 1295 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 258 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1554 3
Экономикс бюро АФ - Аудиторская фирма 4 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 196 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 313 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 228 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 477 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 420 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 550 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 288 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1203 3
Сургутнефтегаз - СНГ 256 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 44 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 634 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 120 2
Роснефть НК - нефтяная компания 506 2
Татнефть 222 2
Протек - Центр внедрений 54 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 231 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 64 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10961 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 8
Федеральное казначейство России 1700 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4294 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5673 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2367 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1644 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4483 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 393 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 210 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5257 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 779 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1820 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 208 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4822 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2480 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 276 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3699 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1142 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 218 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 304 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 995 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 221 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 204 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3193 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1863 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1045 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1802 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 164 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 2
АФТ - Ассоциация Финтех 129 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 63 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29149 227
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61808 146
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6388 134
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9427 127
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11226 102
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6334 85
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2203 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12076 57
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 704 56
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6645 49
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4225 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47124 46
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1371 45
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 702 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17126 37
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2391 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15212 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20119 33
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 897 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4734 32
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 251 30
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1624 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23250 29
Проверка контрагентов 1910 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10708 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4341 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11997 25
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting 1163 24
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2744 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28472 22
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1011 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11366 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Project Tracker 2357 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19879 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9398 20
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4908 19
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4289 17
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2956 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8970 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2219 93
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 437 59
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 45
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 923 33
Microsoft Dynamics 1170 33
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 20
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 225 19
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 18
Microsoft Dynamics CRM 539 15
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 521 14
1С:ERP Управление предприятием 491 13
Microsoft Office 3618 12
Microsoft Windows 2000 8661 10
Microsoft Office Excel 1161 8
1С:CRM 65 7
Microsoft Windows 15284 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 6
1С:Торговля и Склад 69 6
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 223 5
1С-Рарус Торговый комплекс 28 5
Linux OS 9447 5
Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 63 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 851 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 5
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 5
1С:Розница 99 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 231 4
Microsoft SharePoint Server 699 4
Oracle Java - язык программирования 2952 4
Apple iOS 7499 4
Google Android 13644 4
Microsoft Dynamics 365 131 4
Oracle PeopleSoft 418 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 796 4
Terrasoft CRM 25 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 196 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 427 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 177 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 920 3
Цыпляев Максим 41 6
Андрианов Павел 84 3
Пронин Антон 10 3
Паршин Максим 314 3
Белоусов Сергей 238 3
Тараторин Александр 58 3
Водянов Владимир 35 2
Сотин Денис 205 2
Варламов Кирилл 40 2
Медокс Ярослав 30 2
Ritter Paul - Риттер Пол 5 2
Канович Дмитрий 5 2
Когогин Сергей 18 2
Касперский Евгений 317 2
Ермаков Антон 13 2
Сморгонский Анатолий 41 2
Мусин Владимир 6 2
Савчук Аурика 7 2
Мартынов Владислав 113 2
Курочкин Алексей 15 2
Иванов Юрий 24 2
Велесевич Евгений 13 2
Медведев Дмитрий 1646 2
Востриков Юрий 56 2
Черепанов Андрей 6 2
Меденцев Константин 95 2
Глазков Александр 92 2
Злотов Дмитрий 5 2
Козырев Алексей 297 2
Аитов Тимур 197 2
Пискун Константин 2 2
Исмаилов Рашид 56 2
Тятенкова Елена 9 2
Филимонов Сергей 46 2
Никифоров Николай 1134 2
Гурин Александр 8 2
Лапшин Алексей 18 2
Натрусов Артем 268 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
Шадаев Максут 899 2
Россия - РФ - Российская федерация 137724 182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41777 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51399 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13932 39
Европа 21534 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16751 26
Украина 7503 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14023 19
Казахстан - Республика 5395 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3766 15
Азия - Азиатский регион 5371 13
Ближний Восток 2884 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 12
Германия - Федеративная Республика 12520 11
Африка - Африканский регион 3412 11
Европа Восточная 3051 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16431 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3300 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1425 8
Европа Западная 1477 7
Беларусь - Белоруссия 5461 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2943 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1347 6
Франция - Французская Республика 7740 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13190 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2831 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1750 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1465 5
Россия - СФО - Новосибирск 4122 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 589 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7094 5
Япония 13179 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1400 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2606 5
Турция - Турецкая республика 2284 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2769 4
Земля - планета Солнечной системы 10251 4
Узбекистан - Республика 1660 4
Сингапур - Республика 1832 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5772 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46352 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22999 91
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 655 63
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2611 44
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 714 39
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1269 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17481 35
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4658 34
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7631 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12648 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48919 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6678 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5819 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27574 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2347 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6463 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10557 21
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2717 20
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1665 19
Торговля оптовая - Wholesale trade 1136 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13184 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5043 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15793 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5785 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5432 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4820 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7307 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 5581 14
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1581 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1293 14
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2053 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2966 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4512 12
Кредитование - Сrediting - Заём 6492 12
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 384 11
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 184 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4704 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5206 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4514 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11143 5
23ABC News 170 4
Ведомости 869 3
TAdviser - Центр выбора технологий 376 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1670 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Times 609 1
АиФ - Аргументы и факты 44 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Telecom.paper 194 1
CNews TV 747 1
All Things Digital 167 1
РБК Инновации 47 1
Компьютерра 41 1
Вечерняя Москва - газета 9 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 1
CrunchBase 72 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 186 1
РИА Новости 870 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5859 1
The Register - The Register Hardware 1474 1
FT - Financial Times 1201 1
The Verge - Издание 536 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7870 14
Gartner - Гартнер 3526 9
IDC - International Data Corporation 4892 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2987 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 4
BCG - Boston Consulting Group 106 3
Aberdeen Group 48 3
eMarketer 203 2
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Markets&Markets Research 110 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 303 1
Fortune Global 1000 50 1
Datamonitor 83 1
Forbes Global 2000 33 1
Fortune Global 500 285 1
Mordor Intelligence 26 1
HFS Research 47 1
CNews Инновация года - награда 110 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 1
Forrester Wave 45 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 121 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 111 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1443 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 511 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 71 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 919 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 53 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 196 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 771 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 64 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 343 2
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 2 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
РЭШ - Российская электронная школа 23 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 122 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 112 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 19 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 70 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 21 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
РЭШ - Российская экономическая школа 12 1
DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 288 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 126 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 118 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 268 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 842 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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