MarTech Sales management SalesTech Управление продажами Управление циклом продаж
- SalesTech – набор инструментов, которые помогают ускорить и повысить продуктивность продаж
|13.08.2013
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LavkaLavka перевела управление продажами в «облако» Seeneco
ых для российских предприятий торговых и бухгалтерских систем, логика расчётов предельно прозрачна, также обеспечивается визуализация результатов. На данный момент в LavkaLavka используют приложение «Управление продажами». В планах компании — продолжить сотрудничество с Seeneco и опробовать другое бизнес-приложение — «Финансовое управление».
|24.08.2012
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Вышел новый модуль промышленной системы «Хомнет Лизинг 8»
Компания «Хомнет Лизинг» сообщила о выпуске нового модуля промышленной информационной системы «Хомнет Лизинг 8» — «Хомнет Лизинг Управление продажами», предназначенного для автоматизации процессов подготовки и реализации лизинговых сделок. Выпуск нового программного продукта «Хомнет Лизинг Управление продажами» об
|01.07.2010
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«Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области
Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» в целях построения единого подхода к управлению продажами и обслуживанию клиентов на территории Московской области создал Управление продаж в данном регионе. В сфере ответственности Управления будут находиться 8 Центров продаж и обслуживания клиентов в Бронницах, Дмитрове, Звенигороде, Климовске, Кубинке, Ногинске
|18.06.2010
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Tieto предлагает «Управление продажами как услугу» на базе Microsoft Dynamics CRM
Компания Tieto подготовила новое предложение для российского бизнеса – «Управление Продажами как Услуга». Новое пакетное решение от Tieto построено на базе продукта
|22.11.2004
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25 ноября состоится семинар "Управление продажами с Microsoft CRM"
Компания РБК СОФТ приглашает принять участие в семинаре «Управление продажами с Microsoft CRM», который состоится 25 ноября 2004 года. Семинар предназначен для руководителей компаний, отделов продаж, маркетинга и поддержки клиентов. Докладчиками выст
|06.12.2000
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Seagate Technology назначила Джоэла Стеда старшим вице-президентом, ответственным за глобальные продажи и маркетинг компании
Из европейской штаб-квартиры Seagate Technology сообщили о новом назначении в высших эшелонах компании. Джоэл Стед (Joel Stead) назначен старшим вице-президентом, ответственным за глобальные продажи и маркетинг Seagate. В обязанности Джоэла Стеда будет, в частности, входить разработка глобальных стратегий, направленных на удовлетворение эволюционирующих потребностей клиентов Seagat
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыпляев Максим 41 6
|Андрианов Павел 84 3
|Пронин Антон 10 3
|Паршин Максим 314 3
|Белоусов Сергей 238 3
|Тараторин Александр 58 3
|Водянов Владимир 35 2
|Сотин Денис 205 2
|Варламов Кирилл 40 2
|Медокс Ярослав 30 2
|Ritter Paul - Риттер Пол 5 2
|Канович Дмитрий 5 2
|Когогин Сергей 18 2
|Касперский Евгений 317 2
|Ермаков Антон 13 2
|Сморгонский Анатолий 41 2
|Мусин Владимир 6 2
|Савчук Аурика 7 2
|Мартынов Владислав 113 2
|Курочкин Алексей 15 2
|Иванов Юрий 24 2
|Велесевич Евгений 13 2
|Медведев Дмитрий 1646 2
|Востриков Юрий 56 2
|Черепанов Андрей 6 2
|Меденцев Константин 95 2
|Глазков Александр 92 2
|Злотов Дмитрий 5 2
|Козырев Алексей 297 2
|Аитов Тимур 197 2
|Пискун Константин 2 2
|Исмаилов Рашид 56 2
|Тятенкова Елена 9 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Никифоров Николай 1134 2
|Гурин Александр 8 2
|Лапшин Алексей 18 2
|Натрусов Артем 268 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Шадаев Максут 899 2
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