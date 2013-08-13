MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж

LavkaLavka перевела управление продажами в «облако» Seeneco ых для российских предприятий торговых и бухгалтерских систем, логика расчётов предельно прозрачна, также обеспечивается визуализация результатов. На данный момент в LavkaLavka используют приложение «Управление продажами». В планах компании — продолжить сотрудничество с Seeneco и опробовать другое бизнес-приложение — «Финансовое управление».

Вышел новый модуль промышленной системы «Хомнет Лизинг 8» Компания «Хомнет Лизинг» сообщила о выпуске нового модуля промышленной информационной системы «Хомнет Лизинг 8» — «Хомнет Лизинг Управление продажами», предназначенного для автоматизации процессов подготовки и реализации лизинговых сделок. Выпуск нового программного продукта «Хомнет Лизинг Управление продажами» об

«Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» в целях построения единого подхода к управлению продажами и обслуживанию клиентов на территории Московской области создал Управление продаж в данном регионе. В сфере ответственности Управления будут находиться 8 Центров продаж и обслуживания клиентов в Бронницах, Дмитрове, Звенигороде, Климовске, Кубинке, Ногинске

Tieto предлагает «Управление продажами как услугу» на базе Microsoft Dynamics CRM Компания Tieto подготовила новое предложение для российского бизнеса – «Управление Продажами как Услуга». Новое пакетное решение от Tieto построено на базе продукта

25 ноября состоится семинар "Управление продажами с Microsoft CRM" Компания РБК СОФТ приглашает принять участие в семинаре «Управление продажами с Microsoft CRM», который состоится 25 ноября 2004 года. Семинар предназначен для руководителей компаний, отделов продаж, маркетинга и поддержки клиентов. Докладчиками выст