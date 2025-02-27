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Виноградов Сергей
Виноградов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
|МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|Герасимов Андрей 25 4
|Спиридонов Александр 43 3
|Зайцев Николай 32 3
|Староверов Денис 14 3
|Сологуб Денис 67 3
|Першутов Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Козырь Сергей 32 3
|Дилбарян Павел 26 3
|Садовенко Илья 65 3
|Бахин Евгений 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Алексеев Герман 10 3
|Иванова Ирина 13 3
|Хохлов Андрей 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Ляпин Игорь 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Корчагин Руслан 23 3
|Сысоев Анатолий 5 3
|Красавин Михаил 5 3
|Демиденко Владимир 5 3
|Зубарев Александр 11 3
|Комаров Евгений 6 3
|Коротнев Константин 34 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Миронов Александр 16 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Левиков Антон 69 3
|Фесюк Виктор 3 3
|Агеев Олег 4 3
|Савин Антон 3 3
|Егоров Дмитрий 11 3
|Мазаев Сергей 4 3
|Рычагов Сергей 3 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 4
|Gartner - Гартнер 3561 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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