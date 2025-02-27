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Индексная книга (каталог) CNews*
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Виноградов Сергей



27.02.2025 Компания «Датарк» выходит на международный рынок 1
10.07.2023 Многомиллиардная госструктура уходит с Windows Server и VMware на Linux и российскую виртуализацию 1
03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» 1
29.06.2017 «ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
02.12.2015 L’Oréal Россия: Будущее развития ИТ-рынка – за сервисными услугами 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 1
06.06.2014 Происхождение ИТ-решения для страховщиков не имеет значения 1
14.10.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Виноградов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group 76 3
Saprun - Сапран групп 51 2
Diasoft - Диасофт 886 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 2
8275 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
Цифра Один 7 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Cisco Systems 5125 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 1
Schneider Electric 575 1
Esri 165 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 1
Ред Софт - Red Soft 729 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 3
Новард УК - Novard 72 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 3
Adidas - Адидас 161 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 3
Спортмастер - Sportmaster 177 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 100 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 3
Седьмой Континент 64 3
Mr. Сумкин 6 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 3
OR Group - Обувь России 29 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Лудинг - Luding 10 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Zolla - Золла 17 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Терволина - Tervolina 7 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 2
Восток-Сервис ГК 52 2
ВТБ Страхование 61 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Ceetrus 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 248 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 4
Умные платформы 1706 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 943 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4763 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1113 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6751 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1905 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 896 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1076 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2504 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8099 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 3
Oracle Java - язык программирования 3096 2
Diasoft Flextera Insurance 3 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 43 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
Microsoft Office 3758 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1079 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 103 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 52 1
Герасимов Андрей 25 4
Спиридонов Александр 43 3
Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 67 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Козырь Сергей 32 3
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 13 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Корчагин Руслан 23 3
Сысоев Анатолий 5 3
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Зубарев Александр 11 3
Комаров Евгений 6 3
Коротнев Константин 34 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Левиков Антон 69 3
Фесюк Виктор 3 3
Агеев Олег 4 3
Савин Антон 3 3
Егоров Дмитрий 11 3
Мазаев Сергей 4 3
Рычагов Сергей 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 145613 12
Европа 21812 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 2
Россия - СФО - Иркутская область 1117 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 826 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 615 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Россия - ПФО - Самарская область 1329 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 1
Россия - ЦФО - Калужская область 988 1
Россия - УФО - Тюменская область 1167 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 942 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 707 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 551 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 681 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 591 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 250 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1241 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1301 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 1
Израиль 2738 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 44 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 139 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 211 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2324 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 664 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Аренда 2439 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3505 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1276 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6437 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 4
Gartner - Гартнер 3561 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2027 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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