Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191001
ИКТ 14737
Организации 11411
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83064
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Торговля FMCG&Retail Товары для детей Детские магазины Goods for children Children's stores

Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores

СОБЫТИЯ


27.02.2026 Разгар сезона: 70 000 рублей в среднем россияне готовы потратить на горнолыжный отдых 1
24.11.2025 Retail Rocket Group: только 15% россиян видят по-настоящему качественные рекомендации товаров 1
29.10.2025 Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями 1
25.09.2025 Маркетплейсы провоцируют на внезапные покупки в шесть раз чаще, чем реклама 1
04.09.2025 Клиентам «Яндекс Еды» и «Деливери» стала доступна доставка из сети магазинов “Детский мир” 1
25.08.2025 «Авито» запустила беспроцентную рассрочку на товары 1
28.07.2025 Аналитика «МТС AdTech»: ресейл-платформы замедляют темпы роста 1
18.07.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Нижегородской области» 1
11.06.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Иркутской области» 1
25.04.2025 75% россиян хотят стать продавцами маркетплейсов 1
10.04.2025 Витрина «Сделано в Тверской области» появилась на Ozon 1
09.04.2025 Пик заказов экспресс-доставки приходится на полдень: россияне выбирают технику и одежду 1
31.03.2025 reWorker нарастил объем фулфилмента на 14% после перехода на склад ПЭК: 3PL 1
06.03.2025 «Яндекс Маркет»: как люди ищут товары в интернете – продается ли он на маркетплейсах и есть ли страница в социальных сетях 1
04.03.2025 К 8 марта покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего заказывают экспресс-доставку электроники и цветов 1
30.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Смоленской области» 1
15.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Воронежской области» 1
26.12.2024 Ассортимент региональных витрин «Сделано в России» на Ozon достиг 2,1 млн товаров 1
02.11.2024 SuperJob: бюджет на покупки в «черную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувь 1
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 1
26.08.2024 Почему покупатели бросают корзины в интернет-магазинах — исследование 1
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 1
30.05.2024 «СберМаркет» начал обрабатывать клиентские обращения в шесть раз быстрее, чем раньше 1
17.05.2024 Каждый третий москвич сталкивался с обманом при покупках на маркетплейсах 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
11.04.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд велосипедов Raskat 1
03.04.2024 «Авито» запускает отдельный раздел «Авито Молл» с товарами в новом и отличном состоянии 1
21.03.2024 «Амурфармация» использует технологии Big Data МТС для развития собственной аптечной сети 1
21.02.2024 Ассортимент региональных витрин на Ozon достиг почти 1,7 млн товаров от местных брендов 1
13.02.2024 «Триколор» подвел итоги работы в 2023 году 1
25.01.2024 «СберМаркет» внедрил искусственный интеллект в систему обучения сотрудников службы заботы 1
12.01.2024 Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом 1
22.12.2023 «СберМаркет» подключил сеть винотек SimpleWine 1
28.11.2023 Исследование Tinkoff eCommerce: в российских интернет-магазинах 70% корзин остаются без оплаты 1
17.11.2023 Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания 1
17.10.2023 Российские технологические компании «Сбер», «Яндекс» и Ozon впервые вошли в Топ-20 любимых брендов россиян 1
28.06.2023 «Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля 1
22.06.2023 «Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера 1
25.05.2023 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros 1
03.05.2023 «Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении 1

Публикаций - 154, упоминаний - 156

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8659 21
Microsoft Corporation 25359 10
Amazon Inc - Amazon.com 3170 8
Apple Inc 12781 7
Xiaomi 2049 5
VK - Mail.ru Group 3539 5
Sony 6644 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 5
Samsung Electronics 10739 4
LG Electronics 3687 4
9124 4
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 90 4
МегаФон 10150 3
Dell EMC 5111 3
Alibaba Group 455 3
Intel Corporation 12596 3
Крок - Croc 1822 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 734 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 2
Lenovo Group 2376 2
Meta Platforms - Facebook 4560 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 2
Softline - Софтлайн 3355 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
Корус Консалтинг ГК 1378 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 519 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 2
Yahoo! 3711 2
Trend Micro 632 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 2
Google LLC 12360 2
Haier Group 213 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 2
Aristos Group - Аристос 6 2
Rovio Mobile 41 2
Санрайз Про - Sunrise Pro 8 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 91 1
Dreamlab Technologies AG 3 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 27
Лента - Сеть розничной торговли 2301 27
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 27
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 26
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1707 16
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 6
Почта России ПАО 2271 5
Adidas - Адидас 167 5
LEGO 255 5
Снежная Королева - СК Трейд 59 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
eBay Inc 1632 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1401 4
Лента - Утконос 179 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 283 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 115 4
Zenden Group - Дом одежды 65 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 100 4
Finn Flare - ФФ Стайл 46 4
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 4 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
Связной ГК 1385 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 183 3
Спортмастер - Sportmaster 195 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 259 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2022 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 403 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3288 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 166 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 4
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 75 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13084 53
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 31
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3287 28
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2856 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 26
Аксессуары 4144 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4704 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8234 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5728 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5713 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7717 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8189 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5690 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6963 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5322 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7381 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7380 7
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 371 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13426 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 29
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1204 18
Google Android 14851 10
Apple iOS 8338 7
Microsoft Dynamics 1185 6
Microsoft Office 365 991 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 3
Apple - App Store 3023 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 3
Microsoft Exchange Online 113 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 3
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 18 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 35 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 2
М.Видео-Эльдорадо - Эльдодети - Эльдодом 2 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen 14 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 2
Microsoft Surface - Планшет 442 2
Microsoft Windows 16463 2
Microsoft Azure 1473 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 140 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 523 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 228 2
Apple iPhone 11 278 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 132 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 2
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 220 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Rovio Mobile - Angry Birds 112 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
3Logic - Raskat ПК 23 2
Сардарян Роберт 19 11
Васильев Александр 68 6
Катасонов Сергей 19 6
Сергеев Дмитрий 61 4
Корчагин Руслан 23 4
Зайцев Николай 32 4
Козырь Сергей 32 4
Шарапов Максим 8 4
Вольфсон Борис 15 4
Савин Антон 3 3
Агеев Олег 4 3
Нистратов Иван 8 3
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 34 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Комаров Евгений 6 3
Виноградов Сергей 14 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Левиков Антон 69 3
Спиридонов Александр 47 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 75 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Бахин Евгений 22 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 14 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 158984 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 45
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 27
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 350 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 15
Европа 24706 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 9
Россия - СФО - Новосибирск 4725 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2954 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1041 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2255 6
Германия - Федеративная Республика 12975 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1315 4
Канада 5001 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 4
Казахстан - Республика 5857 3
Южная Корея - Республика 6890 3
Беларусь - Белоруссия 6092 3
Финляндия - Финляндская Республика 3661 3
Ближний Восток 3059 3
Солнечная система - Solar system 2549 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1622 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5360 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Азия - Азиатский регион 5778 2
Япония 13580 2
Сингапур - Республика 1916 2
Европа Восточная 3124 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 70
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1059 57
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 48
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5936 45
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 37
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4784 32
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1836 32
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 67 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 20
Зоология - наука о животных 2796 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6310 11
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 671 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 10
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3686 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 8
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 284 8
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1446 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 806 7
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 65 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2526 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 6
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2318 5
Fashion industry - Индустрия моды 325 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3418 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 2
FT - Financial Times 1266 2
Ведомости 1312 2
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
Fox News Channel - FNC 42 1
The Verge - Издание 602 1
Reddit 366 1
Bloomberg 1563 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Rusbase 16 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
РБК Инновации 47 1
CNews TV 747 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Korea Times 132 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 19 1
INFOLine-Аналитика 69 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
Juniper Research 552 1
Gartner - Гартнер 3624 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
Research and Markets 26 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 1
ResearchMe 14 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Mobile Research Group 85 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
Сколтеха - Центр предпринимательства и инноваций 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Международный женский день - 8 марта 380 2
День молодёжи - 27 июня 1013 2
Slush 4 1
Телеком Интенсив 3 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще