Каждый третий москвич сталкивался с обманом при покупках на маркетплейсах

Треть москвичей (30%) сталкивались с обманом при покупке товаров на популярных маркетплейсах. При этом половина опрошенных (48%) довольна работой интернет-магазинов, еще 40% оценивают их работу удовлетворительно, 5% считают ее плохой, – таковы результаты опроса ADG group о покупках москвичей в сети, проведенного ко дню интернета. Об этом CNews сообщили представители ADG Group.

Исследование было проведено в апреле-мае 2024 г. Его результаты основаны на опросе посетителей районных центров «Место встречи». В опросе приняли участие 1285 человек. Для повышения точности результатов выборка была составлена таким образом, чтобы в нее вошли респонденты из числа гостей 15 районных центров «Место встречи».

Каждый десятый москвич (11%) тратит на покупки онлайн до 1000 руб. в месяц, треть (29%) – от 1000 до 5000 руб., четверть (27%) – больше 5000 руб., каждый пятый респондент (21%) – больше 10000 руб. Каждый десятый (8%) участник опроса сказал, что тратит не менее 50000 руб. в месяц на покупку товаров в сети. Еще 4% опрошенных заявили, что размер их ежемесячного бюджета на онлайн-шопинг превышает 100000 руб.

Москвичи чаще покупают в сети одежду и обувь (80% опрошенных заказывают онлайн против 72% офлайн), товары для детей (51% онлайн / 38% офлайн), книги (46% онлайн / 22% офлайн), электронику (44% онлайн / 38% офлайн) и зоотовары (27% онлайн / 18% офлайн).

При этом большинство москвичей к числу преимуществ традиционной розницы по сравнению с маркетплейсами относят возможность проверить качество товара (73% опрошенных), отсутствие необходимости ждать доставку (55%), простоту процедуры возврата покупок по сравнению с заказами онлайн (27%), отсутствие риска нарваться на мошенников (26%). Еще 58% респондентов сказали, что ходят в торговые центры не только за покупками, но и за досугом.

Почти треть москвичей (28%) каждый день проводят в сети от трех до четырех часов, четверть опрошенных (25%) – более пяти часов, 16% – от часа до двух, 11% – больше десяти часов, 10% – свыше семи часов в день. Только каждый десятый москвич (9%) тратит на пребывание во всемирной паутине меньше часа в день.

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ADG group — российский девелопер, развивающий городские пространства. Районные центры «Место встречи» – флагманский проект компании.