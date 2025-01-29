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Торговля FMCG&Retail Зоотовары



29.01.2025 Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку 1
03.12.2024 Wildberries выходит на рынок e-grocery 1
06.09.2024 Только 12% онлайн-покупателей полностью перешли на маркетплейсы — исследование RetailCRM 1
30.05.2024 «СберМаркет» начал обрабатывать клиентские обращения в шесть раз быстрее, чем раньше 1
17.05.2024 Каждый третий москвич сталкивался с обманом при покупках на маркетплейсах 1
08.04.2024 Продажи через мобильное приложение «Зоозавр» выросли на 52% 1
15.03.2024 В приложении «Ренессанс Банка» появился маркетплейс 1
25.01.2024 «СберМаркет» внедрил искусственный интеллект в систему обучения сотрудников службы заботы 1
22.12.2023 «СберМаркет» подключил сеть винотек SimpleWine 1
19.10.2023 «Магнит» поглотил крупный сервис, чтобы построить «убийцу» Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета» 1
19.10.2023 «Магнит» покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс 1
05.09.2023 «Сбермаркет» запустил услугу по созданию контента для ритейлеров «под ключ» 1
28.06.2023 «Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля 1
22.06.2023 «Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера 1
05.06.2023 Delivery Club теперь называется «Маркет деливери» и доставляет электронику, товары для дома и многое другое от 25 минут 1
25.05.2023 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros 1
03.05.2023 «Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении 1
18.04.2023 «Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто» 1
05.04.2023 В «Сбермаркете» появились новые возможности размещения спонсорских полок 1
21.03.2023 «Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
17.03.2023 «Сбермаркет» масштабирует направление доставки из ресторанов и приглашает к сотрудничеству 1
13.03.2023 В Санкт-Петербурге продукты и зоотовары покупают онлайн больше людей, чем в других городах, — исследование «Яндекс маркета» и GfK 1
03.03.2023 Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76% 1
15.02.2023 Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть 1
11.01.2023 «Сбермаркет» внедрил ЭДО за три месяца 1
29.12.2022 «Сбермаркет» сэкономил 18,7 млрд руб. своим клиентам за год 1
06.12.2022 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета» 1
17.11.2022 «Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера» 1
14.11.2022 В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года 1
28.10.2022 «Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени 1
11.10.2022 «Сбермаркет» запустил самовывоз лекарств из «Магнит аптека» 1
04.10.2022 «Сбермегамаркет» отмечает рост интереса подключения продавцов к площадке в 2,5 раза 1
26.09.2022 «Сбермаркет» начал доставлять товары из «Технопарка» 1
06.09.2022 На витрине «Сбермаркета» появился «Утконос мини» 1
30.08.2022 «Сбермаркет» дал клиентам возможность сравнивать цены в разных магазинах 1
25.08.2022 «Сбермаркет» запустил Open Data — ресурс с агрегированными данными о поведении клиентов 1
08.06.2022 «ЮMoney» стали сервисом для онлайн-шопинга 1
27.05.2022 «Сбермаркет» запускает круговорот детских вещей 1
19.05.2022 «Сбермаркет»: за I квартал 2022 г. корпоративные клиенты сэкономили 187,3 млн руб. на онлайн-покупках 1
27.04.2022 «Сбермаркет» усиливает персонализацию в сервисах для клиентов 1

Публикаций - 59, упоминаний - 59

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 6
Samsung Electronics 10269 2
Apple Inc 12109 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 2
Xiaomi 1737 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Крок - Croc 1777 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Haier Group 166 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 1
Seiko Epson Corporation 897 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
Эвотор - Evotor 184 1
Sharp Corporation 1041 1
АФК Система ПАО 1797 1
Rakuten 43 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Midea 35 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Омега 82 1
8230 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 592 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 306 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 8 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1260 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 26
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 25
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 25
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 23
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 654 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Лента - Утконос 177 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 2
Auchan Holding - Ашан Авто 5 2
Лента - Лента Онлайн 30 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
X5 Group - Перекрёсток 546 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Почта России ПАО 2116 1
Beko 70 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Coca-Cola Company 254 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Iberica 1 1
Unilever Lipton 9 1
Shiseido 5 1
Black & Decker 18 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
Intel Capital 148 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Судебная власть - Judicial power 2314 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 125 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 14
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 6
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 3
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 29
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1310 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 3
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Fashion industry - Индустрия моды 239 3
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1031 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 2
Forbes - Форбс 819 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
INFOLine-Аналитика 54 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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