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Гончаревич Владимир



26.12.2024 Ассортимент региональных витрин «Сделано в России» на Ozon достиг 2,1 млн товаров 1
30.10.2024 На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Хабаровском крае» 1
24.09.2024 Ozon и МЧС России будут развивать противопожарную грамотность россиян 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гончаревич Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Охотенко Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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