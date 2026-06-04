Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск

IEK Group открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования на территории России, ― сказал генеральный директор IEK Group Андрей Забелин. ― Создавая кластер в Ульяновске, мы концентрируем ключевые компетенции в одном месте и выводим производство сложны

Аэропорт Ульяновск запустил новый официальный сайт при поддержке Nord Clan дена полноценная технологическая трансформация — все это для того, чтобы путешествие через аэропорт Ульяновска стало максимально комфортным с первых секунд онлайн-взаимодействия. Об этом CNews

Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 года области транспортного планирования и моделирования. Об этом CNews сообщили представители Simetra. В Ульяновске в последние годы строятся новые жилые микрорайоны, существенно вырос автомобильный

Simetra разработала транспортную модель Ульяновска Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную модель города Ульяновска. Цифровая модель обеспечит эффективность при принятии решений, связанных с инфраструктурными проектами, а также необходимую гибкость при управлении дорожным движением в городе. Об эт

Для жителей новостроек Ульяновска мобильный интернет стал быстрее разу низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить наибольшую территорию и дома разной этажности, обеспечив оптимальный радиус покрытия в условиях городской застройки. «Ульяновск продолжает прирастать новыми жилыми комплексами. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на объекты связи и оперативно реагируем на динамику — строим или модернизируем базовые станции. Посл

Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска варианты оптимизации маршрутной сети города. Работы по проекту будут завершены к октябрю 2025 г. «В Ульяновске мы будем работать впервые. Город интересен нам и транспортными особенностями, и св

«МегаФон» усилит цифровизацию в портовой особой экономической зоне «Ульяновск» «МегаФон» и ПОЭЗ «Ульяновск» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие информационно-коммуникационных технологий в портовой особой экономической зоне. Об этом CNews сообщили предст

В Юго-западном микрорайоне Ульяновска выросла скорость мобильного интернета «МегаФона» узки. Также проведенные работы увеличили площадь покрытия сети 4G там, где ранее сигнал был недостаточным. Преобразования коснулись жилых кварталов и близлежащей к ним территории в юго-западной части Ульяновска. Использование высокочастотного диапазона позволило улучшить связь в том числе внутри зданий и сооружений различного назначения: в многоквартирных домах, торговых, образовательных и

Два вида интернета, мобильная связь и ТВ. «МегаФон» расширил возможности в Ульяновске получают дополнительные преимущества и бонусы. Опция домашнего интернета стала доступна абонентам в Ульяновске, где в общей сложности проживает более 600 тыс. человек. Широкополосное соединение

МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань рстаном», - отметил директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин. Аудиоспектакль в Ульяновске входит в серию интерактивных аудиогидов от МТС «Волжские истории». Летом 2023 г. о

КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей В Ульяновске открылась первая бесплатная корпоративная школа радиоэлектроники «УКБП-Start» для детей, где будут обучать основам радиоэлектроники, микропроцессорной техники и программированию. Она

В жилом комплексе Ульяновска «поселился» быстрый мобильный интернет технический руководитель «Мегафона» в Ульяновской области Игорь Языков. Спрос на высокие скорости в Ульяновске продолжает расти. Это подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. Летом 2023 г

«Мегафон» разогнал 4G на Центральном пляже Ульяновска ема хватило бы, чтобы 3 млн раз посмотреть фильм «Пляж» на смартфоне. В востребованных местах для отдыха добавляется и трафик туристов. Как показывает big data «Мегафона», этим летом особенно часто в Ульяновск приезжали гости и командировочные из Самары, Москвы, Краснодара, Казани и Екатеринбурга. В среднем каждый из них за дни в городе использовал по 2 ГБ мобильных данных. Техническая служ

Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием стия человека. «Ростех производит широкую линейку аэродромного оборудования, включая системы ближней навигации, отличающиеся высокими характеристиками точности. Новый навигационный комплекс аэропорта Ульяновска соответствует повышенным критериям безопасности, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации. Это позволит сажать самолеты в условиях видимости до 350 метров и использовать

«Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска тех начал проектирование системы безопасности инфраструктуры аэропортового комплекса «Баратаевка» в Ульяновске. Новая система будет эффективнее традиционных комплексов видеонаблюдения благодаря

Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux на отечественные операционные системы семейства Astra Linux. Администрация Железнодорожного района Ульяновска стала 45 по счету организацией, в которой системный интегратор при экспертной подд

«Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске имателеком», оператор цифровизации городов и транспорта, развернула собственную систему авторизации и монетизации в публичной Wi-Fi сети оператора «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru») в Екатеринбурге и Ульяновске. Компания ожидает, что новая модель увеличит выручку от монетизации сети партнера примерно в десять раз. Платформа MT_FREE компании «Максимателеком» развернута на 800 точках доступа

Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» Prof-IT Group завершила проект по переводу системы финансовой отчетности компании «Джокей пластик Ульяновск» на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Благодаря решению «Prof-IT управленческий учет и МСФО» заказчик смог в оговоренные сроки реализовать одновременное отображени

Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок . Покушения на офис имели место 9 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 г. Офис Роскомнадзора находится в Ульяновске на улице Карла Маркса. Пожарные тушат офис Роскомнадзора в Ульяновске На мо

Россиянин поджег офис Роскомнадзора из-за блокировок х сайтов, на которых он смотрел пиратские фильмы. Все нападения на офис ведомства, расположенного в Ульяновске на улице Карла Маркса, произошли 9 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 г., сообщила пр

Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске го образование по всему миру. Благодаря грантам Acronis Foundation учебные центры в Новороссийске и Ульяновске по концепции Acronis и «Юниум» будут открыты до конца 2018 г. Конкурс на защиту пр

MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске рифные предложения доступны теперь абонентам 26 крупных городов России. В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строитель

MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске тарифные предложения доступны теперь абонентам 26 крупных городов России.В августе 2017 г. были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строитель

Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня и АИС Город, центральный офис которой находится в Димитровграде Ульяновской области. Прямо сейчас в Ульяновске готовы нанять на зарплаты, мало отличающиеся от московских, 1000 программистов, 15

МТС обеспечит связью бригады «скорой помощи» в Ульяновске Компания МТС сообщила о победе в тендере по оказанию услуг связи для ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Ульяновск». Теперь городские экипажи «скорой» оснащены связью МТС для оперативной передачи данных о состоянии пациентов диспетчеру. В рамках контракта МТС обеспечит связь более сотни бригад ско

МТС развернула сети 4G во всех районах Ульяновска Телекоммуникационный оператор МТС сообщил о развитии сети 4G LTE в Ульяновске. Компания расширила покрытие 4G LTE, обеспечив скоростным мобильным интернетом бол

Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Ульяновске и Димитровграде. Новая сеть работает в частотных диапазонах 800/2600 МГц, которые

Mango Office предоставит облачные коммуникационные сервисы бизнесу в Ульяновске явил о старте оказания комплекса услуг связи и предоставления доступа к облачным сервисам бизнесу в Ульяновске. Mango Office предоставит средним и малым предприятиям в Ульяновске полный

ТТК запустил сервис «Электронный телегид» в Стерлитамаке и Ульяновске неволжский» компании ТТК («ТТК-Самара») сообщила о запуске в эксплуатацию сервиса «Электронный телегид» (EPG) для абонентов цифрового и кабельного телевидения в Стерлитамаке Республики Башкортостан и Ульяновске Ульяновской области. «Электронный телегид – это сервис, который дает возможность непосредственно в телевизоре просматривать программу текущих и будущих передач, их анонсы, краткое со

IBS открыла новый офис в Ульяновске Компания IBS, российский поставщик ИТ-услуг, открыла офис в Ульяновске. В новом подразделении будут работать разработчики решений в области интеграции да

Интерактивное ТВ и скоростной интернет «Ростелекома» стали доступны 25 тыс. семей Ульяновска и Димитровграда «Ростелеком» в третьем квартале 2014 г. в Ульяновске и Димитровграде сдал в эксплуатацию более 8 тыс. портов волоконно-оптической сети, организованной по технологии FTTB (Fiber To The Building – оптика до здания). Благодаря реализованн

Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко тского обслуживания, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг МТС. «Задача Евгения Галушко в новой должности – вывести МТС в лидеры телекоммуникационных рынков вверенных ему регионов. Сегодня в Ульяновске и Пензе МТС развивается преимущественно как фиксированный оператор, в то время как в других регионах мы являемся универсальным поставщиком услуг связи. В Кировской области Евгений уж

МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку» ое бизнес-пространство «Квартал» и агротуристический комплекс «Русский берег». Кроме того, первая в Ульяновске «виртуальная книжная полка» с октября прошлого года доступна на здании Управления

В Ульяновске пройдет ИТ-конференция «Стачка» С 11 по 12 апреля в Ульяновске уже в третий раз пройдет ИТ-конференция «Стачка». В рамках мероприятия будут работать 7 секций — digital-коммуникации, техническая секция, мобильная разработка, e-commerce, менеджмен

«Союз ЛТЕ» договорился о расчистке частот для LTE в Ульяновске в мобильной связи ЛТЕ» (LTE Union) сообщил о работах по рефармингу частот 2,5-2,7 ГГц на территории Ульяновска для развития сетей LTE. В соответствии с договором, подписанным операторами - член

До конца года жители 130 тыс. домохозяйств Ульяновска получат возможность пользоваться услугами ТТК временных телекоммуникационных услуг на территории региона. Подписание документа состоялось 7 мая в Ульяновске, в ходе встречи генерального директора «ТТК-Самара» Сергея Сидорова с губернатором

Продукция ульяновских ИТ-компаний будет маркироваться знаком «Сделано в Ульяновске» л компании Echo, где состоялась презентация новейших технологических решений и механизмов их внедрения в сфере социальных интернет-технологий. Также обсуждались вопросы формирования бренда «Сделано в Ульяновске», который будет размещаться на продукции региональных ИТ-компаний, сообщается на сайте правительства области. «Это позволит позиционировать регион в качестве авторитетного разработчи

12 апреля в Ульяновске начнет работу конференция «Стачка!» С 12 по 13 апреля 2013 г. в Ульяновске пройдет Всероссийская конференция «Стачка!», представляющая собой площадку для общения и обмена опытом представителей российского ИТ-сообщества. «Стачка!» объединяет всех, кто каким-

15 декабря в Ульяновске начнет работу конференция ruby/rails разработчиков и ресурсов, объединяющих на сегодня более 5 тыс. разработчиков. Участие в конференции — бесплатное. Для посещения требуется предварительная регистрация. Мероприятие состоится в «Дворце Творчества» г. Ульяновск. Сайт конференции — railsclub.ru, страница на Facebook — facebook.com/railsclub, Twitter — twitter.com/#!/railsclub_ru. Будет также организована прямая видеотрансляция конференции.