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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Ульяновская область Ульяновск

Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск

Николай Облезин "Строительство нового ж/д вокзала в Ульяновске в 1970 году" (2017) Николай Облезин "Строительство нового ж/д вокзала в Ульяновске в 1970 году" (2017)
Николай Облезин "Строительство нового ж/д вокзала в Ульяновске в 1970 году" (2017)

СОБЫТИЯ


04.06.2026 IEK Group открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования

на территории России, ― сказал генеральный директор IEK Group Андрей Забелин. ― Создавая кластер в Ульяновске, мы концентрируем ключевые компетенции в одном месте и выводим производство сложны
18.02.2026 Аэропорт Ульяновск запустил новый официальный сайт при поддержке Nord Clan

дена полноценная технологическая трансформация — все это для того, чтобы путешествие через аэропорт Ульяновска стало максимально комфортным с первых секунд онлайн-взаимодействия. Об этом CNews

08.12.2025 Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 года

области транспортного планирования и моделирования. Об этом CNews сообщили представители Simetra. В Ульяновске в последние годы строятся новые жилые микрорайоны, существенно вырос автомобильный
09.07.2025 Simetra разработала транспортную модель Ульяновска

Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную модель города Ульяновска. Цифровая модель обеспечит эффективность при принятии решений, связанных с инфраструктурными проектами, а также необходимую гибкость при управлении дорожным движением в городе. Об эт
25.03.2025 Для жителей новостроек Ульяновска мобильный интернет стал быстрее

разу низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить наибольшую территорию и дома разной этажности, обеспечив оптимальный радиус покрытия в условиях городской застройки. «Ульяновск продолжает прирастать новыми жилыми комплексами. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на объекты связи и оперативно реагируем на динамику — строим или модернизируем базовые станции. Посл
26.02.2025 Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска

варианты оптимизации маршрутной сети города. Работы по проекту будут завершены к октябрю 2025 г. «В Ульяновске мы будем работать впервые. Город интересен нам и транспортными особенностями, и св
02.08.2024 «МегаФон» усилит цифровизацию в портовой особой экономической зоне «Ульяновск»

«МегаФон» и ПОЭЗ «Ульяновск» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие информационно-коммуникационных технологий в портовой особой экономической зоне. Об этом CNews сообщили предст
27.05.2024 В Юго-западном микрорайоне Ульяновска выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»

узки. Также проведенные работы увеличили площадь покрытия сети 4G там, где ранее сигнал был недостаточным. Преобразования коснулись жилых кварталов и близлежащей к ним территории в юго-западной части Ульяновска. Использование высокочастотного диапазона позволило улучшить связь в том числе внутри зданий и сооружений различного назначения: в многоквартирных домах, торговых, образовательных и

23.04.2024 Два вида интернета, мобильная связь и ТВ. «МегаФон» расширил возможности в Ульяновске

получают дополнительные преимущества и бонусы. Опция домашнего интернета стала доступна абонентам в Ульяновске, где в общей сложности проживает более 600 тыс. человек. Широкополосное соединение
08.09.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань

рстаном», - отметил директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин. Аудиоспектакль в Ульяновске входит в серию интерактивных аудиогидов от МТС «Волжские истории». Летом 2023 г. о
07.09.2023 КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей

В Ульяновске открылась первая бесплатная корпоративная школа радиоэлектроники «УКБП-Start» для детей, где будут обучать основам радиоэлектроники, микропроцессорной техники и программированию. Она
31.08.2023 В жилом комплексе Ульяновска «поселился» быстрый мобильный интернет

технический руководитель «Мегафона» в Ульяновской области Игорь Языков. Спрос на высокие скорости в Ульяновске продолжает расти. Это подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. Летом 2023 г
17.08.2023 «Мегафон» разогнал 4G на Центральном пляже Ульяновска

ема хватило бы, чтобы 3 млн раз посмотреть фильм «Пляж» на смартфоне. В востребованных местах для отдыха добавляется и трафик туристов. Как показывает big data «Мегафона», этим летом особенно часто в Ульяновск приезжали гости и командировочные из Самары, Москвы, Краснодара, Казани и Екатеринбурга. В среднем каждый из них за дни в городе использовал по 2 ГБ мобильных данных. Техническая служ
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием

стия человека. «Ростех производит широкую линейку аэродромного оборудования, включая системы ближней навигации, отличающиеся высокими характеристиками точности. Новый навигационный комплекс аэропорта Ульяновска соответствует повышенным критериям безопасности, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации. Это позволит сажать самолеты в условиях видимости до 350 метров и использовать

05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска

тех начал проектирование системы безопасности инфраструктуры аэропортового комплекса «Баратаевка» в Ульяновске. Новая система будет эффективнее традиционных комплексов видеонаблюдения благодаря
24.07.2020 Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux

на отечественные операционные системы семейства Astra Linux. Администрация Железнодорожного района Ульяновска стала 45 по счету организацией, в которой системный интегратор при экспертной подд
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске

имателеком», оператор цифровизации городов и транспорта, развернула собственную систему авторизации и монетизации в публичной Wi-Fi сети оператора «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru») в Екатеринбурге и Ульяновске. Компания ожидает, что новая модель увеличит выручку от монетизации сети партнера примерно в десять раз. Платформа MT_FREE компании «Максимателеком» развернута на 800 точках доступа

19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике»

Prof-IT Group завершила проект по переводу системы финансовой отчетности компании «Джокей пластик Ульяновск» на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Благодаря решению «Prof-IT управленческий учет и МСФО» заказчик смог в оговоренные сроки реализовать одновременное отображени
13.08.2019 Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок

. Покушения на офис имели место 9 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 г. Офис Роскомнадзора находится в Ульяновске на улице Карла Маркса. Пожарные тушат офис Роскомнадзора в Ульяновске На мо
17.06.2019 Россиянин поджег офис Роскомнадзора из-за блокировок

х сайтов, на которых он смотрел пиратские фильмы. Все нападения на офис ведомства, расположенного в Ульяновске на улице Карла Маркса, произошли 9 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 г., сообщила пр
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске

го образование по всему миру. Благодаря грантам Acronis Foundation учебные центры в Новороссийске и Ульяновске по концепции Acronis и «Юниум» будут открыты до конца 2018 г. Конкурс на защиту пр
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске

рифные предложения доступны теперь абонентам 26 крупных городов России. В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строитель
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске

тарифные предложения доступны теперь абонентам  26 крупных городов России.В августе 2017 г. были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.«Проект по строитель
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня

и АИС Город, центральный офис которой находится в Димитровграде Ульяновской области. Прямо сейчас в Ульяновске готовы нанять на зарплаты, мало отличающиеся от московских, 1000 программистов, 15
04.08.2016 МТС обеспечит связью бригады «скорой помощи» в Ульяновске

Компания МТС сообщила о победе в тендере по оказанию услуг связи для ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Ульяновск». Теперь городские экипажи «скорой» оснащены связью МТС для оперативной передачи данных о состоянии пациентов диспетчеру. В рамках контракта МТС обеспечит связь более сотни бригад ско
20.07.2016 МТС развернула сети 4G во всех районах Ульяновска

Телекоммуникационный оператор МТС сообщил о развитии сети 4G LTE в Ульяновске. Компания расширила покрытие 4G LTE, обеспечив скоростным мобильным интернетом бол
02.12.2015 Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде

омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Ульяновске и Димитровграде. Новая сеть работает в частотных диапазонах 800/2600 МГц, которые

14.10.2015 Mango Office предоставит облачные коммуникационные сервисы бизнесу в Ульяновске

явил о старте оказания комплекса услуг связи и предоставления доступа к облачным сервисам бизнесу в Ульяновске. Mango Office предоставит средним и малым предприятиям в Ульяновске полный

14.05.2015 ТТК запустил сервис «Электронный телегид» в Стерлитамаке и Ульяновске

неволжский» компании ТТК («ТТК-Самара») сообщила о запуске в эксплуатацию сервиса «Электронный телегид» (EPG) для абонентов цифрового и кабельного телевидения в Стерлитамаке Республики Башкортостан и Ульяновске Ульяновской области. «Электронный телегид – это сервис, который дает возможность непосредственно в телевизоре просматривать программу текущих и будущих передач, их анонсы, краткое со
26.01.2015 IBS открыла новый офис в Ульяновске

Компания IBS, российский поставщик ИТ-услуг, открыла офис в Ульяновске. В новом подразделении будут работать разработчики решений в области интеграции да
30.10.2014 Интерактивное ТВ и скоростной интернет «Ростелекома» стали доступны 25 тыс. семей Ульяновска и Димитровграда

«Ростелеком» в третьем квартале 2014 г. в Ульяновске и Димитровграде сдал в эксплуатацию более 8 тыс. портов волоконно-оптической сети, организованной по технологии FTTB (Fiber To The Building – оптика до здания). Благодаря реализованн
09.04.2014 Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко

тского обслуживания, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг МТС. «Задача Евгения Галушко в новой должности – вывести МТС в лидеры телекоммуникационных рынков вверенных ему регионов. Сегодня в Ульяновске и Пензе МТС развивается преимущественно как фиксированный оператор, в то время как в других регионах мы являемся универсальным поставщиком услуг связи. В Кировской области Евгений уж
27.03.2014 МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку»

ое бизнес-пространство «Квартал» и агротуристический комплекс «Русский берег». Кроме того, первая в Ульяновске «виртуальная книжная полка» с октября прошлого года доступна на здании Управления

06.03.2014 В Ульяновске пройдет ИТ-конференция «Стачка»

С 11 по 12 апреля в Ульяновске уже в третий раз пройдет ИТ-конференция «Стачка». В рамках мероприятия будут работать 7 секций — digital-коммуникации, техническая секция, мобильная разработка, e-commerce, менеджмен
17.12.2013 «Союз ЛТЕ» договорился о расчистке частот для LTE в Ульяновске

в мобильной связи ЛТЕ» (LTE Union) сообщил о работах по рефармингу частот 2,5-2,7 ГГц на территории Ульяновска для развития сетей LTE. В соответствии с договором, подписанным операторами - член
07.05.2013 До конца года жители 130 тыс. домохозяйств Ульяновска получат возможность пользоваться услугами ТТК

временных телекоммуникационных услуг на территории региона. Подписание документа состоялось 7 мая в Ульяновске, в ходе встречи генерального директора «ТТК-Самара» Сергея Сидорова с губернатором
19.04.2013 Продукция ульяновских ИТ-компаний будет маркироваться знаком «Сделано в Ульяновске»

л компании Echo, где состоялась презентация новейших технологических решений и механизмов их внедрения в сфере социальных интернет-технологий. Также обсуждались вопросы формирования бренда «Сделано в Ульяновске», который будет размещаться на продукции региональных ИТ-компаний, сообщается на сайте правительства области. «Это позволит позиционировать регион в качестве авторитетного разработчи
28.02.2013 12 апреля в Ульяновске начнет работу конференция «Стачка!»

С 12 по 13 апреля 2013 г. в Ульяновске пройдет Всероссийская конференция «Стачка!», представляющая собой площадку для общения и обмена опытом представителей российского ИТ-сообщества. «Стачка!» объединяет всех, кто каким-
15.11.2012 15 декабря в Ульяновске начнет работу конференция ruby/rails разработчиков

и ресурсов, объединяющих на сегодня более 5 тыс. разработчиков. Участие в конференции — бесплатное. Для посещения требуется предварительная регистрация. Мероприятие состоится в «Дворце Творчества» г. Ульяновск. Сайт конференции — railsclub.ru, страница на Facebook — facebook.com/railsclub, Twitter — twitter.com/#!/railsclub_ru. Будет также организована прямая видеотрансляция конференции.
09.10.2012 В Ульяновске запущена электронная очередь в детские сады

В Ульяновске поставить ребёнка на учёт в муниципальное дошкольное учреждение теперь можно на са

Публикаций - 531, упоминаний - 606

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
МегаФон 10742 40
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
Ростелеком 10948 30
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 20
Yandex - Яндекс 9216 18
Microsoft Corporation 25775 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 27 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 12
ЛайфТелеком - Телфин 290 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 10
Cisco Systems 5372 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
9594 9
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 8
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 8
Samsung Electronics 11064 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 8
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Ecwid - Эквид 35 7
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 7
Softline - Софтлайн 3743 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
SimbirSoft - СимбирСофт 124 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ульяновская сотовая связь 9 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Волга-Днепр - авиакомпания 46 7
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 7
Почта России ПАО 2370 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Газпром ПАО 1493 6
Альфа-Банк 1979 6
Евросеть 1421 6
СКО Электроника-утилизация 21 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Runa Capital 158 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Телефон.Ру 92 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 4
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 3
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Омнибэнд Групп 22 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 5
Районные суды РФ 196 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 58
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 37
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
Google Android 15243 10
Apple iOS 8583 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Microsoft Windows 16882 6
Apple - App Store 3109 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Linux OS 11533 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Космодром Байконур 1072 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 16 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
Intersoft Lab - Референт 157 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 3
Степин Алексей 20 12
Морозов Сергей 61 11
Асланов Дмитрий 41 7
Путин Владимир 3454 6
Гурленов Андрей 34 5
Мельников Александр 98 4
Игнатьев Анатолий 4 4
Гирев Андрей 77 4
Фазлыев Руслан 7 4
Гуцериев Михаил 114 3
Карачинский Анатолий 96 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Опенышева Светлана 64 3
Анкилов Константин 121 3
Галушко Евгений 15 3
Сидоров Сергей 24 3
Платонова Оксана 14 3
Пожидаев Николай 85 3
Кореш Виктор 83 3
Клишин Виталий 16 3
Хасьянова Гульнара 156 3
Никифоров Николай 1138 3
Тынкован Александр 52 2
Баланова Светлана 37 2
Слободин Михаил 56 2
Рябченков Денис 23 2
Нестеров Александр 52 2
Левченко Алексей 10 2
Дугин Андрей 32 2
Андреева Екатерина 54 2
Бызов Дмитрий 38 2
Завалишин Дмитрий 21 2
Багдасарян Дмитрий 25 2
Иванников Дмитрий 44 2
Вирцер Евгений 43 2
Агапцов Сергей 5 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Сиденко Андрей 47 2
Боровиков Игорь 137 2
Мазурик Игорь 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 352
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 227
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 175
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 162
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 130
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 127
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 114
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 106
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 103
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 102
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 102
Россия - СФО - Новосибирск 4876 99
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 94
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 90
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 83
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 80
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 78
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 77
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 76
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 75
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 74
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 68
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 65
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 64
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 61
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 61
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 58
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 58
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 53
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 52
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 51
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 50
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 50
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 50
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 48
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 48
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 47
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 94
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 89
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 42
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 36
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 27
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 20
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 13
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 13
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Forbes - Форбс 1002 5
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
AP - Associated Press 2007 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
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ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 3
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 3
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 3
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
KARI - Korea Aerospace Research Institute - Корейский институт аэрокосмических разработок 13 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Acronis Unium 1 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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