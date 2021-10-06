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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 2
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
11.11.2020 СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
24.07.2020 Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
08.06.2020 «Ростелеком» запустил пилот умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
04.06.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 1
19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» 2
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов 2
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
06.09.2019 «Информзащита» создала необычный арт-проект по импортозамещению 1
13.08.2019 Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок 5
18.07.2019 Россиянин сел в тюрьму на 4,5 года за 80 взломов интернет-магазинов 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1

Публикаций - 301, упоминаний - 431

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 21
Скай Линк - Skylink 548 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 19
Yandex - Яндекс 4129 12
Microsoft Corporation 11628 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 12
ЛайфТелеком - Телфин 97 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 10
ВолгаТелеком 254 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 6
Комстар Регионы 89 6
Ecwid - Эквид 29 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
VK - Mail.ru Group 2508 6
3934 6
Синтерра - Synterra 602 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 5
Orange S.A. 468 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 5
Cisco Systems 2158 5
Luxoft - Люксофт 236 4
IBM 3677 4
Samsung Electronics 5878 4
РТ-Информ 112 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Facebook 3796 4
HP Inc. 3043 4
Ланит ГК 1185 4
Yota - Скартел 623 4
SimbirSoft - СимбирСофт 19 4
Acronis - Акронис 369 3
Huawei 2750 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
Simtech Development 5 3
Oracle Corporation 3466 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 11
Газпром ПАО 538 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
Почта России ПАО 1586 5
Аэрофлот 496 5
Альфа-Банк 1135 5
Евросеть 939 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 4
Телефон.Ру 62 4
X5 Group - Пятерочка 561 4
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 3
Яндекс.Еда 93 3
Aviasales - Jetradar 47 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 3
Runa Capital 153 3
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 99 2
Uber Russia 3 2
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 6 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 57 2
Связной ГК 897 2
РТС - Фондовая биржа 175 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 2
Uber 257 2
Яндекс.Такси 271 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 2
Uber Technologies 258 2
СКО Электроника-утилизация 4 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 9
Федеральное казначейство России 766 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Правительство РФ 2226 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Счётная палата РФ 464 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
World Bank Group - Всемирный банк 137 2
Роснано 456 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 93 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Парк Зарядье 14 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 61 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 12
3G - Стандарт мобильной связи 3835 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
ИТ-аутсорсинг 685 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
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DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 4
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Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
Legrand Keor T EVO - ИБП 6 2
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Ростелеком Экраны 4 2
Ростелеком Retail Hub 2 2
МТС Мобильная библиотека 32 2
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Apple iPad 3263 1
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Россия - Российская федерация - РФ 58975 155
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 101
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 95
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 80
Россия - ПФО - Казань 1548 77
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 74
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 62
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 61
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 55
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 55
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 52
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 50
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 48
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 47
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 45
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 44
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 36
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 35
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 34
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 32
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 32
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 31
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
Русский язык 1028 2
Аутсорсинг 84 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НПА - Нормативный правовой акт 50 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 252 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 73 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 1
POI - points of interest 60 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 71 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
Мошенничество 55 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
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