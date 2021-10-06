Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Ульяновская область
Ульяновск
Публикаций - 301, упоминаний - 431
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Морозов Сергей 48 10
|Асланов Дмитрий 41 7
|Мельников Александр 63 4
|Игнатьев Анатолий 4 4
|Галушко Евгений 10 3
|Опенышева Светлана 54 3
|Мацоцкий Сергей 152 3
|Карачинский Анатолий 74 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Сидоров Сергей 22 3
|Кореш Виктор 73 3
|Хасьянова Гульнара 88 3
|Левченко Алексей 8 2
|Анкилов Константин 62 2
|Слободин Михаил 55 2
|Боровиков Игорь 43 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Баланова Светлана 29 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Тынкован Александр 48 2
|Завалишин Дмитрий 12 2
|Поповский Александр 86 2
|Вирцер Евгений 22 2
|Иванников Дмитрий 31 2
|Путин Владимир 1840 2
|Платонова Оксана 4 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Бызов Дмитрий 31 2
|Андреева Екатерина 40 2
|Рябченков Денис 13 2
|Ермаков Валерий 71 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Иванов Олег 124 1
|Орловский Виктор 229 1
|Макаров Алексей 49 1
|Беляев Владислав 65 1
|Краснов Александр 48 1
|Белоусов Сергей 217 1
|CNews Analytics 2006 6
|IDC - International Data Corporation 2797 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 2
|CNews Fast рейтинг 31 2
|Tagline - Тэглайн 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786093, в очереди разбора - 689769.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786093, в очереди разбора - 689769.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru