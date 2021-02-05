«Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех начал проектирование системы безопасности инфраструктуры аэропортового комплекса «Баратаевка» в Ульяновске. Новая система будет эффективнее традиционных комплексов видеонаблюдения благодаря использованию элементов искусственного интеллекта. Работы планируется завершить до конца I квартала 2021 года.

Протяженность линейных участков объекта составит более 20 км. Проектируемая система будет включать в себя радиолокаторы, видеокамеры, модульный центр обработки данных и рабочие места операторов. Радары позволят обеспечить охрану периметра аэропорта в любое время суток и при любых метеоусловиях.

Использование технологий радиолокации и обработки данных на основе искусственного интеллекта позволит в автоматическом режиме выполнять видеоаналитику и прогнозирование ситуаций, а также обеспечивать поддержку принятия решений для операторов и других должностных лиц.

Проектированием системы охраны занимается Челябинский радиозавод «Полет» (входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), который стал победителем конкурса, объявленного аэропортом Ульяновска. Специалисты предприятия уже обследовали территорию аэропорта и разработали техническое решение для охраны периметра и мониторинга ответственной инфраструктуры.

«Обеспечение транспортной и авиационной безопасности с учетом требований и рекомендаций ИКАО – одна из приоритетных целей государственной политики. Сегодня инфраструктурные объекты требуют повышенного внимания, контроля и защиты. Поэтому при проектировании систем видеонаблюдения будут использованы самые современные и надежные цифровые решения», - отметил заместитель генерального директора концерна «Вега» по коммерческой деятельности Сергей Калмыков.