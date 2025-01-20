Ростех Росэлектроника Вега Полет ЧРЗ Челябинский радиозавод
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Нестеров Александр 31 11
|Евтушенко Олег 143 9
|Скоков Сергей 26 5
|Текслер Алексей 26 3
|Сахненко Сергей 88 2
|Брыкин Арсений 54 2
|Никитин Евгений 14 2
|Фетисов Игорь 11 2
|Чекунов Игорь 10 2
|Касьянов Михаил 54 2
|Михайлов Владимир 38 2
|Московский Алексей 6 2
|Михеев Вячеслав 12 1
|Ледяев Максим 14 1
|Антонов Андрей 21 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Калинин Александр 154 1
|Калмыков Сергей 12 1
|Анисимов Павел 8 1
|Георгиева Елена 5 1
|Кудрявцев Сергей 23 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Гуревич Григорий 3 1
|Гуревич Георгий 1 1
|Алямовская Людмила 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Трошин Алексей 12 1
|Стоянов Виктор 1 1
|Скворцов Вячеслав 1 1
|Шаров Борис 73 1
|Нишанова Галина 1 1
|Савельев Дмитрий 9 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Шнырева Юлия 2 1
|Саяпин Олег 3 1
|Бешаков Сергей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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