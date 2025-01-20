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Ростех Росэлектроника Вега Полет ЧРЗ Челябинский радиозавод

Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод


20.01.2025 Производственный комплекс ликвидированного советского радиозавода продается за 170 миллионов в интернет-магазине 1
14.10.2024 К новому хоккейному сезону «МегаФон» улучшил связь на ледовой арене «Трактор» 1
23.08.2023 «Первый бит» за полгода перевел на МИС БИТ.УМЦ сеть медцентров «Доктор плюс» в Екатеринбурге 1
07.07.2023 «Ростех» разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале 3
02.06.2023 В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке 1
28.12.2022 «Росэлектроника» запускает производство светосигнального аэродромного оборудования 3
15.12.2022 «Первый бит» за три месяца автоматизировал сеть медцентров с 350 сотрудниками в Киргизии 1
16.08.2022 «Росэлектроника» создаст в Челябинской области центр компетенций по аэродромному оборудованию 6
29.04.2022 Предприятие «Росэлектроники» разработало VR-курс для медиков 3
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска 3
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 3
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 3
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 2
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 4
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов 2
08.02.2021 «Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 2
04.12.2020 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 2
14.10.2020 «Росэлектроника» оснастит челябинские школы «умным» светом 3
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
24.08.2020 «Росэлектроника» и Челябинская область внедрят «умные» технологии в инфраструктуру региона 1
11.08.2020 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 3
13.07.2020 Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов 2
08.06.2020 «Росэлектроника» внедрит «умного диспетчера» на станциях скорой помощи ЯНАО 1
12.03.2020 «Росэлектроника» представила цифровые решения для муниципалитетов 2
27.02.2020 «Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой 1
07.11.2019 Ростех представил интеллектуальное решение для управления мегаполисом 1
30.07.2019 «Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли 1
12.02.2019 Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1
25.01.2019 «Ростех» поставит радиолокатор нового поколения в аэропорт Челябинска 2
14.11.2018 Ростех создал систему посадки для аэродромов 4
07.09.2017 «Пейджерком» включил ПО «Рэйдикс» в матрицу предлагаемых решений 1
31.08.2017 «Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию 7
30.05.2017 «Росэлектроника» оснастила навигационно-посадочным оборудованием аэродромы Казахстана 5
06.12.2016 ОПК начнет поставки радионавигационной системы нового поколения в 2017 году 3
26.09.2016 Оборудование ОПК обеспечит безопасную работу аэродромной сети России 1
28.06.2016 ОПК досрочно выполнит госзаказ на поставку современного оборудования для российских аэродромов 4
21.06.2016 ОПК оснастит навигационным оборудованием аэропорты Киргизии 3
25.05.2016 ОПК оборудует аэропорты Республики Ирак новейшим РЛС 3
12.05.2016 Оборудование ОПК обеспечит безопасную посадку самолетов и вертолетов на аэродромах Республики Ангола 3

Публикаций - 61, упоминаний - 125

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 36
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 27
Ростех - Радиозавод 68 16
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 5
8213 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 2
Directum - Директум 1089 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 2
Ростелеком 9699 1
Астор ВЦ 110 1
Xerox 1139 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Сервис Плюс 183 1
1С-Рарус 887 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Пейджерком-Челябинск 3 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Microsoft Corporation 24623 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Cisco Systems 5114 1
Информзащита 756 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 1
Ростех - Росэлектроника - РЗП - Рыбинский завод приборостроения 10 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Открытые технологии 701 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
АМИ 73 1
Аверс Технолоджи 2 1
Софт-Вест 4 1
РСТъ 4 1
АвиаЭлтех - Авиационный электротехнический комплект 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Интеграл Опытный завод НПП 1 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - Росэлектроника - ДКБА - Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики 7 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Луч КБ - Государственное Киевское конструкторское бюро 1 1
ТОПАЗ СКБ - Специальное конструкторское бюро 1 1
Доктор плюс 2 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
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Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 2
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
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Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 2
Миграция населения - Миграционные службы 412 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Blacklist - Чёрный список 617 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Цифровой регион - Федеральный проект 93 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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