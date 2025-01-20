Производственный комплекс ликвидированного советского радиозавода продается за 170 миллионов в интернет-магазине

Производственный комплекс радиозавода «Октябрь» в Челябинской области выставили на продажу за 170 млн руб. Предприятие ликвидировано девять лет тому назад.



Объявление о продаже

В Карабаше Челябинской области за 170 млн руб. выставили на продажу производственный комплекс (здания и земельный участок) бывшего радиозавода «Октябрь». Такое объявление на платформе «Авито» обнаружил «Коммерсант».

ООО «Октябрь-2», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в 1997 г. и ликвидировано в 2016 г., выяснило издание. Компанией владели пермское ОАО «Октябрь» (76%) и Павел Макаров, Екатерина Чуличкова, Елена Ягодинец (по 8% у каждого). Макаров являлся директором предприятия. Последние опубликованные данные о финансовых результатах — за 2005 г., когда выручка завода составляла 1,4 млн руб., чистая прибыль — 15 тыс. руб.

Что продается за 170 млн

«Полноценный производственный комплекс», как указано в объявлении о продаже, находится в 200 м от магистральной трассы 75К-015 «Миасс — Карабаш — Кыштым».

Объект включает земельный участок площадью 2,4 гектара, на котором расположены восемь зданий общей площадью 7,627 тыс. квадратных метров: двухэтажный Кoрпус №1 с пристроем; материальный склад; корпус горячего прессования; гараж; проходная; котельная (котлы демонтированы, помещение готовится под литейный цех); компрессорная.

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Также имеются парковка на 50 машиномест, собственные газораспределительная и электроподстанция. Вода подается от централизованной городской системы снабжения через водовод диаметром 159 мм.

Производство радиоэлектроники

Еще один челябинский радиозавод «Полет», с 2014 года принадлежавший АО «Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», вошел в 2024 г. в состав группы АО «Азимут». Об этом в апреле 2024 г. сообщило правительство области на официальном сайте. «Азимут» проектирует, серийно производит и поставляет средства связи и навигации для авиации. В его состав входит также челябинское ЗАО Научно-исследовательский институт по измерительной технике - радиотехнические комплексы имени А.М. Брейгина» (НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина).

Объем радиоэлектроники отечественного производства, писал CNews в декабре 2024 г., закупленной на регулируемом рынке с января по июль, вырос на 40,5% по отношению к январю-июлю 2023 г.

По данным Минпромторга на август 2023 г., объем производства в России основных видов радиоэлектронной продукции составил 1,8 трлн руб. Из них около 30% совокупно пришлось на коммуникационное, теле- и радиопередающее оборудование (169,5 млрд руб.), на радиолокационное и радионавигационное оборудование (193,2 млрд руб.), на инструменты и приборы для измерения, контроля и испытаний (115,9 млрд руб.), на компьютерную технику и периферийное оборудование (100,7 млрд руб.).

В августе 2024 г. стало известно о решении властей продлить введенные в 2022 г. льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности. Действующая льгота позволяет производителям электроники платить только 3%, тогда как ИТ-компаниям нулевую ставку подняли до 5%.

В декабре 2024 г. 20 видов радиоэлектроники были добавлены Постановлением Правительства в список продукции, при покупке которой компании могут применять повышающий коэффициент для учета расходов и снижать свой налог на прибыль.