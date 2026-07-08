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Россия УФО Челябинская область
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
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ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации
холдинг с фокусом на инновации, Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и Южно-Уральский государственный университет подписали трехстороннее согл
|22.06.2026
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Челябинская область переходит на отечественный контроллер домена: проект импортозамещения MS AD реализован на базе «Ред Адм»
В рамках государственной стратегии импортозамещения в Челябинской области завершен ключевой этап перехода на отечественное программное обеспечение.
|01.06.2026
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МТС ускорила мобильный интернет в горнозаводской зоне Челябинской области
МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в Усть-Катаве Челябинской области. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета и емкость се
|20.05.2026
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МТС установит еще 48 отечественных базовых станций «Иртея» в Челябинской области
ные базовые станции «Иртея» в Троицком, Октябрьском, Уйском, Катав-Ивановском, Нагайбакском районах Челябинской области и Миасском городском округе, обеспечив мобильным интернетом почти пять ты
|14.05.2026
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МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу
На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ (Челябинская область) создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивных технологий, представляющий собой исследовательскую и производственную площадку, объединяющую полный цик
|21.04.2026
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В МТС в Челябинской области назначен директор
МТС сообщила о назначении Алексея Быкова на должность директора филиала МТС в Челябинской области. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие телеком-инфра
|20.04.2026
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Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области
тр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Решение используется для поддержки порядка 70
|12.03.2026
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МТС добавила скорости LTE крупному железнодорожному хабу на юге Челябинской области
МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2100 в городе Карталы Челябинской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интерне
|10.03.2026
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«Ozon Забота» и банк еды «Русь» открыли в Челябинской области склад «Гуманитарного резерва»
В Челябинской области начал работу один из складов проекта «Гуманитарный резерв». Это совместна
|13.02.2026
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МТС расширила сеть отечественных базовых станций LTE в Челябинской области
МТС сообщила о запуске шести базовых станций «Иртея» российского производства еще в пяти районах Челябинской области. Отечественное оборудование обеспечит высокоскоростным мобильным интернет
|10.02.2026
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«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области
«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области. В результате проведённых работ максимальные скорости передачи данных на берегу популярного туристического места — озера Увильды — могут разгоняться до 80 Мбит/с. Местные жи
|17.12.2025
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Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Челябинской области
Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор isogd_74.rscz для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области. В основу разработки легли Правила эксплуатации ГИСОГД Челябинской области, а также утвержденные классификаторы, справочники и классы объектов отраслевых пространстве
|16.12.2025
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В Красноармейском районе Челябинской области расширили LTE
м пользоваться соцсетями и мессенджерами, получать госуслуги онлайн, работать удаленно, а также смотреть видео на любых стриминговых сервисах в высоком разрешении. «Новогодние праздники многие жители Челябинской области предпочитают отмечать за городом, в кругу друзей. Чтобы вдали от города наши абоненты могли услышать бой курантов, поздравить родственников и посмотреть любимые фильмы, мы з
|15.12.2025
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Разработаны цифровые классификаторы для ведения ГИСОГД Челябинской области и Краснодарского края
Специалистами КБ «Панорама» подготовлены цифровые классификаторы для ведения государственных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Челябинской области и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама» Основой для разработки классификатора по Челябинской области стали Правила эксплуатации ГИСО
|09.12.2025
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Женщины в Челябинской области выбирают себе новогодние подарки самостоятельно
Жители Челябинской области стали чаще выбирать себе подарки под елку самостоятельно. По данным анали
|02.12.2025
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«МТС Линк» обеспечит цифровое взаимодействие архивных служб Челябинской области
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области внедрил платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «
|25.11.2025
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МТС перевела взаимодействие южноуральских архивов в онлайн-формат
ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила Государственный комитет по делам архивов Челябинской области к отечественной платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной
|14.10.2025
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Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux
Все школы Челябинской области приняли решение перейти с Microsoft на российское программное обеспечение
|12.09.2025
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На Южном Урале вырос интерес к ИИ-инструментам для проведения деловых онлайн-встреч
вала использование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» летом 2025 г. в Челябинской области. В эти месяцы компания зафиксировала на платформе рост популярности инстр
|28.08.2025
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ИИ присмотрит за чистотой контейнеров в Челябинской области
енный интеллект, созданный компанией NtechLab, поможет поддерживать чистоту контейнерных площадок в Челябинской области. Решение планируется запустить в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили
|26.08.2025
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Все образовательные организации Челябинской области получат лицензии «Р7 офис»
CNews сообщили представители «Р7». В рамках подписанного соглашения все образовательные организации Челябинской области получат существенную поддержку вендора. Каждое образовательное учреждение
|14.08.2025
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ИИ МТС предупредил южноуральцев о разговоре с мошенниками более 1 тыс. раз
МТС проанализировала количество и характер спам звонков в Челябинской области с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» заблокировал боле
|08.07.2025
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Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области
пания Голос.inSmart будет разрабатывать федеральные стандарты Умного ИЖС. В присутствии губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, заместителя министра промышленности и торговли России Васи
|08.07.2025
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«Ростелеком» модернизирует предприятие «КЕММА» в Челябинской области
ать и оптимизировать производство, повысить энергоэффективность предприятия и укрепить конкурентоспособность на рынке. Вместе с “Ростелекомом” мы вносим вклад в развитие промышленного потенциала всей Челябинской области». Стороны также планируют обмениваться опытом и лучшими практиками, что поспособствует формированию устойчивой цифровой экосистемы региона. Евгений Макагонов, директор Челяб
|19.06.2025
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На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства
Состоялась встреча Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора ООО «АВГ Газовое оборудование»
|17.06.2025
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«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков
ы в сфере телекоммуникаций. В июле 2024 г. вошел в команду «МегаФона» и возглавил направление B2C в Челябинской области. Сегодня перед новым директором поставлены амбициозные цели — рост абонен
|29.05.2025
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К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области
нной реки, а также на берегах Поликарпова пруда. «Круглый год мы развиваем телеком-инфраструктуру в Челябинской области и улучшаем связь в локациях, популярных у пользователей наших сервисов. В
|23.05.2025
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Более 2300 камер «Ростелекома» обеспечат честность ЕГЭ в Челябинской области
основной период которого пройдет с 23 мая по 4 июля 2025 г. В 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) Челябинской области установлено более 2300 IP-камер — по две в каждой аудитории. Это обеспечи
|14.05.2025
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Корпорация «Элар» завершила работы по модернизации функционала ГИС «Электронный архив» Челябинской области
В рамках проекта были проведены работы по интеграции платежной системы «ЮKасса» в Автоматизированную информационную систему Государственного архива Челябинской области (АИС ОГАЧО). Этот шаг направлен на повышение удобства и эффективности процесса оплаты услуг, предоставляемых архивом. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В ходе раб
|08.04.2025
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«Ростелеком» восстановил связь в двух районах Челябинской области
ики компании «Ростелеком» восстановили доступ к услугам связи в Ашинском и Катав-Ивановском районах Челябинской области, пострадавших от подтопления.Об этом CNews сообщили представители «Ростел
|21.02.2025
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Челябинская область вошла в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм
75 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. При этом в начале 2025 г. Челябинская область попала в топ-5 регионов по самой быстрой динамике появления новых майнинг
|17.02.2025
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«Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями
й шаг в оптимизации взаимодействия между государственными клиниками и коммерческими лабораториями в Челябинской области. Эта технология не только обеспечивает преемственность при оказании медиц
|06.02.2025
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Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах
В 2024 г. мобильная связь и высокоскоростной интернет стали доступны в 17 населенных пунктах Челябинской области. Теперь жители малых поселений могут пользоваться современными цифровыми
|05.12.2024
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МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области
звивать сеть в регионе и улучшать связь в Усть-Катавском городском округе, а также в других районах Челябинской области», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. В 2
|02.12.2024
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Опасный рейтинг: «Солар» еженедельно блокирует более 20 млн запросов на интернет-ресурсы с запрещенным контентом в образовательных учреждениях Челябинской области
учениками в школах, колледжах и других организациях общего и среднего профессионального образования Челябинской области. В среднем по региону количество веб-запросов составило около 180 млн. Из
|29.11.2024
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Более чем в 60 поселениях Челябинской области появился 4G-сигнал «МегаФона»
фрового неравенства» в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей в 27 районах и округах Челябинской области. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 85 Мбит/с, что по
|08.11.2024
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МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области
иона, чтобы быстрый и стабильный выход в сеть был не только у студентов и жителей этого района, но и у тех, кто приезжает отдыхать в многочисленные заведения и парки у ЮУрГУ», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом и Курчатовском районах
|22.10.2024
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МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области
ли МТС. МТС обновила телеком-инфраструктуру вблизи 101 малого населенного пункта по всей территории Челябинской области. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и у
|30.08.2024
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От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске
открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Ал
|23.08.2024
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МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска
городской больницы №6, расположенной в Металлургическом районе Челябинска», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начала 2024 г. МТС провела рефарминг в Магнитогорске и
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Березной Андрей 77 71
|Шадаев Максут 1210 61
|Гаттаров Руслан 144 55
|Козлов Александр 71 54
|Гуральников Сергей 164 43
|Орловский Виктор 408 35
|Бойко Елена 152 34
|Ермолаев Артем 379 33
|Сергеев Михаил 115 31
|Албычев Александр 168 29
|Лысенко Эдуард 317 28
|Дюбанов Анатолий 95 27
|Макагонов Евгений 35 26
|Соколов Олег 51 25
|Соколов Алексей 137 25
|Мацоцкий Сергей 180 23
|Бетсис Павел 101 23
|Путин Владимир 3454 23
|Филатов Андрей 117 22
|Богачев Игорь 183 22
|Власов Сергей 101 22
|Звягина Наталья 64 22
|Елистратов Николай 90 21
|Жуков Геннадий 33 21
|Стрельцов Андрей 62 20
|Петрушин Андрей 110 20
|Хомич Игорь 34 20
|Денисов Сергей 24 20
|Калина Роман 62 19
|Меджитов Тимур 85 19
|Текслер Алексей 31 19
|Румянцева Ольга 62 19
|Матвеева Татьяна 110 19
|Козырев Алексей 328 18
|Шайхутдинов Роман 116 18
|Горбатько Александр 105 18
|Приданкин Андрей 30 17
|Лопаткин Герман 104 17
|Авербах Владимир 127 17
|Разумовский Дмитрий 125 17
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