Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Челябинская область
Публикаций - 674, упоминаний - 1041
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гаттаров Руслан 117 51
|Козлов Александр 54 48
|Шадаев Максут 384 43
|Гуральников Сергей 161 43
|Четвернин Алексей 652 39
|Бойко Елена 151 35
|Ермолаев Артем 340 33
|Орловский Виктор 229 30
|Соколов Олег 51 25
|Лысенко Эдуард 209 25
|Дюбанов Анатолий 86 24
|Албычев Александр 74 24
|Соколов Алексей 123 24
|Мацоцкий Сергей 152 23
|Бетсис Павел 84 23
|Филатов Андрей 99 22
|Богачев Игорь 172 22
|Звягина Наталья 64 22
|Елистратов Николай 90 21
|Калина Роман 60 19
|Стрельцов Андрей 53 19
|Хомич Игорь 30 19
|Власов Сергей 76 19
|Матвеева Татьяна 83 19
|Козырев Алексей 270 18
|Шайхутдинов Роман 107 18
|Румянцева Ольга 45 18
|Горбатько Александр 90 18
|Лопаткин Герман 102 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Авербах Владимир 121 17
|Петрушин Андрей 64 17
|Меджитов Тимур 56 17
|Рудзевич Мария 34 16
|Бутенко Юрий 64 15
|Шестаков Александр 35 14
|Скородумов Анатолий 63 13
|Медведев Дмитрий 1437 13
|Разумовский Дмитрий 70 13
|Чернякова Елена 26 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786314, в очереди разбора - 689990.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786314, в очереди разбора - 689990.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru