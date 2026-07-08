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Россия УФО Челябинская область

Россия - УФО - Челябинская область

СОБЫТИЯ


08.07.2026 ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации

холдинг с фокусом на инновации, Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и Южно-Уральский государственный университет подписали трехстороннее согл
22.06.2026 Челябинская область переходит на отечественный контроллер домена: проект импортозамещения MS AD реализован на базе «Ред Адм»

В рамках государственной стратегии импортозамещения в Челябинской области завершен ключевой этап перехода на отечественное программное обеспечение.
01.06.2026 МТС ускорила мобильный интернет в горнозаводской зоне Челябинской области

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в Усть-Катаве Челябинской области. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета и емкость се
20.05.2026 МТС установит еще 48 отечественных базовых станций «Иртея» в Челябинской области

ные базовые станции «Иртея» в Троицком, Октябрьском, Уйском, Катав-Ивановском, Нагайбакском районах Челябинской области и Миасском городском округе, обеспечив мобильным интернетом почти пять ты
14.05.2026 МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу

На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ (Челябинская область) создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивных технологий, представляющий собой исследовательскую и производственную площадку, объединяющую полный цик
21.04.2026 В МТС в Челябинской области назначен директор

МТС сообщила о назначении Алексея Быкова на должность директора филиала МТС в Челябинской области. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие телеком-инфра
20.04.2026 Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области

тр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Решение используется для поддержки порядка 70

12.03.2026 МТС добавила скорости LTE крупному железнодорожному хабу на юге Челябинской области

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2100 в городе Карталы Челябинской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интерне
10.03.2026 «Ozon Забота» и банк еды «Русь» открыли в Челябинской области склад «Гуманитарного резерва»

В Челябинской области начал работу один из складов проекта «Гуманитарный резерв». Это совместна
13.02.2026 МТС расширила сеть отечественных базовых станций LTE в Челябинской области

МТС сообщила о запуске шести базовых станций «Иртея» российского производства еще в пяти районах Челябинской области. Отечественное оборудование обеспечит высокоскоростным мобильным интернет
10.02.2026 «МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области

«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области. В результате проведённых работ максимальные скорости передачи данных на берегу популярного туристического места — озера Увильды — могут разгоняться до 80 Мбит/с. Местные жи
17.12.2025 Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Челябинской области

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор isogd_74.rscz для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области. В основу разработки легли Правила эксплуатации ГИСОГД Челябинской области, а также утвержденные классификаторы, справочники и классы объектов отраслевых пространстве
16.12.2025 В Красноармейском районе Челябинской области расширили LTE

м пользоваться соцсетями и мессенджерами, получать госуслуги онлайн, работать удаленно, а также смотреть видео на любых стриминговых сервисах в высоком разрешении. «Новогодние праздники многие жители Челябинской области предпочитают отмечать за городом, в кругу друзей. Чтобы вдали от города наши абоненты могли услышать бой курантов, поздравить родственников и посмотреть любимые фильмы, мы з
15.12.2025 Разработаны цифровые классификаторы для ведения ГИСОГД Челябинской области и Краснодарского края

Специалистами КБ «Панорама» подготовлены цифровые классификаторы для ведения государственных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Челябинской области и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама» Основой для разработки классификатора по Челябинской области стали Правила эксплуатации ГИСО
09.12.2025 Женщины в Челябинской области выбирают себе новогодние подарки самостоятельно

Жители Челябинской области стали чаще выбирать себе подарки под елку самостоятельно. По данным анали
02.12.2025 «МТС Линк» обеспечит цифровое взаимодействие архивных служб Челябинской области

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области внедрил платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «
25.11.2025 МТС перевела взаимодействие южноуральских архивов в онлайн-формат

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила Государственный комитет по делам архивов Челябинской области к отечественной платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной

14.10.2025 Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux

Все школы Челябинской области приняли решение перейти с Microsoft на российское программное обеспечение
12.09.2025 На Южном Урале вырос интерес к ИИ-инструментам для проведения деловых онлайн-встреч

вала использование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» летом 2025 г. в Челябинской области. В эти месяцы компания зафиксировала на платформе рост популярности инстр
28.08.2025 ИИ присмотрит за чистотой контейнеров в Челябинской области

енный интеллект, созданный компанией NtechLab, поможет поддерживать чистоту контейнерных площадок в Челябинской области. Решение планируется запустить в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили

26.08.2025 Все образовательные организации Челябинской области получат лицензии «Р7 офис»

CNews сообщили представители «Р7». В рамках подписанного соглашения все образовательные организации Челябинской области получат существенную поддержку вендора. Каждое образовательное учреждение
14.08.2025 ИИ МТС предупредил южноуральцев о разговоре с мошенниками более 1 тыс. раз

МТС проанализировала количество и характер спам звонков в Челябинской области с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» заблокировал боле
08.07.2025 Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области

пания Голос.inSmart будет разрабатывать федеральные стандарты Умного ИЖС. В присутствии губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, заместителя министра промышленности и торговли России Васи
08.07.2025 «Ростелеком» модернизирует предприятие «КЕММА» в Челябинской области

ать и оптимизировать производство, повысить энергоэффективность предприятия и укрепить конкурентоспособность на рынке. Вместе с “Ростелекомом” мы вносим вклад в развитие промышленного потенциала всей Челябинской области». Стороны также планируют обмениваться опытом и лучшими практиками, что поспособствует формированию устойчивой цифровой экосистемы региона. Евгений Макагонов, директор Челяб
19.06.2025 На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства

Состоялась встреча Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора ООО «АВГ Газовое оборудование»

17.06.2025 «МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков

ы в сфере телекоммуникаций. В июле 2024 г. вошел в команду «МегаФона» и возглавил направление B2C в Челябинской области. Сегодня перед новым директором поставлены амбициозные цели — рост абонен
29.05.2025 К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области

нной реки, а также на берегах Поликарпова пруда. «Круглый год мы развиваем телеком-инфраструктуру в Челябинской области и улучшаем связь в локациях, популярных у пользователей наших сервисов. В
23.05.2025 Более 2300 камер «Ростелекома» обеспечат честность ЕГЭ в Челябинской области

основной период которого пройдет с 23 мая по 4 июля 2025 г. В 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) Челябинской области установлено более 2300 IP-камер — по две в каждой аудитории. Это обеспечи
14.05.2025 Корпорация «Элар» завершила работы по модернизации функционала ГИС «Электронный архив» Челябинской области

В рамках проекта были проведены работы по интеграции платежной системы «ЮKасса» в Автоматизированную информационную систему Государственного архива Челябинской области (АИС ОГАЧО). Этот шаг направлен на повышение удобства и эффективности процесса оплаты услуг, предоставляемых архивом. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В ходе раб
08.04.2025 «Ростелеком» восстановил связь в двух районах Челябинской области

ики компании «Ростелеком» восстановили доступ к услугам связи в Ашинском и Катав-Ивановском районах Челябинской области, пострадавших от подтопления.Об этом CNews сообщили представители «Ростел
21.02.2025 Челябинская область вошла в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм

75 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. При этом в начале 2025 г. Челябинская область попала в топ-5 регионов по самой быстрой динамике появления новых майнинг
17.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями

й шаг в оптимизации взаимодействия между государственными клиниками и коммерческими лабораториями в Челябинской области. Эта технология не только обеспечивает преемственность при оказании медиц
06.02.2025 Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах

В 2024 г. мобильная связь и высокоскоростной интернет стали доступны в 17 населенных пунктах Челябинской области. Теперь жители малых поселений могут пользоваться современными цифровыми

05.12.2024 МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области

звивать сеть в регионе и улучшать связь в Усть-Катавском городском округе, а также в других районах Челябинской области», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. В 2
02.12.2024 Опасный рейтинг: «Солар» еженедельно блокирует более 20 млн запросов на интернет-ресурсы с запрещенным контентом в образовательных учреждениях Челябинской области

учениками в школах, колледжах и других организациях общего и среднего профессионального образования Челябинской области. В среднем по региону количество веб-запросов составило около 180 млн. Из
29.11.2024 Более чем в 60 поселениях Челябинской области появился 4G-сигнал «МегаФона»

фрового неравенства» в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей в 27 районах и округах Челябинской области. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 85 Мбит/с, что по
08.11.2024 МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области

иона, чтобы быстрый и стабильный выход в сеть был не только у студентов и жителей этого района, но и у тех, кто приезжает отдыхать в многочисленные заведения и парки у ЮУрГУ», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом и Курчатовском районах
22.10.2024 МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области

ли МТС. МТС обновила телеком-инфраструктуру вблизи 101 малого населенного пункта по всей территории Челябинской области. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и у
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске

открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Ал
23.08.2024 МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска

городской больницы №6, расположенной в Металлургическом районе Челябинска», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начала 2024 г. МТС провела рефарминг в Магнитогорске и

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 210
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 202
МегаФон 10742 151
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 75
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 73
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 62
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 57
Microsoft Corporation 25775 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 40
9594 38
Ростелеком - Связьинвест 1719 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 33
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Yandex - Яндекс 9216 23
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 21
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 18
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 18
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Oracle Corporation 7074 17
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 17
БАРС Груп 579 17
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
Крок - Croc 1964 16
Telegram Group 2940 16
АйТи 1519 15
SAP SE 5601 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 15
Softline - Софтлайн 3743 15
Samsung Electronics 11064 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Связьинформ 88 13
Cisco Systems 5372 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 58
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 25
Почта России ПАО 2370 23
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 17
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 14
Visa International 1993 14
Спортмастер - Sportmaster 201 13
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 13
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 11
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 11
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 11
Пробизнесбанк АКБ 135 11
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 11
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Газпром нефть 725 11
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 10
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 10
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 10
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 10
Новард УК - Novard 73 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 197
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 57
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 45
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 43
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 42
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 40
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 37
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 33
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 26
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 21
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Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 56
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Союз пенсионеров России 9 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ГосИнформСистемы 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 375
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 309
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 240
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 206
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 193
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 193
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 190
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 172
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 165
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 164
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 140
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 122
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 119
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 113
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 105
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 100
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 98
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 80
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 77
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 75
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 75
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 75
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 69
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 138
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 56
Linux OS 11533 33
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 31
Google Android 15243 26
Microsoft Windows 16882 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
Apple iOS 8583 18
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 17
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 13
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 10
МТС EnergyTool 32 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
МТС Big Data 324 9
Avito - Авито Путешествия 60 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 8
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 8
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 20 8
FreePik 1841 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Apple - App Store 3109 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Березной Андрей 77 71
Шадаев Максут 1210 61
Гаттаров Руслан 144 55
Козлов Александр 71 54
Гуральников Сергей 164 43
Орловский Виктор 408 35
Бойко Елена 152 34
Ермолаев Артем 379 33
Сергеев Михаил 115 31
Албычев Александр 168 29
Лысенко Эдуард 317 28
Дюбанов Анатолий 95 27
Макагонов Евгений 35 26
Соколов Олег 51 25
Соколов Алексей 137 25
Мацоцкий Сергей 180 23
Бетсис Павел 101 23
Путин Владимир 3454 23
Филатов Андрей 117 22
Богачев Игорь 183 22
Власов Сергей 101 22
Звягина Наталья 64 22
Елистратов Николай 90 21
Жуков Геннадий 33 21
Стрельцов Андрей 62 20
Петрушин Андрей 110 20
Хомич Игорь 34 20
Денисов Сергей 24 20
Калина Роман 62 19
Меджитов Тимур 85 19
Текслер Алексей 31 19
Румянцева Ольга 62 19
Матвеева Татьяна 110 19
Козырев Алексей 328 18
Шайхутдинов Роман 116 18
Горбатько Александр 105 18
Приданкин Андрей 30 17
Лопаткин Герман 104 17
Авербах Владимир 127 17
Разумовский Дмитрий 125 17
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner - Гартнер 3658 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
НМГ - Медиалогия 37 2
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World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Рустелеком ТК 305 1
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Автостат 55 1
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OpenSignal 5 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Трейд.Су ИА 21 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 26
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 6
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 5
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 11 4
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 2
Школа цифровых технологий 24 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 68
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 37
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
CNews AWARDS - награда 571 26
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День молодёжи - 27 июня 1087 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
CNews FORUM Кейсы 313 7
Международный женский день - 8 марта 418 4
Электронное государство XXI века 32 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Единый день голосования 143 2
VK Fest 20 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Цифровая прокачка региона 29 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
Транспортная неделя - форум 4 1
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