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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Челябинская область

Россия - УФО - Челябинская область


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 4
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 3
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
09.08.2021 «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций 2
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 3
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала 4
05.07.2021 Правительство Челябинской области и «1С» будут сотрудничать в сфере ИТ 5
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 1
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
27.05.2021 «Позитроника» открыла полноформатный магазин в Челябинской области 1
26.05.2021 Под цифровым присмотром: «Ростелеком» на Южном Урале обеспечивает видеонаблюдение за ГВЭ и ЕГЭ 2
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
22.04.2021 Специалисты «Гринатома» назвали три главные проблемы импортозамещения в крупных компаниях 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 2
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 3
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 3
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 8
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 5
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
19.03.2021 «Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК 2
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 3
16.02.2021 Комплекс Kaspersky Antidrone успешно прошел испытание на ЧТПЗ 1

Публикаций - 674, упоминаний - 1041

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 98
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 58
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 56
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 37
Microsoft Corporation 11628 35
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 27
Ланит ГК 1185 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 23
IBM 3677 22
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 15
3934 14
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 13
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Ланит Урал 18 12
АйТи 771 12
Барс груп 402 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 231 11
Samsung Electronics 5878 11
Citrix Systems 580 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 11
Yandex - Яндекс 4129 11
Консист Бизнес Групп 58 10
Webmoney 347 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Крок 1230 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 9
Custis 73 9
VK - Mail.ru Group 2508 9
Ericsson 899 9
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 9
Cinimex - Синимекс 160 9
Instabank - Инстабанк 12 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 8
SAP SE 3272 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 169 7
Polycom - Поликом Раша 304 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 34
ПСБ - Промсвязьбанк 613 21
Почта России ПАО 1586 15
Уралсиб Банк 391 15
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 15
ВТБ Банк Москвы 379 14
Открытие ФК 542 14
РЖД - Российские железные дороги 1093 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
Visa International 1358 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 12
Пробизнесбанк АКБ 109 11
Бинбанк 184 11
Газпром нефть 384 11
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 11
МДМ Банк 150 11
Спортмастер 118 11
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 10
Национальный банк Траст 98 10
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 10
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 9
ВТБ24 587 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 9
Эстет 9 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
Мегаполис ТК 92 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 8
Вертолеты России 114 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Интерпрогрессбанк 20 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 118 8
Нэклис-Банк 15 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 8
Газпромбанк - ГПБ 696 7
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 87
Федеральное казначейство России 766 65
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 52
Правительство РФ 2226 52
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 40
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 21
Правительство Москвы 660 21
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 20
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 19
Президент Российской Федерации 1447 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 13
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 13
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 12
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 93
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 55
3G - Стандарт мобильной связи 3835 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 22
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 16
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 16
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 15
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 12
Безопасный город 348 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 10
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 10
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 9
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 6
LTE-смартфон 138 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
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ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 41
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 23
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 13
Google Android 10752 13
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 9
Apple iOS 5744 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 8
Microsoft Windows 10 6810 8
Linux OS 4386 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
Microsoft SQL Server 814 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
Apple - App Store 2199 5
Pokémon Go 45 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
Google YouTube - Видеохостинг 1833 5
Хоулмонт - Тезис 76 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Apple iPhone 5 710 4
Apple iPad mini 375 4
Microsoft Office 2004 4
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
WhatsApp Messenger 654 4
VK - Mail.ru Одноклассники 864 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Orecle Exadata Database Machine X 95 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Гаттаров Руслан 117 51
Козлов Александр 54 48
Шадаев Максут 384 43
Гуральников Сергей 161 43
Четвернин Алексей 652 39
Бойко Елена 151 35
Ермолаев Артем 340 33
Орловский Виктор 229 30
Соколов Олег 51 25
Лысенко Эдуард 209 25
Дюбанов Анатолий 86 24
Албычев Александр 74 24
Соколов Алексей 123 24
Мацоцкий Сергей 152 23
Бетсис Павел 84 23
Филатов Андрей 99 22
Богачев Игорь 172 22
Звягина Наталья 64 22
Елистратов Николай 90 21
Калина Роман 60 19
Стрельцов Андрей 53 19
Хомич Игорь 30 19
Власов Сергей 76 19
Матвеева Татьяна 83 19
Козырев Алексей 270 18
Шайхутдинов Роман 107 18
Румянцева Ольга 45 18
Горбатько Александр 90 18
Лопаткин Герман 102 17
Приданкин Андрей 30 17
Авербах Владимир 121 17
Петрушин Андрей 64 17
Меджитов Тимур 56 17
Рудзевич Мария 34 16
Бутенко Юрий 64 15
Шестаков Александр 35 14
Скородумов Анатолий 63 13
Медведев Дмитрий 1437 13
Разумовский Дмитрий 70 13
Чернякова Елена 26 13
Россия - Российская федерация - РФ 58975 386
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 230
Россия - УФО - Свердловская область 822 174
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 124
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 122
Россия - УФО - Тюменская область 597 121
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 116
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 113
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 105
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 100
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 100
Россия - СФО - Новосибирская область 843 90
Россия - УФО - Курганская область 263 89
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 88
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 79
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 74
Россия - СФО - Кемеровская область 496 73
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 72
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 72
Россия - ЦФО - Тульская область 760 68
Россия - ЦФО - Калужская область 584 68
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 63
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 60
Россия - Южный Урал 92 58
Россия - СФО - Республика Алтай 712 57
Россия - СФО - Омская область 395 56
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 55
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 55
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 54
Россия - СФО - Иркутская область 565 53
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 51
Россия - Магнитогорск 152 51
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 51
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 49
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 49
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 48
Россия - СФО - Томская область 436 47
Россия - ПФО - Самарская область 580 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 64
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 23
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 14
Информационное общество - Государственная программа 282 10
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 8
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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