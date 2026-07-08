Россия - УФО - Челябинская область

ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации холдинг с фокусом на инновации, Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и Южно-Уральский государственный университет подписали трехстороннее согл

Челябинская область переходит на отечественный контроллер домена: проект импортозамещения MS AD реализован на базе «Ред Адм» В рамках государственной стратегии импортозамещения в Челябинской области завершен ключевой этап перехода на отечественное программное обеспечение.

МТС ускорила мобильный интернет в горнозаводской зоне Челябинской области МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в Усть-Катаве Челябинской области. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета и емкость се

МТС установит еще 48 отечественных базовых станций «Иртея» в Челябинской области ные базовые станции «Иртея» в Троицком, Октябрьском, Уйском, Катав-Ивановском, Нагайбакском районах Челябинской области и Миасском городском округе, обеспечив мобильным интернетом почти пять ты

МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ (Челябинская область) создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивных технологий, представляющий собой исследовательскую и производственную площадку, объединяющую полный цик

В МТС в Челябинской области назначен директор МТС сообщила о назначении Алексея Быкова на должность директора филиала МТС в Челябинской области. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие телеком-инфра

Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области тр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Решение используется для поддержки порядка 70

МТС добавила скорости LTE крупному железнодорожному хабу на юге Челябинской области МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2100 в городе Карталы Челябинской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интерне

«Ozon Забота» и банк еды «Русь» открыли в Челябинской области склад «Гуманитарного резерва» В Челябинской области начал работу один из складов проекта «Гуманитарный резерв». Это совместна

МТС расширила сеть отечественных базовых станций LTE в Челябинской области МТС сообщила о запуске шести базовых станций «Иртея» российского производства еще в пяти районах Челябинской области. Отечественное оборудование обеспечит высокоскоростным мобильным интернет

«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области «МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области. В результате проведённых работ максимальные скорости передачи данных на берегу популярного туристического места — озера Увильды — могут разгоняться до 80 Мбит/с. Местные жи

Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Челябинской области Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор isogd_74.rscz для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области. В основу разработки легли Правила эксплуатации ГИСОГД Челябинской области, а также утвержденные классификаторы, справочники и классы объектов отраслевых пространстве

В Красноармейском районе Челябинской области расширили LTE м пользоваться соцсетями и мессенджерами, получать госуслуги онлайн, работать удаленно, а также смотреть видео на любых стриминговых сервисах в высоком разрешении. «Новогодние праздники многие жители Челябинской области предпочитают отмечать за городом, в кругу друзей. Чтобы вдали от города наши абоненты могли услышать бой курантов, поздравить родственников и посмотреть любимые фильмы, мы з

Разработаны цифровые классификаторы для ведения ГИСОГД Челябинской области и Краснодарского края Специалистами КБ «Панорама» подготовлены цифровые классификаторы для ведения государственных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Челябинской области и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама» Основой для разработки классификатора по Челябинской области стали Правила эксплуатации ГИСО

Женщины в Челябинской области выбирают себе новогодние подарки самостоятельно Жители Челябинской области стали чаще выбирать себе подарки под елку самостоятельно. По данным анали

«МТС Линк» обеспечит цифровое взаимодействие архивных служб Челябинской области Государственный комитет по делам архивов Челябинской области внедрил платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «

МТС перевела взаимодействие южноуральских архивов в онлайн-формат ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила Государственный комитет по делам архивов Челябинской области к отечественной платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной

Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux Все школы Челябинской области приняли решение перейти с Microsoft на российское программное обеспечение

На Южном Урале вырос интерес к ИИ-инструментам для проведения деловых онлайн-встреч вала использование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» летом 2025 г. в Челябинской области. В эти месяцы компания зафиксировала на платформе рост популярности инстр

ИИ присмотрит за чистотой контейнеров в Челябинской области енный интеллект, созданный компанией NtechLab, поможет поддерживать чистоту контейнерных площадок в Челябинской области. Решение планируется запустить в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили

Все образовательные организации Челябинской области получат лицензии «Р7 офис» CNews сообщили представители «Р7». В рамках подписанного соглашения все образовательные организации Челябинской области получат существенную поддержку вендора. Каждое образовательное учреждение

ИИ МТС предупредил южноуральцев о разговоре с мошенниками более 1 тыс. раз МТС проанализировала количество и характер спам звонков в Челябинской области с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» заблокировал боле

Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области пания Голос.inSmart будет разрабатывать федеральные стандарты Умного ИЖС. В присутствии губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, заместителя министра промышленности и торговли России Васи

«Ростелеком» модернизирует предприятие «КЕММА» в Челябинской области ать и оптимизировать производство, повысить энергоэффективность предприятия и укрепить конкурентоспособность на рынке. Вместе с “Ростелекомом” мы вносим вклад в развитие промышленного потенциала всей Челябинской области». Стороны также планируют обмениваться опытом и лучшими практиками, что поспособствует формированию устойчивой цифровой экосистемы региона. Евгений Макагонов, директор Челяб

На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства Состоялась встреча Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора ООО «АВГ Газовое оборудование»

«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков ы в сфере телекоммуникаций. В июле 2024 г. вошел в команду «МегаФона» и возглавил направление B2C в Челябинской области. Сегодня перед новым директором поставлены амбициозные цели — рост абонен

К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области нной реки, а также на берегах Поликарпова пруда. «Круглый год мы развиваем телеком-инфраструктуру в Челябинской области и улучшаем связь в локациях, популярных у пользователей наших сервисов. В

Более 2300 камер «Ростелекома» обеспечат честность ЕГЭ в Челябинской области основной период которого пройдет с 23 мая по 4 июля 2025 г. В 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) Челябинской области установлено более 2300 IP-камер — по две в каждой аудитории. Это обеспечи

Корпорация «Элар» завершила работы по модернизации функционала ГИС «Электронный архив» Челябинской области В рамках проекта были проведены работы по интеграции платежной системы «ЮKасса» в Автоматизированную информационную систему Государственного архива Челябинской области (АИС ОГАЧО). Этот шаг направлен на повышение удобства и эффективности процесса оплаты услуг, предоставляемых архивом. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В ходе раб

«Ростелеком» восстановил связь в двух районах Челябинской области ики компании «Ростелеком» восстановили доступ к услугам связи в Ашинском и Катав-Ивановском районах Челябинской области, пострадавших от подтопления.Об этом CNews сообщили представители «Ростел

Челябинская область вошла в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм 75 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. При этом в начале 2025 г. Челябинская область попала в топ-5 регионов по самой быстрой динамике появления новых майнинг

«Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями й шаг в оптимизации взаимодействия между государственными клиниками и коммерческими лабораториями в Челябинской области. Эта технология не только обеспечивает преемственность при оказании медиц

Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах В 2024 г. мобильная связь и высокоскоростной интернет стали доступны в 17 населенных пунктах Челябинской области. Теперь жители малых поселений могут пользоваться современными цифровыми

МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области звивать сеть в регионе и улучшать связь в Усть-Катавском городском округе, а также в других районах Челябинской области», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. В 2

Опасный рейтинг: «Солар» еженедельно блокирует более 20 млн запросов на интернет-ресурсы с запрещенным контентом в образовательных учреждениях Челябинской области учениками в школах, колледжах и других организациях общего и среднего профессионального образования Челябинской области. В среднем по региону количество веб-запросов составило около 180 млн. Из

Более чем в 60 поселениях Челябинской области появился 4G-сигнал «МегаФона» фрового неравенства» в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей в 27 районах и округах Челябинской области. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 85 Мбит/с, что по

МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области иона, чтобы быстрый и стабильный выход в сеть был не только у студентов и жителей этого района, но и у тех, кто приезжает отдыхать в многочисленные заведения и парки у ЮУрГУ», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом и Курчатовском районах

МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области ли МТС. МТС обновила телеком-инфраструктуру вблизи 101 малого населенного пункта по всей территории Челябинской области. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и у

От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Ал