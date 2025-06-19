Сбербанк, «СберМобайл» и «Завод роботов» объединят усилия, чтобы ускорить цифровизацию промышленности

Сбербанк, «СберМобайл» и челябинский «Завод роботов» начинают сотрудничество в области цифровизации отечественных предприятий промышленности. Соглашение об этом подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин, генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков и основатель «Завода Роботов» Андрей Гартунг. Документ был подписан в присутствии Губернатора Челябинской области Алексея Текслера 20 июня. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Партнерство направлено на совместную разработку и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса для управления промышленными роботами на базе low-code платформы искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things). Решение позволит любым отечественным промышленным предприятиям ускорить и упростить внедрение роботов в производственные процессы.

«Завод Роботов» выступит центром компетенции и предоставит технические и функциональные требования, а «СберМобайл» займётся технологической реализацией продукта.

Роботы RusRobot имеют функционал, позволяющий вести мониторинг состояния робота по множеству параметров, в том числе вести учет времени работы и данных по выполненным операциям в реальном времени и за определённый период. Сводные данные текущих показателей робота анализируются и выводятся в удобном формате для конечного пользователя.

«СберМобайлом» была разработана платформа, позволяющая подключаться к роботам, анализировать поступающие от них данные и выводить их в удобном для использования формате. Алгоритмы машинного обучения позволяют предсказывать поломки, компьютерное зрение следит за нахождением персонала в зоне работы робота, а разрабатываемый ИИ-агент поможет технологам в детальной аналитике.

Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области: «Роботизация и цифровизация промышленных предприятий региона на основе отечественных решений является залогом не только их суверенного развития, но и технологического лидерства. В Челябинской области функционирует комплексная экосистема поддержки роботизации, по сути, регион уже является центром роботизации России, и подписание этого соглашения – еще один значимый шаг в поддержке развития инновационных технологий как региона, так и страны в целом».

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка: «Вызовы в экономике требуют от промышленности переосмысления всей производственной логики — от управления данными до физического взаимодействия с оборудованием, где каждый элемент интегрирован в единую интеллектуальную экосистему. Один из приоритетов "Сбера" — поддержка прорывных проектов, которые позволяют отечественным предприятиям не просто идти в ногу со временем, а опережать его».

Андрей Гартунг, генеральный директор ЧКПЗ, основатель «Завода Роботов»: «Цифровая трансформация отечественных предприятий обрабатывающей промышленности - необходимое условие их эффективного развития. Важно, чтобы цифровые решения были разработаны на основе российских технологий и были простыми и быстрыми во внедрении. Совместная разработка со «СберМобайлом» — это шаг к формированию экосистемы, в которой роботизация производства станет доступной и понятной для предприятий из различных отраслей».

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла»: «Благодаря опыту коллег в сфере роботизации производственных процессов и решениям на нашей платформе, которая сочетает в себе преимущества отечественных технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, мы можем предложить промышленности решение, которое позволит гибко управлять роботами и встраивать их в цифровой контур завода. Бесшовная интеграция ERP (Enterprise Resource Planning) и других систем заказчика, повышение производительности, сокращение простоев — только некоторые из преимуществ нашей разработки».