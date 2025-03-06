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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер СберМобайл SberMobile AIoT SberMobile Artificial Intelligence of Things

SberMobile AIoT — это набор гибко конфигурируемых готовых решений на основе технологий промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), машинного обучения (Machine Learning, ML) и искусственного интеллекта для цифровизации объектов недвижимости и городской инфраструктуры.  


06.03.2025 FAW Trucks оснастил свои грузовики в России платформой управления транспортом от «СберМобайл» 1
06.11.2024 «СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК 1
16.08.2024 «СберМобайл» представил AIoT-платформу для цифровизации городов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 80 2
Цифровые активы 123 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 643 2
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 45 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1174 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 401 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8525 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4069 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2199 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
Волков Сергей 82 2
Россия - РФ - Российская федерация 145861 3
Россия - СФО - Омская область 679 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 803 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1540 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 8 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1012 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 517 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5449 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4865 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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