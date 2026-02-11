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Ivideon Мобильные видеорешения
Ivideon – сервис облачного видеонаблюдения и видеоaналитики, основанный в 2010 году. Видеоданные сервиса защищены и геораспределены в 15 дата-центрах уровня TIER 3. По данным на 2021 год сервисом пользуются свыше 5 миллионов клиентов из более чем 100 стран мира. Продуктовый портфель Ivideon включает линейку камер видеонаблюдения для бизнеса и дома, облачный сервис для удаленного видеонаблюдения и управления тысячами камер в одном окне, системы управления доступом на объекты по лицу, а также всевозможные решения в области видеоаналитики, такие как распознавание лиц, номеров, подсчет посетителей, тепловые карты и др.
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|11.02.2026
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Выручка Ivideon перешагнула 2 млрд рублей в 2025 году при росте прибыли на 52%
Российская компания Ivideon, независимый разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, продемонстрировала значительный рост финансовых показателей по итогам 2025 г. Неаудированная консолидированн
|01.11.2025
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Ivideon выкупил долю Sk Capital, завершив инвестиционное партнерство сторон
Компания Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, и венчурный фонд Индустриальный под управлением Sk Capital завершили сделку по выкупу доли, принадлежавшей фо
|13.10.2025
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Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства
звитием сегмента систем безопасности и видеоаналитики, а также активным спросом на данные решения со стороны государственных и частных организаций, — сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon. — Стратегическое сотрудничество с крупнейшим телекоммуникационным оператором Uztelecom открывает большие возможности и для розничного бизнеса Узбекистана: в первую очередь, это касаетс
|10.07.2025
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Ivideon представил новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы
Компания Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес
|20.06.2025
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«СберМобайл» и Ivideon договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения
«СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развит
|18.06.2025
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«Билайн Big Data & AI» и Ivideon создают технологический альянс нового поколения для запуска бизнес-решений на основе искусственного интеллекта
«Билайн Big Data & AI» — команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом — и Ivideon, один из разработчиков интегрированных облачных, гибридных и локальных решений для видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, объявили о старте стратегичес
|18.06.2025
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«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане
ка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Республике Таджикистан, в том числе пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Среди первых совместных шагов Ivideon и компании «МегаФон Таджикистан» – запуск мультифункциональной интеллектуальной платформы, которая позволит создавать высокомасштабируемые локальные и облачные системы видеонаблюдения и
|18.06.2025
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Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии
шение о сотрудничестве направлено на развитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Киргизии, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Ivideon и Skynet намерены совместно запустить мультифункциональную интеллектуальную платформу, предназначенную для организации локальных и облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики без о
|18.06.2025
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Ivideon и «СберМобайл» договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения
«СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развит
|26.05.2025
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Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ
нтеграцию своей платформы с моделями видеокамер российской ИТ-компании IPTRONIC, которые, в том числе, приобретаются для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon. Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечивают соответствие требованиям маркетплейсов. Видеопоток передается в зашифрованно
|14.05.2025
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Выручка Ivideon выросла на 68% в 2024 году при шестикратном росте прибыли
ний облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, объявил о высоком росте финансовых показателей по итогам 2024 г. Неаудированная консолидированная выручка группы компаний Ivideon достигла 1,54 млрд руб., увеличившись на 68% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль выросла в 6,2 раз до 0,38 млрд руб. Такие высокие показатели обусловлены опережающей динамикой пост
|05.05.2025
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Ivideon интегрировал тревожную кнопку Delta в платформу облачного видеонаблюдения
ько в удаленном режиме мониторить ситуацию 24/7 на объекте (ПВЗ, торговая точка, офис, частный дом, цех и т.д.), но и быстро отреагировать на возникшую опасность. Пользователь, получив уведомление от Ivideon о событии, проверит видео с камеры и, в случае подтверждения опасности, вызовет группу быстрого реагирования Delta из окна трансляции в мобильном приложении или в веб-интерфейсе облачно
|06.02.2025
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Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом
обмена информации с облаком, системы видеонаблюдения в сочетании с инструментами бизнес-аналитики стали все чаще использовать для мониторинга операционной деятельности, а также в маркетинговых целях. Ivideon предоставляет заказчикам управленческую видеоаналитику как сервис. Базовые сценарии MaaS включают в себя контроль за соблюдением стандартов, трудовой дисциплины, речевых скриптов, в том
|05.06.2024
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«МегаФон» объявил о стратегическом партнёрстве Ivideon
«МегаФон» начинает разработку новых решений в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики: оператор объявил о стратегическом партнёрстве с компанией Ivideon. В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. На первом этапе партнерств
|07.09.2023
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Экосистема Softline Universe дополнится решением для видеонаблюдения Ivideon
Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, добавит в экосистему тесно интегрированных сервисов Softline Universe облачный сервис Ivideon. Как и все решения в составе экосистемы, Ivideon принадлежит к числу отечественных разработок и внесен в реестр российских программ. Вендор станет первым партнером в составе Soft
|31.10.2022
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Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс»
Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon объявляет об интеграции с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекс» Теперь к голосовому помощнику «Алиса» от «Яндекс» можно подключить камеру для домашнего или уличного видеонаблюдения,
|26.10.2022
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Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла
Компания Ivideon, разработчик облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, представил сервис Reta
|12.03.2021
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OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon
OCS начнет продвижение Ivideon в канал интеграторов, привлекая технические мощности и интеллектуальные ресурсы депар
|11.03.2021
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Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса
Ivideon, партнер инвестиционного фонда Rusnano Sistema и резидент кластера информационных технологий «Сколково», представила облачный сервис сквозной аналитики Ivideon Analytics. Обобщённые данные видеонаблюдения из точек продаж и обслуживания офлайн-бизнеса позволят анализировать потребительское поведение в режиме реального времени. «На сегодняшний д
|06.07.2020
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«Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения
представила рынку несколько новых охранных комплексов, в состав которых входят камеры видеонаблюдения. В комплектах, предназначенных для съемки в помещении, предлагается два варианта камер на выбор: Ivideon Cute и Ivideon Dome. Ivideon Cute – это компактная Wi-Fi-камера с фиксированным объективом 2,3 мм и широким углом обзора 125°, также камера имеет инфракрасную подсветку до
|12.12.2019
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Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения
Видео из облака Заур Абуталимов, директор по продуктам Ivideon, видит возможность оптимизации ИТ-затрат и повышения эффективности бизнеса в использовании облачного видеонаблюдения. «Сегодня для этого достаточно купить видеокамеру со специальной про
|01.11.2019
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Запущено первое в России распознавание лиц в облаке
Распознавание лиц в облаке Российский сервис облачного видеонаблюдения Ivideon запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Это первое подобное решение в России, сообщает компания. В настоящий момент оно в пилотном режиме тестируется в сет
|01.11.2019
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Ivideon запустил сервис распознавания лиц в облаке
Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon объявил о том, что первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и откры
|23.07.2019
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Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике
Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon запустил кроссплатформенное решение Ivideon Bridge. Небольшое устройство способно модернизировать системы видеонаблюдения предыдущих поколений: подключить подавляющее большинство
|05.07.2019
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Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition
Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для бизнеса Ivideon представил технологию распознавания лиц для крупного, среднего и малого бизнеса и открывает полный доступ к аналитическому модулю Ivideon Face Recognition по тарифам от 1,7 тыс.
|06.06.2019
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SberCloud и Ivideon разработают систему видеонаблюдения и видеоаналитики
SberCloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Ivideon заключили соглашения о совместной разработке и последующем коммерческом внедрении системы облачного видеонаблюдения и видеоаналитики под брендом SberCloud. Соглашение подписали генераль
|01.10.2018
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Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК
Инвестиции в Ivideon Индустриальный фонд компании «Сколково-венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures) и ве
|26.01.2017
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Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko
Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» Ivideon объявил о выпуске обновления «Ivideon Кассы». В личном кабинете Ivideon
|15.08.2016
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Настраивать параметры видеокамер теперь можно через облачный сервис Ivideon
Компания Ivideon предоставила своим клиентам возможность настраивать параметры видеокамер через облачный сервис. В первую очередь разработчики реализовали в сервисе наиболее востребованные возможности н
|06.07.2016
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Ivideon открыл представительство на Урале
Резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», компания Ivideon открыла представительство в Екатеринбурге. Это уже её второе региональное представительство – до настоящего момента, помимо московского офиса, у Ivideon был филиал в Рязани. Комп
|27.04.2016
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Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде
Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon и Союз охраны птиц России (СОПР) запустили уникальный проект по защите хищных птиц, исчезающих из городов России. Специалисты компании Ivideon вместе с орнитологами впервые устан
|12.11.2015
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Стартап, при запуске которого основатели продали квартиры, выпустил мобильное приложение для подглядывания за совами и сурикатами
Мобильный Ivideon Российская компания Ivideon, резидент «Сколково», рассказала CNews, что создал
|03.06.2015
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Сервис видеонаблюдения Ivideon привлек $4 млн от Impulse VC
В первый день Startup Village-2015 компания Ivideon объявила о привлечении инвестиций в размере $4 млн от фонда Impulse VC. Средства понадобились команде для продвижения на международный рынок. «Привлеченные средства мы планируем направи
|14.08.2014
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Samsung и Philips реализовали десятки тысяч смарт-камер с сервисом наблюдения через интернет от резидента «Сколково» Ivideon
Компания Ivideon, создатель облачного SaaS-решения для видеонаблюдения через интернет, объявила об успешном продолжении сотрудничества с двумя компаниями-производителями бытовой электроники Philips и Sa
|28.05.2012
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Вышла новая версия системы видеонаблюдения через интернет Ivideon Server
Компания «Мобильные видеорешения» сообщила о выпуске Ivideon Server 1.11 – новой версии программы для создания системы видеонаблюдения через интер
|08.02.2012
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Вышла новая версия приложения для видеонаблюдения онлайн Ivideon Server
Сервис для быстрого создания собственной системы видеонаблюдения Ivideon, ставший популярным благодаря возможности бесплатного использования, объявил о том, ч
Ivideon и организации, системы, технологии, персоны:
|Абуталимов Заур 20 15
|Юдников Андрей 14 14
|Еремеев Владимир 11 4
|Головин Дмитрий 51 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Игнатов Виктор 12 3
|Гваришвили Владимир 29 3
|Кулин Филипп 53 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Родионов Дмитрий 26 2
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 2
|Яресько Александр 20 2
|Щербаков Алексей 16 2
|Козлов Михаил 182 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Мельник Антон 6 2
|Колесников Юрий 10 2
|Долгов Василий 26 2
|Круглов Максим 26 2
|Чайкин Александр 4 2
|Тимофеев Илья 10 2
|Барсуков Николай 9 2
|Казаков Николай 9 2
|Грунтов Антон 8 2
|Марин Виктор 3 2
|Струев Сергей 3 2
|Костылев Станислав 3 2
|Молярчук Юрий 3 2
|Конокотин Виктор 5 2
|Курышев Вячеслав 3 2
|Будько Игорь 3 2
|Сухомлинов Василий 3 2
|Волков Сергей 108 2
|Горбатько Александр 105 2
|Халматов Максим 64 1
|Волин Алексей 122 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Богачев Игорь 183 1
|Залманов Андрей 37 1
|Иванченко Марина 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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