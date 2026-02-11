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Ivideon Мобильные видеорешения

Ivideon - Мобильные видеорешения

Ivideon – сервис облачного видеонаблюдения и видеоaналитики, основанный в 2010 году. Видеоданные сервиса защищены и геораспределены в 15 дата-центрах уровня TIER 3. По данным на 2021 год сервисом пользуются свыше 5 миллионов клиентов из более чем 100 стран мира. Продуктовый портфель Ivideon включает линейку камер видеонаблюдения для бизнеса и дома, облачный сервис для удаленного видеонаблюдения и управления тысячами камер в одном окне, системы управления доступом на объекты по лицу, а также всевозможные решения в области видеоаналитики, такие как распознавание лиц, номеров, подсчет посетителей, тепловые карты и др.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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11.02.2026 Выручка Ivideon перешагнула 2 млрд рублей в 2025 году при росте прибыли на 52%

Российская компания Ivideon, независимый разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, продемонстрировала значительный рост финансовых показателей по итогам 2025 г. Неаудированная консолидированн
01.11.2025 Ivideon выкупил долю Sk Capital, завершив инвестиционное партнерство сторон

Компания Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, и венчурный фонд Индустриальный под управлением Sk Capital завершили сделку по выкупу доли, принадлежавшей фо
13.10.2025 Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства

звитием сегмента систем безопасности и видеоаналитики, а также активным спросом на данные решения со стороны государственных и частных организаций, — сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon. — Стратегическое сотрудничество с крупнейшим телекоммуникационным оператором Uztelecom открывает большие возможности и для розничного бизнеса Узбекистана: в первую очередь, это касаетс
10.07.2025 Ivideon представил новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы

Компания Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес
20.06.2025 «СберМобайл» и Ivideon договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения

«СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развит
18.06.2025 «Билайн Big Data & AI» и Ivideon создают технологический альянс нового поколения для запуска бизнес-решений на основе искусственного интеллекта

«Билайн Big Data & AI» — команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом — и Ivideon, один из разработчиков интегрированных облачных, гибридных и локальных решений для видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, объявили о старте стратегичес
18.06.2025 «МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане

ка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Республике Таджикистан, в том числе пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Среди первых совместных шагов Ivideon и компании «МегаФон Таджикистан» – запуск мультифункциональной интеллектуальной платформы, которая позволит создавать высокомасштабируемые локальные и облачные системы видеонаблюдения и
18.06.2025 Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии

шение о сотрудничестве направлено на развитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Киргизии, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Ivideon и Skynet намерены совместно запустить мультифункциональную интеллектуальную платформу, предназначенную для организации локальных и облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики без о
18.06.2025 Ivideon и «СберМобайл» договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения

«СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развит
26.05.2025 Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ

нтеграцию своей платформы с моделями видеокамер российской ИТ-компании IPTRONIC, которые, в том числе, приобретаются для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon. Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечивают соответствие требованиям маркетплейсов. Видеопоток передается в зашифрованно
14.05.2025 Выручка Ivideon выросла на 68% в 2024 году при шестикратном росте прибыли

ний облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, объявил о высоком росте финансовых показателей по итогам 2024 г. Неаудированная консолидированная выручка группы компаний Ivideon достигла 1,54 млрд руб., увеличившись на 68% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль выросла в 6,2 раз до 0,38 млрд руб. Такие высокие показатели обусловлены опережающей динамикой пост
05.05.2025 Ivideon интегрировал тревожную кнопку Delta в платформу облачного видеонаблюдения

ько в удаленном режиме мониторить ситуацию 24/7 на объекте (ПВЗ, торговая точка, офис, частный дом, цех и т.д.), но и быстро отреагировать на возникшую опасность. Пользователь, получив уведомление от Ivideon о событии, проверит видео с камеры и, в случае подтверждения опасности, вызовет группу быстрого реагирования Delta из окна трансляции в мобильном приложении или в веб-интерфейсе облачно
06.02.2025 Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом

обмена информации с облаком, системы видеонаблюдения в сочетании с инструментами бизнес-аналитики стали все чаще использовать для мониторинга операционной деятельности, а также в маркетинговых целях. Ivideon предоставляет заказчикам управленческую видеоаналитику как сервис. Базовые сценарии MaaS включают в себя контроль за соблюдением стандартов, трудовой дисциплины, речевых скриптов, в том
05.06.2024 «МегаФон» объявил о стратегическом партнёрстве Ivideon

«МегаФон» начинает разработку новых решений в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики: оператор объявил о стратегическом партнёрстве с компанией Ivideon. В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. На первом этапе партнерств
07.09.2023 Экосистема Softline Universe дополнится решением для видеонаблюдения Ivideon

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, добавит в экосистему тесно интегрированных сервисов Softline Universe облачный сервис Ivideon. Как и все решения в составе экосистемы, Ivideon принадлежит к числу отечественных разработок и внесен в реестр российских программ. Вендор станет первым партнером в составе Soft
31.10.2022 Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс»

Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon объявляет об интеграции с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекс» Теперь к голосовому помощнику «Алиса» от «Яндекс» можно подключить камеру для домашнего или уличного видеонаблюдения,

26.10.2022 Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла

Компания Ivideon, разработчик облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, представил сервис Reta
12.03.2021 OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon

OCS начнет продвижение Ivideon в канал интеграторов, привлекая технические мощности и интеллектуальные ресурсы депар
11.03.2021 Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса

Ivideon, партнер инвестиционного фонда Rusnano Sistema и резидент кластера информационных технологий «Сколково», представила облачный сервис сквозной аналитики Ivideon Analytics. Обобщённые данные видеонаблюдения из точек продаж и обслуживания офлайн-бизнеса позволят анализировать потребительское поведение в режиме реального времени. «На сегодняшний д
06.07.2020 «Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения

представила рынку несколько новых охранных комплексов, в состав которых входят камеры видеонаблюдения. В комплектах, предназначенных для съемки в помещении, предлагается два варианта камер на выбор: Ivideon Cute и Ivideon Dome. Ivideon Cute – это компактная Wi-Fi-камера с фиксированным объективом 2,3 мм и широким углом обзора 125°, также камера имеет инфракрасную подсветку до
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения

Видео из облака Заур Абуталимов, директор по продуктам Ivideon, видит возможность оптимизации ИТ-затрат и повышения эффективности бизнеса в использовании облачного видеонаблюдения. «Сегодня для этого достаточно купить видеокамеру со специальной про
01.11.2019 Запущено первое в России распознавание лиц в облаке

Распознавание лиц в облаке Российский сервис облачного видеонаблюдения Ivideon запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Это первое подобное решение в России, сообщает компания. В настоящий момент оно в пилотном режиме тестируется в сет
01.11.2019 Ivideon запустил сервис распознавания лиц в облаке

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon объявил о том, что первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и откры
23.07.2019 Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике

Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon запустил кроссплатформенное решение Ivideon Bridge. Небольшое устройство способно модернизировать системы видеонаблюдения предыдущих поколений: подключить подавляющее большинство
05.07.2019 Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для бизнеса Ivideon представил технологию распознавания лиц для крупного, среднего и малого бизнеса и открывает полный доступ к аналитическому модулю Ivideon Face Recognition по тарифам от 1,7 тыс.

06.06.2019 SberCloud и Ivideon разработают систему видеонаблюдения и видеоаналитики

SberCloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Ivideon заключили соглашения о совместной разработке и последующем коммерческом внедрении системы облачного видеонаблюдения и видеоаналитики под брендом SberCloud. Соглашение подписали генераль
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК

Инвестиции в Ivideon Индустриальный фонд компании «Сколково-венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures) и ве
26.01.2017 Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko

Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» Ivideon объявил о выпуске обновления «Ivideon Кассы». В личном кабинете Ivideon
15.08.2016 Настраивать параметры видеокамер теперь можно через облачный сервис Ivideon

Компания Ivideon предоставила своим клиентам возможность настраивать параметры видеокамер через облачный сервис. В первую очередь разработчики реализовали в сервисе наиболее востребованные возможности н
06.07.2016 Ivideon открыл представительство на Урале

Резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», компания Ivideon открыла представительство в Екатеринбурге. Это уже её второе региональное представительство – до настоящего момента, помимо московского офиса, у Ivideon был филиал в Рязани. Комп
27.04.2016 Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде

Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon и Союз охраны птиц России (СОПР) запустили уникальный проект по защите хищных птиц, исчезающих из городов России. Специалисты компании Ivideon вместе с орнитологами впервые устан
12.11.2015 Стартап, при запуске которого основатели продали квартиры, выпустил мобильное приложение для подглядывания за совами и сурикатами

Мобильный Ivideon Российская компания Ivideon, резидент «Сколково», рассказала CNews, что создал
03.06.2015 Сервис видеонаблюдения Ivideon привлек $4 млн от Impulse VC

В первый день Startup Village-2015 компания Ivideon объявила о привлечении инвестиций в размере $4 млн от фонда Impulse VC. Средства понадобились команде для продвижения на международный рынок. «Привлеченные средства мы планируем направи
14.08.2014 Samsung и Philips реализовали десятки тысяч смарт-камер с сервисом наблюдения через интернет от резидента «Сколково» Ivideon

Компания Ivideon, создатель облачного SaaS-решения для видеонаблюдения через интернет, объявила об успешном продолжении сотрудничества с двумя компаниями-производителями бытовой электроники Philips и Sa
28.05.2012 Вышла новая версия системы видеонаблюдения через интернет Ivideon Server

Компания «Мобильные видеорешения» сообщила о выпуске Ivideon Server 1.11 – новой версии программы для создания системы видеонаблюдения через интер
08.02.2012 Вышла новая версия приложения для видеонаблюдения онлайн Ivideon Server

Сервис для быстрого создания собственной системы видеонаблюдения Ivideon, ставший популярным благодаря возможности бесплатного использования, объявил о том, ч

Публикаций - 77, упоминаний - 89

Ivideon и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 11
Google LLC 12688 7
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 7
МегаФон 10742 6
Samsung Electronics 11064 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Telegram Group 2940 4
Hikvision - Хиквижн 73 4
HiWatch 12 3
Yandex - Яндекс 9216 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Philips 2099 3
Selectel - Селектел 544 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Сател 186 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 2
Synesis - Синезис 10 2
Delta Системы безопасности - Дельта Системы безопасности 10 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 60 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 26 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 2
Интегра-С Консорциум 18 2
Бевард НПП - Beward 10 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
X Corp - Twitter 2938 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4676 2
Softline - Софтлайн 3743 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Fortinet 452 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Impulse VC - венчурный фонд 14 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Gett 88 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Столичные аптеки 12 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Superjob - Суперджоб 858 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
SoftBank Group 284 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Георезонанс 2 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Cybernaut 4 1
Maximum Education 5 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Башкирия ФГБУ - национальный парк 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Фонд Росконгресс 24 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Междуреченский водоканал МУП 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Метро Международная ассоциация 4 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 12
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 392 11
Оповещение и уведомление - Notification 5943 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 8
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 8
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