Ivideon - Мобильные видеорешения

Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1

OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon 3

Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT 1

Как видео превращается в данные и к чему это приводит 3

Запущено первое в России распознавание лиц в облаке 2

Ivideon запустил сервис распознавания лиц в облаке 2

Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике 1

Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition 2

SberCloud и Ivideon разработают систему видеонаблюдения и видеоаналитики 3

Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko 5

Настраивать параметры видеокамер теперь можно через облачный сервис Ivideon 6

Ivideon открыл представительство на Урале 5

В мае пройдет международная конференция Skolkovo Robotics 2016 1

Жители Москвы смогут наблюдать за своим парковочным местом во дворе в режиме онлайн 3

ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 2

Вышла новая версия системы видеонаблюдения через интернет Ivideon Server 2