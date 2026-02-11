Ivideon - Мобильные видеорешения

Выручка Ivideon перешагнула 2 млрд рублей в 2025 году при росте прибыли на 52% Российская компания Ivideon, независимый разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, продемонстрировала значительный рост финансовых показателей по итогам 2025 г. Неаудированная консолидированн

Ivideon выкупил долю Sk Capital, завершив инвестиционное партнерство сторон Компания Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, и венчурный фонд Индустриальный под управлением Sk Capital завершили сделку по выкупу доли, принадлежавшей фо

Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства звитием сегмента систем безопасности и видеоаналитики, а также активным спросом на данные решения со стороны государственных и частных организаций, — сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon. — Стратегическое сотрудничество с крупнейшим телекоммуникационным оператором Uztelecom открывает большие возможности и для розничного бизнеса Узбекистана: в первую очередь, это касаетс

Ivideon представил новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы Компания Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес

«СберМобайл» и Ivideon договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения «СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развит

«Билайн Big Data & AI» и Ivideon создают технологический альянс нового поколения для запуска бизнес-решений на основе искусственного интеллекта «Билайн Big Data & AI» — команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом — и Ivideon, один из разработчиков интегрированных облачных, гибридных и локальных решений для видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, объявили о старте стратегичес

«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане ка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Республике Таджикистан, в том числе пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Среди первых совместных шагов Ivideon и компании «МегаФон Таджикистан» – запуск мультифункциональной интеллектуальной платформы, которая позволит создавать высокомасштабируемые локальные и облачные системы видеонаблюдения и

Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии шение о сотрудничестве направлено на развитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Киргизии, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Ivideon и Skynet намерены совместно запустить мультифункциональную интеллектуальную платформу, предназначенную для организации локальных и облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики без о

Ivideon и «СберМобайл» договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения «СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развит

Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ нтеграцию своей платформы с моделями видеокамер российской ИТ-компании IPTRONIC, которые, в том числе, приобретаются для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon. Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечивают соответствие требованиям маркетплейсов. Видеопоток передается в зашифрованно

Выручка Ivideon выросла на 68% в 2024 году при шестикратном росте прибыли ний облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, объявил о высоком росте финансовых показателей по итогам 2024 г. Неаудированная консолидированная выручка группы компаний Ivideon достигла 1,54 млрд руб., увеличившись на 68% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль выросла в 6,2 раз до 0,38 млрд руб. Такие высокие показатели обусловлены опережающей динамикой пост

Ivideon интегрировал тревожную кнопку Delta в платформу облачного видеонаблюдения ько в удаленном режиме мониторить ситуацию 24/7 на объекте (ПВЗ, торговая точка, офис, частный дом, цех и т.д.), но и быстро отреагировать на возникшую опасность. Пользователь, получив уведомление от Ivideon о событии, проверит видео с камеры и, в случае подтверждения опасности, вызовет группу быстрого реагирования Delta из окна трансляции в мобильном приложении или в веб-интерфейсе облачно

Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом обмена информации с облаком, системы видеонаблюдения в сочетании с инструментами бизнес-аналитики стали все чаще использовать для мониторинга операционной деятельности, а также в маркетинговых целях. Ivideon предоставляет заказчикам управленческую видеоаналитику как сервис. Базовые сценарии MaaS включают в себя контроль за соблюдением стандартов, трудовой дисциплины, речевых скриптов, в том

«МегаФон» объявил о стратегическом партнёрстве Ivideon «МегаФон» начинает разработку новых решений в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики: оператор объявил о стратегическом партнёрстве с компанией Ivideon. В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. На первом этапе партнерств

Экосистема Softline Universe дополнится решением для видеонаблюдения Ivideon Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, добавит в экосистему тесно интегрированных сервисов Softline Universe облачный сервис Ivideon. Как и все решения в составе экосистемы, Ivideon принадлежит к числу отечественных разработок и внесен в реестр российских программ. Вендор станет первым партнером в составе Soft

Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс» Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon объявляет об интеграции с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекс» Теперь к голосовому помощнику «Алиса» от «Яндекс» можно подключить камеру для домашнего или уличного видеонаблюдения,

Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла Компания Ivideon, разработчик облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, представил сервис Reta

OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon OCS начнет продвижение Ivideon в канал интеграторов, привлекая технические мощности и интеллектуальные ресурсы депар

Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса Ivideon, партнер инвестиционного фонда Rusnano Sistema и резидент кластера информационных технологий «Сколково», представила облачный сервис сквозной аналитики Ivideon Analytics. Обобщённые данные видеонаблюдения из точек продаж и обслуживания офлайн-бизнеса позволят анализировать потребительское поведение в режиме реального времени. «На сегодняшний д

«Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения представила рынку несколько новых охранных комплексов, в состав которых входят камеры видеонаблюдения. В комплектах, предназначенных для съемки в помещении, предлагается два варианта камер на выбор: Ivideon Cute и Ivideon Dome. Ivideon Cute – это компактная Wi-Fi-камера с фиксированным объективом 2,3 мм и широким углом обзора 125°, также камера имеет инфракрасную подсветку до

Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения Видео из облака Заур Абуталимов, директор по продуктам Ivideon, видит возможность оптимизации ИТ-затрат и повышения эффективности бизнеса в использовании облачного видеонаблюдения. «Сегодня для этого достаточно купить видеокамеру со специальной про

Запущено первое в России распознавание лиц в облаке Распознавание лиц в облаке Российский сервис облачного видеонаблюдения Ivideon запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Это первое подобное решение в России, сообщает компания. В настоящий момент оно в пилотном режиме тестируется в сет

Ivideon запустил сервис распознавания лиц в облаке Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon объявил о том, что первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и откры

Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon запустил кроссплатформенное решение Ivideon Bridge. Небольшое устройство способно модернизировать системы видеонаблюдения предыдущих поколений: подключить подавляющее большинство

Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для бизнеса Ivideon представил технологию распознавания лиц для крупного, среднего и малого бизнеса и открывает полный доступ к аналитическому модулю Ivideon Face Recognition по тарифам от 1,7 тыс.

SberCloud и Ivideon разработают систему видеонаблюдения и видеоаналитики SberCloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Ivideon заключили соглашения о совместной разработке и последующем коммерческом внедрении системы облачного видеонаблюдения и видеоаналитики под брендом SberCloud. Соглашение подписали генераль

Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК Инвестиции в Ivideon Индустриальный фонд компании «Сколково-венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures) и ве

Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» Ivideon объявил о выпуске обновления «Ivideon Кассы». В личном кабинете Ivideon

Настраивать параметры видеокамер теперь можно через облачный сервис Ivideon Компания Ivideon предоставила своим клиентам возможность настраивать параметры видеокамер через облачный сервис. В первую очередь разработчики реализовали в сервисе наиболее востребованные возможности н

Ivideon открыл представительство на Урале Резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», компания Ivideon открыла представительство в Екатеринбурге. Это уже её второе региональное представительство – до настоящего момента, помимо московского офиса, у Ivideon был филиал в Рязани. Комп

Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon и Союз охраны птиц России (СОПР) запустили уникальный проект по защите хищных птиц, исчезающих из городов России. Специалисты компании Ivideon вместе с орнитологами впервые устан

Стартап, при запуске которого основатели продали квартиры, выпустил мобильное приложение для подглядывания за совами и сурикатами Мобильный Ivideon Российская компания Ivideon, резидент «Сколково», рассказала CNews, что создал

Сервис видеонаблюдения Ivideon привлек $4 млн от Impulse VC В первый день Startup Village-2015 компания Ivideon объявила о привлечении инвестиций в размере $4 млн от фонда Impulse VC. Средства понадобились команде для продвижения на международный рынок. «Привлеченные средства мы планируем направи

Samsung и Philips реализовали десятки тысяч смарт-камер с сервисом наблюдения через интернет от резидента «Сколково» Ivideon Компания Ivideon, создатель облачного SaaS-решения для видеонаблюдения через интернет, объявила об успешном продолжении сотрудничества с двумя компаниями-производителями бытовой электроники Philips и Sa

Вышла новая версия системы видеонаблюдения через интернет Ivideon Server Компания «Мобильные видеорешения» сообщила о выпуске Ivideon Server 1.11 – новой версии программы для создания системы видеонаблюдения через интер