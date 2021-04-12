Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ivideon
Мобильные видеорешения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 69
Ivideon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Юдников Андрей 13 5
|Абуталимов Заур 3 3
|Кулин Филипп 39 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Колесников Юрий 9 2
|Мельник Антон 5 2
|Родионов Дмитрий 20 2
|Киселев Ярослав 2 1
|Краснов Андрей 3 1
|Цыбаков Андрей 8 1
|Летов Максим 1 1
|Косенко Николай 1 1
|Еремеев Владимир 10 1
|Переяславский Антон 1 1
|Столяр Валерий 8 1
|Басов Алексей 82 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Вахтеров Сергей 2 1
|Гайдаров Игорь 2 1
|Канушкина Алена 2 1
|Данилов Кирилл 2 1
|Кузин Артур 2 1
|Макаревич Александр 2 1
|Милек Таня 7 1
|Дуров Павел 216 1
|Жаров Александр 165 1
|Халматов Максим 45 1
|Волин Алексей 113 1
|Ишмамедов Константин 4 1
|Климарев Михаил 46 1
|Залманов Андрей 29 1
|Иванченко Марина 2 1
|Касаткин Алексей 9 1
|Катков Алексей 26 1
|Галкин Николай 15 1
|Навальный Алексей 58 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Ким Александр 32 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Литреев Александр 4 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 3
|РосКомСвобода 75 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
|Медуза - Meduza 18 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|НГС - Новости Новосибирска 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771910, в очереди разбора - 675592.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771910, в очереди разбора - 675592.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru