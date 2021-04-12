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Ivideon
Мобильные видеорешения


12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
12.03.2021 OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon 3
11.03.2021 Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса 3
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
06.07.2020 «Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения 1
20.05.2020 Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT 1
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения 1
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря 2
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 3
01.11.2019 Запущено первое в России распознавание лиц в облаке 2
01.11.2019 Ivideon запустил сервис распознавания лиц в облаке 2
23.07.2019 Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике 1
05.07.2019 Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition 2
06.06.2019 SberCloud и Ivideon разработают систему видеонаблюдения и видеоаналитики 3
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 2
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 1
20.04.2018 У Райффайзенбанка проблемы по всей России. Не работают банкоматы и приложения 1
18.04.2018 Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет «чрезмерно» и «хаотично» 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 1
22.08.2017 Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов 1
22.08.2017 «Тинькофф Банк» внедряет в банкоматы систему распознавания лиц 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
26.01.2017 Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko 5
15.08.2016 Настраивать параметры видеокамер теперь можно через облачный сервис Ivideon 6
06.07.2016 Ivideon открыл представительство на Урале 5
27.04.2016 Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде 2
12.04.2016 В мае пройдет международная конференция Skolkovo Robotics 2016 1
11.03.2016 НИИ мониторинга качества образования организует открытую видеотрансляцию федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата в России 1
09.02.2016 Жители Москвы смогут наблюдать за своим парковочным местом во дворе в режиме онлайн 3
12.11.2015 Стартап, при запуске которого основатели продали квартиры, выпустил мобильное приложение для подглядывания за совами и сурикатами 3
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 2
03.06.2015 Сервис видеонаблюдения Ivideon привлек $4 млн от Impulse VC 1
27.01.2015 Аппетит к инновациям: Азия ждет российские стартапы 1
14.08.2014 Samsung и Philips реализовали десятки тысяч смарт-камер с сервисом наблюдения через интернет от резидента «Сколково» Ivideon 1
28.05.2012 Вышла новая версия системы видеонаблюдения через интернет Ivideon Server 2
08.02.2012 Вышла новая версия приложения для видеонаблюдения онлайн Ivideon Server 1

Публикаций - 36, упоминаний - 69

Ivideon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7210 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 4
Telegram Group 702 4
Samsung Electronics 5759 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 3
Selectel - Селектел 137 2
Twitter 2204 2
Hikvision - Хиквижн 30 2
Dahua Technology 34 2
Philips 755 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Центр2М - Center2М 47 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Merlion - Мерлион 275 1
Zello 20 1
DigitalOcean 16 1
iiko - айко 17 1
Shure 10 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 40 1
Delta Системы безопасности 6 1
Logitech 168 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Honeywell 138 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 736 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Крок 1223 1
Acronis - Акронис 367 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Microsoft Corporation 11253 1
АФК Система ПАО 1003 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
Gett 60 3
Квадра ПАО 7 2
Столичные аптеки 11 2
Яндекс.Такси 271 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ItellaNLC - Ителла 5 1
Impulse VC 12 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 134 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
LinkedIn 521 1
Московский ювелирный завод 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
X5 Group 601 1
Роснефть НК 367 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Открытие ФК 539 1
Почта России ПАО 1580 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
Таганский районный суд города Москвы 44 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 13 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 234 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
ИТ-аудит 75 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 108 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 365 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Виртуализация 71 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 1
Безопасный город 348 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 1
Google Android 10752 5
Apple iOS 5742 5
Rakuten Viber 429 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Ivideon Bridge 4 4
AWS - Amazon Web Services 569 4
Ivideon Faces 2 2
Wargaming World of Warships 31 2
Microsoft Windows 10 6707 2
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 4 2
Apple macOS 936 2
Google YouTube - Видеохостинг 1750 2
Open Broadcaster Software - OBS Studio 4 1
Logitech Brio 2 1
Autodesk Inventor 44 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Logitech Rally System Plus 1 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Google Meet 14 1
SAP HANA HyperServer 1 1
Telegram - Мессенджер 80 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Apache OpenOffice 267 1
Logitech Meetup 1 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 184 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
WordPress 170 1
Apple - App Store 2199 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Fortinet FortiClient 18 1
Cisco Webex 109 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 1
Google Gmail 613 1
Discord 32 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 1
Microsoft Azure 1171 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Microsoft Office 1959 1
Linux OS 4296 1
Юдников Андрей 13 5
Абуталимов Заур 3 3
Кулин Филипп 39 2
Кобзев Владимир 2 2
Колесников Юрий 9 2
Мельник Антон 5 2
Родионов Дмитрий 20 2
Киселев Ярослав 2 1
Краснов Андрей 3 1
Цыбаков Андрей 8 1
Летов Максим 1 1
Косенко Николай 1 1
Еремеев Владимир 10 1
Переяславский Антон 1 1
Столяр Валерий 8 1
Басов Алексей 82 1
Емельченков Сергей 84 1
Вахтеров Сергей 2 1
Гайдаров Игорь 2 1
Канушкина Алена 2 1
Данилов Кирилл 2 1
Кузин Артур 2 1
Макаревич Александр 2 1
Милек Таня 7 1
Дуров Павел 216 1
Жаров Александр 165 1
Халматов Максим 45 1
Волин Алексей 113 1
Ишмамедов Константин 4 1
Климарев Михаил 46 1
Залманов Андрей 29 1
Иванченко Марина 2 1
Касаткин Алексей 9 1
Катков Алексей 26 1
Галкин Николай 15 1
Навальный Алексей 58 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Ким Александр 32 1
Дерипаска Олег 19 1
Литреев Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
Европа 3804 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 4
Россия - СФО - Новосибирск 1992 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 3
Франция - Французская Республика 2155 3
Германия - Федеративная Республика 3702 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 3
Россия - ПФО - Самара 1309 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 3
Россия - ПФО - Казань 1529 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Индия - Республика 2188 1
Россия - Волгодонск 42 1
Россия - Новокузнецк 177 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Восточная Европа 1701 1
Япония 2832 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Канада 1326 1
Бразилия - Федеративная Республика 1134 1
США - Калифорния 988 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Кемеровская область 476 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Аутсорсинг 84 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Говорит Москва - радиостанция 13 3
РосКомСвобода 75 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Медуза - Meduza 18 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
MeYou 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
РИФ - Российский Интернет Форум 20 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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