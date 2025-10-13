Разделы

Бизнес Телеком Облака
|

Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства

Ivideon, международный разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, и Uztelecom, телекоммуникационный оператор Узбекистана, подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Соглашение предусматривает запуск и масштабирование совместного цифрового сервиса видеонаблюдения и видеоаналитики на базе Uztelecom, его глубокую кастомизацию и полную локализацию с учетом особенностей рынка Узбекистана. В том числе, поддержку узбекского языка, интеграцию с региональными цифровыми сервисами и адаптацию ключевого функционала под потребности клиентов.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

«Мы видим в рынке Узбекистана большие возможности, связанные с динамичным развитием сегмента систем безопасности и видеоаналитики, а также активным спросом на данные решения со стороны государственных и частных организаций, — сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon. — Стратегическое сотрудничество с крупнейшим телекоммуникационным оператором Uztelecom открывает большие возможности и для розничного бизнеса Узбекистана: в первую очередь, это касается повышения уровня безопасности объектов, а также внедрения систем видеоаналитики».

«Для нас это не просто технологическое партнёрство, а важный шаг в развитии экосистемы цифровых сервисов Uztelecom. Мы стремимся сделать современные решения в области безопасности и видеоаналитики доступными как для физических и юридических лиц. Совместный проект с Ivideon откроет новые возможности в сфере цифровой трансформации и повышения уровня безопасности в стране», — отметил пресс-секретарь председателя правления Uztelecom Тимур Мамаджанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Microsoft будет «стучать» руководителям на сотрудников, которые не используют ИИ

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще