Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства

Ivideon, международный разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, и Uztelecom, телекоммуникационный оператор Узбекистана, подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Соглашение предусматривает запуск и масштабирование совместного цифрового сервиса видеонаблюдения и видеоаналитики на базе Uztelecom, его глубокую кастомизацию и полную локализацию с учетом особенностей рынка Узбекистана. В том числе, поддержку узбекского языка, интеграцию с региональными цифровыми сервисами и адаптацию ключевого функционала под потребности клиентов.

«Мы видим в рынке Узбекистана большие возможности, связанные с динамичным развитием сегмента систем безопасности и видеоаналитики, а также активным спросом на данные решения со стороны государственных и частных организаций, — сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon. — Стратегическое сотрудничество с крупнейшим телекоммуникационным оператором Uztelecom открывает большие возможности и для розничного бизнеса Узбекистана: в первую очередь, это касается повышения уровня безопасности объектов, а также внедрения систем видеоаналитики».

«Для нас это не просто технологическое партнёрство, а важный шаг в развитии экосистемы цифровых сервисов Uztelecom. Мы стремимся сделать современные решения в области безопасности и видеоаналитики доступными как для физических и юридических лиц. Совместный проект с Ivideon откроет новые возможности в сфере цифровой трансформации и повышения уровня безопасности в стране», — отметил пресс-секретарь председателя правления Uztelecom Тимур Мамаджанов.