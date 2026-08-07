BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения

Bi.Zone EASM поможет выявить эксплуатацию уязвимостей на внешнем периметре Новая функциональность ускоряет реагирование при обнаружении уязвимостей, которые используются в реальных атаках. Рекомендации ИИ-ассистента Bi.Zone Cubi помогают определить, какие признаки эксплуатации проверить и в каких случаях необходимо дополнительное расследование. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Для уязви

BI на пороге новой эры нный анализ, генерацию отчетов и даже формирование гипотез. Однако, как показало исследование «AI в BI» от «Кругов Громова», переход к автономной аналитике в России сталкивается с неожиданным п

BI.Zone PAM теперь поддерживает беспарольную аутентификацию Эксперты BI.Zone PAM изучили управление привилегированным доступом в компаниях. 73% учетных записей защищены паролями, тогда как для 27% применяются сертификаты. Несмотря на развитие zero trust, пароли

Группа компаний RWB при содействии Bi.Zone усовершенствовала систему кибербезопасности Специалисты Bi.Zone SOC провели расширенный аудит Центра кибербезопасности RWB. Проект показал, что внутренний SOC успешно обеспечивает мониторинг ключевых активов компании и обладает потенциалом для дальн

От разрозненной отчетности к единой системе аналитики — кейс крупнейшего ретейлера «Холодильник.ру» Благодаря внедрению BI-системы (Qlik Sense) интернет-магазин «Холодильник.ру» объединил 15 разрозненных источнико

BI.Zone: почти половина атакующих российские организации кластеров занимается кибершпионажем Шпионы Core Werewolf создали троян удаленного доступа, который использовался в атаках на предприятия ОПК и органы государственной власти. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. С июня по июль 2026 г. специалисты BI.Zone Threat Intelligence исследовали новую кампанию кластера Core Werewolf на российские организации. Эксперты выявили ранее неизвестный тр

BI.Zone WAF: 75% веб-атак в первом полугодии 2026 года пришлись на ИT и телеком о 75%. Похищенные служебные данные могут использоваться для получения доступа к внутренним системам, а стоимость одного часа простоя может достигать 21,7 млн руб. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Алексей Романов, руководитель BI.Zone WAF: «Если раньше злоумышленники в первую очередь искали способ проникнуть в инфраструктуру компании, то теперь пытаются получить информаци

BI.Zone выявила уязвимость в Directum RX Эксперты BI.Zone выявили уязвимость критического уровня в цифровой платформе для управления компанией Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Directum RX — цифровая платформа дл

Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами Компания Modus объявляет о выходе Modus BI 3.15. Релиз расширяет список поддерживаемых источников данных, существенно улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректность

Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей OnlyShells в OnlyOffice Эксперты Bi.Zone выявили цепочку уязвимостей в офисном пакете OnlyOffice Desktop Editors. С ее помощью злоумышленники могли повысить привилегии в системе. Об этом CNews сообщили представители Bi.

«Р7» запускает новый BI-инструмент «Р7-Аналитика» ого, чтобы предоставлять клиентам наилучшие решения и плагины в своем классе. Интеграция технологий business intelligence в наши редакторы — логичный шаг в развитии. Мы видим высокий спрос на т

Bi.Zone: более 200 инсталляций Citrix NetScaler в России могут быть уязвимы 1. Она затрагивает только инсталляции, где устройство настроено как SAML Identity Provider (IdP). Уровень критичности уязвимости по шкале CVSS оценен в 7,5 балла. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. CVE-2026-8451 относится к классу pre-auth memory overread и позволяет до прохождения аутентификации получить из памяти процесса фрагменты чувствительных данных с помощью специально сфо

Bi.Zone: киберпреступники ищут обходные пути для атак на финансовую отрасль ь свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 г. двойники были у 90% банков — лидеров кли

AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям уск

Bi.Zone: кибератаки на промышленность участились в два раза Эксперты Bi.Zone Threat Intelligence выявили рост кибератак на промышленный комплекс. На протяжении 2025 г. доля атак на отрасль колебалась на уровне 5–6%, а в первом полугодии 2026 г. увеличилась вдвое

Bi.Zone Mail Security получил профиль почтового поведения для оценки рисков пользователей В Bi.Zone Mail Security 2.12 появился новый инструмент для анализа поведения пользователей — раздел «Профиль почтового поведения». Теперь администраторы могут оперативно выявлять отклонения в дей

Вышла новая версия Luxms BI 12.0.1 тал удобнее и понятнее, а ключевые действия требуют явного подтверждения пользователя, что снижает риск случайных действий при настройке прав доступа. Для корректной работы требуется настройка модуля bi-gateway на сервере. Обновление отображения управляющего дэша Помимо привычного вертикального расположения управляющего дэша теперь доступен горизонтальный режим отображения. Это позволяет бо

Modus и группа компаний ЧДК заключили соглашение о партнерстве сред и представление всей информации на едином портале. В рамках партнерства low‑code-решения Modus BI (для визуализации и аналитики) и Modus ETL (для управления данными) будут интегрированы в

DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных пп» демонстрирует, как централизация данных из разных учетных систем и ручных файлов позволяет ускорить финансовый анализ и планирование в консалтинговом бизнесе. Об этом CNews сообщили представители BI Consult. «Отчет по валовой прибыли раньше был нашей головной болью: данные из нескольких источников, ручная сшивка, риски ошибок. Теперь DWH собирает его за несколько часов с автоматической

Biplanum усиливает экспертизу в импортозамещении BI: стратегическое партнерство со «Сбер2B» партнера с правом продажи лицензий, внедрения и сопровождения платформы бизнес-аналитики «Навигатор BI». Об этом CNews сообщили представители Biplanum. Сотрудничество направлено на ускорение им

Bi.Zone помогла «Ланит» усовершенствовать мониторинг и реагирование на киберугрозы Компания «Ланит» внедрила решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. «Ланит» — это многопрофильная ИT-компания, подразделения которой занимают ключевые позиции в системной интеграции, дистрибуции,

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» предлагает современный подход: визуализация и управление данными без промежут

Эксперты Bi.Zone выявили фишинговую кампанию с обещанием дополнительного заработка Эксперты Bi.Zone Mail Security зафиксировали кампанию по рассылке фишинговых писем с предложениями дополнительного заработка. В качестве приманки использовались темы пассивного дохода и инвестиций. В пи

Modus BI 3.14: интеллектуальный экспорт, новый SQL-редактор и расширенный контроль визуализаций вендор решений для бизнес-аналитики и управления данными, объявила о выходе планового релиза Modus BI 3.14. Обновление сфокусировано на трех ключевых направлениях: гибкость экспорта отчетности

В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со см

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю От отчетности к инструменту принятия решений Системы бизнес-аналитики (BI) долгое время решали задачу постфактум-контроля: данные собирались из разных источников, с

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских систем бизнес-аналитики CNewsMarket публикует новый рейтинг платформ для бизнес-аналитики (BI), используемых российскими компаниями для анализа данных, подготовки отчетности и поддержк

Luxms BI v12: платформа с ИИ для нового поколения корпоративной аналитики Вышла новая версия Luxms BI v12. Платформа включает ИИ-функциональность, расширение возможностей программируемой анали

«Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ енения искусственного интеллекта в энергетике с группой компаний «Трансэнергопром». Документ закрепляет совместную работу в области визуализации управленческой отчетности на базе платформы «Навигатор BI» с применением технологий GenAI (генеративный искусственный интеллект). Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В». На первом этапе сотрудничества планируется внедрение платформы «Навигат

Теневой ИИ: Bi.Zone изучила, какие возможности искусственного интеллекта наиболее интересны киберпреступникам чались лишь единичные посты, то сейчас ветки, посвященные подготовке и реализации атак с помощью ИИ, присутствуют уже как минимум на семи форумах злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence и Bi.Zone Digital Risk Protection проанализировали свыше 7400 сообщений на тему ИИ, опубликованных злоумышленниками на теневых фор

Страховой Дом ВСК и Bi.Zone объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам Страховой Дом ВСК и группа компаний Bi.Zone заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний Bi.Zone Дмит

Каждое 3-е объявление о продаже бонусов бьет по программам лояльности По данным экспертов BI.Zone, перепродажа баллов и нецелевое использование чужих карт лояльности наносят бизнесу двойной урон — компании теряют деньги и не получают взамен клиентской лояльности. Об этом CNews сообщ

Bi.Zone предупреждает об актуальных схемах злоумышленников в летний сезон енники активно этим пользуются. Злоумышленники запускают фишинговые сайты, делают SMS-рассылки, обзванивают потенциальных жертв и реализуют многоэтапные сценарии. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Эта активность — часть устойчивого тренда: по данным Bi.Zone AntiFraud, в I квартале 2026 г. количество заблокированных мошеннических SMS и звонков выросло на 15 и 18% по сравне

Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP.

Bi.Zone: только 27% привилегированных учетных записей в корпоративном секторе защищены сертификатами Эксперты Bi.Zone PAM проанализировали практику управления привилегированным доступом в крупном бизнесе и выяснили: пароль остается основным способом аутентификации для критически важных учетных записей.

Bi.Zone: группировка Fluffy Wolf атаковала российские компании новым недорогим ВПО C марта по май 2026 г. специалисты Bi.Zone Threat Intelligence зафиксировали серию фишинговых атак кластера Fluffy Wolf. Целями злоумышленников стали российские организации из различных отраслей: строительства, консалтинга, обра

«Сбер2В» и DIS Group подтвердили совместимость платформы «Навигатор BI» и платформы данных «Селена» р2В Автоматизация» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта «Навигатор BI» и платформы данных «Селена». Корректность совместной работы была проверена в условиях про

«Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital Q. На стенде доступна аналитическая платформа Digital Q.Sensor BI, это позволяет предоставить полный цикл разработки программных продуктов по модели «от начала до конца» (End-to-End). Теперь пользователи демостенда могут протестировать полный цикл разработ

ОДК планирует внедрить «Навигатор BI» от Сбербанка для управления финансовой аналитикой итие ИТ-систем, в том числе построение систем визуальной аналитики посредством платформы «Навигатор BI» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Навигатор BI» — соб