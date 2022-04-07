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BI Business intelligence Бизнес-аналитика Аналитические бизнес-приложения



07.04.2022 Большие данные и бизнес-аналитика 2022
03.03.2022 «Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI
17.02.2022 «Корус консалтинг» помогла ГК «Дело» в создании системы бизнес-аналитики
08.02.2022 «Heineken Россия» внедрила BI-модуль для повышения эффективности работы полевых команд
18.01.2022 Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак
27.12.2021 BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001
23.12.2021 BI.Zone представила новую услугу по обнаружению киберугроз и реагированию на них
21.12.2021 Решение BI.ZONE Mobile Security внесено в реестр российского ПО
02.12.2021 Bi.Zone открыла представительство в Красноярске
30.11.2021 BI.ZONE предупредил о появлении мошеннических сайтов, предлагающих услуги Дедов Морозов
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников
17.11.2021 BI.ZONE рассказала, как не стать жертвой мошенников в Черную пятницу
28.10.2021 Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI
21.10.2021 БФТ внедрила в Нижегородской области BI-инструмент для анализа закупок
05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»
17.09.2021 BI.ZONE: инфраструктура более чем 60% российских компаний уязвима для хакеров
01.09.2021 BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали»
20.08.2021 Bi.zone нашла сотни фишинговых сайтов Росреестра
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики
29.07.2021 Bi.Zone обнаружила всплеск мошенничеств с подменой счетов и реквизитов компаний
26.07.2021 Bi.Zone обнаружила и заблокировала 3258 сайтов лжебанков в 2021 году
22.07.2021 Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк
05.07.2021 «Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы
01.07.2021 Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле»
28.06.2021 Выручка Navicon от реализации BI-проектов в 2020 году выросла на 30%
18.06.2021 BI.ZONE предупредил о новом способе мошенничества с электросамокатами
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform
04.06.2021 Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре
26.05.2021 BI.ZONE выяснила, что мотивирует россиян открывать фишинговые письма
17.05.2021 Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам
08.05.2021 Иван Окопный -

BI-инструменты стали доступнее из-за повышения разнообразия и интенсивности возникновения данных
28.04.2021 Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО
19.04.2021 GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве
16.04.2021 Bi.zone защитила приложения для гостей KFC
15.04.2021 Exasol и Glowbyte объявили о партнерстве
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности

Публикаций - 2012, упоминаний - 3578

BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6026 241
SAP SE 4580 203
Microsoft Corporation 22476 194
IBM - International Business Machines Corp 8934 162
SAS Institute 853 85
6025 84
1С-Битрикс - Bitrix 440 82
1С-ИжТиСи 5415 81
Qlik - QlikTech 120 60
Крок - Croc 1614 59
Корус Консалтинг ГК 1013 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 57
Прогноз 938 56
Программный продукт ГК 3951 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 52
BI.Zone 65 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 40
Айтеко - iTeco 914 40
Барс груп 498 38
Meta Platforms - Facebook 4262 38
Teradata 196 38
Инфосистемы Джет 864 37
HP Inc. 5306 36
Терн ГК - Tern Group 51 34
Tableau Software 55 31
MicroStrategy 63 31
Diasoft - Диасофт 533 29
BI Partner - БиАй Партнер 36 28
VK - Mail.ru Group 3049 28
Softline - Софтлайн 1868 27
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1465 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1571 25
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 25
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 327 25
Форсайт - ранее ITG Consulting 93 24
ФОРС - Центр разработки 385 24
Cisco Systems 4715 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 23
Intel Corporation 11251 22
Yandex - Яндекс 5002 22
X5 Group 708 96
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 77
РЖД - Российские железные дороги 1457 67
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 57
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 494 44
Альфа-Банк 1470 42
Societe Generale - Росбанк 438 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 36
ВТБ - ВТБ24 657 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 33
Лента - Сеть розничной торговли 881 31
ПСБ - Промсвязьбанк 672 31
Почта России ПАО 1853 28
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 251 27
Мегаполис ТК 151 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 26
Сургутнефтегаз - СНГ 193 23
Procter&Gamble - P&G 202 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1857 21
Ингосстрах СПАО 301 21
Банк Зенит 215 20
UBS AG 294 20
Черкизово ГК 74 19
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 17
Аэрофлот 646 16
Газпром ПАО 1000 16
Открытие ФК 2657 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 125 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 16
Coca-Cola Company 240 16
OTP Group - ОТП Банк 157 16
Adidas 129 14
Segezha Group - Сегежа Групп 96 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 369 13
Окей - О'Кей - Гипермаркет 136 13
Геобанк КБ 38 13
Mary Kay - Мэри Кэй 88 13
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 13
WikiMart - Викимарт 44 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 92
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 64
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 29
Правительство РФ 8171 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 23
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 22
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 17
Федеральное казначейство России 1331 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 14
Правительство Москвы 1629 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 646 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 10
Президент Российской Федерации 3713 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 552 8
Счётная палата РФ 624 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 163 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 744 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 6
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 17
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 7
АРБ - Ассоциация российских банков 176 6
Руссофт - Russoft 375 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 224 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек 7 1
4CIO 16 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
Linux Foundation 167 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 472
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 220
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 213
Big Data - Большие данные 3498 171
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 134
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3342 126
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 122
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 117
Сервер - Серверные платформы 10468 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 101
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 94
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 70
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3172 60
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 58
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2085 50
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 31
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1977 31
Microsoft Office 3239 122
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 83
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 277 83
Microsoft SQL Server 1416 74
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 133 69
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 66
Apache Hadoop 356 60
Qlik Qlikview 113 58
Microsoft Office Excel 812 44
Google Android 11952 40
Prognoz Platform 81 34
Apple iOS 6419 31
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 30
Microsoft Windows 10 11643 30
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 30
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 655 29
Linux OS 7656 28
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 27
Microsoft Power BI 131 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 664 25
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 259 24
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 23
Oracle Hyperion 168 23
1С:ERP Управление предприятием 267 22
IBM DB2 339 22
Apple iPad 3657 22
SAP Sybase 280 21
SAP BW - SAP Business Warehouse 114 20
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 75 19
Microsoft SharePoint Server 600 18
Qlik Sense 33 18
Microsoft SharePoint Products and Technologies 766 18
Microsoft Azure 1275 17
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 17
БАРС.Alpha BI 35 16
Oracle Fusion Middleware 201 16
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 830 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 16
Oracle PeopleSoft 372 15
Чаркин Евгений 203 48
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 31
Федечкин Эдуард 39 27
Воронин Петр 35 24
Сотин Денис 106 24
Шипов Савва 74 23
Натрусов Артем 142 23
Чамара Денис 58 22
Лысенко Эдуард 238 21
Ягнятинский Евгений 32 21
Кузьмич Всеволод 31 21
Лигачев Глеб 61 21
Гимранов Ринат 62 20
Аксаков Анатолий 104 19
Абакумов Евгений 110 19
Клепиков Алексей 80 19
Кучугин Илья 42 18
Нагаев Олег 30 18
Попов Андрей 80 18
Бокучава Тариэл 21 18
Беляев Владислав 66 18
Потапкин Михаил 26 16
Волошин Евгений 21 16
Серова Елена 317 15
Меньшов Кирилл 75 15
Белоусов Максим 73 15
Суворов Антон 20 15
Чибисов Владимир 22 15
Ушацкий Андрей 102 15
Шадаев Максут 459 14
Прохорова Алла 48 14
Волков Никита 54 14
Дьяченко Валерий 70 14
Михалев Александр 21 13
Лядов Кирилл 17 13
Рахтеенко Владимир 40 13
Казарцев Алексей 27 13
Нестеров Алексей 84 13
Макаров Станислав 116 13
Бычков Александр 39 13
Россия - РФ - Российская федерация 108032 795
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 105
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 80
Европа Восточная 2924 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 51
Украина 6194 46
Европа 12132 43
Казахстан - Республика 4458 42
Германия - Федеративная Республика 8849 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 31
Беларусь - Белоруссия 3512 28
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1730 20
Канада 3294 18
Франция - Французская Республика 5638 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 16
Азия - Азиатский регион 3794 16
Россия - СФО - Новосибирск 3264 15
Америка Северная 2648 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2175 13
Европа Западная 1328 13
Австралия - Австралийский Союз 2783 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3055 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2126 11
Индия - Республика 4257 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1198 10
Африка - Африканский регион 2841 10
Америка 2009 10
Израиль 1756 10
Нидерланды 2189 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2906 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1043 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 9
Россия - ПФО - Казань 2075 9
Япония 10019 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1422 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 200
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 163
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 156
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 144
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 89
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 76
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 72
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 67
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 53
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3065 48
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 597 34
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 33
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2055 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 17259 26
Мошенничество - Махинации 2058 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 24
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1519 21
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4549 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 14965 19
Экономический эффект 692 19
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 512 17
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 14
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 671 14
Человеческий фактор 1075 13
Аутсорсинг 1289 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1632 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1301 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1843 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1041 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 8
Страхование - Страховое дело 1831 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2519 8
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7686 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 666 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 1160 6
Образование в России 452 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 46
TAdviser - Центр выбора технологий 243 22
Открытые системы ИД 159 12
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 5
InformationWeek 231 5
Forbes - Форбс 590 4
WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
CNews TV 521 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
CrunchBase 64 2
The Guardian - Британская газета 320 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
Мобильные системы 93 2
АиФ - Аргументы и факты 34 2
ComputerWorld 139 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 731 2
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Wikipedia - Википедия 411 2
FT - Financial Times 1117 2
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Прайм - Агентство экономической информации 694 1
ZDnet 584 1
Information Age 2 1
The Information 45 1
The Register 1286 1
Independent 98 1
Telecom.paper 167 1
RCR News 107 1
cw360 84 1
The Banker 6 1
InfoWorld 56 1
Electronic News 60 1
Engadget - Блог о технологиях 410 1
Nature 769 1
Vnunet 225 1
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AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 82
Forrester Research 810 19
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 755 7
Aberdeen Group 48 6
Markets&Markets Research 97 5
Allied Market Research 18 4
Juniper Research 467 3
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In-Stat 81 2
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RAEX - Эксперт РА 79 2
500 Startups 4447 2
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Fortune Global 500 280 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 2
Datamonitor 83 1
IBSi - IBS Intelligence 6 1
451 Research Group 86 1
Moody's Investors Service 135 1
Интерфакс-100 15 1
Dell'Oro Group 35 1
SANS Institute 83 1
Gartner - AMR Research 48 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Ventana Research 7 1
Technavio 24 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
IDC Financial Insights 5 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Медиалогия 48 1
Ericsson Mobility Report 33 1
Forbes Insights 14 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6989 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 10
РАН - Российская академия наук 1387 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 37 2
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 2
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 14 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 105 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 353 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 2
Softline - Академия АйТи 55 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 63 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 1
TED Talks 36 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 373 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
Сириус - Образовательный центр 125 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 80 1
Oracle Academy 8 1
ИТМО Высшая школа цифровой культуры 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 75076.
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