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BI Business intelligence Бизнес-аналитика Аналитические бизнес-приложения

BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения
Обзор Бизнес-Aналитика (BI) на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 Bi.Zone EASM поможет выявить эксплуатацию уязвимостей на внешнем периметре

Новая функциональность ускоряет реагирование при обнаружении уязвимостей, которые используются в реальных атаках. Рекомендации ИИ-ассистента Bi.Zone Cubi помогают определить, какие признаки эксплуатации проверить и в каких случаях необходимо дополнительное расследование. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Для уязви
06.08.2026 BI на пороге новой эры

нный анализ, генерацию отчетов и даже формирование гипотез. Однако, как показало исследование «AI в BI» от «Кругов Громова», переход к автономной аналитике в России сталкивается с неожиданным п
06.08.2026 BI.Zone PAM теперь поддерживает беспарольную аутентификацию

Эксперты BI.Zone PAM изучили управление привилегированным доступом в компаниях. 73% учетных записей защищены паролями, тогда как для 27% применяются сертификаты. Несмотря на развитие zero trust, пароли

04.08.2026 Группа компаний RWB при содействии Bi.Zone усовершенствовала систему кибербезопасности

Специалисты Bi.Zone SOC провели расширенный аудит Центра кибербезопасности RWB. Проект показал, что внутренний SOC успешно обеспечивает мониторинг ключевых активов компании и обладает потенциалом для дальн
03.08.2026 От разрозненной отчетности к единой системе аналитики — кейс крупнейшего ретейлера «Холодильник.ру»

Благодаря внедрению BI-системы (Qlik Sense) интернет-магазин «Холодильник.ру» объединил 15 разрозненных источнико
30.07.2026 BI.Zone: почти половина атакующих российские организации кластеров занимается кибершпионажем

Шпионы Core Werewolf создали троян удаленного доступа, который использовался в атаках на предприятия ОПК и органы государственной власти. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. С июня по июль 2026 г. специалисты BI.Zone Threat Intelligence исследовали новую кампанию кластера Core Werewolf на российские организации. Эксперты выявили ранее неизвестный тр
29.07.2026 BI.Zone WAF: 75% веб-атак в первом полугодии 2026 года пришлись на ИT и телеком

о 75%. Похищенные служебные данные могут использоваться для получения доступа к внутренним системам, а стоимость одного часа простоя может достигать 21,7 млн руб. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Алексей Романов, руководитель BI.Zone WAF: «Если раньше злоумышленники в первую очередь искали способ проникнуть в инфраструктуру компании, то теперь пытаются получить информаци
22.07.2026 BI.Zone выявила уязвимость в Directum RX

Эксперты BI.Zone выявили уязвимость критического уровня в цифровой платформе для управления компанией Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Directum RX — цифровая платформа дл
20.07.2026 Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами

Компания Modus объявляет о выходе Modus BI 3.15. Релиз расширяет список поддерживаемых источников данных, существенно улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректность
17.07.2026 Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей OnlyShells в OnlyOffice

Эксперты Bi.Zone выявили цепочку уязвимостей в офисном пакете OnlyOffice Desktop Editors. С ее помощью злоумышленники могли повысить привилегии в системе. Об этом CNews сообщили представители Bi.
14.07.2026 «Р7» запускает новый BI-инструмент «Р7-Аналитика»

ого, чтобы предоставлять клиентам наилучшие решения и плагины в своем классе. Интеграция технологий business intelligence в наши редакторы — логичный шаг в развитии. Мы видим высокий спрос на т
03.07.2026 Bi.Zone: более 200 инсталляций Citrix NetScaler в России могут быть уязвимы

1. Она затрагивает только инсталляции, где устройство настроено как SAML Identity Provider (IdP). Уровень критичности уязвимости по шкале CVSS оценен в 7,5 балла. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. CVE-2026-8451 относится к классу pre-auth memory overread и позволяет до прохождения аутентификации получить из памяти процесса фрагменты чувствительных данных с помощью специально сфо
02.07.2026 Bi.Zone: киберпреступники ищут обходные пути для атак на финансовую отрасль

ь свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 г. двойники были у 90% банков — лидеров кли
01.07.2026 AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud

BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям уск
30.06.2026 Bi.Zone: кибератаки на промышленность участились в два раза

Эксперты Bi.Zone Threat Intelligence выявили рост кибератак на промышленный комплекс. На протяжении 2025 г. доля атак на отрасль колебалась на уровне 5–6%, а в первом полугодии 2026 г. увеличилась вдвое
26.06.2026 Bi.Zone Mail Security получил профиль почтового поведения для оценки рисков пользователей

В Bi.Zone Mail Security 2.12 появился новый инструмент для анализа поведения пользователей — раздел «Профиль почтового поведения». Теперь администраторы могут оперативно выявлять отклонения в дей
23.06.2026 Вышла новая версия Luxms BI 12.0.1

тал удобнее и понятнее, а ключевые действия требуют явного подтверждения пользователя, что снижает риск случайных действий при настройке прав доступа. Для корректной работы требуется настройка модуля bi-gateway на сервере. Обновление отображения управляющего дэша Помимо привычного вертикального расположения управляющего дэша теперь доступен горизонтальный режим отображения. Это позволяет бо
22.06.2026 Modus и группа компаний ЧДК заключили соглашение о партнерстве

сред и представление всей информации на едином портале. В рамках партнерства low‑code-решения Modus BI (для визуализации и аналитики) и Modus ETL (для управления данными) будут интегрированы в

19.06.2026 DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных

пп» демонстрирует, как централизация данных из разных учетных систем и ручных файлов позволяет ускорить финансовый анализ и планирование в консалтинговом бизнесе. Об этом CNews сообщили представители BI Consult. «Отчет по валовой прибыли раньше был нашей головной болью: данные из нескольких источников, ручная сшивка, риски ошибок. Теперь DWH собирает его за несколько часов с автоматической

19.06.2026 Biplanum усиливает экспертизу в импортозамещении BI: стратегическое партнерство со «Сбер2B»

партнера с правом продажи лицензий, внедрения и сопровождения платформы бизнес-аналитики «Навигатор BI». Об этом CNews сообщили представители Biplanum. Сотрудничество направлено на ускорение им
17.06.2026 Bi.Zone помогла «Ланит» усовершенствовать мониторинг и реагирование на киберугрозы

Компания «Ланит» внедрила решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. «Ланит» — это многопрофильная ИT-компания, подразделения которой занимают ключевые позиции в системной интеграции, дистрибуции,
16.06.2026 Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» предлагает современный подход: визуализация и управление данными без промежут
11.06.2026 Эксперты Bi.Zone выявили фишинговую кампанию с обещанием дополнительного заработка

Эксперты Bi.Zone Mail Security зафиксировали кампанию по рассылке фишинговых писем с предложениями дополнительного заработка. В качестве приманки использовались темы пассивного дохода и инвестиций. В пи
10.06.2026 Modus BI 3.14: интеллектуальный экспорт, новый SQL-редактор и расширенный контроль визуализаций

вендор решений для бизнес-аналитики и управления данными, объявила о выходе планового релиза Modus BI 3.14. Обновление сфокусировано на трех ключевых направлениях: гибкость экспорта отчетности
08.06.2026 В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android

Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со см
08.06.2026 Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

От отчетности к инструменту принятия решений Системы бизнес-аналитики (BI) долгое время решали задачу постфактум-контроля: данные собирались из разных источников, с
08.06.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских систем бизнес-аналитики

CNewsMarket публикует новый рейтинг платформ для бизнес-аналитики (BI), используемых российскими компаниями для анализа данных, подготовки отчетности и поддержк
05.06.2026 Luxms BI v12: платформа с ИИ для нового поколения корпоративной аналитики

Вышла новая версия Luxms BI v12. Платформа включает ИИ-функциональность, расширение возможностей программируемой анали
05.06.2026 «Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ

енения искусственного интеллекта в энергетике с группой компаний «Трансэнергопром». Документ закрепляет совместную работу в области визуализации управленческой отчетности на базе платформы «Навигатор BI» с применением технологий GenAI (генеративный искусственный интеллект). Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В». На первом этапе сотрудничества планируется внедрение платформы «Навигат
05.06.2026 Теневой ИИ: Bi.Zone изучила, какие возможности искусственного интеллекта наиболее интересны киберпреступникам

чались лишь единичные посты, то сейчас ветки, посвященные подготовке и реализации атак с помощью ИИ, присутствуют уже как минимум на семи форумах злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence и Bi.Zone Digital Risk Protection проанализировали свыше 7400 сообщений на тему ИИ, опубликованных злоумышленниками на теневых фор
05.06.2026 Страховой Дом ВСК и Bi.Zone объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам

Страховой Дом ВСК и группа компаний Bi.Zone заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний Bi.Zone Дмит
03.06.2026 Каждое 3-е объявление о продаже бонусов бьет по программам лояльности

По данным экспертов BI.Zone, перепродажа баллов и нецелевое использование чужих карт лояльности наносят бизнесу двойной урон — компании теряют деньги и не получают взамен клиентской лояльности. Об этом CNews сообщ
03.06.2026 Bi.Zone предупреждает об актуальных схемах злоумышленников в летний сезон

енники активно этим пользуются. Злоумышленники запускают фишинговые сайты, делают SMS-рассылки, обзванивают потенциальных жертв и реализуют многоэтапные сценарии. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Эта активность — часть устойчивого тренда: по данным Bi.Zone AntiFraud, в I квартале 2026 г. количество заблокированных мошеннических SMS и звонков выросло на 15 и 18% по сравне
29.05.2026 Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP.
28.05.2026 Bi.Zone: только 27% привилегированных учетных записей в корпоративном секторе защищены сертификатами

Эксперты Bi.Zone PAM проанализировали практику управления привилегированным доступом в крупном бизнесе и выяснили: пароль остается основным способом аутентификации для критически важных учетных записей.
28.05.2026 Bi.Zone: группировка Fluffy Wolf атаковала российские компании новым недорогим ВПО

C марта по май 2026 г. специалисты Bi.Zone Threat Intelligence зафиксировали серию фишинговых атак кластера Fluffy Wolf. Целями злоумышленников стали российские организации из различных отраслей: строительства, консалтинга, обра
26.05.2026 «Сбер2В» и DIS Group подтвердили совместимость платформы «Навигатор BI» и платформы данных «Селена»

р2В Автоматизация» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта «Навигатор BI» и платформы данных «Селена». Корректность совместной работы была проверена в условиях про
21.05.2026 «Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital Q. На стенде доступна аналитическая платформа Digital Q.Sensor BI, это позволяет предоставить полный цикл разработки программных продуктов по модели «от начала до конца» (End-to-End). Теперь пользователи демостенда могут протестировать полный цикл разработ
19.05.2026 ОДК планирует внедрить «Навигатор BI» от Сбербанка для управления финансовой аналитикой

итие ИТ-систем, в том числе построение систем визуальной аналитики посредством платформы «Навигатор BI» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Навигатор BI» — соб
19.05.2026 Обновление портала Bi.Zone Threat Intelligence упростит обнаружение киберугроз

В результате обновления портала Bi.Zone Threat Intelligence пользователи получат рекомендации с примерами событий и логики обнаружения. Это готовые правила, которые можно интегрировать в решения классов SIEM и EDR. Об этом CN

Публикаций - 5638, упоминаний - 9650

BI и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 611
Microsoft Corporation 25775 604
SAP SE 5601 601
9594 460
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 451
IBM - International Business Machines Corp 9699 432
Ростелеком 10948 230
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 218
SAS Institute 1082 188
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 163
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 162
Крок - Croc 1964 157
Softline - Софтлайн 3743 155
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 153
Yandex - Яндекс 9216 138
Qlik - QlikTech 173 136
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 132
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 131
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 130
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 124
HP Inc. 5883 120
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 119
Google LLC 12688 118
Diasoft - Диасофт 1144 117
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 110
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 105
Luxms 120 103
Telegram Group 2940 98
Salesforce - Tableau Software 123 96
Intel Corporation 12811 96
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 95
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 94
Dell EMC 5180 93
Navicon - Навикон 339 92
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 92
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 88
Softline - Polymatica - Полиматика 201 87
МегаФон 10742 87
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 85
Teradata - Терадата 225 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 375
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 191
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 189
РЖД - Российские железные дороги 2096 170
Альфа-Банк 1979 131
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 114
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 112
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 112
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 110
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 107
МКБ - Московский кредитный банк 657 105
Почта России ПАО 2370 102
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 101
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 87
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 84
ГПБ - Газпромбанк 1273 77
ВТБ - ВТБ24 671 75
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 74
ПСБ - Промсвязьбанк 963 73
Газпром нефть 725 73
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 72
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 71
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 69
Ингосстрах СПАО 478 69
Сургутнефтегаз - СНГ 288 68
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 68
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 64
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 64
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 63
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 60
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 59
Газпром ПАО 1493 59
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 55
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 51
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 50
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 50
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 49
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 48
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 47
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 339
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 193
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 182
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 159
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 135
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 127
Федеральное казначейство России 1949 115
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 111
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 103
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 90
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 87
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 71
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 68
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 61
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 58
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 57
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 50
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 48
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 46
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 40
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 37
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 34
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 27
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 24
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 22
Судебная власть - Judicial power 2500 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 21
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 21
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 34
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 30
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 25
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 20
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 18
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 9
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 8
PEX Network - Process Excellence Network 16 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 3
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2408
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1842
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1309
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1269
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1261
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1116
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1066
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1055
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1037
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 962
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 957
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 935
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 888
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 844
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 822
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 789
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 611
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 606
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 588
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 511
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 503
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 495
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 481
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 479
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 448
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 441
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 438
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 427
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 398
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 378
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 362
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 359
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 352
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 345
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 334
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 328
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 324
Microsoft Office 4170 339
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 219
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 195
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 193
Linux OS 11533 191
Microsoft Windows 16882 177
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 159
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 154
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 142
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 141
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 136
Apache Hadoop 470 136
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 133
Google Android 15243 133
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 127
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 123
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 109
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 108
Microsoft Azure 1526 107
Oracle Java - язык программирования 3469 105
Apple iOS 8583 104
Luxms BI 119 102
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 95
Qlik Qlikview 120 91
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 89
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 84
Microsoft Windows 2000 8678 83
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 81
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 80
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 77
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 77
Форсайт Prognoz Platform 97 76
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 75
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 75
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 71
Oracle Hyperion 259 70
Microsoft Dynamics 1197 68
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 66
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 61
Apple iPad 4011 61
Шадаев Максут 1210 89
Чаркин Евгений 317 87
Натрусов Артем 313 78
Сотин Денис 216 67
Волошин Евгений 64 61
Кирьянова Александра 169 60
Федечкин Эдуард 58 57
Гимранов Ринат 126 56
Скулкин Олег 80 54
Абакумов Евгений 227 53
Царев Дмитрий 52 48
Галкин Николай 140 47
Сирота Юрий 67 46
Кирюшкин Дмитрий 48 43
Нестеров Алексей 175 43
Воронин Павел 196 43
Алешкин Сергей 65 43
Бурилов Андрей 117 42
Тютюнник Александр 45 41
Клепиков Алексей 121 40
Коптелов Андрей 134 39
Дьяченко Валерий 96 39
Лигачев Глеб 120 37
Белоусов Максим 109 36
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 36
Путин Владимир 3454 35
Глазков Александр 151 35
Андрианов Павел 86 35
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Ульихин Павел 36 34
Лысенко Эдуард 317 34
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Бочкин Александр 62 33
Сологуб Денис 75 33
Путятинский Сергей 112 32
Козак Николай 209 32
Тараторин Александр 58 31
Фокин Валерий 49 30
Ульянов Николай 176 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3857
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 839
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 588
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 486
Европа 24964 393
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 339
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 180
Германия - Федеративная Республика 13221 151
Казахстан - Республика 6048 146
Европа Восточная 3138 133
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 130
Беларусь - Белоруссия 6289 127
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 122
Украина 7928 117
Азия - Азиатский регион 5920 110
Франция - Французская Республика 8177 75
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 72
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Африка - Африканский регион 3641 57
Япония 13807 53
Ближний Восток 3154 53
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Forrester Research 834 53
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Allied Business Intelligence 16 7
Aberdeen Group 53 7
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
BCG - Boston Consulting Group 117 6
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 5
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 5
SimilarWeb 62 4
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 37
РАН - Российская академия наук 2122 37
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 25
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 22
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 19
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 18
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Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 10
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 9
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 9
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 9
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 8
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
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