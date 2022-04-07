Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BI Business intelligence Бизнес-аналитика Аналитические бизнес-приложения
Публикаций - 2012, упоминаний - 3578
BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 48
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 31
|Федечкин Эдуард 39 27
|Воронин Петр 35 24
|Сотин Денис 106 24
|Шипов Савва 74 23
|Натрусов Артем 142 23
|Чамара Денис 58 22
|Лысенко Эдуард 238 21
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Кузьмич Всеволод 31 21
|Лигачев Глеб 61 21
|Гимранов Ринат 62 20
|Аксаков Анатолий 104 19
|Абакумов Евгений 110 19
|Клепиков Алексей 80 19
|Кучугин Илья 42 18
|Нагаев Олег 30 18
|Попов Андрей 80 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Беляев Владислав 66 18
|Потапкин Михаил 26 16
|Волошин Евгений 21 16
|Серова Елена 317 15
|Меньшов Кирилл 75 15
|Белоусов Максим 73 15
|Суворов Антон 20 15
|Чибисов Владимир 22 15
|Ушацкий Андрей 102 15
|Шадаев Максут 459 14
|Прохорова Алла 48 14
|Волков Никита 54 14
|Дьяченко Валерий 70 14
|Михалев Александр 21 13
|Лядов Кирилл 17 13
|Рахтеенко Владимир 40 13
|Казарцев Алексей 27 13
|Нестеров Алексей 84 13
|Макаров Станислав 116 13
|Бычков Александр 39 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru