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BI Business intelligence Бизнес-аналитика Аналитические бизнес-приложения
СОБЫТИЯ
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|07.08.2026
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Bi.Zone EASM поможет выявить эксплуатацию уязвимостей на внешнем периметре
Новая функциональность ускоряет реагирование при обнаружении уязвимостей, которые используются в реальных атаках. Рекомендации ИИ-ассистента Bi.Zone Cubi помогают определить, какие признаки эксплуатации проверить и в каких случаях необходимо дополнительное расследование. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Для уязви
|06.08.2026
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BI на пороге новой эры
нный анализ, генерацию отчетов и даже формирование гипотез. Однако, как показало исследование «AI в BI» от «Кругов Громова», переход к автономной аналитике в России сталкивается с неожиданным п
|06.08.2026
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BI.Zone PAM теперь поддерживает беспарольную аутентификацию
Эксперты BI.Zone PAM изучили управление привилегированным доступом в компаниях. 73% учетных записей защищены паролями, тогда как для 27% применяются сертификаты. Несмотря на развитие zero trust, пароли
|04.08.2026
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Группа компаний RWB при содействии Bi.Zone усовершенствовала систему кибербезопасности
Специалисты Bi.Zone SOC провели расширенный аудит Центра кибербезопасности RWB. Проект показал, что внутренний SOC успешно обеспечивает мониторинг ключевых активов компании и обладает потенциалом для дальн
|03.08.2026
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От разрозненной отчетности к единой системе аналитики — кейс крупнейшего ретейлера «Холодильник.ру»
Благодаря внедрению BI-системы (Qlik Sense) интернет-магазин «Холодильник.ру» объединил 15 разрозненных источнико
|30.07.2026
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BI.Zone: почти половина атакующих российские организации кластеров занимается кибершпионажем
Шпионы Core Werewolf создали троян удаленного доступа, который использовался в атаках на предприятия ОПК и органы государственной власти. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. С июня по июль 2026 г. специалисты BI.Zone Threat Intelligence исследовали новую кампанию кластера Core Werewolf на российские организации. Эксперты выявили ранее неизвестный тр
|29.07.2026
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BI.Zone WAF: 75% веб-атак в первом полугодии 2026 года пришлись на ИT и телеком
о 75%. Похищенные служебные данные могут использоваться для получения доступа к внутренним системам, а стоимость одного часа простоя может достигать 21,7 млн руб. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Алексей Романов, руководитель BI.Zone WAF: «Если раньше злоумышленники в первую очередь искали способ проникнуть в инфраструктуру компании, то теперь пытаются получить информаци
|22.07.2026
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BI.Zone выявила уязвимость в Directum RX
Эксперты BI.Zone выявили уязвимость критического уровня в цифровой платформе для управления компанией Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Directum RX — цифровая платформа дл
|20.07.2026
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Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами
Компания Modus объявляет о выходе Modus BI 3.15. Релиз расширяет список поддерживаемых источников данных, существенно улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректность
|17.07.2026
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Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей OnlyShells в OnlyOffice
Эксперты Bi.Zone выявили цепочку уязвимостей в офисном пакете OnlyOffice Desktop Editors. С ее помощью злоумышленники могли повысить привилегии в системе. Об этом CNews сообщили представители Bi.
|14.07.2026
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«Р7» запускает новый BI-инструмент «Р7-Аналитика»
ого, чтобы предоставлять клиентам наилучшие решения и плагины в своем классе. Интеграция технологий business intelligence в наши редакторы — логичный шаг в развитии. Мы видим высокий спрос на т
|03.07.2026
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Bi.Zone: более 200 инсталляций Citrix NetScaler в России могут быть уязвимы
1. Она затрагивает только инсталляции, где устройство настроено как SAML Identity Provider (IdP). Уровень критичности уязвимости по шкале CVSS оценен в 7,5 балла. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. CVE-2026-8451 относится к классу pre-auth memory overread и позволяет до прохождения аутентификации получить из памяти процесса фрагменты чувствительных данных с помощью специально сфо
|02.07.2026
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Bi.Zone: киберпреступники ищут обходные пути для атак на финансовую отрасль
ь свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 г. двойники были у 90% банков — лидеров кли
|01.07.2026
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AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud
BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям уск
|30.06.2026
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Bi.Zone: кибератаки на промышленность участились в два раза
Эксперты Bi.Zone Threat Intelligence выявили рост кибератак на промышленный комплекс. На протяжении 2025 г. доля атак на отрасль колебалась на уровне 5–6%, а в первом полугодии 2026 г. увеличилась вдвое
|26.06.2026
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Bi.Zone Mail Security получил профиль почтового поведения для оценки рисков пользователей
В Bi.Zone Mail Security 2.12 появился новый инструмент для анализа поведения пользователей — раздел «Профиль почтового поведения». Теперь администраторы могут оперативно выявлять отклонения в дей
|23.06.2026
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Вышла новая версия Luxms BI 12.0.1
тал удобнее и понятнее, а ключевые действия требуют явного подтверждения пользователя, что снижает риск случайных действий при настройке прав доступа. Для корректной работы требуется настройка модуля bi-gateway на сервере. Обновление отображения управляющего дэша Помимо привычного вертикального расположения управляющего дэша теперь доступен горизонтальный режим отображения. Это позволяет бо
|22.06.2026
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Modus и группа компаний ЧДК заключили соглашение о партнерстве
сред и представление всей информации на едином портале. В рамках партнерства low‑code-решения Modus BI (для визуализации и аналитики) и Modus ETL (для управления данными) будут интегрированы в
|19.06.2026
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DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных
пп» демонстрирует, как централизация данных из разных учетных систем и ручных файлов позволяет ускорить финансовый анализ и планирование в консалтинговом бизнесе. Об этом CNews сообщили представители BI Consult. «Отчет по валовой прибыли раньше был нашей головной болью: данные из нескольких источников, ручная сшивка, риски ошибок. Теперь DWH собирает его за несколько часов с автоматической
|19.06.2026
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Biplanum усиливает экспертизу в импортозамещении BI: стратегическое партнерство со «Сбер2B»
партнера с правом продажи лицензий, внедрения и сопровождения платформы бизнес-аналитики «Навигатор BI». Об этом CNews сообщили представители Biplanum. Сотрудничество направлено на ускорение им
|17.06.2026
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Bi.Zone помогла «Ланит» усовершенствовать мониторинг и реагирование на киберугрозы
Компания «Ланит» внедрила решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. «Ланит» — это многопрофильная ИT-компания, подразделения которой занимают ключевые позиции в системной интеграции, дистрибуции,
|16.06.2026
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Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения
Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» предлагает современный подход: визуализация и управление данными без промежут
|11.06.2026
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Эксперты Bi.Zone выявили фишинговую кампанию с обещанием дополнительного заработка
Эксперты Bi.Zone Mail Security зафиксировали кампанию по рассылке фишинговых писем с предложениями дополнительного заработка. В качестве приманки использовались темы пассивного дохода и инвестиций. В пи
|10.06.2026
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Modus BI 3.14: интеллектуальный экспорт, новый SQL-редактор и расширенный контроль визуализаций
вендор решений для бизнес-аналитики и управления данными, объявила о выходе планового релиза Modus BI 3.14. Обновление сфокусировано на трех ключевых направлениях: гибкость экспорта отчетности
|08.06.2026
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В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android
Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со см
|08.06.2026
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Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю
От отчетности к инструменту принятия решений Системы бизнес-аналитики (BI) долгое время решали задачу постфактум-контроля: данные собирались из разных источников, с
|08.06.2026
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CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских систем бизнес-аналитики
CNewsMarket публикует новый рейтинг платформ для бизнес-аналитики (BI), используемых российскими компаниями для анализа данных, подготовки отчетности и поддержк
|05.06.2026
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Luxms BI v12: платформа с ИИ для нового поколения корпоративной аналитики
Вышла новая версия Luxms BI v12. Платформа включает ИИ-функциональность, расширение возможностей программируемой анали
|05.06.2026
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«Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ
енения искусственного интеллекта в энергетике с группой компаний «Трансэнергопром». Документ закрепляет совместную работу в области визуализации управленческой отчетности на базе платформы «Навигатор BI» с применением технологий GenAI (генеративный искусственный интеллект). Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В». На первом этапе сотрудничества планируется внедрение платформы «Навигат
|05.06.2026
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Теневой ИИ: Bi.Zone изучила, какие возможности искусственного интеллекта наиболее интересны киберпреступникам
чались лишь единичные посты, то сейчас ветки, посвященные подготовке и реализации атак с помощью ИИ, присутствуют уже как минимум на семи форумах злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence и Bi.Zone Digital Risk Protection проанализировали свыше 7400 сообщений на тему ИИ, опубликованных злоумышленниками на теневых фор
|05.06.2026
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Страховой Дом ВСК и Bi.Zone объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам
Страховой Дом ВСК и группа компаний Bi.Zone заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний Bi.Zone Дмит
|03.06.2026
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Каждое 3-е объявление о продаже бонусов бьет по программам лояльности
По данным экспертов BI.Zone, перепродажа баллов и нецелевое использование чужих карт лояльности наносят бизнесу двойной урон — компании теряют деньги и не получают взамен клиентской лояльности. Об этом CNews сообщ
|03.06.2026
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Bi.Zone предупреждает об актуальных схемах злоумышленников в летний сезон
енники активно этим пользуются. Злоумышленники запускают фишинговые сайты, делают SMS-рассылки, обзванивают потенциальных жертв и реализуют многоэтапные сценарии. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Эта активность — часть устойчивого тренда: по данным Bi.Zone AntiFraud, в I квартале 2026 г. количество заблокированных мошеннических SMS и звонков выросло на 15 и 18% по сравне
|29.05.2026
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Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform
Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP.
|28.05.2026
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Bi.Zone: только 27% привилегированных учетных записей в корпоративном секторе защищены сертификатами
Эксперты Bi.Zone PAM проанализировали практику управления привилегированным доступом в крупном бизнесе и выяснили: пароль остается основным способом аутентификации для критически важных учетных записей.
|28.05.2026
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Bi.Zone: группировка Fluffy Wolf атаковала российские компании новым недорогим ВПО
C марта по май 2026 г. специалисты Bi.Zone Threat Intelligence зафиксировали серию фишинговых атак кластера Fluffy Wolf. Целями злоумышленников стали российские организации из различных отраслей: строительства, консалтинга, обра
|26.05.2026
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«Сбер2В» и DIS Group подтвердили совместимость платформы «Навигатор BI» и платформы данных «Селена»
р2В Автоматизация» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта «Навигатор BI» и платформы данных «Селена». Корректность совместной работы была проверена в условиях про
|21.05.2026
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«Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI
Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital Q. На стенде доступна аналитическая платформа Digital Q.Sensor BI, это позволяет предоставить полный цикл разработки программных продуктов по модели «от начала до конца» (End-to-End). Теперь пользователи демостенда могут протестировать полный цикл разработ
|19.05.2026
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ОДК планирует внедрить «Навигатор BI» от Сбербанка для управления финансовой аналитикой
итие ИТ-систем, в том числе построение систем визуальной аналитики посредством платформы «Навигатор BI» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Навигатор BI» — соб
|19.05.2026
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Обновление портала Bi.Zone Threat Intelligence упростит обнаружение киберугроз
В результате обновления портала Bi.Zone Threat Intelligence пользователи получат рекомендации с примерами событий и логики обнаружения. Это готовые правила, которые можно интегрировать в решения классов SIEM и EDR. Об этом CN
BI и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 89
|Чаркин Евгений 317 87
|Натрусов Артем 313 78
|Сотин Денис 216 67
|Волошин Евгений 64 61
|Кирьянова Александра 169 60
|Федечкин Эдуард 58 57
|Гимранов Ринат 126 56
|Скулкин Олег 80 54
|Абакумов Евгений 227 53
|Царев Дмитрий 52 48
|Галкин Николай 140 47
|Сирота Юрий 67 46
|Кирюшкин Дмитрий 48 43
|Нестеров Алексей 175 43
|Воронин Павел 196 43
|Алешкин Сергей 65 43
|Бурилов Андрей 117 42
|Тютюнник Александр 45 41
|Клепиков Алексей 121 40
|Коптелов Андрей 134 39
|Дьяченко Валерий 96 39
|Лигачев Глеб 120 37
|Белоусов Максим 109 36
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 36
|Путин Владимир 3454 35
|Глазков Александр 151 35
|Андрианов Павел 86 35
|Меденцев Константин 106 34
|Ульихин Павел 36 34
|Лысенко Эдуард 317 34
|Шипов Савва 102 33
|Михалев Евгений 98 33
|Бочкин Александр 62 33
|Сологуб Денис 75 33
|Путятинский Сергей 112 32
|Козак Николай 209 32
|Тараторин Александр 58 31
|Фокин Валерий 49 30
|Ульянов Николай 176 30
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
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