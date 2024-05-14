ВЭБ.РФ РФРИТ Российский фонд развития информационных технологий
РФРИТ – институт развития группы ВЭБ.РФ, оператор государственных мер поддержки национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», направленных на развитие и масштабирование перспективных ИТ-решений, инициатор внедрения дополнительных инструментов для развития отечественной ИТ-отрасли. Грантовая поддержка которого помогает реализовывать приоритетные отечественные ИТ-проекты, направленные на замещение и создание новых технологий в стране. Целью поддержки являются: вывод на рынок востребованных и конкурентоспособных российских ИТ-решений, внедрение их на предприятиях, тиражирование лучших практик и ускорение цифровой трансформации компаний.
Ксения Житнушкина, Руководитель проектов, РФРИТ, "Программа поддержки маркетинга российских ИТ-продуктов", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023
|14.05.2024
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Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе
доработку платформы для умных зданий Ujin. Особо значимый проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители Ujin. В результате проведенных работ платформа пр
|13.05.2024
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«Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ
реализован в рамках выполнения условий гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который компания получила в конце 2022 г. «Турбо Отель» – это программное решение, от
|16.02.2024
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«Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions завершили работы по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)»
Данный проект реализуется на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и признан Правительством РФ особо значимым. В ходе выполнения предпроектного обследова
|15.02.2024
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Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco
ляет заместить зарубежные решения Avaya, Cisco и Genesys. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Naumen CX создана для эталонного об
|06.02.2024
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Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками
Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для авто
|31.01.2024
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Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО
Platform в 10 раз ускоряет процесс миграции виртуальной инфраструктуры предприятия с иностранного облака на отечественное, а также делает его безопаснее и точнее. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Его общая стоимость составила 100 млн руб., сумма гранта — 70 млн руб. Платформа обладает высоким экспортным потенциалом. Компания
|30.01.2024
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Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок
решений, а также их внедрению на предприятиях-лидерах отрасли. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ Платформа проектирования месторождений «Росгео» Сумма гранта: 47 млн руб. Направление р
|26.10.2023
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«Ростелеком» и НТЦ «Протей» реализовали второй этап проекта на грант РФРИТ по доработке «Ядра мобильной сети 4G»
кт отнесен к особо значимым и на его реализацию Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделил грантовое финансирование. Ключевая задача второго этапа проекта – доработать з
|02.10.2023
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«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ
10». Компания в конце 2022 г. получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на создание ПО в сфере гостиничной индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Ла
|16.06.2023
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На ПМЭФ представлен рейтинг российских ИТ-компаний по упоминаемости в соцмедиа
Brand Analytics, ВЭБ.РФ и РФРИТ представили первый обзор присутствия крупнейших российских ИТ-компаний в соцмедиа. Для
|27.04.2023
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Новое российское ПО ускорит проверку документов в 10 раз
от мошенников госкорпорации, бизнес и системообразующие банки. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Российский софт сканирует и извлекает данные из удостоверяющих личность документов: ро
|26.01.2023
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Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс»
онерное общество «Росгеология» получило грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на развитие и внедрение проекта «Доработка платформы проектирования месторождений» в р
|12.01.2023
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«БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM»
стемы» получила поддержку от государственного Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на разработку отечественного ИТ-решения в области управления человеческим капиталом (H
|11.01.2023
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«Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикла
|26.09.2022
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АТОЛ подключился к программе РФРИТ для поддержки малого и среднего бизнеса
еестр малого и среднего предпринимательства достаточно иметь оборот до 2 млрд руб. в год и штат не более 250 сотрудников. Программа была запущена Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2021 г. В ней могут принять участие только российские поставщики программного обеспечения, прошед
|25.08.2022
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«Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному
руб. с привлечением большей части средств через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. На создание ПО уйдет от двух
|15.08.2022
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Российским ИТ-компаниям вернут 80% расходов на рекламу в CNews
Вернут 80% расходов Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) внес CNews в реестр аккредитованных рекламных площадок. Теперь компании-правообладатели продуктов из реестра отечественного ПО и компании, оказывающие услуги в сфере ИТ, могут вернуть се
|28.06.2022
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Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса
й будет компенсировать государство. Благодаря этому ускорится цифровизация отечественных СМБ-компаний. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) реализует программу поддержки СМБ-компаний в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Получить льготу могут пре
|23.06.2022
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Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов
ьные решения» с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Благодаря произведенным доработкам продукт уже стал основным решением для реализации
|21.06.2022
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На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку
азмере 1,3 млрд руб., которые предназначались Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). На момент публикации материала данная сумма находилась у фонда «Росинфокоминвест», ед
|01.06.2022
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Власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке
м. Соответствующие меры поддержки разрабатывает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и проектной деятельнос
|16.05.2022
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«СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ
софта для ИБ с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). «В настоящее время работу своих продуктов в России приостановили такие крупные иностр
|07.02.2022
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Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира
каций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). «Мероприятия по формированию института “цифровых атташе” предусмотрены “вторым пакето
|03.02.2022
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Грантополучатель РФРИТ создал онлайн-платформу для дистанционного приема абитуриентов в вузы
арактер, поэтому программное решение нужно было разработать в кратчайшие сроки. Грантовая поддержка РФРИТ позволила выйти на пилотирование продукта спустя полгода и показать результаты к началу
|28.12.2021
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ИТ-проекты получат гранты на более чем 6 млрд руб.
ктов и география вовлеченных регионов. Также оптимизированы условия получения грантовой поддержки – РФРИТ вывел услугу по подаче заявки на портал госуслуг, сократил сроки рассмотрения и снял мо
|24.12.2021
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Александр Павлов, РФРИТ: В 2021 году поступило почти вдвое больше заявок на гранты
CNews: Для начала, давайте внесем ясность, кому РФРИТ непосредственно подчиняется — ВЭБ.РФ или Минцифры? Александр Павлов: Российский фонд ра
|22.12.2021
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Разработка «КорКласса» получила поддержку РФРИТ
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) предоставил компании «КорКласс» грант на создание цифровой платформы управления информ
|15.07.2021
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Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда
ы «Цифровая экономика», оператор господдержки — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). ИТ-компании смогут получить от 20 млн до 300 млн руб. При этом мера поддержки доступн
|24.05.2021
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РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент
фры России и «ВЭБ.РФ» проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в соответствии с поручением председателя Правительства Михаила Мишустина. Наблюдательн
|16.03.2021
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«Полиматика» развивает направление Machine Learning
ИТ-компания «Полиматика» выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Полученные средства будут направлены на усиление направления машинного обучения: формирование команды и запуск разработки соответствующего программного модуля BI-платформы Polymatica. П
|27.01.2021
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«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО
«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программного обеспечения. Создаваемый продукт автоматизирует
|30.06.2020
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Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов
РФРИТ выбрал 12 ИТ-проектов общей стоимостью 1,58 млрд рублей Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел результаты конкурсного отбора среди ИТ-компаний на получение грантов для развития их проектов. Результаты отбора направлены на утверждение в межведомственную конкурсную комиссию,
|25.08.2004
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Саратовский суд отклонил иск "ВолгаТелекома" о защите репутации
овской области поступило исковое заявление от фирмы «ВолгаТелеком» о защите деловой репутации. В качестве ответчика был назван Саратовский региональный общественный фонд развития интернет-технологий (ФРИТ). Предметом конфликта явилось обращение ФРИТ в адрес Президента РФ от 25 апреля 2003 г. В данном обращении за подписью председателя ФРИТ. М. В. Гадратова содержалась просьба
ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Паршин Максим 314 50
|Павлов Александр 78 47
|Шадаев Максут 884 45
|Мишустин Михаил 615 33
|Абакумов Евгений 185 22
|Чаркин Евгений 278 22
|Меденцев Константин 95 21
|Натрусов Артем 267 21
|Сотин Денис 204 20
|Макевнин Борис 44 19
|Козак Николай 129 19
|Клепиков Алексей 109 19
|Ульянов Николай 92 19
|Пшиченко Дмитрий 46 18
|Демидов Сергей 126 18
|Луганцев Александр 50 17
|Шойтов Александр 71 17
|Бурилов Андрей 104 16
|Чернышенко Дмитрий 543 16
|Слышкин Василий 123 15
|Степченков Максим 63 14
|Семенихин Игорь 56 14
|Фролов Павел 83 14
|Соловьев Алексей 86 14
|Ямщиков Владимир 51 14
|Карпов Иван 78 14
|Сыкулев Андрей 84 14
|Лебедев Антон 51 14
|Генкина Екатерина 43 14
|Халматов Максим 64 14
|Нестеров Алексей 113 14
|Васильев Владислав 58 14
|Мискевич Евгений 49 14
|Дьяченко Валерий 95 14
|Прохорова Алла 65 14
|Каюмов Шамиль 53 14
|Трофимова Людмила 50 14
|Урьяс Вадим 98 14
|Рубин Адар 47 14
|Егоров Владимир 82 14
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