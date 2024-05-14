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ВЭБ.РФ РФРИТ Российский фонд развития информационных технологий

ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий

РФРИТ – институт развития группы ВЭБ.РФ, оператор государственных мер поддержки национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», направленных на развитие и масштабирование перспективных ИТ-решений, инициатор внедрения дополнительных инструментов для развития отечественной ИТ-отрасли. Грантовая поддержка которого помогает реализовывать приоритетные отечественные ИТ-проекты, направленные на замещение и создание новых технологий в стране. Целью поддержки являются: вывод на рынок востребованных и конкурентоспособных российских ИТ-решений, внедрение их на предприятиях, тиражирование лучших практик и ускорение цифровой трансформации компаний.

 

 

Ксения Житнушкина, Руководитель проектов, РФРИТ, "Программа поддержки маркетинга российских ИТ-продуктов", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023


14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе

доработку платформы для умных зданий Ujin. Особо значимый проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители Ujin. В результате проведенных работ платформа пр
13.05.2024 «Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ

реализован в рамках выполнения условий гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который компания получила в конце 2022 г. «Турбо Отель» – это программное решение, от
16.02.2024 «Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions завершили работы по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)»

Данный проект реализуется на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и признан Правительством РФ особо значимым. В ходе выполнения предпроектного обследова
15.02.2024 Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco

ляет заместить зарубежные решения Avaya, Cisco и Genesys. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Naumen CX создана для эталонного об
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками

Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для авто
31.01.2024 Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО

Platform в 10 раз ускоряет процесс миграции виртуальной инфраструктуры предприятия с иностранного облака на отечественное, а также делает его безопаснее и точнее. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Его общая стоимость составила 100 млн руб., сумма гранта — 70 млн руб. Платформа обладает высоким экспортным потенциалом. Компания
30.01.2024 Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок

решений, а также их внедрению на предприятиях-лидерах отрасли. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ Платформа проектирования месторождений «Росгео» Сумма гранта: 47 млн руб. Направление р
26.10.2023 «Ростелеком» и НТЦ «Протей» реализовали второй этап проекта на грант РФРИТ по доработке «Ядра мобильной сети 4G»

кт отнесен к особо значимым и на его реализацию Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделил грантовое финансирование. Ключевая задача второго этапа проекта – доработать з
02.10.2023 «Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ

10». Компания в конце 2022 г. получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на создание ПО в сфере гостиничной индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Ла
16.06.2023 На ПМЭФ представлен рейтинг российских ИТ-компаний по упоминаемости в соцмедиа

Brand Analytics, ВЭБ.РФ и РФРИТ представили первый обзор присутствия крупнейших российских ИТ-компаний в соцмедиа. Для

27.04.2023 Новое российское ПО ускорит проверку документов в 10 раз

от мошенников госкорпорации, бизнес и системообразующие банки. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Российский софт сканирует и извлекает данные из удостоверяющих личность документов: ро
26.01.2023 Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс»

онерное общество «Росгеология» получило грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на развитие и внедрение проекта «Доработка платформы проектирования месторождений» в р
12.01.2023 «БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM»

стемы» получила поддержку от государственного Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на разработку отечественного ИТ-решения в области управления человеческим капиталом (H
11.01.2023 «Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикла
26.09.2022 АТОЛ подключился к программе РФРИТ для поддержки малого и среднего бизнеса

еестр малого и среднего предпринимательства достаточно иметь оборот до 2 млрд руб. в год и штат не более 250 сотрудников. Программа была запущена Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2021 г. В ней могут принять участие только российские поставщики программного обеспечения, прошед
25.08.2022 «Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному

руб. с привлечением большей части средств через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. На создание ПО уйдет от двух
15.08.2022 Российским ИТ-компаниям вернут 80% расходов на рекламу в CNews

Вернут 80% расходов Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) внес CNews в реестр аккредитованных рекламных площадок. Теперь компании-правообладатели продуктов из реестра отечественного ПО и компании, оказывающие услуги в сфере ИТ, могут вернуть се
28.06.2022 Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса

й будет компенсировать государство. Благодаря этому ускорится цифровизация отечественных СМБ-компаний. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) реализует программу поддержки СМБ-компаний в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Получить льготу могут пре
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов

ьные решения» с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Благодаря произведенным доработкам продукт уже стал основным решением для реализации

21.06.2022 На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку

азмере 1,3 млрд руб., которые предназначались Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). На момент публикации материала данная сумма находилась у фонда «Росинфокоминвест», ед
01.06.2022 Власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке

м. Соответствующие меры поддержки разрабатывает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и проектной деятельнос
16.05.2022 «СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ

софта для ИБ с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). «В настоящее время работу своих продуктов в России приостановили такие крупные иностр
07.02.2022 Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира

каций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). «Мероприятия по формированию института “цифровых атташе” предусмотрены “вторым пакето
03.02.2022 Грантополучатель РФРИТ создал онлайн-платформу для дистанционного приема абитуриентов в вузы

арактер, поэтому программное решение нужно было разработать в кратчайшие сроки. Грантовая поддержка РФРИТ позволила выйти на пилотирование продукта спустя полгода и показать результаты к началу
28.12.2021 ИТ-проекты получат гранты на более чем 6 млрд руб.

ктов и география вовлеченных регионов. Также оптимизированы условия получения грантовой поддержки – РФРИТ вывел услугу по подаче заявки на портал госуслуг, сократил сроки рассмотрения и снял мо
24.12.2021 Александр Павлов, РФРИТ: В 2021 году поступило почти вдвое больше заявок на гранты

CNews: Для начала, давайте внесем ясность, кому РФРИТ непосредственно подчиняется — ВЭБ.РФ или Минцифры? Александр Павлов: Российский фонд ра
22.12.2021 Разработка «КорКласса» получила поддержку РФРИТ

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) предоставил компании «КорКласс» грант на создание цифровой платформы управления информ
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда

ы «Цифровая экономика», оператор господдержки — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). ИТ-компании смогут получить от 20 млн до 300 млн руб. При этом мера поддержки доступн
24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент

фры России и «ВЭБ.РФ» проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в соответствии с поручением председателя Правительства Михаила Мишустина. Наблюдательн
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning

ИТ-компания «Полиматика» выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Полученные средства будут направлены на усиление направления машинного обучения: формирование команды и запуск разработки соответствующего программного модуля BI-платформы Polymatica. П
27.01.2021 «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО

«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программного обеспечения. Создаваемый продукт автоматизирует

30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов

РФРИТ выбрал 12 ИТ-проектов общей стоимостью 1,58 млрд рублей Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел результаты конкурсного отбора среди ИТ-компаний на получение грантов для развития их проектов. Результаты отбора направлены на утверждение в межведомственную конкурсную комиссию,

25.08.2004 Саратовский суд отклонил иск "ВолгаТелекома" о защите репутации

овской области поступило исковое заявление от фирмы «ВолгаТелеком» о защите деловой репутации. В качестве ответчика был назван Саратовский региональный общественный фонд развития интернет-технологий (ФРИТ). Предметом конфликта явилось обращение ФРИТ в адрес Президента РФ от 25 апреля 2003 г. В данном обращении за подписью председателя ФРИТ. М. В. Гадратова содержалась просьба


Публикаций - 295, упоминаний - 521

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

7840 42
Microsoft Corporation 24256 30
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Oracle Corporation 6568 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2105 18
SAP SE 5158 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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