ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий

Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе доработку платформы для умных зданий Ujin. Особо значимый проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители Ujin. В результате проведенных работ платформа пр

«Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ реализован в рамках выполнения условий гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который компания получила в конце 2022 г. «Турбо Отель» – это программное решение, от

«Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions завершили работы по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)» Данный проект реализуется на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и признан Правительством РФ особо значимым. В ходе выполнения предпроектного обследова

Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco ляет заместить зарубежные решения Avaya, Cisco и Genesys. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Naumen CX создана для эталонного об

Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для авто

Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО Platform в 10 раз ускоряет процесс миграции виртуальной инфраструктуры предприятия с иностранного облака на отечественное, а также делает его безопаснее и точнее. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Его общая стоимость составила 100 млн руб., сумма гранта — 70 млн руб. Платформа обладает высоким экспортным потенциалом. Компания

Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок решений, а также их внедрению на предприятиях-лидерах отрасли. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ Платформа проектирования месторождений «Росгео» Сумма гранта: 47 млн руб. Направление р

«Ростелеком» и НТЦ «Протей» реализовали второй этап проекта на грант РФРИТ по доработке «Ядра мобильной сети 4G» кт отнесен к особо значимым и на его реализацию Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделил грантовое финансирование. Ключевая задача второго этапа проекта – доработать з

«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ 10». Компания в конце 2022 г. получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на создание ПО в сфере гостиничной индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Ла

На ПМЭФ представлен рейтинг российских ИТ-компаний по упоминаемости в соцмедиа Brand Analytics, ВЭБ.РФ и РФРИТ представили первый обзор присутствия крупнейших российских ИТ-компаний в соцмедиа. Для

Новое российское ПО ускорит проверку документов в 10 раз от мошенников госкорпорации, бизнес и системообразующие банки. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Российский софт сканирует и извлекает данные из удостоверяющих личность документов: ро

Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс» онерное общество «Росгеология» получило грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на развитие и внедрение проекта «Доработка платформы проектирования месторождений» в р

«БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM» стемы» получила поддержку от государственного Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на разработку отечественного ИТ-решения в области управления человеческим капиталом (H

«Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикла

АТОЛ подключился к программе РФРИТ для поддержки малого и среднего бизнеса еестр малого и среднего предпринимательства достаточно иметь оборот до 2 млрд руб. в год и штат не более 250 сотрудников. Программа была запущена Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2021 г. В ней могут принять участие только российские поставщики программного обеспечения, прошед

«Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному руб. с привлечением большей части средств через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. На создание ПО уйдет от двух

Российским ИТ-компаниям вернут 80% расходов на рекламу в CNews Вернут 80% расходов Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) внес CNews в реестр аккредитованных рекламных площадок. Теперь компании-правообладатели продуктов из реестра отечественного ПО и компании, оказывающие услуги в сфере ИТ, могут вернуть се

Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса й будет компенсировать государство. Благодаря этому ускорится цифровизация отечественных СМБ-компаний. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) реализует программу поддержки СМБ-компаний в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Получить льготу могут пре

Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов ьные решения» с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Благодаря произведенным доработкам продукт уже стал основным решением для реализации

На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку азмере 1,3 млрд руб., которые предназначались Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). На момент публикации материала данная сумма находилась у фонда «Росинфокоминвест», ед

Власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке м. Соответствующие меры поддержки разрабатывает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и проектной деятельнос

«СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ софта для ИБ с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). «В настоящее время работу своих продуктов в России приостановили такие крупные иностр

Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира каций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). «Мероприятия по формированию института “цифровых атташе” предусмотрены “вторым пакето

Грантополучатель РФРИТ создал онлайн-платформу для дистанционного приема абитуриентов в вузы арактер, поэтому программное решение нужно было разработать в кратчайшие сроки. Грантовая поддержка РФРИТ позволила выйти на пилотирование продукта спустя полгода и показать результаты к началу

ИТ-проекты получат гранты на более чем 6 млрд руб. ктов и география вовлеченных регионов. Также оптимизированы условия получения грантовой поддержки – РФРИТ вывел услугу по подаче заявки на портал госуслуг, сократил сроки рассмотрения и снял мо

Александр Павлов, РФРИТ: В 2021 году поступило почти вдвое больше заявок на гранты CNews: Для начала, давайте внесем ясность, кому РФРИТ непосредственно подчиняется — ВЭБ.РФ или Минцифры? Александр Павлов: Российский фонд ра

Разработка «КорКласса» получила поддержку РФРИТ Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) предоставил компании «КорКласс» грант на создание цифровой платформы управления информ

Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда ы «Цифровая экономика», оператор господдержки — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). ИТ-компании смогут получить от 20 млн до 300 млн руб. При этом мера поддержки доступн

РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент фры России и «ВЭБ.РФ» проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в соответствии с поручением председателя Правительства Михаила Мишустина. Наблюдательн

«Полиматика» развивает направление Machine Learning ИТ-компания «Полиматика» выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Полученные средства будут направлены на усиление направления машинного обучения: формирование команды и запуск разработки соответствующего программного модуля BI-платформы Polymatica. П

«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программного обеспечения. Создаваемый продукт автоматизирует

Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов РФРИТ выбрал 12 ИТ-проектов общей стоимостью 1,58 млрд рублей Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел результаты конкурсного отбора среди ИТ-компаний на получение грантов для развития их проектов. Результаты отбора направлены на утверждение в межведомственную конкурсную комиссию,