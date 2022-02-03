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Грантополучатель РФРИТ создал онлайн-платформу для дистанционного приема абитуриентов в вузы

Победитель грантового конкурса Российского фонда развития информационных технологий АО «Нау-сервис», входящее в группу компаний Naumen, разработало комплексный программный продукт для дистанционного приема абитуриентов в вузы. Разработанная платформа относится к классу систем планирования ресурсов предприятия (ERP) – одному из приоритетных направлений поддержки отечественного ПО.

Онлайн-платформа Naumen Click-to-Study позволяет вузам перевести приемную кампанию в дистанционный формат, сократить затраты на инфраструктуру и мобилизацию персонала. В личном кабинете абитуриент может подать заявление о поступлении на обучение, приложив к нему электронные копии документов, а затем получить информацию о ходе приема, результатах вступительных экзаменов и конкурсного отбора, зачислении. Личный кабинет также доступен в полнофункциональном мобильном приложении Naumen Click-to-Study.

При этом онлайн-помощник сопровождает будущего студента на всем пути поступления в вуз, отвечая на вопросы, и снижая трудозатраты сотрудников вуза на коммуникацию с абитуриентами в рамках приемной кампании.

В ПО встроена технология интеллектуального прокторинга – онлайн-контроля для сдачи вступительных испытаний. Интеграционные возможности продукта обеспечивают обмен данными с федеральными государственными информационными системами (ГИС), обеспечивающими прием в образовательные организации высшего образования.

На реализацию проекта АО «Нау-сервис» получил в 2020 г. грант в размере 43 065 951 руб. Общая стоимость проекта составила 55 904 593 руб. Гранты на разработку и внедрение российских ИТ-решений выделяются в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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«Приемная кампания в вузах носит сезонный характер, поэтому программное решение нужно было разработать в кратчайшие сроки. Грантовая поддержка РФРИТ позволила выйти на пилотирование продукта спустя полгода и показать результаты к началу приемной кампании в вузах. Результат, который мы получили – решение Naumen Click-to-Study – повышает конверсию онлайн-приема на всех этапах: от перехода на сайт вуза до зачисления. С грантовой поддержкой РФРИТ нам удалось применить в составе продукта инновационные подходы и новейшие технологии разработки информационных систем», – отметил Федор Медведев, директор департамента цифровых сервисов и решений в образовании Naumen.

«Гранты – на разработку новых ИТ-решений – проверенный и принятый во всем мире инструмент поддержки бизнеса. Важно, чтобы условия получения средств были просты и прозрачны. 50% процентов покрытия стоимости проекта, государство через РФРИТ берет на себя. Комфортный диапазон величины грантов от 20 до 300 млн руб. Раньше многие фонды стремились работать только с крупными проектами. Список уже поддержанных проектов со стороны РФРИТ дает возможность увидеть опыт других и поверить в реальность подобных проектов», – сказал Николай Комлев, директор ассоциации АПКИТ.

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